 InfoBiker

ENTREVISTA A FERNANDA YAPURA

'Sería genial ver más argentinas corriendo en Europa'

Entrevistas - 7.1.2020 - Salta

Fernanda Yapura

'Donde haya competencias para hombres tiene que haber para mujeres'

La salteña Fernanda Yapura se prepara para una nueva temporada en Europa.

Estará compitiendo para el Saint Michel - Auber 93 francés, luego de un par de año con el equipo del Centro Mundial UCI y con la satisfacción de haber sido elegida como la mejor deportista de su provincia.



Mientras se prepara para lo que viene pasó por una nueva #entrevistaIB para resumir su año.





“Fue una temporada muy dura, desde el inicio hasta el final hubo un nivel muy alto en todas las competencias porque todas las chicas estaban buscando su lugar para los Juegos Olímpicos de Tokyo, yo traté de dar lo mejor de mí y siento que hice una buena primera parte de la temporada, con algunas victorias y buenas posiciones en competencias UCI, luego en los Juegos Panamericanos de Lima me fue bastante bien, aunque mi gran deseo era obtener una medalla para mi país y no se pudo, después no llegué bien al final de temporada, ya tenía muchas carreras encima” resumió.



¿Qué significa haber estado un año más compitiendo y aprendiendo en Europa?



Para mí siempre será un orgullo y una felicidad increíble estar compitiendo afuera y poder medirme con las mejores del mundo, es algo duro pero me hizo superarme, te enseña a sufrir físicamente hasta lograr estar en un buen nivel.



¿Cómo fue estar sumando puntos para los Juegos Olímpicos?



Es duro tratar de clasificarse a los Juegos Olímpicos cuando es uno solo el que suma puntos y además no soy sprinter, así que son pocas las carreras en donde las escaladoras podemos sumar, traté de hacerlo pero no fue suficiente.



El hecho de pertenecer a un equipo también juega en contra porque a veces hay que dar todo de uno para que otras compañeras ganen.



Luego de dos años en el equipo del Centro UCI, Fernanda ya tiene un nuevo equipo para el año 2020, será el Saint Michel - Auber 93 francés que le abrió sus puertas a la salteña.



“Estoy muy agradecida al equipo por poder correr con ellos la próxima temporada, sin ser un equipo UCI, tiene un gran calendario y eso es lo que me interesa por ahora, estaremos compitiendo carreras con puntos UCI, haciendo la Copa de Francia, algunas clásicas en Bélgica y me ayudarán para que pueda mejorar en la contrarreloj y estar preparada para tener un buen resultado en el Mundial de Suiza” detalló ilusionada.





¿Sentís que lo que estás haciendo sirve para abrirle puertas a más chicas argentinas?



No es lo que estoy haciendo yo lo que abre las puertas, sino lo que hace la Selección Argentina, tener el Centro Satélite del Centro Mundial UCI en Mar del Plata abrió puertas para que jóvenes de Argentina tengan la oportunidad de mostrarse en Europa, también el aporte de los equipos Shimano Ladies Power y Xirayas cuando fueron continental, se vio una progresión en el ciclismo femenino, las chicas entrenaban para llegar lejos, había más ambición y eso fue lo que me motivó a mí y a otras chicas que intentaron salir.





“Las chicas necesitan una oportunidad, donde haya competencias para hombres tiene que haber para mujeres, Colombia puso como regla que cada competencia que se haga para hombres, si o si tiene que tener una versión femenina y eso es una gran iniciativa, con eso volverán los equipos de mujeres, también es importante que la Selección arme un equipo y lleve chicas a las carreras de Sudamérica, para que logren tener el nivel, es un proceso largo, porque cada vez hay menos chicas compitiendo y menos nivel, pero hay que empezar a levantarlo, ya que sería algo genial ver a más chicas argentinas corriendo en Europa” analizó.