VUELTA A ANDALUCÍA 2022

Kämna etapa y Poels vencedor final

Carretera - 20.2.2022 - Andalucía



Últimos 10 km de la 5ª etapa. Video: LastKM Cycling

Poels se queda así con su primera Vuelta a Andalucía.

La última etapa de la Ruta del Sol Vuelta Ciclista a Andalucía no ha defraudado a nadie. El escarpado recorrido desde la salida ayudó a que se viviera una jornada de ciclismo de muchos quilates.

Una jornada que encumbró al neerlandés de Bahrain Wouter Poels como ganador final por delante del andaluz Cristian Rodríguez de TotalEnergies y que tuvo como vencedor de la llegada a Chiclana de Segura al alemán Lennard Kämna del Bora.

En la salida de la localidad de Huesa (Jaén), la tensión entre los favoritos era manifiesta, las cortas distancias entre ellos en la clasificación aseguraba un día intenso con cuatro puertos de salida en las carreteras de la Sierra de Cazorla y Segura.

Tardó algo más que la jornada del sábado que se formase la escapada del día, de hecho debió pasarse las empinadas calles de la localidad de Cazorla para que se formase la escapada buena. En el comienzo de la ascensión al puerto de la Fuente del Gallo de 2ª categoría se formaba un grupo de 19 escapados compuesta por Einer Rubio (MOV), Jhonatan Narváez (IGD), Tsgabu Grmay (BEX), Andrés Ardila (UAD), Simon Clarke (IPT), Sylvain Moniquet (LTS), Benoit Cosnefroy (ACT), Theo Delacroix (IWG), Lennart Kämna (BOH), Federik Wandahl (BOH), Jimmi Janssens (AFC), Stefano Oldani (AFC), Álvaro Cuadros (CJR), Gotzon Martin (EUS), Raúl García Pierna (EKP), Diego López (EKP), Dani Navarro (BBH), Diego Pablo Sevilla y Diego Rosa (EOK). Pese a que fueron tomando distancia no parecía que el grupo abriera camino suficiente para que el grupo de líderes les permitiera marcharse por delante. En esa primera subida del día Álvaro Cuadros, defendiendo el liderato de la montaña de su compañero Jon Barrenetxea, puntuó en primer lugar por delante de Diego Rosa, Ardila y de Diego López.

En el puerto de Tíscar la tónica era muy parecida. Allí, de nuevo, Álvaro Cuadros coronó primero, segundo Einer Rubio de Movistar, tercero Diego Rosa y cuarto Delacroix. El pelotón, por detrás se dividía en varios grupos y al paso por la primera meta volante del día las diferencias iban descendiendo de manera considerable. En Peal de Becerro fue primero Sevilla, líder de la clasificación de las metas volantes, Cosnefroy fue segundo y tercero Einer Rubio. También repitió paso en cabeza en la meta volante de Santo Tomé el corredor del EOLO, asegurándose así la victoria de esa clasificación secundaria.

A falta de 85 kilómetros el grupo cabecero comienza a desmembrarse. Formándose un grupo cabecero de 17 corredores en cabeza que serían los que se jugarían la victoria de etapa en la subida al último alto camino de Chiclana de Segura. En el paso por el tercer puerto, el de Iznatoraf, el aleman Buchmann (BOH) pasó en cabeza por delante del italiano Fortunato del EOLO y de Janssens de Alpecin. El paso por la meta volante situada en Villanueva del Arzobispo, ya sin repercusión en la general, el paso fue idéntico que en el puerto.

A cinco kilómetros de meta arrancaban las hostilidades entre el grupo cabecero y tras varias intentonas sería el alemán Lennard Kämna quien se adelantaría a sus compañeros de fuga. Tras él se lanzaban a la caza los italianos Covi (UAE) y Fortunato (EOK) pero ya no podrían alcanzarlo. Por detrás los líderes de la general se vigilaban para intentar el asalto al liderato del neerlandés Poels (TBV).

