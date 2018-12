RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 19.12.2018 - San Luis, La Pampa y Buenos Aires

Carreras en Guatraché, Lanús, San Luis, San Pedro y San Nicolás

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Guatraché, Lanús, San Luis, San Pedro y San Nicolás.

San Nicolás, 16/dic/22018

CULMINÓ EL CAMPONATO EN SAN NICOLÁS

Este domingo pasado, 16 de diciembre, concluyó el campeonato que se estaba llevando a cabo en la sede del Club Ciclista San Nicolás. A pesar de las reiteradas lluvias que no posibilitaban desarrollar en forma normal dicho campeonato, finalmente tuvo su final en forma parcial, ya que nuevamente, el gran enemigo de los eventos al aire libre, la lluvia, no dejó que tres categorías pudieran ponerse en marcha, el domingo pasado. Estas tres se van a definir el próximo año con fecha a determinar. Sin embargo los debutantes, Master (D-E), Damas e infantiles recibieron su premiación con camiseta, medalla y trofeos.

El festival se desplegaba con total normalidad hasta que una tormenta repentina imposibilitó la continuación del mismo, cerrando el telón de la actividad ciclística del 2018. La primera competencia queda programada para el 10 de enero de 2019.

Para este jueves 20 de diciembre estaba estipulada la última fecha nocturna del año la cual quedó sin efecto, por lo tanto no se va a llevar a cabo.

La Comisión del Club Ciclista, hace propicia la oportunidad para agradecer a todos los ciclistas que participaron en las distintas categorías. Además, felicita a Emanuel Grosso, Javier Drascovich y Hugo Velázquez por encontrarse en la terna del Plumi (premio al mejor deportista del año) y les desea una muy felices fiestas y un próspero año nuevo.

Resultados de la carrera

INFANTILES

2012-2013

1- Justín Giuliani………..….S. Pedro

2- Maximiliano Tognato…Casilda

3- Genaro Argañaraz……...San Nicolás

4- Maite Tognato…………...Casilda



2010-2011

1- Joaquín García…………..San Nicolás

2- Laureano Cardoso………San Pedro

3- Thiago González………..San Lorenzo



2008-2009

1- Federico Velázquez……San Nicolás

2- Sebastián Albornoz……Villa Constitución

3- Marcos Alconchel……...Villa Constitución

4- Fantino Giuliani…………San Pedro



2006-2007

1- Ulises Velázquez……….San Nicolás

2- Bautista Nichea…………San Nicolás

3- Gianluca Cuatrini……..Rosario



2004-2005

1- Lucas Dundic…………..Salto



INACTIVOS MENORES DE 40 AÑOS

1- Julio Molina……………..San Nicolás

2- Luciano López………….San Nicolás

3- Pablo Barraza…………..Pergamino

4- Gino Cuatrini…………..Rosario

5- Ángel Pennini………….Rosario





INACTIVOS MAYORES DE 40 AÑOS

1- Juan Díaz………………..C. Sarmiento

2- Pablo Barcella………..San Nicolás

3- Guillermo Molina…..A. Seco

4- Nazareno Presta…….Arrecifes

5- Ceferino Escobar…….San Pedro

MASTER “C”, “D” y DAMAS

1- Roberto Pereyra……….Rosario

2- Marcelo Tognato………Casilda

3- Alejandra Valori………..San Nicolás

MASTER “D” y DAMAS

1- Juan Valori………………San Nicolás

2- José Luis Massari……San Nicolás



Resultados del campeonato

INFANTILES

2012-2013

1- Justín Giuliani…………...San Pedro (46)

2- Maximiliano Tognato..Casilda (41)

3- Genaro Argañaraz…….San Nicolás (15)

2010-2011

1- Laureano Cardozo……..San Pedro (48)

2- Joaquín García……………San Nicolás (44)

3- Thiago Gonzalez………..San Lorenzo (32)

2008-2009

1- Federico Velázquez…..San Nicolás (58)

