GRANDES CLÁSICAS CATALANAS - Élite y Sub23

Raúl Rota venció en el Joan Escolá

Carretera - 13.3.2021 - Catalunya

Se abrió el calendario catalán este sábado.

Raúl Rota sacrificó el inicio de la Copa de España de este domingo por correr en casa. La decisión no pudo ser más acertada y este sábado, el ciclista catalán logró su primera victoria en la categoría en su ciudad, Sabadell. La carrera se decidió en una llegada masiva de unos 50 corredores en la que Rota, con su punta de velocidad característica, se impuso a sus rivales con la ayuda de sus compañeros. Daniel Criado le lanzó en los últimos metros, Pablo Castrillo estuvo escapado y fue protagonista y Juanjo Rosal cuidó durante todo el día del a la postre vencedor de la jornada.

"Tenía muchísimas de que llegase este momento", comentó con alegría el ciclista del Equipo Lizarte. "No sentía presión, pero sí que me había quedado cerca de ganar en otras ocasiones y sabía que antes o después tenía que 'abrir la lata'. Ganar en casa, además, es algo muy bonito. Mis tres compañeros hoy aquí me han ayudado muchísimo para poder levantar los brazos", declaró Raúl Rota tras la carrera.

50è Trofeu Joan Escolà (Sabadell, Federació Catalana)

1. Raúl Rota (Equipo Lizarte)

2. Toby Perry (Equipo La Tova - Asesoría Almudévar)

3. David Dominguez (Globalia-Salamanca)

Fuente: Lizarte