CLASICA AIZTONDO 2021 - Élite y Sub23

Marc Brustenga sin cadena

Carretera - 14.3.2021 - País Vasco

El catalán continúa sumando victorias en la temporada

El inicio de la Copa de España élite/sub23 no pudo tener mejor guión para los intereses de Caja Rural-Seguros RGA.

La buena labor colectiva se tradujo en la victoria de Marc Brustenga en la Aiztondo Klasika después de completar un tramo final de mucho nivel, progresando desde atrás hasta llegar a meta tras un certero ataque en el último kilómetro. Es su tercer triunfo de la temporada, prolongando así su buen estado de forma.



Brustenga es el primer líder de la Copa de España. Video: Gentileza TXIRRINDULARIAK



Tras la formación de una tempranera escapada de ocho corredores que fue superando los primeros puertos en cabeza, el empuje del pelotón empezó a limar las diferencias a buen ritmo. En el circuito final se desataron los ataques por detrás con Pablo García primero y Serrano y Brustenga después, dejando la escapada en cada vez menos integrantes.

El momento decisivo llegó en el último paso por Aduna y Zizurkil, cuando Brustenga se lanzó en busca de Miki Valls -último superviviente de la fuga- hasta que pudo neutralizarle a falta de poco más de un kilómetro, cuando demarró hasta meta. Pablo García completó el podió en tercer puesto y Alberto Serrano finalizó cuarto.

Marc Brustenga: "Habíamos planteado la carrera para que todo el equipo estuviera delante en el pelotón para evitar cualquier corte o caída y poder llegar al circuito final lo más cómodos posible. A falta de dos vueltas, tanto Pablo como Serrano y yo hemos apretado para intentar estar delante. El equipo llegaba con mucha motivación por demostrar que somos el Caja Rural-Seguros RGA y que como bloque podemos hacer cosas muy bonitas".

"La Copa es muy larga, pero el primer paso ya lo hemos dado. Ahora toca defenderlo y, como hemos hecho hoy, intentar hacerlo lo mejor posible en el resto de pruebas. Ya no es sólo que yo esté líder, es que Pablo está tercero y Alberto cuarto, todo el bloque está bien colocado para pelear la general- A nivel personal, no me puedo quejar con el inicio de temporada que estoy haciendo. El cambio de equipo me motivaba y quería empezar bien. He estado trabajando duro para poder demostrar el nivel que tengo".

Además del catalán, el día nos deja otra victoria más para Caja Rural-Seguros RGA de la mano de Fran Bennassar, que se impuso en el Campeonato de Sabadell para sumar así el cuarto triunfo del equipo.

Fuente: Prensa Filial Caja Rural-Seguros RGA