2- Sebastián Albornoz…..Villa Constitución (56)

3- Marcos Alconchel……..Villa Constitución (36)

2006-2007

1- Ulises Velázquez………San Nicolás (58)

2- Bautista Nichea………..San Nicolás (52)

3- Magalí Velázquez……..San Nicolás (27)

2004-2005

2- Lucas Dundic…………..Salto(45)

3- Facundo Gelosi………Bell Ville (39)

4- Joaquín Rivas…………M. Juares (20)

INACTIVOS MENORES DE 40 AÑOS

1- Luciano López……….Rosario (37)

2- Pablo Barraza………..Pergamino (27)

3- Julio Molina…………..San Nicolás (23)

INACTIVOS MAYORES DE 40 AÑOS

1- Juan Díaz………………C. Sarmiento (52)

2- Guillermo Molina…A. Seco(34)

3- Jorge Sánchez……..Pergamino (23)

MASTER “C”, “D” y DAMAS

1- Mario Giuliano……..Arequito (32)

2- Roberto Pereyra….Rosario (26)

3- Marcelo Tognato…Casilda (25)

MASTER “D” y DAMAS

1- Juan Valori……………….San Nicolás (58 ptos)

2- Roberto Gómez………C. del Señor (33ptos)

3- Alejandra Valori………San Nicolás (24ptos)

CON EL TRIUNFO DE JOSÉ LUIS MASSARI SE CERRÓ EL TELÓN DEL GRAN PREMIO MIGUEL DRASCOVICH EN SAN NICOLÁS

El homenaje a Miguel Drascovich, quien fuera presidente de ACINOBA (Asociación Ciclista Norte de Buenos Aires) se disputó este domingo 9 de diciembre en la sede del Club Ciclista San Nicolás bajo la organización de Abel “Quito” Velázquez.

La programación estaba armada para ocho categorías, pero la lluvia solo dejó que se realizara cuatro de ellas y, en consecuencia, la final fue para Master “D”, “E” y Damas, donde el ganador fue el múltiple campeón panamericano, José Luis “Grillo” Massari, quien dedicó su triunfo al Homenajeado, Miguel Ángel Drascovich. “Dedico este premio a un amigo”, manifestó a los presentes, Massari.

Además, Pablo Drascovich, hijo del homenajeado, brindó unas palabras al público presente agradeciendo la presencia de cada uno de los que participaron del evento y a la organización por recordar a su padre con un festival ciclístico.

La próxima competencia será el jueves 13 diciembre a partir de las 19 h y el domingo 16 se disputará la última fecha del campeonato con puntaje doble.

DEBUTANTES MENORES DE 38 AÑOS

1- Juan Quintana……..San Pedro

2- Ricardo Rearte…….Colón

3- Gino Cuatrini………..Rosario

DEBUTANTES MAYORES DE 38 AÑOS

1- Rubén Echevarne…..Salto

2- Nazareno Presta…….San Luis

3- Nazareno Presta…….Arrecifes

4- Juan Díaz………………..C. Sarmiento

5- Pablo Barcella………..San Nicolás

INFANTILES

06-07

1- Ulises Velázquez….San Nicolás

2- Santiago Gruñeiro..San Nicolás

3- Juan Echevarne……Salto

08-09

1- Federico Velázquez….San Nicolás

2- Sebastián Albornoz….Villa Constitución

3- Marcos Alconchel…….Villa Constitución

10-11

1- Salvador Gruñeiro…..San Nicolás

2- Lautaro Cargemel……Rosario

3- Thiago González……...San Lorenzo

4- Joaquín García…………San Nicolás

5- Genaro Argañaraz…..San Nicolás



12-13

1- Genaro Argañaraz…San Nicolás

MASTER “D”, “E” y DAMAS

1- José Luis Massari…..San Nicolás

2- Oscar Pergolesi……..C. Gómez

3- Ricardo Bustos…….…Rosario

4- Rubén Morales……..San Pedro

5- Milagros Sanabria….Colonia Avellaneda

Informe CCSN

San Luis, 15 y 16/dic/2018

VUELTA SAN LUIS INTERNACIONAL MASTER 2018: La Punta vivió un fin de semana, a puro ciclismo...





