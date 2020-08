VUELTA A BURGOS 2020

Sosa se queda con sus Lagunas de Neila

Carretera - 1.8.2020 - Burgos

Elcolombiano de Ineos logró su tercera victoria en las Lagunas de Neila. Evenepoel con la general.

Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step) ha sido el vencedor de la Vuelta a Burgos tras haber acabado tercero en la última etapa en las Lagunas de Neila, con victoria del colombiano Iván Ramiro Sosa.

El ganador de etapa, que ganó por tercera vez consecutiva en este final, ha atacado en los últimos 600 metros muy fuerte para hacerse con la victoria. Mikel Landa tuvo que conformarse con un segundo puesto en la etapa, pero que le vale también para acabar segundo clasificado de la general.

Después de tirar abajo la escapada del día, el Bahrein Maclaren se puso a trabajar para Mikel Landa, pero el Deceunincks no podía dejar escapar a estos corredores para salvaguardar el liderato de Remco Evenepoel.

Landa lo intentó desde abajo para ver si podía cortar al belga, pero no fue suficiente para el alavés y se formó un grupo de cuatro corredores para disputar la etapa. Landa, Evenepoel, Sosa y Chaves subieron juntos hasta que el colombiano del Mitchelton Scott no pudo aguantar el ritmo.

Por detrás, Joao Almeida se esforzó por llegar a ayudar a su compañero Evenepoel, pero la ambición pudo al belga y atacó antes de que llegase el portugués. De nuevo se igualaron las fuerzas hasta el duro ataque de Sosa que se hizo con la tercera victoria de su carrera en esta etapa. Landa lo intentó pero ya no quedaba tiempo y tuvo que quedarse con la segunda plaza recortando únicamente dos segundos a Evenepoel.

Fuente: EITB



Para Bennett el sprint de la 4ª etapa - 31/7/2020



Sam Bennett (Deceuninck Quick Step) ha sido el ganador al esprint de la 4ª etapa de la Vuelta a Burgos 2020. En la clasificación general no hay novedades. Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step) se mantiene líder y Mikel Landa (Bahrain McLaren) tercero, a 32 segundos del de Flandes.

En la escapada del día, hemos podido ver a un corredor vasco: Txomin Juaristi (Euskaltel Euskadi). Pero no ha sido efectiva y ha sido neutralizada por el pelotón, en los últimos 10 km.

El irlandés, por su parte, ha aprovechado la caída en el último kilómetro para atacar y llevarse la victoria de etapa. La citada caída se ha producido justo debajo del cartel del último kilómetro, en la última curva a la derecha antes de encarar la meta.

El francés Arnaud Demare (Groupama FDJ) ha sido segundo en la etapa, a 5 segundos de Bennett. Por detrás, Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling), Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) y Lionel Taminiaux (Bingoal-Wallonie Bruxelles).

Los favoritos no han estado inmersos en la caída y, por tanto, no ha habido cambios importantes en la clasificación general. Remco Evenepoel sigue líder, con 12 segundos de diferencia sobre el neozelandés George Bennett (Jumbo-Visma). En tercer lugar, se mantiene Mikel Landa (Bahrain McLaren), a 32 segundos del de Flandes.

Tampoco ha habido cambios en la clasificación de la montaña. Gotzon Martín (Euskaltel Euskadi) sigue líder de la misma.

En resumen, Sam Bennett ha sido el ganador de la 4ª etapa y Evenepoel sigue líder en la Vuelta a Burgos 2020. El sábado, tendremos la quinta y última etapa de la carrera, entre Covarrubias y Lagunas de Neila. La etapa contará con 158 kilómetros y finalizará en lo alto de Lagunas de Neila.

Fuente: EITB



Evenepoel impone su ley - 30/7/2020



Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step) ha ganado la 3ª etapa de la Vuelta a Burgos 2020, con final en Picón Blanco, y se coloca como nuevo líder de la general. Mikel Landa (Bahrain McLaren) ha sido el mejor vasco, tercero.

