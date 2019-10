OCHO CORREDORES YA INTEGRAN EL KEN PHARMA

Márquez y Moreno al Ken Pharma

Carretera - 15.10.2019



Martí Márquez e Iván Moreno, segundo y tercero desde la izquierda Foto de Equipo Lizarte.

El catalán y el castellonense se suman a los otros cinco ciclistas ya confirmados.

La primera plantilla del Equipo Kern Pharma continúa tomando forma. El nuevo equipo ciclista profesional español ha concretado el fichaje del barcelonés Martí Márquez y el castellonense Iván Moreno.

Ambos corredores saltan desde el Equipo Lizarte, donde durante cinco y tres temporadas respectivamente han crecido paso a paso hasta anotar este año victorias de prestigio como la Volta a Galicia en el caso del catalán y la Vuelta a Zamora en el del valenciano.

Otros cinco ciclistas formados en el conjunto amateur de la Asociación Deportiva Galibier figuran entre los ocho fichajes confirmados hasta ahora por el Equipo Kern Pharma. Roger Adrià, Martín Bouzas, Kiko Galván y José Félix Parra suben directamente desde el Equipo Lizarte; Jaime Castrillo llega desde Movistar Team. Completa la nómina Jon Agirre, escalador procedente de Baqué-Ideus-BH.

En el Lizarte desde el 2015

“Han sido cinco años creciendo cada día”, evoca Martí Márquez (1996, Llinars del Vallès) cuando le pedimos un resumen de su paso por el Equipo Lizarte. El catalán llegó al conjunto ‘rosa’ en 2015 desde el histórico Huesca La Magia juvenil, la misma escuela de destacados profesionales como Marc Soler, Jorge Arcas o Sergio Samitier. Con el tiempo fue entonando hasta hacerse valer en dos facetas: la de hombre de equipo, jugando papeles clave en las victorias de Antonio Soto o Roger Adrià en la Copa de España; y la de ganador, con el Torneo Euskaldun de 2018 y la Volta a Galicia de 2019 como mayores hitos. “Cada año he subido un escalón. Estoy muy contento con mi evolución y con esta última temporada. Galicia fue la última carrera de mi etapa como amateur. La victoria allí me deja un gran sabor de boca y muy motivado para el año que viene”.

“Martí Márquez tuvo unos principios duros en el Equipo Lizarte”, explica Juanjo Oroz, director de la Asociación Deportiva Galibier. “Ha tenido la virtud de saber hacerse a la par que grandes corredores como Carapaz, Carretero, Castrillo o Samitier. Siempre ha sabido adaptarse al rol que le ha tocado de desempeñar. Es un ciclista versátil, capaz de rendir en cualquier situación de carrera, y será un compañero fiable al que podrán recurrir todos los ciclistas del Equipo Kern Pharma”.

Un escalador con proyección

“Llegué al Equipo Lizarte pensando que ya sabía de ciclismo… ¡y qué va!” Lo dice riéndose Iván Moreno (1996, Castelló) para sintetizar su evolución en el conjunto ‘rosa’, en el cual recaló desde el Benicàssim Me Gusta ya en su tercera temporada como sub23. “Aquí he aprendido un montón poco a poco. Competir en el calendario internacional, en particular, me sirvió para convencerme de que era capaz de mucho más de lo que creía”. Igual que Martí Márquez, Moreno ha sido esencial en victorias de sus compañeros y anotado victorias de calidad, como la Subida a Urraki en 2018 o el Gran Premi Vila-Real y la Vuelta a Zamora en 2019. “Pero, más que por las victorias, estoy contento por la regularidad”, tercia. “Este año he disfrutado más que ninguno, con la bicicleta y con mis compañeros. En 2020, competir juntos en profesionales con el Equipo Kern Pharma será un orgullo para todos”.

“Fichamos a Iván Moreno porque nos transmitía calidad cuesta arriba”, recuerda Juanjo Oroz, director de la Asociación Deportiva Galibier. “Llegó de un equipo pequeño y necesario como el Benicàssim Me Gusta y su crecimiento ha sido un éxito. Se ha consolidado con victorias y con solidez, y estamos muy contentos de poder darle una plataforma como el Equipo Kern Pharma para hacerse profesional. Tiene el nivel y el bagaje necesario para rendir desde el inicio porque lleva en las piernas un Giro d’Italia U23 y un Giro della Valle d’Aosta, amén del mejor calendario amateur español. No es un novato que vaya a estar solo luchando por terminar las carreras, sino que dará destellos desde el primer año”.

Plantilla Equipo Kern Pharma 2020

Roger Adrià (1998, Barcelona)

Jon Agirre (1997, Zumaia)

Martín Bouzas (1997, Rois)

Jaime Castrillo (1996, Jaca)

Kiko Galván (1997, Lliça d’Amunt)

Martí Márquez (1996, Llinars del Vallès)

Iván Moreno (1996, Castellón)

José Félix Parra (1997, Ossa de Montiel)