Mientras que Kämna levantaba los brazos en la meta de Chiclana de Segura para vencer la quinta etapa de la ronda andaluza de 2022, por detrás el granadino Carlos Rodríguez (IGD) lanzaba un ataque a la desesperada para luchar por el triunfo en la general llevándose a su rueda al, también andaluz Cristian Rodríguez. Por detrás, Simon Yates y el líder Wout Poels, rebasaron a ambos. No habría cambio de líder pero el ataque de los andaluces sirvió para que el almeriense del TotalEnergies subiera al segundo peldaño del podio. Así las cosas la clasificación de esta edición de la Ruta del Sol Vuelta Ciclista a Andalucía queda de la siguiente manera: 1º Wouter Poels 20 h. 51´ 27” 2º Cristian Rodríguez a 14 segundos, 3º Miguel Ángel “Superman” López a 15”, 4º Carlos Rodríguez a 19” y en quinto lugar Simon Yates a 20”.

La clasificación por puntos se la ha adjudicado el italiano Alessandro Covi por delante de Poels y Sheffield. La montaña se la lleva el corredor del Caja Rural Seguros RGA Jon Barrenetxea por delante de Alexey Lutsenko y Álvaro Cuadros. Las metas volantes se las adjudica el español del Eolo Kometa Diego Pablo Sevilla mientras que la general por equipos ha sido para el cuadro kazajo de Astana. El mejor andaluz de esta edición ha sido Cristian Rodríguez a escasos segundos ha quedado el granadino de INEOS Carlos Rodríguez, que por segundo año consecutivo acaba en cuarta posición de la general. La Vuelta a Andalucía se ha quedado a cuatro segundo de tener dos andaluces en el podio final algo que no ocurría desde 2006 cuando García Quesada fue primero y su hermano tercero.

Acaba así la 68 edición de la ronda andaluza pero nos preparamos ya para el estreno de la Vuelta a Andalucía Women del 3 al 5 de mayo próximos.

Declaraciones de Woet Poels

“El vencedor de la 68 Ruta del Sol ha hablado para los micrófonos: “Estoy súper feliz. Es la segunda vez que gano la general de una vuelta por etapas en toda mi vida. Me encanta esta carrera, se adapta bien a mis características y de hecho ya fui segundo en ella una vez. Hoy mi equipo hizo un trabajo fantástico para controlar la carrera y propiciar mi victoria. Mi objetivo este año es ganar tantas carreras como sea posible, y ya llevo dos”.

Declaraciones de Lennard Kämna

Tras ganar la quinta etapa, Kämna, ha ofrecido unas declaraciones valorando su victoria: “Ha sido una etapa durísima. Hemos ido a tope desde el kilómetro cero. Los Bora-Hansgrohe hemos estado en todo momento bien representados en cabeza, con muchos corredores, y hemos jugado bien nuestras bazas. Nos ha salido perfecto. Esta victoria significa mucho para mí, especialmente después del período sabático que me tomé el año pasado. Estoy muy feliz de volver a la competición en Europa de esta manera y deseando afrontar las próximas carreras”.

Declaraciones de Cristian Rodríguez

“Venía a disputar la general, como dije el primer día, y en eso hemos concentrado nuestras energías desde el principio. hecho desde el principio. Sabíamos que con equipos tan fuertes como Bahrain sería complicado ganar. Lo he intentado con todo, he tenido sensaciones muy buenas y he podido ser segundo. Estoy muy orgulloso de mi resultado. Esta es la vuelta de casa, la he hecho ya cuatro veces y me gusta mucho. He apostado fuerte por ella y me marcho muy contento. Tengo mucho que agradecer a mis compañeros Niccolo Bonifazio, Juraj Sagan y Dries van Gestel”.



Wouter Poels caza el liderato - 19/2/2022





El corredor neerlandés de Bahrain Wouter Poels se ha adjudicado la cuarta etapa de la Ruta del Sol con final en Baza después de rematar una fuga de 14 corredores con los ciclistas más fuertes de la carrera. El alto de El Purche, en el inicio de etapa, marcó el desarrollo de la misma que deja para la etapa de este domingo, en tierras jienenses, el desenlace final de una carrera emocionantísima.