El verdadero espectáculo ha empezado al comienzo de la escalada al puerto, y final de la etapa, Picón Blanco.

Los favoritos para la general han dado por terminada la escapada a falta de tan sólo 2 km para la meta. Ese ha sido el momento que el joven belga ha aprovechado para atacar y llevarse así la etapa y el liderato de la Vuelta a Burgos.

En segundo lugar, a 16 segundos de Evenepoel, George Bennett (Jumbo Visma) ha cruzado la meta. Por detrás, Mikel Landa ha conseguido la tercera plaza y, por tanto, ha sido el corredor vasco mejor clasificado, a 32 segundos.

El viernes tendremos una etapa tranquila de 164 km entre Gumiel de Izan y Roa de Duero.

Fuente: EITB



Gaviria fue el más rápido - 29/7/2020



Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) ha ganado en el esprint final la segunda etapa de la Vuelta a Burgos 2020. En segundo lugar se ha clasificado el francés Arnaud Demare (Groupama - FDJ), seguido por irlandés Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step), tercero.

En cuanto a la clasificación general, el austríaco Felix Grobschartner (Bora Hansgrohe) sigue lideranto la tabla.



Los corredores vascos mejor clasificados han sido Jon Aberasturi (Caja Rural), quinto, y Mikel Aristi (Euskaltel Euskadi), décimo. El de Caja Rural se coloca, con este resultado, segundo en la clasificación general.

Fuente: EITB



Grosschartner sorprendió a todos - 28/7/2020



Felix Grobschartner ha sido el ganador de la primera etapa de la Vuelta a Burgos 2020. Con ello, el austríaco se convierte en el primer líder de la clasificación general. Entre los corredores vascos, Alex Aranburu (Astana), cuarto, y Mikel Landa (Bahrain McClaren), quinto, han sido los mejores clasificados de la etapa.

El austríaco ha atacado a falta de 800 metros para el final, sorprendiéndo así a los favoritos y alzando los brazos en soltario. Por detrás, con 8 segundos de margen, Joao Almeida (Quick Step Floors) y Alejandro Valverde (Movistar) cruzaron la meta en segundo y tercer lugar.

Por otro lado, una de las noticias más relevantes ha sido el abandono del colombiano Sebastián Henao (Team Ineos), tras sufrir una caída junto con otros corredores. Uno de esos corredores ha sido Gijs Leemreise (Jumbo-Visma) que, además de la caída, ha sufrido la amputación de uno de sus dedos.

Por lo tanto, el austríaco Felix Grobschartner es el nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta a Burgos 2020. Este miércoles se disputa la segunda etapa, entre Castrojeriz y Villadiego, de 168 kilómetros de distancia.

Fuente: EITB



Últimos 10km de la 1ª etapa. Video La 8 Burgos



Confirmados los equipos españoles - 6/7/2020



La 42ª Vuelta Ciclista a Burgos, prevista del 28 de julio al 1 de agosto si finalmente recibe los permisos preceptivos para su celebración, contará con una participación de lujo.

Además del Movistar, que presentará a Alejandro Valverde, Enric Mas y Marc Soler, participarán la Euskaltel-Euskadi, el Caja Rural y BH, más los dos equipos en categoría Continental: el Kometa-Xstra, de la Fundación Alberto Contador; y el Kern Pharma, equipo profesional de la Asociación Deportiva Galibier que da continuidad al histórico equipo Lizarte de aficionados.

La participación se completará con grandes nombres del pelotón mundial debido a la importancia adquirida por una prueba que inaugurará el calendario ciclista internacional, según las mismas fuentes.

Fuente: EITB



El CSD da luz verde a la Vuelta a Burgos - 29/6/2020



El CSD apoyará el desarrollo de las carreras bajo las normas de seguridad sanitarias requeridas.



