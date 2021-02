L'ESSOR BASQUE - Élite y Sub23

Marc Brustenga se impuso en la primera etapa

Carretera - 6.2.2021 - Francia

Brustenga en la meta de la primera etapa. Foto: Zoé Soullard - Directvelo

El corredor catalán batió a otros 3 corredores al sprint.

La temporada arrancó de la mejor manera para Caja Rural-Seguros RGA con el triunfo de Marc Brustenga en la primera etapa de l'Essor Basque después de resolver al sprint en un grupo de tres hombres que se logró escapar en el tramo final de la etapa, colocándose como líder de la general.

Desde el banderazo de salida se sucedieron los intentos de escapada, sin demasiado consentimiento por parte del pelotón. Hasta que a menos de noventa kilómetros para meta se tuvo que neutralizar la carrera por la caída de un árbol en mitad del recorrido. Una vez reanudada, empezaron a aparecer en cabeza los hombres de la formación verde, con Pablo García primero y Miguel Sánchez después, hasta que se formó un grupo de unos veinticinco hombres entre los que marchaban Sánchez, Brustenga y Alberto Serrano.

La nueva composición del grupo cabecero abrió camino hasta que, tras una sucesión de ataques, dejó a tres hombres por delante cuando restaban poco más de quince para meta. El pulso entre los tres llegó hasta los últimos metros, en los que el corredor catalán supo imponer su buena punta de velocidad.

Marc Brustenga: "El equipo ha estado muy bien, en casi todos los cortes llevábamos uno o dos corredores. Hemos estado muy atentos a cada oportunidad. A falta de unos veinticinco kilómetros nos hemos juntado los tres por delante. No lo tenía muy claro al ser los dos del mismo equipo, pero aunque han relevado hasta meta me han atacado varias veces. Por suerte, hemos podido llegar al sprint y he podido rematar. Ha salido todo a la perfección, sólo cuando he visto que ya llegábamos al sprint me he quedado más tranquilo sabiendo que podría pelear la victoria".

Fuente: Prensa Caja Rural-Seguros RGA