De salida, el pelotón tirado por los corredores de Bora no permitieron una primera escapada compuesta por Mikkel Honoré (QST), Greg Van Avermaet (ACT), Taco Van der Hoorn (IWG), Herregrodts y Berckmoes (SVB), a los que neutralizaron antes del comienzo del primer puerto de la jornada. La subida al puerto de El Purche de primera categoría fue escenario de la que puedes ser batalla decisiva para la lucha por el triunfo final de la prueba ya que los líderes de la carrera decidieron lanzarse a la aventura para sacar diferencias y sorprender desde lejos a los velocistas y eliminar a aquellos gallos que estuvieran menos prevenidos o con menos fuerzas.



Un grupo formado por catorce corredores tomó ventaja para ir haciendo camino en el ascenso de un puerto en el que se dieron cita numerosos aficionados en los márgenes de la carrera. La escapada, que se convertiría en la protagonista del día, estaba compuesta por los corredores de Astana Miguel Ángel “Superman” López, Alexey Lutsenko, Harold Tejada, el colombiano de Movistar Iván Ramiro Sosa, el granadino Carlos Rodríguez (IGD), Simon Yates (BEX), los corredores de Bahrain Mikel Landa, Jack Haig, Damiano Caruso, Wouter Poels, el belga Mauri Vansevenant (QST), Jefferson Cepeda (CJR), el ejidense Cristian Rodríguez (TEN) y Ben O’Connor (ACT). El grupo dejó roto al líder de la carrera, junto a su equipo UAE y a Bora-Hansgrohe que no metieron ningún corredor entre los líderes.



En el espectacular paso por el primer puerto de montaña el vencedor de la Vuelta a Andalucía del año pasado, “Superman” López coronó en primer lugar el Purche seguido de su compañero en Astana Lutsenko con Damiano Caruso en tercer lugar antes del tercer Astana el colombiano Tejada. En el descanso la ventaja era ya de 50” sobre el italiano Covi (UAE) que veía peligrar su maillot de líder, en el paso de la primera meta volante del día con Caruso al frente del grupo, la diferencia continuaba subiendo camino de la segunda dificultad montañosa del día.



En el puerto de Blancares, también de primera categoría, Lutsenko coronó por delante de Ben O´Connor, Cepeda, Vansevenant, Poels y Tejada, superando ya la distancia sobre el grupo perseguidor el minuto y diez segundos. En Gorafe, donde estaba situada la segunda meta volante, de nuevo Damiano Caruso puntuó como primero seguido de Haig y Carlos Rodríguez.



No era suficiente con el trabajo del equipo UAE para alcanzar al grupo cabecero que trabajaba muy compacto con la intención de jugarse la etapa en Baza y la general. En el puerto de Gorafe, aún estaba el grupo de 14 compacto, siendo Lutsenko el que pasase en cabeza por delante de O´Connor, Miguel Ángel López y Cristian Rodríguez. En el descenso y en una zona de rompepiernas comenzaron las hostilidades entre los favoritos. Bahrain y Astana, con superioridad en el grupo con 4 y 3 corredores, tiraron de táctica para aprovechar y marcharse. A falta de 15 kilómetros el neerlandés Wouter Poels se lanzó en busca de la meta y tras él salió el ruso Lutsenko. Sin que ya nadie del resto de fugados pudiera atraparlos.



En la recta final, en la localidad de Baza en un mano a mano fraticida, el corredor de los Países Bajos se impuso sobre el ciclista de Astana para además enfundarse el maillot de líder. El grupo con López, Yates, Carlos Rodríguez, Caruso, Haig, O´Connor, Cristian Rodríguez y Sosa entraba a 18 segundos.



En la general el nuevo líder es Poels con diez segundos de ventaja sobre “Superman” López y con el andaluz de El Ejido Cristian Rodríguez en tercera posición a 12 segundos. No hubo movimientos en la clasificación de la montaña en la que sigue Jon Barrenetxea como líder, ahora con seis puntos de ventaja sobre el segundo clasificado de la etapa Alexey Lutsenko.



En las metas volantes el maillot corresponde a Diego Pablo Sevilla (EOLO), aunque empatado a puntos con Damiano Caruso. En la general por puntos mantiene el primer puesto el italiano Alessandro Covi. En el día de hoy el equipo ganador ha sido Astana y en la general el líder pasa a ser el Bahrain de Mikel Landa.



