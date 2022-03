1ª O GRAN CAMIÑO 2022

Valverde aumenta su leyenda

Carretera - 27.2.2022 - Galicia

El murciano se quedó con la general final.

El campeonísimo murciano de Movistar Team supera a Woods (IPT) en la contrarreloj decisiva de Sarria (Lugo), en la que termina 3º, y escribe su nombre en el palmarés de la nueva O Gran Camiño.

Un remate inmejorable a una gran semana de Movistar Team. En el día después de elevar su casillero histórico de triunfos a 1000 éxitos con los logrados por Annemiek van Vleuten y Alejandro Valverde en Bélgica y Galicia, el 'Bala' ha rematado una semana de espléndido trabajo colectivo y gran actitud individual llevándose este domingo la 1ª edición de O Gran Camiño, la nueva ronda por etapas internacional gallega, al ser tercero en la exigente contrarreloj final de Sarria (Lugo).



Solo el ganador Padun (EFE), a la postre tercero en la general, y Jesús Herrada (COF) fueron más rápidos que Alejandro en el sinuoso trazado lucense, donde el murciano fue capaz de enjugar los diez segundos de desventaja que le llevaba el hasta hoy líder, Michael Woods (IPT), y terminar con 7" de margen en una general donde Iván Sosa, uno de los grandes artífices de su éxito de ayer en Luintra, acabó finalmente 5º.

La contribución de Rojas, Oliveira, Izagirre, Serrano y Arcas fue también fundamental para que Valverde se asegurase su 133º éxito en profesionales y el tercer triunfo del Movistar Team masculino -empatando con el bloque femenino- en un 2022 que comienza a ofrecer su mejor cara al bloque que dirige Eusebio Unzué.



DECLARACIONES / Alejandro Valverde:

“Contento, sobre todo, por haber conseguido llevarme la general. El trabajo del equipo ha sido fantástico durante los cuatro días y poder llevarme la primera edición de esta nueva carrera, tan bien organizada, es algo muy bonito. Ayer logramos la etapa, he estado siempre adelante los cuatro días -tercero en Vigo, segundo el viernes, tercero también hoy junto con la general- y me marcho con mucha ilusión de esta carrera. Ya antes de venir había hablado con Ezequiel Mosquera, organizador, y me había transmitido sus ganas de que todo saliera bien. Ha sido una carrera muy bonita, con mucho público que es lo importante, y ojalá que dure muchos años”.