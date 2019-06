RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 14.6.2019 - San Luis, Buenos Aires y Santa Fe

Carreras en Tandil, Lanús, San Nicolás, Quines y Villa Cañás

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Tandil, Lanús, San Nicolás, Quines y Villa Cañás.

Lanús, 8/jun/2019

MÁSTER E2



1) CAÑETE RAMÓN – CABA

2) AIMAR JUAN – PADUA

3) CHAAR FÉLIZ – NAVARRO

4) FERNÁNDEZ ERNESTO – V.ALSINA

5) MARTINEZ ENRIQUE - BANFIELD



MÁSTER E1



1) MARTINEZ NORBERTO – MTE.GRANDE

2) LARGHERO HÉCTOR - CABA

3) MORENO MIGUEL – MAGDALENA

4) PENAS HÉCTOR – TURDERA

5) RAICHEL LUIS – V.BALLESTER



MÁSTER D2



1) DUARTE MARIO – G.BELGRANO

2) GALÁN ALBERTO – CALZADA

3) SPEERLI ANGEL – SAN MARTIN

4) BENITEZ ANGEL – EZPELETA

5) QUINTANA HÉCTOR – CITY BELL



MÁSTER D1



1) MARRODAN ANDRES – QUILMES

2) DUARTE MARIO – G.BELGRANO

3) MOLINA ALEJANDRO – CABA

4) TONLORENZI JOSÉ - MORENO

5) GALÁN ALBERTO – R.CALZADA



DEBUTANTES



1) BAST MARTIN – CABA

2) SANTIN ALEJO – LA PLATA

3) ROMERO ARIEL – J.C.PAZ

4) JUNCAL CARLOS – LANÚS

5) VENTURA GERMÁN - LANÚS



ELITE II



1) AYALA MATEO – LA REJA

2) FORMIGO LUCIO – MAGDALENA

3) LUCIANI JAVIER – JUNIN

4) ESPÓSITO ARIEL – S.MARTIN

5) DULANTO HENRY - CABA



MÁSTER C1



1) FIOTI ADRIAN – TEMPERLEY

2) AVACA MARIO – MONTE

3) YOUNG DAVID – CHASCOMÚS

4) DAZZAN BENITO – QUILMES

5) CAROSIO LEONARDO - MORÓN



MÁSTER C2



1) AVACA MARIO – MONTE

2) YOUNG JUAN – CHASCOMÚS

3) DAZZAN BENITO – QUILMES

4) PEDRAZA OSCAR – D.TORCUATO

5) GODOY ANTONIO – S.JUSTO



MÁSTER B



1) MIGUELES MARCOS – LOMAS

2) CARRIZO NELSON – BERAZATEGUI

3) OREJUELA DANIEL -QUILMES

4) CAGLIOLO CLAUDIO – LOMAS

5) SANTIN CRISTIAN – LA PLATA



ELITE



1) FABEIRO MARIANO – LANÚS

2) HABERKORN JONATAN – CASEROS

3) SOSA JUAN – LANÚS

4) ETCHEVERRI ADRIAN – MONTE

5) VILLORDO EMANUEL - EZEIZA



MÁSTER A



1) FABEIRO MARIANO

2) JUAREZ NEY – LOMAS

3) SANCHEZ MAXI - LANÚS

Lanús, 1/jun/2019

MÁSTER E2



1) CAÑETE RAMÓN – CABA

2) AIMAR JUAN – PADUA

3) CHAAR FÉLIZ – NAVARRO

4) CACCAMO MIGUEL – CASTELAR

5) SANTAMARIA JUAN - AVELLANEDA



MÁSTER E1

1) MARTINEZ NORBERTO – MTE.GRANDE

2) CARBAJAL JOSÉ – CABA

3) PENAS HÉCTOR – TURDERA

4) MORENO MIGUEL – MAGDALENA