Mañana, etapa reina con salida en Huesa (Jaén) prevista para las 10:50 y llegada en la localidad de Chiclana de Segura después de 146,4 km y cuatro puertos de montaña.



Magnus Sheffield venció en la etapa rompepiernas - 18/2/2022



La tercera etapa de la Ruta del Sol Vuelta Ciclista a Andalucía se ha saldado con una victoria muy emocionante para el norteamericano Sheffield (INEOS) en una jornada de sube y baja caracterizada por las altas temperaturas para ser el mes de febrero. Los cuatro protagonistas de la etapa fueron los españoles Xabier Isasa (EUS) y Jon Barrenetxea (CJR) que saltaron del pelotón en el kilómetro seis de carrera. Juan Antonio López-Cózar (BBH) junto al corredor de Euskaltel Ibai Azurmendi se les unieron con posterioridad. Fueron pasando los primeros puertos del día con adelanto, pero su diferencia no superó nunca los 5 minutos.



En la primera meta volante de la jornada pasó primero Azurmendi (EUS), el andaluz López-Cózar (BBH) fue segundo, mientras que Isasa (EUS) pasó en tercer lugar. Al paso del primer puerto de montaña, el Alto del Higueral de tercera categoría, la diferencia se situaba entre los fugados y el pelotón en 2:50 min. El líder del premio de la montaña, Barrenetxea (CJR) defendiendo su maillot, conseguía pasar en primer lugar para afianzar su puesto de privilegio, segundo era Isasa y tercero Arzumendi, ambos de Euskaltel. En el segundo puerto de montaña, el del Morrón, se repetiría el orden de paso. En el tercero fue de nuevo Barrenetxea el que coronó en primer lugar, Isasa en segundo y el lojeño López-Cózar (BBH) en tercera posición; Azurmendi en cuarta. A 42 kilómetros, en el alto de Cacín de tercera categoría, Barrenetxea cruzaba en primer lugar seguido por los dos corredores de Euskaltel que aún continuaban en fuga ya que el granadino de Burgos BH había perdido contacto. Se dejó caer también para ser absorbido por el grupo el líder de la montaña, tras volver a hacer su trabajo quedándose en el dúo del equipo vasco en cabeza con un pelotón que ya no le iba a dejar más protagonismo en la etapa.

Los gallos de la carrera comenzaron a atacarse. Mikel Landa, Simón Yates, Powels, Carlos Rodríguez fueron lanzando ataques para intentar cortar el grupo. Sus intentos no sirvieron para marcharse, pero si para dejar el grupo en poco más de 25 unidades que encararon los cinco últimos kilómetros. A falta de poco más de dos, una caída dividiría el grupo aún más y se verían afectados el colombiano de Movistar, Iván Ramiro Sosa y su compañero Gonzalo Serrano además del granadino de INEOS Carlos Rodríguez, entre otros. Así las cosas, el corredor del equipo británico INEOS Grenadiers Sheffield asestó un ataque definitivo con el que se impuso al resto de corredores del grupo cabecero. Tres segundos después entraría Simon Clarke (IPT), Stan Dewulf (ACT) y Ben Turner también de INEOS. Al final los corredores que cayeron dentro de los tres últimos kilómetros no vieron afectado su tiempo en la general y a todos se les dio el mismo crono que al segundo clasificado.

En la general Covi, que entró con el grupo cabecero en séptima posición, continuará de líder por delante del colombiano Miguel Ángel “Superman” López con 8” de ventaja y el australiano Clarke con 10 segundos de ventaja.

En la montaña continúa líder Jon Barrenetxea de Caja Rural Seguros RGA con una ventaja de 9 puntos sobre Isasa (EUS). En las metas volantes continúa líder el corredor del EOLO Kometa Diego Pablo Sevilla. El primer andaluz continúa siendo Cristian Rodríguez con el mismo tiempo que Carlos Rodríguez.

Mañana etapa entre la localidad de Cúllar Vega en Granada y Baza. Se espera sprint pero antes habrá que ver si los equipos de los llegadores pueden controlar los ataque en los puertos previos del día.