El Consejo Superior de Deportes (CSD) apoyará el retorno de las competiciones de ciclismo en España siempre que éstas se puedan desarrollar en condiciones óptimas de seguridad sanitaria y hayan obtenido el visto bueno de las comunidades autónomas y/o los ayuntamientos, que en esta fase de nueva normalidad son las autoridades que deben dar el visto bueno a la celebración de las mismas.

Así se lo ha trasladado el Director General de Deportes, Joaquín de Arístegui, a Marcos Moral, director de la Vuelta a Burgos; Javier Guillén, director general de Unipublic y de LaVuelta; y José Luis López Cerrón, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo; en el transcurso de una reunión que se ha celebrado esta mañana en las dependencias del Consejo en Madrid.

Durante el encuentro, ambas partes han analizado el programa de rondas y vueltas ciclistas españolas e internacionales previstas en el calendario y han establecido una colaboración reforzada para analizar las necesidades y exigencias que garanticen la celebración de estas pruebas profesionales con un carácter totalmente seguro desde el punto de vista sanitario.

En el caso de que la Vuelta a Burgos sea finalmente la primera competición ciclista internacional que se celebra en Europa, “se demostraría la gran capacidad del deporte español, y en este caso del ciclismo, sus empresas y entidades, para organizar una prueba segura en el contexto de salida de la crisis sanitaria y retorno a la nueva normalidad”, ha explicado de Arístegui. Por último, en el encuentro se ha tomado la decisión de que la Federación Española de Ciclismo y Unipublic se incorporen a los trabajos que desarrolla el Grupo de Tareas para el Impulso del Deporte (GTID), en el que se sientan otras Federaciones Deportivas, clubes, entidades privadas y deportistas para abordar con éxito el retorno de las competiciones en distintas disciplinas, tras haber logrado la vuelta a los entrenamientos en condiciones seguras desde hace unas semanas.

Fuente: CSD.

SANIDAD DECIDIRÁ SOBRE LA VUELTA A BURGOS - 27-05-2020



Falta que el Ministerio de Sanidad elabore un protocolo de actuación.



Más claros que nubes se dibujan en el cielo de la Vuelta a Burgos. Pero su futuro sigue en el aire. Y el panorama no está completamente despejado.

Todo hacía indicar que el futuro inmediato de la ronda quedaría aclarado tras la reunión mantenida a tal efecto por el presidente y vicepresidente de la Diputación (César Rico y Lorenzo Rodríguez) y del IDJ (Ángel Carretón y Eduardo Munguía) y el director general de la ronda, Marcos Moral, el pasado lunes. Y sobre todo tras la convocatoria de una rueda de prensa telemática en la que se esperaba que César Rico despejara todas las incógnitas. Pero buena parte de las expectativas quedaron frustradas.



La Diputación manifestó su intención de celebrar la 42ª edición de la carrera en las fechas previstas por el calendario de la UCI, entre el 28 de julio y el 1 de agosto. Pero condiciona su puesta de largo a recibir una autorización expresa del Ministerio de Sanidad, como máxima autoridad del Gobierno en la materia.

César Rico aseguró ayer que ha remitido «un escrito» a Salvador Illa (y también a la consejera del área de la Junta de Castilla y León), en el que reclama que Sanidad se pronuncie de forma expresa sobre si concede la autorización para la celebración de la Vuelta a Burgos. Y en caso de respuesta afirmativa, le conmina a que establezca las condiciones sanitarias que debe cumplir la organización para llevarla a cabo con el menor riesgo posible.



"Estamos en una situación en todo el mundo, pero en España en particular, de extrema gravedad en el ámbito sanitario. No debemos bajar la guardia. La salud pública e individual es lo más importante», señala el presidente de la corporación provincial.

"El ministro es el mando único, el que da las directrices y establece cuándo se podrá reanudar el fútbol profesional y en qué condiciones; cuándo se abrirá el baloncesto profesional y con qué normas. Pero de momento lo único que ha regulado en el ciclismo es la forma de llevar a cabo los entrenamientos de los profesionales. No ha establecido un calendario", matiza César Rico, quien espera recibir una respuesta en un breve plazo.



