 InfoBiker

ENTREVISTA A MAXI RICHEZE

Es posible que sean mis últimos dos años como profesional

Entrevistas - 23.12.2019 - Buenos Aires

El triunfo en los Juegos Panamericanos

En la Vuelta a San Juan, tengo la obsesión de ganar una etapa con la camiseta de campeón argentino

Mientras se prepara para la próxima temporada pasó por la #entrevistaIB para cerrar su gran 2019, hacer un balance, hablar de su futuro y muchas cosas más.

‘El Atómico’ Maximiliano Richeze, flamante ganador del Olimpia de Plata en ciclismo reconoció que ya estar ternado significa haber tenido un gran año.

“Fue un año muy bueno, pude darme dos gustos, ganar el Argentino de ruta que lo tenía pendiente y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, algo que Argentina no lograba hacía 60 años” abrió la charla el oriundo de Bella Vista.

¿Cómo fueron esos triunfos?

“El Argentino siempre quise ganarlo, me quedaba un poco a trasmano con lo que es la temporada europea, pero en estos últimos años con el equipo hicimos el programa de acuerdo al campeonato, para que lo pueda correr y por suerte se me dio y pude vestir nuestros colores en las carreras más importantes del mundo. Lo de los Juegos de Lima fue especial, la carrera venía complicada, teníamos a Tomás Contte en la fuga y veníamos tranquilos con él, pero sabíamos que había preparado más la pista que la ruta y había sido una carrera exigente, cuando entramos a la última vuelta parecía imposible entrar al grupo, pero llegamos faltando 4 kilómetros y de ahí al sprint, ganar fue una emoción doble, porque uno va sacando cuentas durante la carrera y faltando 15 o 14 km ya no tenía esperanzas de llegar a la punta, fue una alegría para mí, para la selección y la gente que estaba apoyándonos.”

Esa medalla en Lima y otras grandes actuaciones sirvieron para asegurar el cupo olímpico, “siempre es bueno aportar para la selección, acá en Argentina la gente por ahí piensa que el que hizo los puntos tiene la prioridad para ir a correr, pero yo no lo veo de esa manera, el recorrido de los Juegos Olímpicos es muy duro, tenemos una plaza y creo que el corredor más apto es Edu (Sepúlveda), así que se charlará con el técnico y con él para ver como planifica su año y después decidirá la Selección, yo trato de aportar, si me designan lo haré de la mejor manera y sino alentaré a quien corra” resumió.

¿Qué cambió para que vengas a correr los Campeonatos Argentinos?

“Mis ganas más que nada e insistir en el equipo, ellos al principio no querían que venga, pero les fui explicando que para mí era importante correrlo y llevar los colores de mi país en Europa, así como para ellos son importantes los nacionales de Bélgica, Francia e Italia, así que los aflojé y me dieron la posibilidad, ya que al no hacer las Clásicas del Norte (Flandres y Roubaix) podía viajar, pero para mí siempre estuvo en la planificación, siempre miré las fechas y los circuitos, el equipo me siguió durante la carrera y se alegraron por el triunfo, porque tener un campeón nacional en el equipo es importante.”

¿Cómo fue la experiencia en el Tour de France, largando en primera fila, trabajando en un rol diferente para defender al líder de la general, cómo lo vivieron como equipo?

“Largar en primera fila con los campeones del Tour y los campeones nacionales es muy lindo, es un reconocimiento y un recuerdo para toda la vida, sabía que corría el Tour y por eso también la ambición de querer ganar el argentino y tener los colores de nuestra bandera en la carrera más importante del mundo, además la gente me reconocía mucho por ser el campeón argentino, fue muy emocionante.”

Sobre la experiencia vivida resaltó “fue lindo, la preparación no fue para hacer lo que hicimos, íbamos más que nada a trabajar para el sprint y ayudar a Julian (Alaphilippe) en alguna etapa de subida, habíamos hecho un gran plan de entrenamiento para llegar en buena forma, pero nos encontramos de líder en la primera semana (3ª etapa) y a partir de ahí fuimos día a día transformándonos en gregarios, para hacer un buen papel y defender la camiseta de líder hasta donde podíamos, fue muy estresante y muy duro, pero muy satisfactorio para nosotros, todo el trabajo, ir creyendo todos los días que podíamos ganar el Tour fue una gran experiencia, lo perdimos faltando dos días, pero es algo que volvería a hacer, no es que diga trabajamos y al final se perdió, lo que vivimos durante esas tres semanas y lo que viví personalmente fue inolvidable, tratar de ir hasta París con la camiseta de líder en el equipo fue emocionante para mí y mis compañeros.”

El Tour de Francia es esa carrera a donde todos van a ganar algo, sea como sea, cualquier logro obtenido en el Tour vale más y el Deceuninck Quick Step con lo hecho en 2019, demostró ser uno de los ganadores.

