VUELTA A ZAMORA 2020 - Élite y Sub-23

Victoria final para Josu Etxeberria

Carretera - 18.7.2020 - Zamora

El corredor del filial del Caja Rural-Seguros RGA se quedó con la general final.

El reinicio de la competición no pudo tener mejor final para el filial de Caja Rural-Seguros RGA gracias al triunfo final de Josu Etxeberria en la Vuelta a Zamora, cimentado tras una gran victoria en la etapa reina disputada ayer. Además, el propio Josu también se llevó los premios de las metas volantes y mejor sub23 mientras que Carlos García subió al podio como el más combativo del día.

La última etapa arrancó con el objetivo de amarrar el maillot amarillo conseguido un día antes, y desde el inicio se planteó una carrera con diferentes ataques por parte de los equipos interesados en asaltar el liderato. Una vez controlados los primeros ataques tras la salida lanzada, un grupo de corredores logró escaparse en la ascensión a Palazuelo llegando a distanciar al líder es unos cincuenta segundos. A pesar una una inoportuna avería, el líder pudo reengancharse rápidamente gracias al buen trabajo de todo el bloque, haciendo que la diferencia fuese cayendo poco a poco hasta neutralizar la fuga.

A los pocos kilómetros se formó otro numeroso grupo en cabeza que volvió a intentar descolgar al líder, pero las diferencias eran asumibles por el grupo perseguidor y superado cada puerto se iban limando. Finalmente la etapa cayó del lado de Raúl García (LIZ) mientras que la general no cambió de dueño y tanto Josu Etxeberria como todo el equipo cerraron cuatro días a gran nivel en Zamora.

Josu Etxeberria: "Ha sido un día muy complicado, toda la etapa persiguiendo y la verdad es que en cualquier momento se no podía haber escapado la carrera. Llegamos a la salida con el objetivo de ganar la general y gracias al equipo lo hemos podido conseguir, sin ellos habría sido imposible. Estoy muy contento con el resultado, es mi primera general pero quiero seguir yendo día a día".

Roberto Martínez (director de Caja Rural-Seguros RGA): "La idea era controlar desde el principio, pero la avería de Josu nos ha obligado a ir persiguiendo todo el día. Valoro mucho el trabajo de todo el equipo, les pongo un once. Han sabido sobreponerse a los ataques y han arropado a Josu a la perfección".

Resumen de la 4ª etapa. Video: Vuelta a Zamora



Para Josu Etxeberría victoria y liderato - 16/7/2020



Primer triunfo en el regreso de la competición para el conjunto filial de Caja Rural-Seguros RGA. El navarro Josu Etxeberria (Iturmendi, 2000), remató una formidable jornada de ciclismo en la comarca de la Alta Sanabria para imponerse en solitario en el final de la tercera etapa de Vuelta a Zamora, la jornada reina de la carrera. Etxeberria se convierte además en el nuevo líder de la clasificación general.

Josu formó parte de la numerosa escapada de salida, con dieciocho corredores y representantes de la mayoría de equipos. El primer encadenado entre Ladiairo (2ª) y Marabón (1ª) seleccionó el grupo, dejando en cabeza al corredor de la formación verde junto a Eugenio Sánchez (Lizarte) y Vicente Hernaiz (Kometa). Tras un pequeño reagrupamiento, Etxeberria asestó su ataque definitivo en el segundo paso por Marabón, marchando en solitario a 20 km de la llegada en Aciberos.

Mientras las primeras unidades de un deshilachado pelotón alcanzaba al resto de fugados, lejos de desfallecer, el joven sub 23 de segundo año se mostró muy sólido en los duros kilómetros finales, alcanzando la línea de meta con una renta superior al minuto sobre Jordi López (Lizarte) y su compañero Miguel Ángel Ballesteros, que redondeaba la fantástica jornada para el filial de Caja Rural-Seguros RGA.

Etxeberria, que además lidera las clasificaciones de las metas volantes y los sub 23, cuenta con un margen de 1'03" sobre Jordi López y y 1'07" sobre Samuel Blanco (Súper Froiz) antes de la cuarta y última etapa de este jueves, sobre un terreno quebrado y 130 km de recorrido.

