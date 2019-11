ENTREVISTA A CATRIEL SOTO

Fue un año duro y pagué el precio de correr carreras demasiado largas

Entrevistas - 27.11.2019 - Colón, pcia. Entre Ríos

Catriel analiza las opciones y se ilusiona con un proyecto ambicioso

El compromiso de MMR y esa presencia en la afamada Cape Epic lo obligó a entrenar casi el doble de lo habitual

El entrerriano Catriel Soto descansa en su Colón natal rodeado de sus seres queridos y compartió una rica charla con Infobiker en donde habló de todo, su año, su presente, los proyectos que se vienen, la selección y mucho más.

Dividimos la nota en dos partes y aquí compartimos con ustedes la primera parte de una nueva #entrevistaIB

“Fue un año duro, difícil, arranqué bien y tuve un gran inicio de temporada más o menos hasta marzo, llegué en un gran punto de forma a la Cape Epic ya que había hecho cambios en la preparación junto a mi entrenador y los había notado mucho, me sentía mejor que otros años” resaltó.

“Después del inicio de competencia, entre algunos maratones y la Cape Epic empecé a sentirme mal y no me pude recuperar.

Luego de Sudáfrica vino el Panamericano en la altura de México, más la presión de buscar la plaza directa a Tokio hizo que sea un mes super complicado, en donde arrastré cansancio durante todo el año y esto sabemos que cuando uno empieza con un calendario de carreras, Copas del Mundo, viajes, es un fin de semana tras otro, sin margen para entrenar, descansar y eso te marca todo el año, además no tuve las carreras de mi gusto y pagué el precio de correr carreras demasiados largas en principio de temporada, intentando disputar y estando adelante” detalló.

¿La Cape Epic es el lugar en donde cualquier amante del MTB sueña estar, pero en la alta competencia puede pasar factura?

“Al final somos todos caballos de carrera y cuando nos ponemos en la línea de largada queremos estar adelante, queremos disputar y queremos ganar aunque no nos veamos en las mejores condiciones, es una carrera en donde todos queremos estar, porque mediáticamente es muy importante y todos quieren saber de qué se trata, a mí personalmente también me interesaba estar y conocerla, era un desafío y me di el gusto, incluso de poder decir que intenté disputar alguna etapa y estar en el pelotón de los mejores, pero también me hubiera gustado tomármela de otra manera o que sea en otra época del año, ya que al final la consecuencia fue grave, estando tan cerca de un objetivo como el Panamericano no pude asimilar el trabajo de esa carrera y no pude levantar cabeza el resto del año y fue duro” resumió.

El compromiso de MMR y esa presencia en la afamada Cape Epic lo obligó a entrenar casi el doble de lo habitual al principio de temporada para poder asimilar bien la carrera y al pasar rápidamente a la altura mexicana para el Panamericano fue complicado.

“Son cosas que sirven para aprender y hay que mirar para adelante, el 2019 nos enseñó muchas cosas” aseguró esperanzado.

‘El Cacique’ analiza también que “es difícil organizar los estados de forma, los viajes y las competencias porque los calendarios de los europeos y de los latinoamericanos no son los mismos, ese siempre fue un problema para mí dentro del MMR, para nosotros es muy importante el inicio de temporada porque tenemos muchos puntos UCI en el continente y el Panamericano y ellos no lo ven así, entonces tenemos que estar muchos más meses en forma, ya que desde enero estamos corriendo a un 80 o 90% y en mayo, cuando quizás ya tendríamos que descansar, empieza el verdadero calendario europeo y empiezan los viajes, con lo que creo que es un gran mérito tratar de competir de igual a igual con ellos.”

El 2020 todavía es una gran incógnita, tras su desvinculación del MMR español, Catriel analiza las opciones y se ilusiona con un proyecto ambicioso que podrán leer en la segunda parte de la #entrevistaIB