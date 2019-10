 InfoBiker

ENTREVISTA A EMI FLASH

Emi Flash, desafiando los límites

Entrevistas - 16.10.2019 - Buenos Aires

fotos Leo López - José Carosella

en 2019 estuvo presente en Vuelta Altas Cumbres, Rally de los Bosques, Rally de Pilar, Desafío Bagual, Vuelta a Bavio y Rally Cross Marathon de Tandil

Romper los límites es quizás el mayor desafío al que nos enfrentamos en nuestras vidas, para ello necesitamos superar fronteras, explorar nuevos horizontes y crecer en base a esas experiencias.

Del otro lado siempre habrá voces que nos dirán que no se puede o que es peligroso, o que quizás no deberíamos intentarlo, pero afortunadamente podemos elegir no escuchar y seguir por el rumbo que marcamos.



Un poco de eso es lo que hizo Emilio Gril, más conocido en el mundo biker como Emi Flash, su nombre en redes sociales y con el cual salió a la luz con sus videos en los cuales nos muestra un poco las aventuras de un biker que sin importar su problema de audición se mete en la senda y se abre camino.



“Nací sordo, desde el nacimiento tengo una pérdida de audición del 70%, pero a mis 42 años, soy padre de dos hijos, diseñador gráfico, biker, ex rugbier y entrenador de infantiles M9 en el Club Ciudad de Buenos Aires” relata quien además de Ciudad, pasó por los equipos de Deportiva Francesa e Hindú Club y que cada tanto juega algún partido de veteranos para disfrutar de su pasión.



¿Cómo llegaste a la bici?



Empecé a andar en 2012, me compré una Olmo Pleggo (plegable) para ir a laburar y de a poco me fui transformado y a sentir una adicción por las bicis.



Su nueva pasión lo llevó a su primera carrera allá por 2016, “me compré una Zenit Riva y corrí el rural bike de Full Race en Plomer dentro de la categoría promocional.”





¿Cómo se toman los organizadores y el resto de los corredores al tenerte en los circuitos?



En las carreras siempre me pasaba que los corredores me pasaban y me gritaban o algo por no dejarlos pasar, en la llegada me buscaban y me reclamaban llenos de enojo porque no los había dejado pasar y ahí yo tenía que contar que era hipoacúsico y pedir disculpas por lo que había pasado.



La repetición de estas situaciones, de algún enojo que pudo derivar en alguna situación más tensa de lo normal motivó a “Emi Flash” a publicar un video previo al Rally en las Sierras de Tandil 2018 en donde iría a buscar su tercera participación con la intención de que tanto los organizadores como el resto de los participantes conocieran sobre su discapacidad.



En el video, que sirve para alertar sobre su presencia al resto de los corredores y a los organizadores, se lo puede ver explicando de forma muy entretenida como será tener a una persona que no escucha y que va a rodar con las luces encendidas en modo flash dentro de la carrera, siempre apoyándose con mensajes impresos en papel y gesticulando para ejemplificar todo y que quede bien claro.

Tal fue el efecto del video, que tras esa publicación llegó otra posterior a la carrera agradeciendo y luego se fueron sucediendo varios más ya que en 2019 estuvo presente en Vuelta Altas Cumbres, Rally de los Bosques, Rally de Pilar, Desafío Bagual, Vuelta a Bavio y Rally Cross Marathon de Tandil y el próximo 3 de noviembre estará una vez más corriendo el Rally en las Sierras de Tandil.



Sus responsabilidades domésticas, el trabajo, la enseñanza en el Club Ciudad y demás, no son el mejor combo para verlo pedaleando todos los días, por eso prefiere entrenar sobre el rodillo o en el gimnasio y cada tanto se prende algún domingo para hacer fondo en Villanueva o Parque Sarmiento.



Emilio destaca que siempre fue deportista y que en lo personal le gusta el desafío de hacer las cosas y llegar como sea, sin abandonar ni bajar los brazos.



“Como en la vida misma, que hay que dar batalla hasta el final” resalta quien en cada carrera nos regala una sonrisa, un abrazo y nos contagia esas ganas que lo desbordan, sin dudas un ejemplo a seguir, aunque él no quiera reconocerlo.