Con la organización de ProAm Ciclismo Argentino, dirigido por Claudio Claveles, se realizó, la 2da edición de la Vuelta Ciclista San Luis Internacional, para las categorías Master, Damas, Junior y Promocionales libres 2018, centralización en la hermosa y creciente Ciudad de La Punta.



Fueron dos etapas, una con llegada en alto en el Mirador de La Punta, el dia Sabado 15 de Diciembre, y la segunda, en un circuito diagramado, entre la rotonda Plaza de Los Niño y rotonda de el Cabildo, con largada en ambas etapas, frente al polideportivo municipal de la Ciudad de La Punta.



Mas de 350 inscriptos entre todas las categorías, nos visitaron ciclistas de Uruguay, Chile, y de casi todas las provincias de Argentina, el nivel de atletas fue muy bueno, y el ritmo de cada competencia, y espectaculo que brindaron, fue del agrado del publico y concurrentes que se hicieron presente.



Las Damas, fueron las primeras en competir en cada jornada, Carolina Inés Pérez, fue la triunfadora, en la etapa reina, con llegada en el alto del Mirador de La Punta, el dia Domingo, Anabel Ruiz cruzaba la línea de meta, en primer lugar, e iba hacer la gran protagonista, porque también se quedaría con la general final. Completaron el trío del podio, en segundo lugar Florencia de La Porte, y tercera Carolina Ines Perez.



Master D el ganador de la general fue Roberto Anibal Garcia, que había ganado la etapa del dia sábado, y fue 5to en el dia domingo, lo acompañaron en el podio, segundo Hector Abel Quiñonez, y tercero Ricardo Raul Buteler. Cuarto en la general fue el ganador de la segunda etapa Nestor Horacio Morena.



El sanjuanino Eduardo Tulio Graziani, fue el gran triunfador en la categoría Master C, que sumó 17 unidades, siendo 3ero y 2do en las dos etapas respectivamente, el segundo lugar fue para José Miguel Gotta, que ganó la primer etapa, quedando tercero Fredy Jose Lemos Torres.



La numero Master B, donde largaron 110 ciclistas, dejo como ganador final, a Marcos Javier Castro, que triunfó el dia sábado, y fue 7mo el dia domingo, sumando 14 puntos, segundo Ariel Guido Valdez, y tercero Dario Pagliaricci.



El local, oriundo de Quines, Lorenzo Diaz, se subió, a lo más alto del podio, de la general, de la categoría Promocionales Libres, tras ganar la segunda etapa, lo siguieron en la clasificación general final, Paulino Dal Secco, Diego Tivani, Mauricio Rivas, Armando Agüero, completando los 5 primeros.



Claudio Ivan Martinez, se llevo la Master A, luego de ganar la primera etapa, con llegada en el mirador de La Punta, y ser séptimo, el día domingo, el sanluiseño Mariano Barrera, lo acompañó en el podio final, en el segundo lugar, y tercero fue Sergio Oscar Franqui, quien la segunda etapa.



San Luis, completo el gran desempeño de sus corredores, con Tomas Moyano, ganando la categoría Júnior, con 17 puntos, producto del triunfo en el Mirador, y finalizando 4to el dia domingo, Gaston Pereyra, fue segundo, otro puntano fue tercero Andrés Fernández, cuarto Emmanuel Tolosa, que cruzó la meta en primer lugar el día domingo, y quinto Matias Javier Perez.



El evento estuvo auspiciado por la Municipio de La Punta, con el intendente Martín Olivero, y todos sus colaboradores, que anunciaron que ya está trabajando para la 3er edición en el 2019.