Alessandro Covi venció en la 2ª etapa - 17/2/2022



El italiano Alessandro Covi (UAE Emirates) se ha adjudicado la segunda etapa de la Ruta del Sol Vuelta Ciclista a Andalucía comprendida entre Archidona (Málaga) y Alcalá la Real (Jaén) tras un ataque en el último kilómetro al que no pudieron responder los gallos de la carrera.

El transalpino se coloca líder con dos segundos de ventaja sobre el colombiano Miguel Ángel “Superman” López (Astana) y cuatro sobre el también cafetero Iván Ramiro Sosa (Movistar).



Emocionante jornada la vivida en el día de hoy jueves 17 de febrero con final en el empedrado de la preciosa Fortaleza de la Mota en la localidad de Alcalá la Real de Jaén. La escapada de la jornada tardó en formarse pero antes del ascenso al primer puerto tres corredores Kamil Malecki (LTS), Gotzon Martín (EUS), Raúl García Pierna (EKP) que se distanciaron del pelotón sumándose posteriormente a la fuga del día Diego Sevilla (EOK) y Mikel Barrenetxea (CJR).



Por el paso al primer puerto de montaña, el Alto del Higueral, el corredor del Caja Rural – Seguros RGA, Mikel Barrenetxea, coronaba en primer puesto defendiendo así el liderato de su compañero Álvaro Cuadros, en segundo lugar pasó Martín (EUS) y en tercero el español Sevilla (EOK). En el puerto de Sierra Cristina las diferencias entre el grupo de cabeza y el pelotón se mantenían en tres minutos escasos por ahí pasó primero Barrenetxea, segundo el polaco Malecki y tercero Sevilla del Eolo Kometa.



En la meta volante de Almedinilla, los escapados mantenían ya un escaso margen controlados por un pelotón que no iba a permitir sorpresas por segunda jornada consecutiva. Sevilla pasó en primer lugar, García Pierna en el segundo y Barrenetxea el tercero.



Camino de la meta aún restaba pasar por el alto del Salto del Caballo de tercera categoría, con el pelotón pisando los talones de la fuga Barrenetxea confirmaba que el maillot de la montaña se quedaría en el equipo Caja Rural – Seguros RGA al coronar en primer lugar por delante de Martín de Euskaltel y García Pierna de Kern Pharma.



En la segunda meta volante del día, en La Pedriza, Sevilla se impuso a sus compañeros asegurándose el liderato de esa clasificación. En la penúltima dificultad montañosa de la jornada, el Alto de las Grajeras, estaba claro que Barrenetxea había salido a por el liderato de esa clasificación y se adelantó a Martín y García Pierna antes de ser cazados por un pelotón que les fue comiendo terreno para buscar el triunfo de etapa.



En el ascenso del último puerto el líder de la clasificación general y vencedor de la primera etapa, Rune Herregodts (SVB), perdió contacto con el grupo cabecero dejando para la meta el liderato de la carrera. A un kilómetro para la meta, cuando se empinaba la cuesta camino de la Fortaleza de la Mota, el italiano Alessandro Covi se lanzó junto con el holandés Poels (TBV) a por la meta, el de UAE le dejó y tras él salieron los colombianos Miguel Ángel “Superman” López de Astana y Iván Ramiro Sosa de Movistar, que tras el empedrado cruzaron la meta por ese órden. Covi sacó un segundo a “Superman” López y cuatro a Sosa. El cuarto clasificado fue el belga de Lotto Soudal Steff Cras a cinco segundos por delante, pero con el mismo tiempo del andaluz de INEOS Carlos Rodríguez.

En la clasificación general hay cambio de líder. El vencedor de la etapa Alessandro Covi aventaja en cinco segundos al español del Burgos BH Ander Okamika y siete sobre el vencedor de la edición pasada de la ronda andaluza, Miguel Ángel López. Iván Ramiro Sosa se encuentra a 10 segundos.



La clasificación de la montaña es para Mikel Barrenetxea (CJR) por delante de Okamika (BBH) y Álvaro Cuadros de Caja Rural. En las metas volantes se coloca líder Diego Pablo Sevilla de Eolo Kometa con un punto de ventaja sobre el norteamericano Basset (HPM). Los puntos también los lidera el ganador de etapa Alessandro Covi. Astana ha sido el mejor equipo de la jornada por delante de Intermarch-Wanty. Mañana etapa entre las localidades de Lucena y Otura con posible llegada para un sprint masivo del pelotón.





