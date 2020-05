 InfoBiker

TEMA DÓPING

El atleta es el primer responsable

Entrevistas - 13.5.2020 - Rosario, pcia. Santa Fe



El proceso de análisis demora unos 15 días

'los deportistas son los principales responsables'

'Por mí experiencia puedo decir que los deportistas que son los principales responsables de lo que consumen, son los dueños de su cuerpo y aunque muchas veces hay un mal asesoramiento por ignorancia o por mala fe de su entorno, ellos tienen que saber lo que consumen o interiorizarse con la Comisión Nacional Antidopaje acerca del tema' resalta Bernardo Tomaso, miembro de la Comisión Nacional Antidopaje entre 2015 y 2019, quien nos dejó interesantes conceptos en una charla distendida sobre un tema, que lamentablemente, sigue siendo ‘tabú’.

Pese a toda la información que circula, el dopaje sigue siendo, por muchas razones, un tema del que no se habla como se debería dentro del deporte, desde los entes encargados de controlar a los atletas no suele haber muchas comunicaciones que salgan a la luz y solamente se conocen los informes de manera confidencial con el atleta, la Federación Nacional e Internacional, WADA y el Tribunal de Disciplina cuando las muestras arrojan el famoso ‘Resultado Analítico Adverso’ que suele ser el primer paso hacia un positivo.

Motivo de queja para la afición y para los mismos deportistas, que siempre reclaman que cuando los resultados son negativos nadie se entera.

Tomaso comenzó a trabajar en la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD) desde su fundación en el año 2015, previa a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y se mantuvo dentro de este ámbito hasta fines de2019, cuando se integró al equipo de trabajo de la Subsecretaria de Deporte, Recreación y Turismo Social de la Provincia de La Pampa.

La CNAD participó de grandes eventos como los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Campeonatos Panamericanos de distintas disciplinas, los Juegos Suramericanos de Playa en Rosario, el Rugby Championship y la Vuelta a San Juan, entre otros.

“La mayor parte de lo que tiene que ver con el material recolectado es confidencial, pero podemos informar que para cada deporte el organismo evalúa y desarrolla un análisis de riesgo, con el fin de realizar una distribución correcta en el plan estratégico de controles., la idea es saber cuántos controles requiere cada deporte” explica.

“Generalmente la sociedad prejuzga la cantidad de controles que se hacen, pero lo que no sabe es el costo que tiene cada uno, estamos hablando de valores en dólares ya que cada muestra es analizada en los laboratorios homologados por la WADA-AMA (Agencia Mundial Antidopaje), los cuales no se encuentran en Sudamérica, así que son cifras superiores a los 10 mil pesos por control” argumenta.

En sus años de trabajo en CNAD Tomaso estuvo presente en Campeonatos Argentinos, Doble Bragado, Trasmontaña y en otras competencia, así como también le tocó participar en tomas de muestras que se realizaron a domicilio cumpliendo con los protocolos internacionales.

“Realizamos controles en las competencias más famosas del país y otros fuera de competencia, en donde lamentablemente varias han dado resultados adversos en corredores significativos para el deporte y de acuerdo a mi experiencia puedo decir que los deportistas son los principales responsables, hoy muchos deportistas trabajan acompañados de un entrenador, médico, kinesiólogo, preparadores físicos, en algunos casos psicólogos y además la familia de cada uno, más allá del asesoramiento que reciban, ellos son los dueños de su cuerpo y tiene total responsabilidad sobre lo que consumen, para lo cual es vital interiorizarse con la Comisión Nacional Antidopaje o WADA y conocer la lista de sustancias prohibidas, que es renovada cada fin de año.”

Tomaso también indica que “el atleta debe saber que cada Oficial de Control, es decir, cada persona que se encarga de tomar las muestras, debe presentar la credencial que lo certifica como autoridad para poder recoger la muestra, ya sea de orina o de sangre.”

¿Cómo funciona el sistema una vez tomada la muestra?

Una vez tomada la muestra, se la envía al laboratorio, lo antes posible y posteriormente el laboratorio a través del Sistema Adams (Software utilizado por la WADA) matchea los resultados y en ese instante es cuando la autoridad de control puede decir si es un Resultado Analítico Adverso (RAA) o no, este proceso tarda aproximadamente unos 15 días.

En caso de ser un RAA, la gestión de resultados envía una carta documento informando el resultado a WADA, a la Federación Internacional, a la Federación Nacional, al deportista y al Tribunal de Disciplina, este último, es quien está encargado de seguir el proceso hacia la suspensión o no, del atleta.

Este proceso que sigue los pasos de un ‘juicio’ para ejemplificarlo claramente, tiene sus costos y sus tiempos, ya que el deportista puede defenderse, motivo por el cual llegar a la conclusión de este proceso requiere un tiempo incierto.

Una vez que termina este proceso, el Tribunal de Disciplina informa a las autoridades mencionadas la decisión tomada y en el caso de la ONAD, esta tiene la obligación de publicarla en un comunicado oficial cuando todas las partes están debidamente notificadas según el Código Mundial Antidopaje.

¿Cuánto tiempo puede demorar este proceso?

No hay un tiempo específico en ningún caso, el tiempo depende del deportista y los tiempos del Tribunal de Disciplina.

¿Hay alguna exigencia en cuanto al tiempo que transcurre entre la toma de muestra y la sanción?

Tampoco hay exigencias en este período, el resultado adverso debe ser informado lo antes posible por la autoridad que toma la muestra, el resto de los tiempos no está establecido, dependerá de cada caso.

¿Qué fue lo que pasó en Río Pinto 2019?

Lo de Río Pinto es un hecho aparte, sabemos que esta es una carrera privada, en la cual los deportistas que la corren no están obligados a ser federados y al no poseer licencias no pueden ser sancionados por CNAD o UCI. En su momento los organizadores hicieron la consulta a CNAD, pero la única manera de realizar los controles era crear una categoría totalmente federada, ya que son los únicos que pueden ser controlados siguiendo los protocolos WADA y posteriormente, de ser necesario, recibir la sanción correspondiente.