Se sumaron muchas firmas privadas, entre ellas Farmacia Quintana, que siempre acompaña a cada evento que organiza ProAm Argentina. Los autos oficiales de la Vuelta fueron de París Automotores, Gatorade y Across Cuyo, las bebidas oficiales, LEOPARDO, vistió a los líderes, Scivetti estudios Jurídicos, también se sumó a esta linda fiesta del ciclismo en la Ciudad de La Punta.



Agradecimiento a Deportes de La Provincia de San Luis, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Policia Provincial, y su curpo de policias motorizados, que hicieron que las rutas de la carrera, estuvieron seguras, al paso de los ciclistas, y al servicio de ambulancia de Los Álamos y Sempro.



Resultados Generales de cada categoría (top 10)

DAMAS

1º Anabel Ruiz

2ºFlorencia Delaporte

3ºCarolina Ines Perez

4ºMargot Vazquez

5ºYohanna Noelia Bracco

6ºMirta Franzoi

7ºMaria Ofelia Rios

8º Josefina Bessi

9ºMaria Analia Delgado

10ºPaula Acuña



JUNIORS

1ºTomas Moyano

2ºGaston Pereyra

3ºAndres Fernandez

4ºEmmanuel Tolosa

5ºMatias Javier Perez

6ºSantiago Ledesma

7ºLucas Nicolas Dundic

8ºJuan Jose Paz

9ºNicolas Fernandez

10ºJoaquin Dominguez



MASTER A

1ºClaudio Ivan Martinez

2ºMariano Barrera

3ºSergio Oscar Franqui

4ºClaudio Mauricio Crespo

5ºPablo Costarelli

6ºPablo Guevara

7ºRoberto Rubio Lopez

8ºLeonardo Caparroz

9ºFernando Bonomo

10º Alberto Oscar Gonzales



MASTER B

1ºMarcos Javier Castro

2ºAriel Guido Valdez

3ºDario Pagliaricci

4ºEduardo Leguizamon

5ºMauricio Juan Gaillez

6º Marcos Miguelles

7ºSergio Eduardo Hernandez

8ºEdgardo Ariel Calderon

9ºAlejandro Acton

10ºMartin Amantegui



PROMOCIONALES LIBRES

1ºLorenzo Diaz

2ºPaulino Dal Secco

3ºDiego Enrique Tivani

4ºMauricio Rivas

5ºArmando Adolfo Aguero

6ºJairo Conejero

7ºJonathan Sepulveda

8ºAntonio Lucero

9ºLeonardo Ortiz

10ºLisandro Gotta



MASTER C

1ºEduardo Tulio Graziani

2ºJose Miguel Gotta

3ºFredy Jose Lemo

4ºJose Omar Fredes

5ºAdrian Ismael Mateo Garcia

6ºFrancisco Javier Montenegro

7ºMauricio Leonardo Manzi

8ºJuan Domingo Rosales

9ºLuis Guillermo Tello

10ºDaniel Americo Villar



MASTER D

1ºRoberto Anibal Martinez

2ºHector Abel Quiñones

3ºRicardo Raul Buteler

4ºNestor Horacio Morena

5ºOscar Alberto Pergolesi



Claudio Rodriguez

Prensa Vuelta San Luis Internacional Master

San Pedro, 8/dic/2018

Fuerte viento, trascendental protagonista, enemigo viejo, de los pedalistas, estuvo vigente durante la programación organizada en el circuito Panorámico del Oeste por Pro Ciclismo San Pedro, el sábado pasado 8 de Diciembre.



Desgrano participante en todas las categorías pero, en la última competencia, Mariano Manzo y Cristian Monzon, consiguieron obviar sagazmente, efectuando vital trabajo físico, perspicaz y organizado para llegar al último giro con un circuito de ventaja ante el pelotón mayoritario y muy buena diferencia a sus más inmediatos perseguidores, Santiago Fontanini (Santa Fe) y Federico Franchoni (Arrecifes) que batallaron persiguiendo hasta el final en tratar de conseguir descontar la ventaja obtenida por los Sampedrinos.