Rune Herregodts primer líder - 16/2/2022



El ciclista belga del equipo Sport Vlandereen se ha adjudicado la victoria en la primera etapa por delante Stephen Bassett (HPM) y Ander Okamika (BBH) como supervivientes de una fuga de ocho corredores que se creó en el inicio de la etapa

El belga Rune Herregodts (SVB) se ha proclamado primer líder de la general de la Vuelta a Andalucía tras ganar la primera etapa que ha finalizado en la localidad cordobesa de Iznájar. La etapa ha dejado a Stephen Bassett (HPM) y Ander Okamika (BBH) como segundo y tercer clasificado en un final en alto que se resolvió entre los escapados del día.

Nada más darse la salida real en la localidad gaditana de Ubrique se formaba la escapada buena del día, que dejaba a ocho corredores en ventaja respecto al pelotón. Los protagonistas de la jornada fueron Álvaro Cuadros (CJR), Xabier Isasa (EUS), Lindsay De Vylder (SVB), Rune Herregordts (SVB), Vojtech Repa (EKP), Ander Okamika (BBH), Mark Christian (EOK) y Stephen Basset (HPM). El primer puerto de montaña de 1ª categoría, Alto de El Boyar, lo coronó en primer lugar el granadino Álvaro Cuadros seguido de Okamika e Isasa.

La fuga alcanzó una diferencia en torno al cuarto de hora sin que por detrás ningún equipo se decidiera a entregarse para echar abajo la fuga.

En el segundo puerto del día, de nuevo, los tres españoles se repartieron los puntos, pero esta vez fue Isasa el que adelantó al andaluz Álvaro Cuadros cruzando en la primera posición. La primera meta volante situada en Zahara de la Sierra se la adjudicó el norteamericano Bassett (HPM) por delante de los dos corredores del Sport Vlaanderen – Baloise Herregodts (SVB) y De Vylder (SVB), por este orden.

El segundo punto puntuable como meta volante estaba situado en la localidad sevillana de Los Corrales por donde pasó primero el belga De Vylder (SVB), segundo el norteamericano Bassett (HPM) y Herregodts (SVB) en tercer lugar. Dejando la general para el corredor del Human Powered Health como líder de las metas volantes con un punto de ventaja sobre De Vylder.

La fuga continuaba manteniendo la ventaja ante un pelotón que no se decidía a ir abiertamente a por los fugados. Así llegaban al último puerto del día, a solo 7 kilómetros de meta, donde comenzaron las hostilidades en el grupo cabecero del que se quedaron Álvaro Cuadros (CJR) y el checo Repa (EKP). Seis corredores al frente que se iban a jugar la etapa tras coronar ese puerto de La Parrilla, que cruzó en primer lugar el corredor de Burgos-BH, Ander Okamika (BBH), el ciclista de Euskaltel, Isasa (EUS) fue segundo; y en tercer lugar el norteamericano Bassett (HPM).

El pelotón había reducido considerablemente las diferencias, pero ya era tarde. En el último kilómetro, en las cuestas de Iznájar (Córdoba) los escapados que habían mantenido una magnífica sincronía toda la jornada se lanzaron sucesivos ataques hasta que el más fuerte del día se adjudicaba la etapa. Rune Herregodts (SVB) sacaba dos segundos en la meta a Stephen Basset (HPM) y al español Ander Okamika (BBH). Otro superviviente de la fuga, Xabier Isasa llegaría a 12 segundos y Lindsay De Vylder, compañero de equipo del vencedor, lo haría a 15.

El primer corredor del pelotón en llegar fue el italiano Alessandro Covi (UAD) a 31 segundos, seguido del anterior ganador en esta misma llegada hace dos años, Gonzalo Serrano (MOV) a 37.

Las clasificaciones del día en el podio las protagonizaron Álvaro Cuadros (CJR) como líder del premio de la montaña, el norteamericano Bassett como líder de las metas volantes, Cristian Rodríguez (TEN) como mejor andaluz y Rune Herregodts como líder de la general y de los puntos. El mejor equipo de la jornada ha sido Euskaltel – Euskadi por delante de UAE Team Emirates.