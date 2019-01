 InfoBiker

ENTREVISTA CON FACUNDO LEZICA

Un ciclista aventurero

Entrevistas - 2.1.2019 - Bragado

Facundo Lezica corriendo en Fixie

Facundo Lezica sigue explorando países, culturas y disciplinas con la bicicleta

El refrán dice que ‘tanto va el cántaro a la fuente, hasta que por fin se rompe’ y cierto o no, se adapta muy bien a la historia del bragadense Facundo Lezica, quien ya suma 6 temporadas en Europa y ya tiene proyectado viajar en 2019 para seguir probando suerte en busca de sus sueños.

Valorado siempre como una de las promesas del pelotón nacional, integró la Selección Argentina desde las categorías menores y en 2010 fue el representante del ciclismo en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur. Allá por el 2011, instalado en la categoría Sub 23 viajó Europa a defender la camiseta nacional en el marco del proyecto que llevó adelante FACPyR durante algunas temporadas.



Lezica repitió la experiencia en 2012 y 2013 en donde además se sumó al plantel del Tusnad Cycling Team de Rumania, para 2014 la Selección le ofreció una nueva posibilidad y llegó el turno de competir en el pelotón italiano, tras algunos años sin viajar, en 2017 nuevamente se puso los colores del Tusnad y sumó kilómetros en Rumania, Hungría, Serbia y Bulgaria.



Y en 2018 sorprendió compitiendo en ‘fixie’ con el TºRed Factory Race italiano, agregando una nueva temporada en el extranjero, pero también una modalidad no tan convencional en el mundo de la competición.



¿Cómo surgió lo de irte a correr fixie?



En febrero o marzo llegó la propuesta del equipo, yo tenía trato con ellos porque comprarles una bici en 2017, había viajado con la selección a correr en Torino y Pordenone, ahí estuve hablando con el dueño del equipo porque tenían una bicicleta de aluminio que me había gustado mucho y enseguida se pusieron a disposición mía, para ver si la quería, me tomaron las medidas y cuando confirmé que la quería, la fabricaron y me la enviaron a Argentina, un trabajo espectacular.



Desde entonces siempre estuvimos en contacto, me preguntaban por la bici, como la sentía, como iba en las carreras y cuando arrancó 2018 decidieron hacer un equipo para correr fixie y me preguntaron si me interesaba sumarme.





“Me gustó la idea y fui casi de prueba al principio, para ver cómo me sentía, la primera carrera fue Red Hook Crit en Brooklin (USA), llegué a la final pero tuve una caída, pero en las dos series clasificatorias me gustó la disciplina que para mí era totalmente nueva, después fuimos a Italia que tenía dos carreras más por hacer, la idea era quedarme 30 días, pero gané la primera y todo cambió, viajamos a Berlín en donde el grupo me enganchó llegando” relató.



“Me gustó la carrera, le empecé a agarrar la mano, a andar bien y a ver buen nivel porque había corredores de equipos continentales de Francia, Bélgica e Italia y me fui quedando más días, completé los 3 meses y empezamos a ver como hacía para quedarme más tiempo, así que viajé a Canadá a correr unos 15 días y después volví a Italia para otros 3 meses y algunas carreras de pista que me interesaban” amplió el bragadense.



¿Cómo te sentiste en esa nueva experiencia?



El fixie es nuevo para mí, veía que eran carreras rápidas, con mucha adrenalina y no sabía si iba a ser capaz de meterme con fijo y sin frenos en un critérium, porque si bien hice pista, no es lo mismo el método que se aplica, en la pista usás el peralte para frenar y aquí para acelerar o frenar es todo fuerza de piernas, desde la primera carrera empecé a entender como era y en los circuitos menos trabado pude andar mejor.





Corrí el campeonato italiano sumando puntos a nivel individual y por equipos, pasamos al frente y al final de la temporada ganamos por equipos y la individual fue para un compañero, así que satisfecho con los resultados, pero también con el equipo que es gente que le apasiona el ciclismo y está pendiente de todo, queriendo mejorar todo el tiempo tanto en el material como en el rendimiento en las carreras, en el trabajo del día a día, se trabaja con muchas ganas.



“Todas las experiencias fueron muy buenas, en cada viaje se aprende algo y creo que cada vez que voy se ven cosas nuevas, tanto del trabajo en carrera como la preparación, por suerte siempre que voy tengo la posibilidad de experimentar cosas nuevas” remarcó.



Más allá de la satisfacción por lo logrado en 2018 Lezica no se conforma, “no arranqué bien el 2018, me desgarré el 30 de diciembre y el objetivo principal que era la Doble Bragado tuve que descartarlo, la corrí porque es especial, pero sólo para rodar y dar una mano, en el Argentino de ruta ya anduve mejor, me la jugué en un grupo pequeño y me pasó el grupo llegando, el resto de año fue casi todo en Italia con 5 carreras ganadas y 10 podios en fixie, más algunas carreras en pista en Viena y en Alemania con podio en el scratch, cuando volví a Argentina me metí en la clasificatoria a la Doble Bragado y pudimos clasificar antes de que termine el calendario” repasó y miró hacia el horizonte poniendo nuevamente el objetivo principal en la Doble Bragado y otra temporada con el TºRed Factory Race que ya lo tentó para seguir en Europa.



¿Cómo te ven en Europa sabiendo que llevás varias temporadas allá?



Con el fixie y algunas carreras importantes ya me empecé a hacer conocer, saben que llevo algunos años allá, que corrí en ruta y que no soy de los más jóvenes que van a probar suerte y me apoyan, este año el dueño del equipo y Alessandro Petacchi, que es la imagen pública del equipo y a partir de 2019 empieza a trabajar como entrenador nuestro, me alientan a seguir.



“Petacchi me dice que si bien corrió en profesionales desde los 19, su primera victoria llegó a los 27 años” valoró.



De una u otra manera Facundo Lezica lleva algunos años intentando dar el salto en Europa y entre ese espíritu de aventurero y el ciclismo ya le permitieron estar en Italia, España, Alemania, Austria, Rumania, Bulgaria, Hungría, Serbia, Singapur, Colombia, Uruguay, Chile, Brasil, México, Canadá y Estados Unidos, por eso tiene un poco de autoridad a la hora de analizar el por qué no hay más argentinos en su camino.





“Estar sólo afuera es muy difícil, uno viaja con muchas ilusiones, pensando estar 100% para el ciclismo, mejorar, lograr resultados y conseguir equipo y a veces las cosas no salen como uno espera, por falta de experiencia, por la edad, por muchos factores y cuando no se te dan los resultados es muy complicado, a mí me pasó de estar muy bien y por ahí no tener la cuota de suerte, romper material en carrera, agarrar caídas, no estar en la fuga que se hace y cosas así, pero la cosa está en insistir sabiendo lo que quiere cada uno y la familia influye mucho, a mí siempre me apoyaron, les gusta el ciclismo y eso me ayuda a seguir” comentó.

Me gustaría que los chicos de Argentina sigan probándose en Europa, que es donde está el verdadero ciclismo, hay muchos chicos con condiciones y entusiasmo y deberían intentar, hacer el esfuerzo y ver si verdaderamente les gusta y aprovechar qe son jóvenes para abrirse puertas y viajar a Europa sirve para saber dónde están parados.“Ojalá podamos ver más chicos en los pelotones donde hoy vemos a Maxi Richeze o a Eduardo Sepúlveda, corriendo las carreras más importantes del mundo y siendo reconocidos” se ilusionó el único bragadense que llegó a vestir la malla líder de la Doble Bragado y que sueña con ganarla y ser profesional.