Las clasificaciones de todas las categorías realizadas fuero las siguientes:

VALIENTES





1º Luis Paz

2º Héctor Dallochio

3º Calixto Boaglio



INACTIVOS ZONALES



1º Fabián Boaglio

2º Daniel Chipolini

3º Ceferino Escobar

4º Omar Cardenia

5º Matías Sampol



INFANTILES



PARTICIPARON: Laureano Cardoso – Justín Giuliani – Juan Pablo Echevarne (Salto) – Fantino Giuliani – Gregorio Sánchez Negrete –



MASTER “D”



1º Roberto Nievas (Zárate)

2º Roberto Gómez (Capilla del Señor)

3º Oscar Larguero (Lomas de Zamora)

4º Luis Rossi (Campana)

5º Juan Aliendro (San Andrés de Giles)



DAMAS



1ª Elizabeth Romero (Burzaco)



MASTER “B-2” Y MASTER “C”



1º Claudio Varela (Arrecifes)

2º Gustavo Arpia (San Pedro)

3º Rubén Echevarne (Salto)

4º Fernando “Palomo” Corvalan (San Pedro)

5º José Luis Pereyra (San Pedro)

6º Oscar Cicarelli (San Antonio de Areco)

7º José Villarruel (San Pedro)



PROMOCIONAL–MASTER “A”- MASTER “B-1”



1º Mariano Manzo (San Pedro)

2º Cristian Monzón (San Pedro)

3º Santiago Fontanini (Esperanza-Santa Fe)

4º Federico Francioni (Arrecifes)

5º Cristian Basualdo (San Pedro)

6º Juan José Paz (San Pedro)

7º Ariel Fontanini (Esperanza-Santa Fe)



ROMÁN M. BACA

Informe Ciclismo RC

MTB Y RURAL BIKE

Guatraché, 2/dic/2018

El Volcán, San Luis - 9/dic/2018

MTB 10 Vueltas de El Volcán Nocturna, la general fue para Tomás Moyano en varones y Virginia Curi entre las damas



Con un muy buen marco de público y corredores, se vivió una linda fiesta, de MTB nocturno, este sábado 8 de diciembre, la 10 edición, de las 10 Vueltas de El Volcán, organizada por Javier Pellegrino, junto a la municipalidad de la localidad.



Tomas Moyano y Virginia Curi, se quedaron con la general, tanto en varones y damas, respectivamentes.



La actividad, comenzó, con la concentración e inscripción, en el complejo balneario El Baden, para luego dar inicio a la primer manga, pasadas las 20 horas, con las categorías (Elite, Master A,B, C, Juveniles, Damas A y B), que recorrieron en 10 oportunidades el circuito, de 5.500 metros, diagramado, por las arterias principales de la localidad de El Volcán.



Tomas Moyano, Nehuen Bazan, Walter Sosa, y Andres Fernández, fueron quienes pusieron, las primeras diferencias, para tratar de definir la competencia.



A falta de 5 vueltas para el final, se pusieron en marcha, las demás categorías (Master D, Menores, Promocionales y Promocionales Damas).



Mientras tanto, Nehuen Bazan y Tomas Moyano, se alejaron, de Sosa y Fernández, tomando, amplia diferencia, para llegar, a cruzar la meta final, juntos, como si corrieran en pareja, pero el chip, de Moyano, fue el que marcó primero el tiempo, dejándolo como ganador de la categoría Elite y la general, segundo fue Bazán, tercero Andrés Fernández, y cuarto Walter Sosa, que ganó la categoría Master A.





Las damas, que se animaron a las 10 vueltas, fueron dos, Virginia Curi, quien fue la ganadora, y Laura Capaldo.



Claudio Rodriguez

Prensa ocasional 10 Vueltas a El Volcán