En este sentido, aplaza la decisión definitiva sobre la celebración de la edición de 2020 a tener todas las cartas sobre la mesa. "Espero que el Ministerio nos conteste en clave de salud pública, porque el presupuesto de la carrera está sin tocar y el equipo técnico sigue trabajando en la organización, pero nos preocupan las condiciones sanitarias que nos puedan imponer. Cuando las conozcamos tomaremos la decisión definitiva. Las últimas informaciones apuntan a que el Gobierno pretende acelerar la desescalada y por lo tanto estamos en mejor situación. El fútbol profesional comenzará el 11 de junio, pero la condición para que se reanude es que se juegue sin público. Una medida muy dura. La Vuelta implica que 1.400 personas estén moviéndose por la provincia, lo que requiere unas garantías sanitarias. Espero que el ministro responda pronto y obtengamos también el protocolo de actuación sanitaria que está elaborando la UCI para la celebración de carreras"

.

Sea como fuere, el presidente de la Diputación asegura que el IDJ «está preparado» para poner en marcha la 42ª edición de la ronda morada. "A ver si nos autorizan y conocemos cuáles son las condiciones que imponen que la carrera se pueda celebrar, porque ahora mismo el ciclismo no sabe cuándo se va a abrir la veda para la celebración de las carreras. Si podemos cumplir los requisitos, ahí estaremos".



De forma paralela considera que lo principal será garantizar la "salud pública de todos quienes participan en la prueba y de todos los ciudadanos de los puntos de paso de la carrera".

En otro orden de cosas, el presidente de la Diputación adelantó que va a convocar en los próximos días reuniones con los grupos políticos para conocer de primera mano su disposición a que se celebre la carrera. "Parece que el PSOE, por primera vez, apoya a la Vuelta a Burgos. Agradezco ese cambio de criterio. Ha habido ediciones con corredores de primer nivel y nunca la apoyó. Este equipo de Gobierno siempre la ha apoyado, incluso en los momentos de mayores dificultades económicas y con las críticas de la oposición".

Y expresó su deseo de seguir colaborando con la Subdelegación de Gobierno "porque las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado son una parte fundamental para celebrar la Vuelta".



MARGEN DE MANIOBRA

Rico aseguró que la decisión de mantener viva la ronda no tiene que ver con la que se prevé su mejor participación de los últimos años. "Independientemente de quién corriera, siempre ha habido Vuelta a Burgos. Ha habido ediciones en las que nos hemos salido en cuanto a corredores y equipos. Y otras que no tanto. Pero nunca nos ha faltado el ánimo para seguir. Estaremos a lo que nos diga el Ministerio. El trabajo de la organización es muy complejo, pero todavía tenemos margen de maniobra".



APOYO CASI UNÁNIME

Desde que se pusiera sobre la mesa la posibilidad de cancelar la ronda la Diputación ha recibido multitud de mensajes pidiendo su continuidad. "Pero ese apoyo tendrá que matizarse cuando sepamos las condiciones que nos imponen para celebrarla. Me alegra mucho que la gente se interese por la Vuelta a Burgos. Ya estamos teniendo una gran repercusión mediática y estamos a dos meses del inicio", agrega el presidente de la Diputación



¿EQUIPOS DE 6 CICLISTAS ?

Debido a la gran demanda que está teniendo, el IDJ se plantea la opción de equipos de 6 corredores (lo habitual en su categoría son 7) para dar la opción a que puedan participar el mayor numero de escuadras World Tour.



PRESUPUESTO

Por otro lado, César Rico considera que la cifra de 700.000 euros prevista como presupuesto podría variar a consecuencia de las exigencias sanitarias de la UCI o del Ministerio de Sanidad. "Pero espero que podamos afrontarlo si son razonables. Y cuantos más recursos podamos captar para aminorar la carga financiera para la Diputación, mucho mejor. Me consta el interés de patrocinadores y de TVE".

FUENTE: EL CORREO DE BURGOS