“Nos dimos cuenta el último día en París, vinieron de todos los equipos a felicitarnos por como defendimos la camiseta, como planteamos el Tour, como interpretamos la carrera y defendimos el primer lugar, si bien no era un equipo pensado para eso, fue muy lindo, fue un triunfo del equipo por haber hecho bien nuestro trabajo, sabíamos que se podía perder la camiseta porque subíamos a más de 2700 metros, cosa que no pasó nunca en el Tour y no eran subidas aptas para Julian (Alaphilippe), pero creo que igual ganó el corredor más fuerte, porque Bernal en la última semana demostró que era superior a todos” resumió y bromeó por atesorar uno de los tantos leoncitos que recibió el galo en sus 14 días como líder.

¿Cómo se vive como latino el presente que tiene el ciclismo sudamericano?

“Es algo especial, cuando estamos en las grandes nos juntamos, nos buscamos en el grupo, somos bien latinos, me alegra que Bernal ganara el Tour porque es un grandísimo corredor, pero también una gran persona, siempre con perfil bajo y además es muy bueno para nuestro continente y nosotros lo vivimos de esa manera.”

La afición colombiana siempre está en las Grandes Vueltas, en el Giro se vio mucha gente acompañando a Carapáz y siempre algún argentino aparece.

“Si, hubo gente con la bandera argentina y es algo muy lindo para mí, este año les fue más fácil reconocerme, me brindaron mucho cariño por las rutas del Tour y la Vuelta, uno sufre mucho y sentir o ver por ahí algún argentino es una alegría que da un poco más de fuerza para seguir” valoró.

Más allá de lo exitoso del 2019, Maxi Richeze cerró su año competitivo en la Vuelta a España, en donde buscó su victoria, sufrió una dura caída y aportó su talento para que su equipo festeje, pero el cierre de la campaña vino acompañado de la despedida, ya que desde el 1 de enero lucirá los colores del UAE Team Emirates.

“Fue una despedida emocionante, en la llegada de Madrid había 4 técnicos, el manager Patrick (Lefevere) y todo el staff con el que tengo muchísima buena onda, así que un poco triste de las dos partes, si bien yo tomé la decisión de cambiar de equipo, da algo de tristeza porque ellos son como mi segunda familia, estuvimos 4 años juntos, me trataron muy bien todo este tiempo, la pasamos muy bien y viví los años más lindos de mi carrera, aprendí muchísimo y me hicieron crecer, así que fue emocionante, pero sabemos que esto es así y es normal que se cambie de equipos, pero sigo en contacto con ellos y con mis compañeros, lo importante es mantener las amistades verdaderas, porque eso queda y estar en contacto lo demuestra.”

¿El paso al UAE es para reencontrarte con Fernando Gaviria y devolverlo al lugar que estaba?

“Cuando Fernando se fue a UAE quería que vaya con él, pero no sabíamos cómo le iba a ir, no tuvo un buen año y me fue hablando de que quería que vaya porque necesitaba la seguridad que siente conmigo en los sprints y por la amistad y todo lo que él me dio como lanzador nos volveremos a encontrar, porque más allá del trabajo hay una amistad grande y siempre estamos en contacto, es un poco devolverle lo que él me dio, porque siempre digo que hoy la gente me tiene como uno de los mejores lanzadores del mundo y es gracias al velocista, así que él es responsable de eso, como yo lo soy de sus triunfos.”

“Así que vamos a intentar este nuevo desafío de llevar a Fernando a su lugar, que sea el corredor que es, que recupere la confianza y vuelva a ser uno de los mejores velocistas del mundo, que para mí es una motivación más para seguir entrenando, es algo que me venía faltando, porque uno al estar tantos años en el mismo equipo es como que se achancha un poco y le cuesta encontrar los objetivos para seguir entrenando y mejorando, así que el cambio me viene bien para agarrar esa energía y hacer las cosas bien como siempre intenté hacerlas” agregó.

Con 36 años Richeze está viendo crecer a los nuevos talentos del World Tour, con el privilegio de compartir equipos con ellos, ya que deja el Deceuninck Quick Step en donde estuvo con Remco Evenepoel y pasa al UAE Team donde encontró a Tadej Pogačar, ¿cómo se convive con esa generación?

“Bien, Remco va a ser un gran campeón, es un gran corredor, ya lo demostró este año, tengo muy buena relación con él, va paso a paso, con humildad y escucha la experiencia de uno, y con Pogačar compartimos cuando estuvimos en Dubai, es muy tranquilo y uno lo va a ayudar desde su experiencia, ellos son campeones, se mueven en el pelotón como corredores experimentados, por eso son tan completos y ganan tanto, así que uno ayuda en lo que puede y en lo que por ahí ve que tiene más experiencia, el resto es seguir haciendo el trabajo que nos da el equipo y disfrutar de esos corredores y las cosas que hacen.”

