TOUR DOWN UNDER 2024

Welsford otra vez al esprint

Carretera - 18.1.2024 - Australia

El mexicano Isaac del Toro (UAE) continúa como líder.

El australiano Sam Welsford (Bora Hansgrohe) volvió a mostrarse intratable al esprint logrando el triunfo en la tercera etapa del Tour Down Under disputada entre Tea Tree Gully y Campbelltown, de 145,3 km de recorrido, mientras que el mexicano Isaac del Toro (UAE) mantuvo la camiseta naranja de líder.

Buen momento de forma para Welsford, un corredor procedente del ciclismo en pista nacido hace 27 años en Subiaco que ha comenzado la temporada lanzado. Ya se impuso en la primera etapa con final en Tanunda y en Campbelltown volvió a poner su rúbrica vencedora.

El ciclista aussie ganó el duelo entre velocistas por delante del italiano Elia Viviani (Ineos Grenadiers) y del británico Dan McLay (Arkéa-B&B Hotels. El mejor español fue el asturiano Iván García Cortina (Movistar).

El mexicano Isaac del Toro, ganador en la víspera, se mantuvo al frente de la clasificación general, seguido por el neozelandés Corbin Strong (Israel-Premier Tech) a 2 segundos y el francés Axel Mariault (Cofidis) a 5. García Cortina es decimonoveno a 11.

La cuarta etapa se disputa este viernes entre Murray Bridge y Port Elliot con un recorrido de 136.2 kilómetros, jornada propicia para otro esprint.

Fuente: EFE

Isaac del Toro hace historia y es el nuvo líder - 17/01/2024

El mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates), ganador del Tour del Porvenir 2023, se presentó en sociedad en el campo profesional con 20 años al imponerse al esprint en la segunda etapa del Santos Tour Down Under, lo que le permitió ponerse de líder en la prueba que inaugura el circuito World Tour.

Del Toro, en un último kilómetro emocionante, logró dar alcance a los velocistas para imponerse con un tiempo de 3h.29.37, a una media de 40,5 km/hora, por delante de dos corredores del Israel Premier Tech, el del neozelandés Corbin Strong y el británico Stephen Williams, dejando la cuarta plaza para el eritreo Biniam Girmai (Intermarché) y la quinta para el australiano Caleb Ewan (Jayco).

Un éxito especial y significativo para una de las grandes esperanzas del ciclismo mundial, quien dejó su sello de calidad en el Tour del Porvenir, lo que convenció al UAE para su fichaje.

La victoria le supuso la camiseta naranja que caracteriza al líder en la prueba australiana, la que defenderá en la tercera etapa con 2 segundos de ventaja sobre Strong y 7 respecto a Girmay. El primer español en la general es Rubén Fernández (Cofidis), decimoctavo a 11 segundos.

“No sé ni qué decir, es demasiado para mí. Soñaba con ganar una etapa y llevo aquí un tiempo, en Adelaida, intentando dar lo mejor siempre, pero ganar es increíble", dijo el mexicano en meta.

Del Toro vivió un fin de etapa interminable, pero finalmente logró alzar los brazos ante los especialistas del esprint.

"El equipo hizo un gran trabajo, todos me apoyan mucho. Para ser honesto, el último kilómetro me parecieron cinco y simplemente intenté terminarlo y disfrutarlo. La subida final fue una locura, pero ahí tuve mi oportunidad. La carrera ya ha sido un éxito para mí, todo lo que venga después es un plus", señaló.

Del Toro aprovechó una subida final para lanzar la apuesta ganadora, la que le condujo a conquistar todo un sueño.

Este jueves se disputa la tercera etapa entre Tea Tree Gully y Campbelltown, con un recorrido ondulado de 145,3 km.

Fuente: Mundo Deportivo

Sam Welsford es el primer líder del año - 16/01/2024

El australiano Sam Welsford (Bora-Hansgrohe) se convirtió este martes en el primer líder del Tour Down Under tras vencer al sprint en la primera etapa con salida y llegada en Tanunda, sobre un recorrido de 144 kilómetros.

Welsford, arropado por su equipo, y en especial por Ryan Mullen y Danny Van Poppel, que vigilaron al pelotón en el tramo final para evitar que ningún velocista saltara, se impuso en una llegada ajustada al esprint por delante del alemán Phil Bauhaus (Bahrain-Victorius), segundo, y del eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), tercero.

El ecuatoriano Jonathan Narváez (INEOS Grenadiers), que dos días antes había ganado el criterium Down Under Classic, finalizó quinto.

La segunda etapa del tour Down Under se disputará el miércoles con un recorrido llano de 141,6 kilómetros entre Norwood y Lobethal.

Fuente: EFE