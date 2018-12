 InfoBiker

ENTREVISTA CON FARID SUÁREZ

'Si no me ganan hoy no me ganan más'

Entrevistas - 11.12.2018 - Rafaela, pcia. Santa Fe



Farid Suárez

Marcar el récord del Kilómetro era un sueño que tenía

Esa frase y miles de recuerdos siguen vivos en la memoria de Marcelo Alexandre.

Esa frase se la dijo Miguel Clavero a su entrenador la tarde del 18 de octubre de 1997 antes de subir al cemento del velódromo mendocino y lograr el título en el kilómetro con un tiempo de 1m 05s 18, estableciendo un récord que tardó 21 años en ser superado.



Pasaron muchos Campeonatos Argentinos, muchos talentos, muchos especialistas en el kilómetro y otros soñadores, pero ninguno pudo batir a Clavero, quien lamentablemente falleció en un accidente automovilístico 20 días después de marcar aquel récord.



A medida que fue pasando el tiempo, cada vez que llegaba el campeonato la atención se iba enfocando en el kilómetro, para ver quién podía superar esa marca, algo por lo que hubo que esperar hasta el 28 de septiembre de 2018, fecha en la que Farid Suárez logró lo que tantos no pudieron y con su 1:04.297 rompió el mito e impuso un nuevo récord argentino.

“Marcar el récord fue lograr un sueño que tenía desde chico, siempre quise acercarme a ese tiempo porque es la especialidad que más me gusta, además esa marca estuvo muchísimo tiempo sin poder bajarse y todo el mundo hablaba de Miguel Clavero, todos esperaban ver el día que se baje el récord” aseguró Farid ante la consulta.

El DNI del rafaelino dice que nació el 21 de junio de 1997, así que tenía apenas unos meses cuando Clavero festejó en Mendoza y también cuando se produjo su deceso, pero desde que se metió en el mundo del ciclismo y se inclinó por la pista, siempre escuchó sobre el mito



“Sobre la marca de Clavero sabía el tiempo, que lo había realizado en Mendoza en el ’97 y que lamentablemente poco tiempo después falleció, todos los años con Daniel y Norberto Capella decíamos que en algún momento ese récord lo íbamos a bajar, me decían que tenga paciencia que ya iba a llegar el día y al final fue cierto” resaltó el múltiple medallista en las pistas argentinas.



Luego de completar la distancia en el velódromo de San Luis, volvió a pasar por donde estaban sus entrenadores y ahí se dio cuenta de lo que había logrado.



“Cuando vuelvo a pasar por la línea lo miro a ‘Cape’ para que me diga si está bien o no y mientras saltaba de alegría y con una mano me hacía un uno y con la otra un cuatro, al verlo con tanta felicidad y mostrándome que había hecho 1:04 no me aguanté y me largué a llorar, en la recta opuesta frené y busqué a Daniel y Norberto para abrazarlos, ellos me dan todo, son mi familia y sufren más que yo cuando estoy corriendo.”





El integrante de la Selección Argentina que este año formó parte de la delegación nacional en los Juegos Odesur y en el Campeonato Panamericano de pista tuvo una preparación larga para llegar al nacional en la forma adecuada.



“La preparación fue casi todo un año, con viajes y competencias de alto nivel, pero la realidad es que nosotros no entrenamos para ir a bajar un récord, sino para ir a correr un Campeonato Argentino, sabíamos que el récord era una posibilidad, pero yo no me esperaba bajarlo, fue una sorpresa” detalló.



A su corta edad Farid ya tiene en su curriculum haber batido dos de las marcas más antiguas del ciclismo argentino, en 2015 siendo todavía juvenil logró mejorar el registro de Maximiliano Richeze que tenía 15 años de vigencia y ahora repitió el éxito con el tiempo de Clavero que se mantuvo 21 años intocable.

“Indudablemente los dos logros me llenaron el alma de felicidad, pero el de elite fue un poco más especial, veníamos de perder el kilómetro el año anterior por muy poco y ahora lo ganamos y con el récord, una locura, el pecho y el corazón me explotaron de felicidad porque además en la pista de San Luis fue en la que corrí después del accidente que se llevó a mi mejor amigo, antes de largar le pedí que me diera fuerzas y me ayudara en la última vuelta, que esto era para él” recordó emocionado.





“Hubo muchas diferencias entre un récord y otro, en el de juveniles era un nene, me faltaba crecer mucho como persona y como ciclista, faltaban pulir muchas cosas para profesionalizarme más, pero ahora ya estoy un poco más grande, con otra mentalidad y trabajando más seriamente en los objetivos y siempre con todo el apoyo de la gente del Club Ciclista de Rafaela que sin ellos no hubiese podido lograr nada” puntualizó.



“El próximo objetivo es poder lograr algo a nivel internacional, estamos a la espera a que la Selección confirme el calendario 2019 para fijar el objetivo y trabajar firme y a consciencia.”



Mientras Farid se prepara para estar en la entrega de los Premios Olimpia en los próximos días, su entrenador Daniel Capella, también recuerda la tarde del récord.



“Fue una emoción y una alegría muy grande, sabía que iba a hacer un buen tiempo pero no me esperaba el récord y aún me cuesta describirlo en palabras porque Farid es como un hijo y lo que logró fue impresionante, pero el récord de Clavero era algo monstruoso y parecía que nunca se iba a bajar.”