5) LARGHERO HÉCTOR - CABA



MÁSTER D1



1) IRIBERRI RICARDO – CAMPANA

2) TONLORENZI JOSÉ – MORON

3) NESCI ANTONIO – ADROGUÉ

4) GALÁN ALBERTO – CALZADA

5) TORRES DANIEL – PADUA

6) SPEERLI FERNADO – S.MARTIN

7) MAGGIOLO MARCELO – LOMAS

8) LÓPEZ ADOLFO – V.LÓPEZ



MÁSTER D2



1) GALÁN ALBERTO – CALZADA

2) SPEERLI FERNANDO – S.MARTIN

3) BENITEZ ÁNGEL – EZPELETA

4) QUINTANA HÉCTOR – CITY BELL

5) JUSTET JULIO - MERLO



DAMAS MAYORES

1) RIOS MARITA – JUNIN

2) PONCE YANIL – BELLA VISTA

3) ROMERO ELIZABETH - BURZACO



DEBUTANTES



1) MEZA MARCOS – LANÚS

2) CAPECE J.PABLO – LANÚ

3) BELTRÁN NAHUEL – LOMAS

4) VENTURA GERMÁN – LANÚS

5) CARDENAS HERNAN - LANÚS



ELITE II



1) DULANTO OMAR – CAPITAL

2) VARGAS DIEGO – HURLINGHAM

3) SEGOVIA ALEJANDRO – MORÓN

4) NUÑEZ FRANCISCO – S.MIGUEL

5) VILLORDO DANIEL – MTE.GRANDE



MÁSTER C1



1) POZZOLI ADRIÁN – BERAZATEGUI

2) VANZINI VICTOR – LANÚS

3) CASSANI GERMÁN – CAÑUELAS

4) RUBIANES NELSON – CIUDADELA

5) LOMBARDO FRANCISCO – CABA

6) DAZZAN BENITO – QUILMES

7) SABELIO JORGE – MORENO

8) CAROSIO LEONARDO - MORÓN



MÁSTER C2



1) RUBIANES NELSON – CIUDADELA

2) LOMBARDO FRANCISCO – CABA

3) DAZZAN BENITO – QUILMES

4) PEDRAZA OSCAR – D. TORCUATO

5) GODOY ANTONIO – SAN JUSTO



DAMAS ELITE



1) RUIZ ANABEL – JUNIN

2) CALANDRA CONSTANZA – LA PLATA

3) HUERTA CAROLINA – LA REJA

4) SAPONARA ELISA - MORENO



MÁSTER B



1) GENER URIEL – LA PLATA

2) CHAAR JOSÉ – ITUZAINGO

3) CARRIZO NELSON – BERAZATEGUI

4) MORALES CLAUDIO – BANFIELD

5) DE GIORGIO JORGE – L-DEL MIRADOR



ELITE



1) POLDI SEBASTIÁN – LA PLATA

2) CUADROZ FERNANDO – P.PODESTÁ

3) HABERKORN JONATHAN – CASEROS

4) ACCOMAZZO ARIEL – LANÚS

5) LORETO MARCOS – LA PLATA



MÁSTER A



1) FREIRE GASTÓN - ESCALADA

Informe Lanús Cicles Club

San Nicolás 19/may/2019

EMANUEL “PITU” GROSSO CONQUISTÓ EL TRIUNFO EN SAN NICOLÁS

Bajo un clima amenazante, que ponía en duda el desarrollo de la actividad, una vez más, el ciclismo se vivió en la sede del Club Ciclista San Nicolás. Desde diferentes puntos del país se congregaron sobre la pista Roberto “Poto” Enrico para respirar el aroma de aceite de esmeralda, para compartir un mate con amigos, para sumar experiencia en el deporte y todo el folklore que conforma la mágica aventura de las dos ruedas.