Josu Etxeberria: "Cuando me he visto solo en la fuga, con varios equipos que doblaban, me han dicho que pasara a los relevos pero que no gastara mucho, a la espera de ver cómo se desarrollaba la carrera. En realidad en ningún momento lo he visto claro. No pensaba que fuera a conseguir algo así, pero he aprovechado un momento con mucho nerviosismo y ataques para marcharme y llegar hasta meta. Es mucho más especial ganar así después de todo lo ocurrido y el parón. Todo el trabajo realizado se ha visto hoy, ha merecido la pena. Ahora toca recuperar. No nos podemos confiar nada, ya que mañana puede pasar cualquier cosa. Iremos a tope".

Fuente: Filial Caja Rural-Seguros RGA



Resumen de la 3ª etapa. Video: Vuelta a Zamora



Alex Ruíz (Valverde Team-Terrafecundis) el más rápido en Roales - 15/7/2020



El velocista del Valverde Team-Terrafecundis, Alex Ruíz, se llevó la victoria en la 2ª etapa de la Vuelta a Zamora para élites y sub-23 al ser el más rápido del pelotón en la meta de la localidad de Roales.

Ruíz aventajó en el sprint a Alberto Serrano (Caja Rural-Seguros RGA) después de completar los 141 kilómetros de etapa.

La fuga del día la protagonizaron Gaizka Sotil (Laboral Kutxa) y el nuevo líder de la general, Víctor Romero (SuperFroiz) que luego de tantos kilómetros en fuga le sirvieron los segundos de bonificación de las metas volantes.

Víctor Romero en el podio como nuevo líder. Foto: Vuelta a Zamora



Este jueves es turno para la etapa reina de esta Vuelta a Zamora en la que los corredores deberán superar 6 puertos de montaña, para cubrir los 139 kilómetros de este tercer parcial con salida en Mombuey y meta en la localidad de Aciberos.

Resumen de la 2ª etapa. Video: Vuelta a Zamora

Moreira primer líder - 14/7/2020



El uruguayo Mauricio Moreira (Vigo-Rias Baixas) fue el vencedor del prólogo en Villardeciervos de la Vuelta a Zamora para élites y sub-23 que comenzó este martes. El exprofesional urugayo se enfundó así el primer maillot de líder en este retorno de las competiciones en España.

La segunda plaza fue para el primer corredor sub-23, Xabier Asparren (Laboral Kutxa) que quedó a 4 segundos de Moreira, mientras que el ex profesional UCI, Eloy Teruel (Valverde-Terrafecundis) cerró el podio a 5 segundos del vencedor.

es miércoles se disputará la segunda etapa con 141,3 kilometros de recorrido con salida en el Hotel Casa Aurelia y la meta en la localidad de Roales.

Resumen del Prólogo - Video: Vuelta a Zamora

Top 5 del Prólogo Villardeciervos - Villardeciervos 3,4km

1.- Mauricio Moreira (Vigo-Rias Baixas) 4'35"

2.- Xabier Mikel Azparren (Laboral Kutxa) a 4"

3.- Eloy Teruel (Valverde-Terrafecundis) a 5"

4.- Raúl García (Lizarte) a 7"

5.- Marcos Jurado (SuperFroiz) a 9"

El 14 de julio vuelve la acción - 6/7/2020



Los organizadores de la 37ª edición de la Vuelta a Zamora Élite y Sub-23 han confirmado las cuatro etapas y los equipos participantes.

Del 14 al 17 de julio el pelotón élite y sub-23 arrancarán con un prólogo individual de 3,4 kilómetros de recorrido con salida y meta en la localidad de Villardeciervos.

