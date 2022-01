MERCATO 2022

Richeze en el UAE Team hasta fin de Giro

Carretera - 18.1.2022 - Italia

El argentino se mostró 'feliz por estar de vuelta en el equipo'. Foto: Prensa UAE Team Emirates

El argentino extiende su contrato por seis meses en reemplazo de Hodeg.

Maximiliano Richeze hará su regreso al UAE Team Emirates con un acuerdo temporal, que le permitirá llenar el hueco dejado por Álvaro Hodeg, quien estuvo parado los primeros meses de la temporada 2022 por una lesión en la muñeca y el tobillo.



El conocido ciclista argentino vestirá la camiseta de la selección emiratí hasta el final del Giro de Italia, momento en el que se espera el regreso de Hodeg a las competencias. La conclusión de la Corsa Rosa hará que Richeze se despida definitivamente de las competiciones ciclistas.



Mauro Gianetti, CEO y director del equipo: "La ausencia de Hodeg nos ha dejado con una plantilla vacía: Richeze es el perfil adecuado para llenar este vacío. De hecho, conoce el ambiente y la estructura del equipo, sin necesidad de otra información.

Las actuaciones recientes ofrecidas en carreras de casa en Argentina también nos mostraron cómo Maximiliano está en buena forma, por lo que esta operación tiene una lógica lineal para nosotros. Sé que Max está muy contento con todo esto.

Al mismo tiempo, le deseamos a Álvaro una completa recuperación. La lesión no fue menor, pero confiamos en que volverá a niveles altos en la segunda mitad del año".



Por su parte Maximiliano Richeze declaró: “Estoy feliz de estar de vuelta en el equipo y poder ayudar a un equipo en el que pasé dos años fantásticos. Es un grupo especial de personas, agradezco la oportunidad que me brinda Mauro Gianetti de reincorporarme al equipo y poder luego despedirme del ciclismo de la manera que siempre he querido. Es una gran manera de terminar mi carrera.

La decisión de aceptar la propuesta del equipo de los UAE fue muy simple, no veo la hora de volver a ponerme el dorsal en la espalda".

Fuente: UAE Team Emirates