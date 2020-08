LA PÉRIGORD (UCI 1.2) - Féminas

Victoria de Sheyla Gutiérrez en La Périgord

Carretera - 16.8.2020 - Francia

Novena victoria de su carrera para la asturiana. Foto: Velofocus.

La riojana certificó el trabajo de todo el grupo telefónico.

Tres semanas después de sumar su primera victoria post-parón con Katrine Aalerud en el Campeonato de Noruega contrarreloj, el Movistar Team femenino volvió a sonreír en La Périgord (UCI 1.2; Cornille - Périgueux, 100 km), primera prueba del reinicio en tierras galas, con el triunfo en solitario de Sheyla Gutiérrez.

La riojana resolvió con fuerza y habilidad un gran trabajo de grupo de las telefónicas. Gloria Rodríguez, Jelena Eric, Barbara Guarischi, Aude Biannic y Alba Teruel vigilaron todos y cada uno de los movimientos en la fase inicial de la carrera y controlaron a escaso margen las distintas fugas, antes del ataque decisivo de la 'Leona'.

Gutiérrez saltaba a menos de 20 km del final en un grupo de ocho con todos los grandes equipos representados y Duval (FDJ) y Erath (CSR) como principales amenazas 'worldtour'. En la última vuelta al circuito de la Côte de Bauchaux (1,7 km al 5,5%; 4 pasos), Sheyla dejaba atrás a sus acompañantes para alzar los brazos en meta por delante de Levenez (ARK, 2ª) y la citada Erath (3ª).

Es el noveno triunfo de Gutiérrez a nivel UCI y su segunda victoria con Movistar Team, tras conquistar, hace ahora 14 meses, un Campeonato de España CRI en Yecla (Murcia) que aspirará a revalidar el próximo viernes en la prueba que tendrá lugar en tierras jiennenses. Todo ello, antes de unos grandes objetivos, en los meses de septiembre y octubre, a los que el conjunto de Sebastián Unzué y Jorge Sanz llegará con la mejor moral posible.

DECLARACIONES / Sheyla Gutiérrez:

"En el circuito final yo esperaba que la prueba se rompiese y sabía que me podía ir bien. Ya había corrido en Pamplona hace tres semanas y me había visto muy, muy fuerte; sabía que tenía esa oportunidad, pero siendo el primer día después de bajar de una concentración en altura, siempre tienes dudas y las sensaciones físicas eran un poco confusas. Pero con lo bien que han trabajado las compañeras, siempre cubriendo cortes, llevando la carrera rápida, confiando en mí... tenía la sensación de que podía hacerlo.

Desde que se ha hecho el corte final sabía que tenía opciones y lo he intentado desde abajo en la última subida. No quería llegar al sprint, lo he probado y ha acabado siendo una victoria muy, muy bonita. Faltaban muchos equipos grandes, pero da mucha moral ver que la sensación que tú tenías, de que algo como esto tenía que pasar tras el buen arranque en Navarra, ha acabado sucediendo. Tenía ese 'algo' dentro que he podido sacar hoy.

Vamos con muchas ganas a los Nacionales, y este triunfo como grupo nos da mucha confianza. Acudiremos, sobre todo, con la voluntad y el ánimo de que Movistar siga en lo más alto del podio. Después de todo este período de tiempo, tan difícil tanto para el equipo como para toda nuestra sociedad, teníamos cierta responsabilidad de intentar devolver algo a quienes han confiado en nosotros en estos meses de inactividad. Y gracias a a la confianza de todas las compañeras, se ha hecho posible, en este caso conmigo. La victoria va dedicada a la marca Telefónica y a todo el Movistar Team, por ese apoyo que nos han prestado durante estos meses".

Fuente: Prensa Movistar Team