Equipos - Vuelta Ciclista a Zamora 2020

G.D. Caja Rural - Seguros RGA (Navarra)

G.D. Goierriko T B - Laboral Kutxa (Pais Vasco)

G.D. Supermercados Froiz (Galicia)

G.D. Netllar - Telecom - Alé (C.Valencia)

G.D. Kometa - Xstra - Cycling Team Fundacion Contador (Madrid)

G.D. Bicicletas Rodriguez (Extremadura)

G.D. Avimosa - P.C.Chozas (Madrid)

G.D. Aluminios Cortizo-Anova (Galicia)

G.D. Vigues - Abanca (Galicia)

G.D. Lizarte (Navarra)

G.D. Rias Baixas - Vigo (Galicia)

G.D. Terra Fecundis - Valverde Team (Murcia)

G.D. Globalia Salamanca

G.D. Telco´m - On Clima - Oses (Navarra)

G.D. Escribano - Sports Team (Madrid)

G.D. Diputación de León (Castilla y Leon)

Etapas Vuelta a Zamora 2020:

Villardeciervos 3,4 km

Hotel Casa Aurelia – Roales 141,3 km

Mombuey – Alto de Aciberos 139km

Mahide – Viñas 131,6 km

La Vuelta a Zamora confirmada - Élite y Sub-23 - 27/5/2020



La Vuelta Ciclista a Zamora será este año la primera prueba por etapas del calendario aficionado si finalmente logra el permiso de las autoridades sanitarias. La ronda provincial se disputará este año junto al "Díptico Zamorano" que tenía que haberse disputado en marzo con los trofeos Ayuntamiento de Zamora y San José (antiguo Iberdrola). La Vuelta se correrá del 14 al 17 de julio, mientras que para el fin de semana quedarán las dos clásicas de primavera que este año se trasladan al verano.

De esta forma, se retomará el calendario de pruebas deportivas de la provincia tras el parón del coronavirus, coincidiendo con el fin de semana en el que también el Zamora CF volverá a la competición para disputar la fase de ascenso. La Vuelta a Zamora, que ve recortado en un día su duración, volverá a ser un importante empujón para el sector turístico de la provincia con la importante ocupación hotelera que generará para un sector que acusa de forma especialmente grave la crisis económica generada por el Estado de Alarma.

La organización ha constatado un gran interés en los equipos del campo aficionado, todos ellos deseosos de retomar la competición que algunos ni siquiera pudieron estrenar hasta el parón del mes de marzo.

De forma tradicional, el Díptico Zamorano no podía contar con los mejores especialistas en pruebas de un día ya que suele coincidir con alguna prueba de la Copa España y en esta edición sí podrán estar las principales estrellas de esta especialidad que podrán competir en los trofeos Ayuntamiento y San José independientemente de que hayan corrido los días anteriores la Vuelta a Zamora. Por otra parte, ser la primera ronda por etapas del calendario nacional hará que también se incremente el nivel en especialistas en esta modalidad ciclista entre los que estará aspirando a todo el zamorano Jorge Bueno que el año pasado acarició la victoria final pero una grave caída la obligó a retirarse cuando figuraba en el grupo de favoritos. Bueno competiría con su nuevo equipo, el Telco´m navarro o bien cedido en otra escuadra.

La otra vuelta por etapas prevista para el mes de julio es la de Avila que constará de tres etapas en el fin de semana siguiente al de la Vuelta a Zamora.

Tras la suspensión de la Vuelta a Castilla y León, la única ronda del campo profesional será la Vuelta a Burgos que sigue en el aire y ayer mismo, el presidente de la diputación burgalesa, César Rico, no pudo confirmar si la Vuelta Ciclista a Burgos 2020 se celebrará como está previsto del 28 de julio al 1 de agosto y se esperará a que el Ministerio de Sanidad autorice la carrera y de a conocer las condiciones que tiene que tener para que pueda celebrarse. Rico has recordado que es "una situación de extrema gravedad sanitaria" y que las órdenes de apertura en el ámbito deportivo dependen directamente del ministro Salvador Illa, por lo que ha enviado una carta para "conocer cuáles son las condiciones que tiene que afrontar la diputación" como organizador de la ronda burgalesa.

"Tenemos que ofrecer unas garantías sanitarias para una caravana ciclista de 1400 personas", un contingente humano que no tiene comparación con el que moverá la Vuelta a Zamora, muy inferior.

"Esperaremos a conocer las condiciones que marca el ministerio", apostilla Rico quien no ha fijado "una fecha límite" para confirmar la celebración de esta carrera ciclista.

FUENTE: Manuel López Sueiras - La Opinión de Zamora