Destacamos la presencia de Luciano Pereyra (Rosario) reciente Sub Campeón Argentino en Contra Reloj Individual Master A1; Pedro Marcellini (San Pedro), Campeón Argentino en Clasificación Linea Master D1; David Vaccari (Rosario), medalla de bronce en Clasificación Linea Master C1, logros obtenidos en el Campeonato Argentino disputado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

A pesar de que en algunas categorías no concurrieron la cantidad de ciclistas esperada, la comisión del Club, decidió mantener los premios establecidos en el programa, y va a sostener esa postura en los próximos eventos, a pesar de la mala situación económica del país y el riesgo que significa para la institución, ya que la entidad crece gracias a la ayuda de sus socios y las diversas actividades que se despliegan en el lugar. Testigos de este acontecimiento son los vecinos del barrio Pezzi, puesto que hace 25 años atrás allí solo había una cava y hoy se observa una pista totalmente asfaltada, un salón de usos múltiples, cancha de futbol, etc.

INACTIVOS

1- ISMAEL OROÑO………..ARRECIFES

2- JOAQUIN FRUTOS…….ROSARIO

3- LUCIANO LOPEZ……....ROSARIO

4- OSCAR GONZALEZ…...SAN LORENZO

5- NICOLÁS CASADO…….SAN PEDRO

INFANTILES

2011-2012

1- THOMAS OLGUIN……….…COLÓN

2- GENARO ARGAÑARAZ…..SAN NICOLÁS

2009-2010

1- NICOLÁS MOLINA………....COLÓN

2- THIAGO GONZALEZ……....SAN LORENZO

2007-2008

1- FEDERICO VELÁZQUEZ…...SAN NICOLÁS

2- SEBASTIAN ALBORNOZ..…VILLA CONSTITUCION

3- BAUTISTA NICHEA…………..SAN NICOLÁS

4- MARCOS ALCONCHEL……..VILLA CONSTITUCIÓN

2005-2006

1- GUIDO RAMIREZ…………...SANTO TOMÉ

2- ULISES VELÁZQUEZ….…...SAN NICOLÁS

3- MARTIN CEPEDA…………..SAN NICOLÁS



MASTER “C”, “D” y DAMAS

1- HUGO VELÁZQUEZ………..SAN NICOLÁS

2- PEDRO MARCELINI………..SAN PEDRO

3- NÉSTOR VARELA……………ARRECIFES

4- CLAUDIO VARELA……….…ARRECIFES

5- DAVID VACCARI…………...ROSARIO

DAMAS

1- ALEJANDRA VALORI………SAN NICOLÁS

MASTER “B”

1- PABLO DRASCOVICH…….SAN NICOLÁS

2- MARCOS PEREZ…………...SALTO

3- DIEGO GUTIERREZ…….….SANTO TOME

4- FABIAN LESCOULIE…….…SAN NICOLÁS

5- ADRIAN HAESLER………...SAN NICOLÁS

ELITE II, MASTER “A” y JUNIOR

1- EMANUEL GROSSO……….SAN NICOLÁS

2- FEDERICO GUTTLEIN…....V. TUERTO

3- LUCIANO PEREYRA…….….ROSARIO

4- SEBASTIAN SEIVANE……..ROSARIO

5- SANTIAGO FONTANINI….ESPERANZA



Informe CCSN

Villa Cañas, SF, 12/may/2019

RESULTADOS DE LAS COMPETICIAS DE CICLISMO REALIZADO EL DOMINGO 12 DE MAYO DE 2019 EN EL VELODROMO MUNICIPAL DEL CLUB INDEPENDIENTE D VILLA CAÑAS ORGANIZADO POR EL CLUB CICLISTA MARIO MATHIEU

