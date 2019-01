 InfoBiker

ENTREVISTA CON AGUSTÍN DURÁN

Los Juegos Olímpicos son el sueño de cualquier deportista

Entrevistas - 8.1.2019 - Buenos Aires



Durán estuvo presente en el Campeonato Mundial de MTB #Lenzeheide2018 en Suiza

El primer deportista olímpico de Chilecito resume el 2018 y proyecta el 2019

En octubre pasado el biker Agustín Durán se convirtió en el primer deportista chileciteño en ser parte de un juego olímpico al competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018

Pese a una extensa preparación hubo un poco de mala fortuna en su participación y junto a su compañero Yoel Vargas quedaron sin poder conseguir el objetivo que habían trazado.





“Estar en los Juegos Olímpicos es algo increíble, es el sueño de todo deportista, el ambiente que se vive con las demás culturas es algo único, junto a mi compañero Yoel Vargas fuimos a buscar el podio, estábamos al 120% gracias a que fuimos a Suiza para entrenar específicamente para Buenos Aires 2018, pero de 5 días de competencia en 4 nos fue mal, una lástima” relató.





Esa mala suerte a la que Agustín se refiere fue cortar la cadena en la largada del XCE y enganchar una caída en la prueba de XCO, que eran las competencias que estaba esperando para demostrar todo el trabajo realizado, pero más allá de lamentarse por lo sucedido el balance del año le deja un saldo positivo, “fue un año para aprender de los errores, estuve en las máximas competencias a nivel mundial y la buena suerte no acompañó, pero igual es un año más que positivo en donde aprendí que aunque estés entrenando, te sientas muy bien y aunque fuese tu día, siempre hay que ir cuidando lo material que al final es lo que te va a permitir llegar a meta.”

“Agustín es un excelente compañero, buena persona sobre todo, durante la preparación para los Juegos Olímpicos nos ayudamos mutuamente para no bajar los brazos y llegar a fondo para Buenos Aires 2018” resaltó Yoel Vargas.

¿Qué significó para vos el trabajo realizado en el Centro UCI en Suiza?



Una experiencia increíble, estuve entrenando 2 meses en el Centro Mundial de Ciclismo, aprendí mucho y viví una vida de profesional, lo único que tenía que hacer era entrenar, comer y dormir.



Durante esa preparación Durán estuvo presente en el Campeonato Mundial de MTB #Lenzeheide2018 en Suiza, compitiendo en la categoría juvenil y logrando completar todas las vueltas.



“Me puso muy contento pero no era lo que buscaba, sentía muy buenas sensaciones el fin de semana anterior, pero el día de la carrera llegué cansado, las piernas no respondieron, igual dejé todo y pude cumplir el sueño de correr un Mundial.”



¿Cómo fue para Chilecito tenerte como representante en el Mundial y en los Juegos Olímpicos?



Para mí es un orgullo representar a Chilecito y a La Rioja, siempre cuento con el apoyo del Secretario de Deportes, la Intendente y el Gobernador entre otros funcionarios, además del increíble apoyo que me brinda toda la gente de Chilecito, ellos siempre ayudan y en los momentos difíciles aún más.



“Fui el único riojano en los Juegos Olímpicos y el primer deportista de Chilecito, así que me sentí muy orgulloso” resaltó quien fue elegido el mejor deportista del 2017 en su ciudad natal.

“Chilecito y toda La Rioja estuvieron pendientes, cuando fue a tomar el avión para ir a los Juegos estuvieron la intendente de Chilecito, Silvia Gaitán y el gobernador de la provincia, Sergio Casas fueron a despedirlo y el Secretario de Deportes de Chilecito, Octavio Albornóz viajó a verlo competir” comentó Alejandro Durán, el papá de Agustín.

Agustín Durán creció, aprendió y cumplió algunas de sus metas durante 2018, pero no se queda con eso y ya tiene nuevos objetivos y sueños bien ambiciosos.



“El 2019 se viene muy fuerte, paso a Sub 23 que es una categoría muy competitiva, trataré de hacer un año prolijo y de sumar experiencia, todavía no está confirmado, pero hay muchas chances de que vuelva a Europa” confirmó.



“Mi objetivo principal es dedicarme profesionalmente al ciclismo, que es lo que me gusta y mi sueño es estar en algún podio de Copas del Mundo, Mundial o Juego Olímpico, hay que soñar en grande” cerró el chileciteño que quiere hacer historia.a