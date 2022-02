CHALLENGE DE MALLORCA 2022 - Trofeó Port d'Alcúdia

Arnaud de Lie ganó en el último día

Carretera - 30.1.2022 - Islas Baleares

De Lie desata su rabia en Palma. Foto: Alberto Vera

El belga del Lotto-Soudal se impuso al sprint.

El belga Arnaud de Lie del equipo Lotto-Soudal, se ha impuesto en el Trofeo Playa de Palma-Palma, última jornada de la XXXI Garden Hotels-Luxcom Challenge Ciclista Mallorca, que se ha disputado sobre un trazado de 169,1 kilómetros con salida en S´Arenal y llegada a Palma.



Arnaud de Lie ha inverrtido un tiempo de 3 horas, 54 minutos y 23 segundos, por delante del

colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) y del también belga Sasha Weemaes (Sport

Vlaanderen-Baloise), segundo y tercero respectivamente que completaron el podio.



La fuga de la jornada se formó prácticamente de salida con los españoles Sergio Román Martín

(Caja Rural-Seguros RGA), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), Ander Okamika (Burgos-BH) eIsaac Cantón (Manuela Fundación). El cuarteto fue ganando ventaja hasta conseguir más de 6 minutos, hasta que los equipos con intereses al sprint se pusieron en cabeza reduciendo a los escapados a 35 kilómetros del final, en la aproximación al Coll de sa Creu.



El pelotón llegó agrupado al circuito final de Palma para terminar disputando un sprint masivo en el

que el joven corredor belga de 19 años se alzó con la victoria.

La primera del último año - 29/1/2022





El murciano sigue haciendo historia - Foto: Alberto Vera



Alejandro Valverde (Movistar) se ha impuesto en el Trofeo Pollença-Port d’Andratx, cuarta y penúltima jornada de la XXXI Garden Hotels-Luxcom Challenge Ciclista Mallorca, que se ha disputado este sábado, sobre 170 kilómetros, entre las localidades de Pollença y Andratx.



Valverde ha empleado 4 horas y 14 minutos y 50 segundos para imponerse en la exigente llegada a Brandon McNulty (UAE Emirates), segundo, y al ruso Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), que ha completado el podio.

Un grupo de once ciclistas formaron la fuga de la jornada, llegando a alcanzar algo más de 3 minutos de ventaja, pero el pelotón no quería sorpresas y terminó con sus opciones a falta de 86 km. para la meta. A partir de la neutralización, se sucedieron los continuos intentos, siendo el ataque del británico Matthew Holmes (Lotto-Soudal) el más consistente, pero no resultó.



En la salida de Pollença se rindió homenaje por parte de la organización a Alejandro Valverde con motivo de su retira del ciclismo profesional después de una excelente trayectoria de veinte años y un palmarés envidiable.

La Challenge de Mallorca concluirá mañana con el Trofeo Playa de Palma-Palma, sobre 169 kilómetros.

Wellens triunfó en el Serra de Tramuntana - 28/1/2022





El belga impuso su velocidad en meta. Foto: Alberto Vera

El corredor belga Tim Wellens (Lotto-Soudal) se alza con la victoria en el Trofeo Serra

de Tramuntana, con salida y meta Lloseta, tercero de los trofeos de la XXXI Garden Hotels-Luxcom Challenge Ciclista Mallorca, que se ha disputado sobre un perfil escarpado de 158,92 kilómetros.

En la salida del Trofeo, el corte de cinta lo ha realizó Alberto Contador ,que hizo las delicias

de grandes y pequeños manteniendo aún su popularidad.



Wellens, que ya logró la victoria en este mismo Trofeo en 2017, 2018 y 2019, ha superado en un sprint en ascenso al español Alejandro Valverde (Movistar) y al australiano Simon Clarke (Israel-Premier Tech), que completaron el podio, no sin antes presentar Movistar Team una reclamación que no prosperó, al entender que Wellens había cerrado en la llegada a Valverde

La fuga de la jornada la formaron Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Kevin Vauquelin



(Arkéa-Samsic), Sander De Pestel (Sport Vlaanderen), Jokin Murguialday (Caja RuralRGA), Julen Irizar (Euskaltel-Euskadi) y Raúl García Pierna (Kern Pharma). Los escapados alcanzaron una máxima de 4 minutos, pero fueron neutralizados a falta de 40 kilómetros para la conclusión.

Para Mañana el cuarto Trofeo Pollença-Port d´Andratx, con 171,2 kilómetros de

recorrido entre las localidades de Pollença y Andratx.





Biniam Girmay venció en Port d'Alcúdia - 27/1/2022



El Trofeo Port d’Alcúdia, segunda prueba de la Garden Hotels-Luxcom Challenge Mallorca 2022, se lo ha adjudicado el corredor eritreo ex campeón de Europa Biniam Girmay (Intermarche Wanty Gobe), seguido del sudafricano del equipo UAE Ryan Gibbons.

Ha completado el podio el italiano del Israel Premier-Tech Giacomo Nizzolo. Todos ellos con un tiempo de 3 horas 50 minutos 48 segundos.

En los primeros kilómetros de carrera se produjo una caída múltiple en un pelotón donde se rodaba a mucha velocidad, que afectó a diferentes corredores, siendo el más perjudicado el corredor del Burgos-BH Diego Rubio, que evacuado al hospital.

La escapada de la jornada se formó en el kilómetro 20, con el español Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), el italiano Raúl Colombo (Work Service) y los belgas Tuur Dens (Sport Vlaanderen) y Yentl Vandevelde (Minerva Cycling). El cuarteto llegó a rodar con más de 5 minutos de ventaja sobre el gran grupo, siendo neutralizados a poco más 20 kilómetros para la conclusión ante el trabajo de UAE Emirates y Movistar.

La Garden Hotels-Luxcom Challenge Mallorca continuará con la disputa del Trofeo Serra de Tramuntana mañana, sobre un recorrido de 158,9 kilómetros, con salida y llegada en la localidad de Lloseta.

Imágenes del Trofeo Port d'Alcudia - Gentileza: Last KM Cycling





Clasificaciones: Gentileza PCS

Brandon McNulty se quedó con el Calvià - 26/1/2022





Brandon McNulty en la meta del Calvià - Foto: Alberto Vera



Primera victoria de la temporada y con la camiseta del UAE Team Emirates para Brandon McNulty . El ciclista estadounidense que no ganaba desde abril de 2019, cuando ganó una etapa en el Giro de Sicilia, consiguió dejar su huella en la primera carrera del año, el Trofeo Calvià, de la Garden Hotels-Luxcom Challenge Ciclista Mallorca.



Un éxito que llegó al final de un recorrido en solitario de más de 60 kilómetros, durante los cuales, gracias a sus dotes de rodador, logró mantener a distancia a un grupo de perseguidores en el que se encontraban corredores como Tim Wellens (Lotto Soudal) Alejandro Valverde (Movistar), Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) y sucompañero Joel Suter, que finalizó en la segunda posición, completando así el dobletede UAE.



Mañana se disputará el Trofeo Port d´Alcúdia- Port d´Alcúdia tras recorrerse 173.2 kilómetros, donde los corredores e encontrarán tres puertos de montaña que no presentan dificultad.

Resumen del Trofeo Calvià - Imágenes: Last KM Cycling



Clasificaciones: Gentileza PCS