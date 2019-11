FICHAJES 2020

Enrique Sanz al Kern Pharma

Carretera - 29.10.2019 - NAVARRA

El velocista navarro llega desde el Euskadi.Murias.

El Equipo Kern Pharma, nuevo equipo UCI Continental español promovido por la Asociación Deportiva Galibier, ha ampliado su plantilla para la temporada 2020 con el fichaje de Enrique Sanz (1989, Orkoien).

El velocista navarro llega procedente de Euskadi-Murias, donde este año ha rubricado un total de cinco victorias para lustrar el balance de la mejor de sus nueve campañas como profesional. Sanz se formó en su día en el seno del Equipo Lizarte, conjunto amateur de la Asociación Deportiva Galibier. Vestido de ‘rosa’ firmó siete victorias en tres temporadas que le valieron para fichar por Movistar Team en 2011.



“Cuando pasó por el Equipo Lizarte, Enrique Sanz dejó su sello de ganador”, explica Juanjo Oroz, director deportivo de la Asociación Deportiva Galibier. “Su rendimiento y su punta de velocidad darán presencia al Equipo Kern Pharma a lo largo de todo el calendario. Dado que ha pasado por todas las categorías del ciclismo, nos aportará también veteranía. Pensamos que en nuestro seno se encontrará muy cómodo, ya que él será el primero que aprenderá enseñando y compartiendo su experiencia con los demás, que es la mejor manera de aprender. Confiamos en que esta relación dure muchos años”.

Enrique Sanz comparte su valoración de su periplo en Euskadi-Murias y su llegada al Equipo Kern Pharma en la siguiente entrevista:

¿Qué balance trazas de tu paso por Euskadi-Murias?

Han sido dos temporadas muy buenas: las mejores de mi carrera profesional. Estoy muy contento, aunque no completamente satisfecho porque la segunda mitad de 2019 no ha colmado mis expectativas. No obstante, lo más importante es que estas dos temporadas me han servido para consagrarme como ganador. Iván Gutiérrez me dijo una vez que ganar es un hábito, y que cuando pierdes la senda del triunfo es muy difícil recuperarla. He tenido estas palabras en mente durante los seis años que he pasado en blanco… y estoy feliz porque siento que, efectivamente, he retomado esa senda de la victoria.

Ahora pasas a un conjunto UCI Continental como el Equipo Kern Pharma. ¿Cuál es tu motivación para continuar compitiendo en una división inferior?

No habrá una gran diferencia. Con Euskadi-Murias he hecho un calendario excelente y tenía la posibilidad de correr pruebas UCI World Tour como la Vuelta al País Vasco, la Volta a Catalunya o La Vuelta… Sin embargo, más allá de esas carreras concretas, con Equipo Kern Pharma voy a poder disputar un calendario muy similar y de muchísima calidad.

¿Qué recuerdas de tu paso por el Equipo Lizarte?

Son los tres años en que más me he divertido sobre la bicicleta. Teníamos un ambiente excelente en el equipo, con compañeros muy buenos, y deportivamente fue muy grato porque la amateur era una categoría muy divertida para competir. En su día, aun estando bajo de forma, podías estar en la pomada. En profesionales, si no estás al 100% ves las carreras desde el palco, desde la cola del pelotón.

¿Qué significa para ti el nacimiento del Equipo Kern Pharma?

La palabra que mejor define este proyecto es ilusión. Para mí es una alegría inmensa participar en este nuevo equipo junto a mi padre ciclista, Manolo Azcona, una persona que me ha visto crecer, dar pasos, cometer errores, reír y llorar… El Equipo Kern Pharma puede ser muy grande y es un honor formar parte de esta plantilla que, aunque sea joven, rebosa calidad y potencial.

¿Qué esperas aportar al Equipo Kern Pharma?

Lo primero que espero aportar es victorias. Tengo 30 años y afronto la mejor época de mi carrera deportiva. Aparte, me gustaría aportar esa experiencia que sólo los veteranos tenemos. Me llenará muchísimo enseñar a los jóvenes qué hay que hacer, qué miedos hay que tener y cuáles no, señalarles sus errores y, en definitiva, acompañarles en su aprendizaje.

Plantilla Equipo Kern Pharma 2020

Roger Adrià (1998, Barcelona)

Jon Agirre (1997, Zumaia)

Sergio Araiz (1998, Ayegui)

Urko Berrade (1997, Pamplona)

Martín Bouzas (1997, Rois)

Jaime Castrillo (1996, Jaca)

Kiko Galván (1997, Lliça d’Amunt)

Martí Márquez (1996, Llinars del Vallès)

Daniel Méndez (2000, Bogotá)

Iván Moreno (1996, Castellón)

José Félix Parra (1997, Ossa de Montiel)

Ibon Ruiz (1999, Vitoria)

Enrique Sanz (1989, Orkoien)