RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 30.10.2018 - Córdoba, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires

Carreras en Cnel Moldes, San Luis, San Pedro, Venado Tuerto y Lanús

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Cnel Moldes, San Luis, San Pedro, Venado Tuerto y Lanús.

Lanús, 13/oct/2018 - Lanús, 20/oct/2018

Venado Tuerto, 7/oct/2018

San Pedro, 28/oct/2018

Denominar “jornada de los empates” la programación disputada el domingo en el circuito Panorámico del Oeste, sería lo más equitativo; aconteció en las dos competencias principales, donde en la línea de sentencia hubo que recurrir al video repetidas veces, para resolver, quien pisó la raya de llegada, en primer lugar, en la competencia Master “B-2” y “C”, entre Rubén Mallada y Juan Fontana; de similar manera en la de fondo, pero, por el tercer puesto entre Cristian Monzón y Juan J. Paz, en ambos fallos se los proporcionó igualados, esto demuestra a las claras, el nivel y la competitividad de ciclistas participantes, que ha conseguido Pro Ciclismo San Pedro a través de sus correctas organizaciones, como así también el público que habitualmente asiste, corrobora lo mencionado en este comentario. Ver Fotos



Así se dieron las clasificaciones



INFANTILES



Participaron: Gregorio Sánchez Negrete – Ariel Zabala (Quilmes) – Justín Giuliani – Laureano Cardoso – Salvador Gruñeiro (San Nicolás) -



PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS



1º Javier “Pinino” Gorbarán

2º José Eduardo Hepp

3º Daniel Chipoli

4º Rubén “Pelusa” Laurino

5º Ceferino “Chata” Escobar

6º Luis Paz



VALIENTES



1º Héctor Dallochio

2º Calixto Boaglio

3º Oscar Berventan



MENORES Y MAYORES ZONALES



1º Andrés Chuliver (Chacabuco)

2º Luis Barraza (Pergamino)

3º Diego Pérez (Salto)

4º Santiago Gruñeiro (San Nicolás)



MASTER “D” Y DAMAS



1º Raúl Rearte (Colon)

2º Rubén Morales (San Pedro)

3º Jorge Canatta (San Pedro)

4º Rodolfo Pérez (Berazategui)

5º Héctor Larguero (Lomas de Zamora)



MASTER “B-2” y “C”



1º Rubén Mallada (Zárate)

1º Juan Fontana (Capitán Sarmiento)

3º José Luis Pereyra (San Pedro)

4º Gustavo Paday (Capitán Sarmiento)

5º Fernando “Palomo” Corvalan (San Pedro)

6º Gustavo Arpia (San Pedro)



Ganador Sprint especial: Mario Fabrizio



MASTER “B”



1º Germán Iroz (Colon)



PROMO MASTER “A” y “B-1”



1º Justin Joachim (La Luisa)

2º Mariano Manzo (San Pedro)

3º Cristian Monzon (San Pedro)

3º Juan José Paz (San Pedro)

5º Geremias Muñoz (San Andrés de Giles)



Ganador Sprint especial: Germán Iroz (Colon)

ROMÁN M. BACA

Circulo de Periodistas Deportivos de San Pedro El Clásico Deportes

Basavilbaso, 7/oct/2018

MUY BUENA JORNADA DE CICLISMO EN ENTRE RIOS, ORGANIZADO POR LA AGRUP. DE CICLISMO PANCHO RAMIREZ Y GRUPO DEL DEL CICLISMO DE BASAVILBASO, MAS DE 200 CICLISTAS PARTICIPARON DE ESTA NUEVA EDICION(4ta) MASTER A Y B LARGARON 73 MASTER C 65 ELITE SUB 23 57 CICLISTAS

Ver Resultados 100 KM Basavilbaso

MTB Y RURAL BIKE

Cnel. Moldes, Cba. - 28/oct/2018



Este 28 de Octubre de 2018 se realizó con total exito nuestra querida competencia de Rural Bike "Tras la Huella del Ranquel" en su Novena edición

Vamos creciendo y sumando amigos ciclistas a esta tradicional competencia instalada en el calendario de muchos en este mes de Octubre...Esta edición fue todo un éxito en cuanto a lo organizativo y al número de ciclistas que fueron 192 valientes almas que doblegaron este terreno que nos presenta nuestra región...