EL CLUB AGRADECE A LA GENTE DE VILLA CAÑAS POR PRESTAR LAS INSTALACIONES HASTA QUE SE TERMINO EL ARREGLO EN NUESTRO

VELODROMO



INFANTILES 2011-12 3 PARTICIPANTES



1° NICOLAS PRADO VILLA CAÑAS - ESC. MATHIEU

2º MAXIMILIANO TOGNATO CASILDA

3º NAHUEL QUERO VENADO TUERTO - ESC. MATHIEU



INFANTILES 2009-10 5 PARTICIPANTES



1° BENGAMIN TURDO VENADO TUERTO

2º NICOLAS MOLINA COLON

3º MARTIN FERRANDIZ VENADO TUERTO - ESC. MATHIEU

4º LAUTARO PEREZ VENADO TUERTO - ESC. MATHIEU

5º BENGAMIN ALVAREZ VENADO TUERTO - ESC. MATHIEU



INFANTILES 2007-08 3 PARTICIPANTES



1º LAUTARO IBAÑEZ JUNIN

2º BENGAMIN MURTAGH VENADO TUERTO

3º THIAGO FERREYRA VENADO TUERTO



DEBUTANTES E INACTIVOS MAY. 38 9 PARTICIPANTES



1º JOSE LEDESMA LINCOLN

2º MAURICIO GIMENEZ GENERAL PINTO

3º ADRIAN MOLINA COLON

4º EDGARDO CARTASSO CARLOS CASARES

5º JAVIER NOLANO VENADO TUERTO



DEBUTANTES E INACTIVOS MEN. 38 11 PARTICIPANTES



1º BRIAN O'DONELL VENADO TUERTO

2º EZEQUIEL ROMERO COLON

3º FEDERICO STIRLING VEDIA

4º LEONEL GUERRA VENADO TUERTO

5º MAXIMILIANO COLIQUEO COLON



MASTER D Y DAMAS 5 PARTICIPANTES



1° JOSE CONSTANTINO LINCOLN

2° ROBERTO VULETICH CAVANAGH

3° ALEJANDRA PRECIOSO BUENOS AIRES

4° OSCAR OCHOA LINCOLN

5° JORGE VULETICH CAVANAGH



MENORES 05-06 5 PARTICIPANTES



1º FACUNDO GELOSI BELL VILLE

2º ROMAN GIMENEZ COLON

3º SANTIAGO GRUÑEIRO SAN NICOLAS

4º FRANCISCO LOMBARDO VENADO TUERTO - ESC. MATHIEU

5º MAXIMO BAUSS VENADO TUERTO - ESC. MATHIEU



MASTER C 12 PARTICIPANTES



1° GUILLERMO CLEMENT VENADO TUERTO

2° JOSE CONSTANTINO LINCOLN

3° JUAN MENDOZA COLON

4° CARLOS SELVINI COLON

5° WALTER VARGAS COLON



MENORES 03-04 8 PARTICIPANTES



1º TOMAS RUIZ ROSARIO

2º MATIAS QUIROGA ARRECIFES

3º BRUNO GODOY VENADO TUERTO

4º NESTOR AYALA COLON

5º MAXIMO PERALTA VENADO TUERTO - ESC. MATHIEU



ELITE II Y JUVENILES



1º FEDERICO GUTLEIN VENADO TUERTO

2º MAURO LEDESMA CARLOS CASARES



MASTER A Y B 6 PARTICIPANTES



1° EDGARDO BERASALUCE COLON

2° CARLOS CARPIO VENADO TUERTO

3° FERNANDO MAGLIANO FIRMAT

4° ANIBAL CAMPS VENADO TUERTO

5° CRISTIAN DE DIO VENADO TUERTO



LUIS PIERACCINI

PRESIDENTE

MTB Y RURAL BIKE

Quines, San Luis - 1/jun/2019

Copa Provincial FACiMo San Luis 2019: Quines se vistió de fiesta con las ruedas gordas.





La segunda fecha, de la Copa Provincial de MTB, fue todo un éxito, con la organización de la Agrupación Ciclista de Quines, y la fiscalización de San Luis MTB Eventos, a través de FACiMo.



La concentración en el complejo del Balneario El Muro, donde esta diagramado, el circuito de 5.500 metros, se vio colmada, desde muy temprano, en la mañana, del Domingo 2 de junio, por los bikers, de todas las edades, de distintos puntos de nuestra provincia, y provincias vecinas, por los concurrentes, familias , y publico en general, para vivir, otra linda fiesta, del mountain bike provincial.