“Me pasó con Gaviria y con Sagan, uno ve lo que hacen y no los puede seguir, no es lindo que te larguen, pero cuando lo pensás en frío, vivir la experiencia desde adentro y el espectáculo que brindan ese tipo de corredores si es lindo, disfruto de haber compartido con Remco, que haya comenzado en Argentina y ahora de tener a Pogačar en el equipo” destacó.

Se viene 2 años en UAE y después qué sigue, porque Richeze cada vez anda mejor, “por ahora tengo 2 años de contrato, voy a terminarlos con 38 años y creo que es muy posible que sean los últimos 2 años como profesional, como mucho podría ser uno más, pero se tendrían que dar muchas condiciones para eso, quiero vivirlos y disfrutarlos, uno a veces metido ahí, con las responsabilidades y la presión no se da cuenta de lo que hace o logra, así que voy a tratar de vivir estos 2 años a full, parar un poco y disfrutar más de la bici, del ciclismo y de esas carreras que cuando estoy ahí metido capaz no me doy cuenta y sé que con el tiempo me voy a lamentar de no haberlo disfrutado” reflexionó.

¿La idea es abrir las puertas para más corredores argentinos?

“Eso es algo que me gusta, ya varios me buscaron para seguir como técnico en Quick Step y en UAE, pero por ahora no quiero, si dejo de correr es para estar más tiempo con mi hija que es la que más sufre todo el tiempo que estoy fuera de casa y ser técnico lleva un sacrificio grande, es igual que ser corredor así que no me convence, por ahí me gustaría ser una guía para los corredores argentinos que quieran ir a Europa o mismo aportar mi conocimiento y experiencia en la Selección o en equipos de Argentina, porque veo que falta un poco de eso acá y sería bueno marcarles el camino a los chicos para que puedan cumplir sus sueños.”

Cuando Maxi emigró a Europa allá por 2005, había varios compatriotas que buscaban llegar al profesionalismo, algunos en el viejo continente y otros en Estados Unidos, pero los apellidos Borrajo, Haedo, Artacho, Montenegro, Müller, Mendieta su propio hermano Roberto y algunos más sonaban por allá, pero con el tiempo eso dejó de suceder.

“Cuando nosotros empezamos a irnos para buscar la oportunidad de cumplir un sueño, las chances eran pocas, tanto a nivel económico, como a nivel deportivo, conseguir equipos era difícil, hoy las puertas están más abiertas y es más fácil viajar, pero creo que muchos no se animan a ese cambio, son cada vez menos los que se van y creo que tendrían que aprovechar más lo que hicimos los que estamos afuera y además hoy en Europa se busca mucho al corredor de Sudamérica, cosa que antes prácticamente no nos tenían en cuenta, ojalá cambie la mentalidad de los chicos, estaría bueno hacer charlas con la nueva generación y explicarles las experiencias de uno y que vean que se puede llegar, fuimos muchos los que estuvimos afuera, hoy son menos porque muchos se retiraron, en el deporte no se pueden dejar pasar esos momentos, cuando se pasa el tren es muy difícil volver” se lamentó.

Richeze arrancó 2019 afectado por una caída mientras entrenaba en Acceso Oeste y terminó su temporada con los raspones de la Vuelta a España, descansó en Europa y arrancó la pretemporada allá y tras algunos días de buen entrenamiento en Argentina, viajó a la segunda concentración con su nuevo equipo.

“Vamos conociendo a los compañeros, trabajando en el sprint y definiendo el programa de 2020, porque al igual que en Quick Step, en UAE ya nos preguntaron cuál es el programa que nos vendría mejor para llegar bien a los principales objetivos de la temporada, ya que por ahí hay carreras que prefiero no hacer y el equipo quiere, así que hay que ponerse de acuerdo, se trabaja en conjunto para que haya armonía y tranquilidad para el corredor” explicó.

‘El Atómico’ asegura que la idea es “arrancar bien en la Vuelta a San Juan, tengo la obsesión de ganar una etapa con la camiseta de campeón argentino y sería lindo hacerlo aquí porque tengo mucho apoyo y muchos amigos, levantar los brazos con la camiseta es algo que me propuse y estoy trabajando duro para llegar en buena forma” se ilusionó y confirmó que después vendrán el UAE Tour, las clásicas de primavera y el Tour de France, que será el gran objetivo del equipo emiratí.

El diseño de su camiseta es también un tema que lo ocupa, “metí un poco de presión, antes de firmar contrato les dije que quería que se vea bien la bandera Argentina y con el sol, así que me dijeron que iban a hacer una bandera grande debajo de los sponsors, que se vea bien y se resalte en las mangas y en el pantalón” comentó entre risas.

Después de un gran 2019, se viene un nuevo desafío y Richeze se siente preparado y desea “que el 2020 sea mejor y con buena salud”