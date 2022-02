GP La Marseillaise 2022

Kiko Galván podio en La Marsellesa

Carretera - 30.1.2022 - Francia



Kiko Galván en el tercer escalón del podio. Foto: Nicolas Mabyle/Direct Velo

Tercer puesto para el catalán del Kern-Pharma.

Kiko Galván se estrena con podio en el calendario francés gracias a un potente sprint en el Grand Prix Cycliste La Marseillaise (Francia, UCI 1.1, 30/01) y da al Equipo Kern Pharma su primer tercer puesto de la temporada 2022.

Además, el catalán hace historia al convertirse en el primer español en subir al cajón en la prueba francesa. Asimismo, la expediención farmaceútica desplazada a la Challenge de Mallorca (España, 5x UCI 1.1, 26-30/01) completó su participación en la misma con la disputa del Trofeo Playa de Palma.

Los pupilos de Pablo Urtasun se estrenaron en Francia siendo protagonistas en la escapada del día. El holandés Danny van der Tuuk cabalgó junto a otros seis corredores hasta ser neutralizado a falta de poco más de 30 kilómetros para la resolución de la jornada. El grupo principal, muy reducido a causa del fuerte ritmo y los consecutivos ataques, se jugó la victoria en las calles de Marsella. Kiko Galván esprintó hasta la tercera posición y la victoria fue para Capiot (ARK).

“Estoy muy contento porque no solo es mi primer podio profesional, sino que venía con ganas de disputar la carrera y hacer un buen resultado”, explica Kiko Galván. “El último kilómetro ha sido frenético porque no estaba bien colocado, pero con la experiencia del año pasado sabía que comenzarían a quedarse los rivales y yo podría encontrar salida. Martí Márquez me ha dejado bien colocado, he visto mi oportunidad y he esprintado”. Entre tanta alegría, el corredor del Equipo Kern Pharma se acuerda de sus seis compañeros: “Quiero darles las gracias porque sin ellos no habría podido enlazar con el grupo principal cuando se ha hecho la selección”, concluye Galván.

Mientras tanto, la quinta y última jornada balear transcurrió tranquila y estuvo protagonizada por una pronta fuga de cuatro corredores: Okamika (BBH), Martín (CJR), Azparren (EUS) y Cantón (MAN), que fue absorbida por el pelotón en la última ascensión del día, el Coll de Sa Creu (3ª categoría). Como estaba previsto, el Trofeo Playa de Palma se resolvió en un masivo esprint, donde Álex Jaime logró la 23ª posición.

“Ha sido una Challenge de Mallorca de mucho nivel y, aún así, se ha visto que el Equipo Kern Pharma está dos pasos por delante respecto a la temporada pasada”, comenta Juanjo Oroz, director deportivo de la escuadra farmacéutica. “Álex Jaime se ha descubierto como corredor, Igor Arrieta y Raúl García Pierna han dejado destellos de su gran calidad y, en general, el equipo en su conjunto ha estado muy bien. Estos cinco días nos sirven para llegar en buena forma a nuestros retos del mes de febrero porque la línea de todos es ascendente y sabemos que es cuestión de tiempo dominar la carrera”, asevera Oroz.

El Equipo Kern Pharma retomará la competición la próxima semana en un doble frente. Por un lado, un bloque de farmacéuticos estará en la Volta a la Comunitat Valenciana (España, UCI 2.Pro, 02-06/01), mientras que otros siete jóvenes viajarán a Francia para la disputa de la Étoile de Bessèges (Francia, UCI 2.1, 02-06/01).

GP Cycliste La Marseillaise (Francia, UCI 1.1, 30/01) 30/01. Marsella, 174,3 km

1. Amaury Capiot (Team Arkéa Samsic) 4h31’11”

2. Mads Pedersen (Trek Segafredo) m.t.

3. Kiko Galván (Equipo Kern Pharma) m.t.

…

25. Martí Márquez (Equipo Kern Pharma) m.t.

49. Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma) a 4’43”

73. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) a 9’49”

82. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) m.t.

89. Danny van der Tuuk (Equipo Kern Pharma) m.t.

Ab. Daniel Méndez