Estos fueron los ganadores de la 1er manga, Jeronimo Gagnis, en Cadetes, Martin Caffarino, en Menores, Fabian Zabarro, en Master C1, Hugo Astrada, en Máster C2, Carlos Sosa, en Máster D, Ignacio Santillan, en Promocionales A, Fernando Urquiza, en Promocionales B, y Fabio Gomez, en los Promocionales C.



En esta misma manga, corrieron las damas Juveniles, Damas Máster A, Damas Máster B, Damas Menores, dejando como triunfadoras a Rocio Ozan, Gabriela Baraldi, Karina Bachey, y Rocio Calvo, en estas categorías, respectivamente.



Luego llego el turno, del festival infantil, con las categorias Promesas, Moscas, Infantiles Damas B, Infantiles Varones A y B. (Ver resultados)

El cierra, como en cada fecha, siempre le corresponde a las categorias Elite, Sub 23, Master A1, A2, B1, B2, Juveniles y Damas Elite.



Lucas Caballero, fue quien dubio al primer escalón del podio en Élite, Agustin Vargas en Sub 23, Antonio Lucero, en Máster A1, Daniel Nanfara, en Master A2, Marcelo Floriani, en Master B1, Sergio Fernandez, en Martes B2, Matias Miranda, en los juveniles, y Francisca Chiesa Bachey, hizo lo propio en Damas Elite.



Fue un gran trabajo, de Luis y Marcelo Floriani, y toda la gente de la Agrupación Ciclista de Quines, en conjunto con la Municipalidad de Quines, y varios comercios de la región, para que esta nueva fecha, del provincial MTB, fuera un éxito.



Resultados 1ª manga y 2ª manga

Resultados infantiles

Claudio Rodriguez

Prensa Copa Provincial FACiMo San Luis

FFotos ph Claudio Rodriguez

Tandil, 26/may/2019

Campeonato Bonaerense de descenso



Triunfo de Mario Corsi Piña



El fin de semana se corrió la tercera fecha del Campeonato Bonaerense de Descenso 2019 en Tandil, en el mítico circuito de Villa del Lago.

El local Mario Corsi Piña se alzo de la victoria en la general con un tiempo de 1 m 07 s 274/100. El campeón 2018 volvió al triunfo por primera vez en lo que va del año para colocarse a tiro en el campeonato.

Con casi medio centenar de corredores a la hora de la largada, se completo una jornada a puro show y adrenalina ya que en las prácticas matutinas el piso se encontraba húmedo y resbaloso debido a las neblinas de la noche anterior. El clima fue mejorando, los tiempos fueron bajando y la mayoría de los audaces raiders pudrieron mejorar sus registros en la manga final.

La próxima fecha es el 15 de septiembre en el circuito del cerro de La Cruz que se volverá a utilizar dos semanas después para la Copa Argentina de Descenso.

Ver Resultados

Tandil 26/may/2019

Este domingo 26 de Mayo se disputó la tercera edición de la prueba a tiempo por parejas de ciclismo rural en Gardey, organizada por el Tandil Cicles Club con la colaboración de la Cooperadora de la Escuela de Concentración Media Nº 1 de Gardey.

Con la participación de 170 ciclistas, la pareja ganadora de la clasificación general fue la integrada por los ciclistas de Balcarce Cristian Giuliano y Marcos Rojo. En damas la clasificación general fue ganada por la pareja de ciclistas tandilenses Susana Dos Santos Rodriguez y Maccio Noelia; y la de parejas mixtas por Selva Pagano de Rauch y Walter Tanzi de Ayacucho.

El Tandil Cicles Club agradece a la Asociación Cooperadora de la Escuela de Concentración Nº 1 de Gardey, a la comunidad de la localidad de Gardey, y a la Dirección de Deportes del Municipio de Tandil por la colaboración y acopañamiento brindados.

Ver Resultados

Tandil Cicles Club