 InfoBiker

ENTREVISTA A MAXI RICHEZE

No esperaba terminar cuarto en la última etapa

Entrevistas - 1.8.2019 - Francia

Maxi Richeze en el Tour - (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

'Poder llevar la camiseta de campeón argentino en Europa y en el Tour de France que es la carrera más importante del mundo es algo que deseaba mucho'

Maximiliano Richeze acaba de concluir su cuarta participación en el Tour de France con un valioso 4º puesto en la etapa final y ya suma 11 grandes vueltas, lo cual lo ubica como el ciclista argentino con mayor cantidad de intervenciones en pruebas de tres semanas.

Mientras recupera energías junto a su familia y descubre el horizonte para los próximos objetivos que tiene en su agenda, nos cuenta un poco como vivió la edición 106 de la Grande Boucle en donde le tocó mayor protagonismo del habitual.



“Fue un Tour atípico para lo que estábamos preparados y pensábamos hacer, pero hubo buenas sensaciones y terminé con mucho cansancio pero muy contento a la vez porque fue muy lindo llegar hasta donde llegamos” resume.



“Sabíamos que podíamos tener la malla amarilla con Julian (Alaphilippe), pero fueron más días de lo esperado y claro nos fuimos ilusionando y creyendo en que podía llegar a ganarlo, lo veíamos bien y eso fue una motivación muy grande, defenderla fue lindo, duro y difícil también porque uno no está acostumbrado a ese trabajo, vas para el sprint, con otra mentalidad y encontrarse líder del Tour de France y tratar controlar la carrera en el evento más importante del mundo no es fácil, más sabiendo el nivel que hay” agrega.





En cuanto al trabajo que le tocó cumplir, en donde fue mucho más que un lanzador y hasta pudo disputar en sprint de la última etapa en París relata, “fui sumando trabajo, me tocó un poco ser gregario y ayudar a controlar la carrera en el principio y tirar en las etapas planas y en alguna subida de media montaña, en otra etapa me tocó irme en la fuga y pasar un puerto de primera categoría para hacer de puente para apoyar a Julian, fue bastante duro todo lo que nos tocó hacer, fueron 14 días de líder y casi que nos tocó tirar siempre, ya sea para el sprint o para mantener al líder.”





“La oportunidad de la última etapa y terminar 4º no me lo esperaba, no era mi función, fue una sorpresa a último momento, faltando poco me dijeron por la radio de hacer el sprint yo porque no sabíamos dónde estaba Elia (Viviani), estar ahí y creer hasta el último momento que podía ganar fue muy especial” aseguró El Atómico.





Este Tour quedará en la historia por muchas cosas, entre ellas por ser la primera vez que el campeón argentino de ruta pudo estar dentro del pelotón y Maxi, que fue el responsable de ello tiene su reflexión sobre ello.





Campeones Nacionales en @LeTour



Maxi Richeze (ARG)

Maximilian Schachmann (ALE)

Patrick Konrad (AUT)

Michael Mørkøv (DIN)

Natnael Berhane (ERI)

Alejandro Valverde (ESP)

Warren Barguil (FRA)

Alexey Lutsenko (KAZ)

Toms Skujiņš (LET)

Amund Jansen (NOR)

Sébastien Reichenbach (SUI) pic.twitter.com/0S7lDgyPld — InfoBiker (@infobiker) July 5, 2019

“Poder llevar la camiseta de campeón argentino en Europa y en el Tour de France que es la carrera más importante del mundo es algo que deseaba mucho, es un honor llevar los colores de mi país y de mi bandera, fue especial y a la vez distinto porque la gente te conoce un poco más, te nombran un poco más y te reconocen más fácil en el grupo.”





Obviamente eso también sirvió para que se multiplicaran los mensajes de aliento, “los amigos y familiares siempre están, pero me escribieron de Argentina, de Europa y de muchos lados, más que nada por las redes sociales y la verdad que siempre me pone contento cuando llegan esos mensajes que en los momentos difíciles son una motivación y ese poquito de energía que falta cuando uno está cansado.”