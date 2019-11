 InfoBiker

EVERESTING+ EN ARGENTINA

Desafío del Everest en el filo de los comechingones

Entrevistas - 13.11.2019 - San Luis

Miguel Hidalgo y una propuesta desafiante

Se deberán completar los 8848 metros equivalentes al Monte Everest

¿Alguna vez imaginaron escalar el Everest en Argentina?

Parece una locura, pero en realidad es posible a través de lo que se dio en llamar Everesting, evento que se desarrolla en distintos lugares del mundo desde 1994, cuando George Mallory ascendió el Monte Donna Buang en Australia.



La idea es elegir cualquier montaña del mundo y acumular los 8848 metros de escalada que tiene el ascenso total del gigante asiático, haciendo el esfuerzo en un solo intento, subiendo y bajando las veces que sean necesarias para completar la distancia requerida, recibiendo como premio el honor de formar parte del Salón de la Fama junto a los mejores escaladores del mundo.



En eso anda Miguel Hidalgo, quien el próximo 1 de diciembre hará el intento en lo que llamó Everesting+, escalando al filo de las Sierras de los Comechingones en San Luis a partir de las 4 de la madrugada, desafiando los límites y soñando porque no, meterse en un grupo muy selecto.

Se viene el Everesting+



El próximo 1 de diciembre en Merlo (San Luis)



Miguel Hidalgo y varios nombres importantes del MTB harán el intento de concretar 8 ascensos al Filo de la Sierra de los Comechingones.#VamosMiguel pic.twitter.com/RuOnZ9vVSg — infoadolfo (@infoadolfo) November 11, 2019





“La idea surge por un desafío personal, el Everesting en Europa tiene fama y muchos corredores importantes lo hicieron” adelanta y continúa desarrollando lo que se viene.



“Serán casi 17 horas de pedaleo, empezamos a subir a las 4 de la madrugada y tendremos una subida y media de noche, pero prefiero hacer las primeras con poca luz y todos los sentidos frescos, a que me agarre la tardecita cuando ya esté cansado” explicó.



“El evento se armó con un cupo de 20 personas, pero hoy no es competitivo, aunque no descarto que a futuro se lo pueda pensar de esa manera” marcó Hidalgo quien calcula poder completar 8 trepadas al filo, para sumar 9200 metros de ascenso y hacerse dueño de un lugar digno de los mejores del mundo.



La cita será el 30 de noviembre en Cabañas La Soñada, ahí se realizará la presentación del evento, se entregarán los kits con los regalos de los sponsors y la cena a temprana hora, porque el domingo habrá que madrugar de lo lindo para empezar a escalar a las 4 AM.



Desde plena madrugada ya estará instalado el gazebo al tope del filo de la Sierra de los Comechingones, habrá otro en el Mirador del Sol y al mediodía se montará otro en la base de la sierra, en donde incluso habrá una casa para aquellos que deseen dormir un poco.



Los puestos de hidratación y nutrición tendrán alimentos dulces y salados, geles, sandwiches, pizza, papas hervidas, pasta frola y entre las 11 y las 13 horas habrá comida caliente para el almuerzo.



La hidratación será provista por ACROSS y se pondrán mojones cada mil metros, indicando cuánto falta y cuál es la pendiente que sigue, para que tanto los bikers como los turistas sepan que se está realizando el Everesting+



Además el municipio de Merlo y los agentes de tránsito estarán acompañando y alertando en los puntos clave para prevenir cualquier inconveniente.



Terminado el desafío habrá una cena de cierre en Cabañas La Soñada y se entregarán unos trofeos de mármol, en donde cada uno podrá llevarse la cantidad de filos que haya realizado mientras acompaña a Miguel Hidalgo quien bromea “en condiciones normales no nos debería agarrar la noche.”



Después de Mallory y la experiencia de 1994, apareció Andy van Bergen quien organizó un evento para 65 bikers, de los cuales 40 lograron completar el intento del Everesting que ahora llega a Argentina como Everesting+ buscando más nombres para sumar a la leyenda, ya que además de Miguel, habrá muchos nombres importantes del MTB argentino haciendo el esfuerzo.