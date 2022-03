SUPERPRESTIGIO MTB FASTER 2022 - Elda

Rocío del Alba y David Valero dominaron en Elda

BTT - 20.3.2022 - Com.Valenciana

Cartel de lujo en la salida de los Élites Masculinos. Foto: Zubiko Photos

Rocío del Alba y David Valero son los primeros líderes del Superprestigio.

La 7ª edición del Superprestigio MTB Faster ha arrancado con un trazado espectacular y una nómina de participantes de altísimo nivel.

El Cableworld Internacional XCO Elda estrenaba nueva categoría UCI, pasando a ser una cita C1, y lo hacía repitiendo el circuito que tantos halagos recibió en su estreno el año pasado. La lluvia, que cayó de forma intermitente, acabó respetando la mayor parte de las pruebas y dando un punto más de dificultad a un recorrido de auténtico XCO.

Rocío del Alba García, de principio a fin

La prueba femenina se planteaba como un nuevo duelo entre Rocío del Alba García y Natalia Fischer, ambas integrantes del BH Templo Cafés UCC y ambas principales referentes del XCO femenino en nuestro país. Sin embargo, ese duelo no llegaría a producirse. Una caída en la jornada del sábado dejaba molestias físicas a Fischer que, aunque calentaba el domingo para competir, finalmente no estaría en la línea de salida.

Rocío del Alba García pronto demostró que era la más fuerte y lideró la carrera prácticamente de inicio a fin, rodando a otro nivel y dando un paso más en su preparación para la Copa del Mundo. La portuguesa Ana Santos (X-Sauce Factory Team) también se asentó en la segunda plaza de forma sólida (y primera sub-23). La emoción se centró en la lucha por la 3ª plaza. La polaca Barbara Borowiecka (Giant & Liv Team) parecía estar en disposición de completar el podio, pero un pinchazo en el tramo final la dejaba sin opciones. Estibaliz Sagardoy acabaría llevándose el último escalón del podio.

“El terreno ha quedado perfecto. Un circuito duro y técnico. Ha sido un gran entrenamiento de cara a la primera Copa del Mundo. Ha sido una pena que Natalia no haya podido salir. Estoy feliz por la victoria, ahora a por más” explicaba Rocío del Alba García en meta.

David Valero, sin rival

En categoría masculina todas las miradas se centraban en David Valero. El medallista olímpico había interrumpido su stage en altura para tomar parte en el Cableworld Internacional XCO Elda y todo le salió a la perfección. Ya a finales de la primera vuelta abría un hueco que no pararía de crecer. En un primer momento era el portugués Ricardo Marinheiro (Clube BTT Matosinhos) quien intentaba cerrar el hueco con el campeón de España, pero con el paso de las vueltas sería Ismael Esteban (Dugan Team, C.D.E.) quien se situaría en la 2ª plaza.

La lluvia que cayó en algunos momentos complicó el ya de por sí técnico trazado de Elda, pero David Valero rodó toda la carrera sin cometer errores. La victoria, y el primer maillot de líder, era suya. “Vengo de un bloque de entrenamiento muy intenso. Estoy contento con el rendimiento y mis sensaciones. He visto que tenía buenas piernas desde el inicio, así que he arrancado y he puesto un ritmo que me era cómodo. Ha sido un gran entrenamiento de calidad. Arriesgaba en las bajadas lo justo y apretaba en las subidas. Es mi primera victoria en XCO esta temporada” comentaba el primer líder del Superprestigio MTB Faster.

Ismael Esteban se llevaba la segunda plaza mientras que Pablo Rodríguez, condicionado por una avería en la primera parte de la carrera, remontaba vuelta a vuelta hasta llegar a la 3ª posición final, desbancando a Marinheiro. David Campos era el mejor corredor sub-23 en la 5ª plaza absoluta.

Volviendo a ofrecer un espectacular recorrido, ascendiendo a categoría UCI C1 y ofreciendo una interesante retransmisión en directo, el Cableworld Internacional XCO Elda da un paso más en su consolidación como una de las grandes pruebas de XCO del país. Ahora el Superprestigio MTB Faster pone rumbo a Caparroso, una nueva sede del campeonato, donde se celebrará la segunda puntuable el día 10 de abril.