La organización del Grupo Pampa Cicloadventure quiere agradecer a todos los ciclista, gente que se sumó espontáneamente para ayudar, a los chicos que manejaros los cuatri y motos para acompañar, banderilleros, amigos que nos ayudaron en puestos de hidratación, comercios que nos ayudaron, al servicio médico, Municipalidad y a la excelente cobertura de los medios de comunicación

Gracias por darnos otro año mas de satisfacciones con su presencia...

Gracias por las fotos que juntamos de los particulares y medios de comunicación



Clasificaciones Generales - Clasificaciones Categorías - Ver Fotos



Informe Guido Mobilia

Villa Larca, San Luis, oct/2018

LA FIESTA DEL MTB PROVINCIAL PASÓ POR VILLA LARCA





Con un tremendo, marco de público local, de turistas, concurrentes, más de 150 bikers, de toda la provincia de San Luis, y de otras provincias de Argentina, se vivió otra gran fiesta, de la Copa Provincial FACiMo San Luis, en la modalidad Rally Bike, esta vez en la hermosa localidad de Villa Larca.



La jornada dominguera, nos recibió, con una tenue lluvia, que luego cesó, para dar paso, a un sol radiante, que acompañó, durante todo el dia, el color de MTB, comenzó con las acreditaciones, de cada uno de los bikers, con el armado de los stand de los sponsor, y el circuito especialmente diseñado para los más pequeños, en la linda Plaza de Los Artesanos, y calles aledañas.



Los mas pequeños del pelotón del MTB provincial, fueron los primeros, que dieron los primeros aplausos, y emociones, en sus distintas categorías. (Ver resultados)



Elite, Sub 23, Master A1, A2 y B1, estas categorías, fueron las que iniciaron, la manga única de mayores, con salida cada un minuto, entre cada categoría, para comenzar a desandar, un circuito de aproximadamente 13 kilómetros, diseñado, por Jorge Funes, junto a su gente del Club JF MTV Villa Larca, pasando por distintos paisajes, de la región, con largas subidas, bados de agua, senderos, y caminos rurales, que fue el deleite de cada bikers.



Detrás de las categorías que nombramos, que dieron 4 vueltas al circuito, fueron largando las demás, y girando al circuito, según sus edades, y preparación.



Con la visita y participación, del merlino Emanuel Mini integrante del equipo Team Novo Nordisk, junto a Nehuen Bazan (Start Team Gusto), que jerarquizaron esta fecha del Rally Bike, contando sus experiencias en Europa y Asia.



La general en varones fue para el bonaerense, de Morón, Leandro Lavecchia, y la villamercedina Agostina Arrieta, ganó la general de damas.



Estos fueron los ganadores de cada una de las categorías, en Elite, Emanuel Mini, Sub 23, Gustavo Sierra, Master A1, Leandro Lavecchia, Master A2, Rafael Aguilar, Master B1, Cristian Orellano, Master B2, Gabriel Gallo, Master C1, Hugo Astrada, Master C2, Victor Romero, Master D, Carlos Curi, Master E, Cesar Perez, Juveniles, Ignacio Cabañez, Cadetes, Gonzalo Romero, Menores, Ezequiel Rodriguez, Damas Elite, Agostina Arrieta, Damas Master A, Pamela Ochoa, Damas Master B, Victoria Peranau, Damas Promocionales , Vanesa Merino, Promocionales C, Javier González, Promocionales B, fue para Edgar Busto, y en Promocionales A, Esteban Espindola.



Llegan los agradecimientos de los organizadores, JF MTB Evento, y el staff de la copa provincial, quieren destacar, a cada uno de los que de una u otra manera, hicieron posible, otra gran fiesta del Rally Bike, Municipalidad de Villa Larca, Bomberos Voluntarios de la localidad, la cantina de la Iglesia Esperanza de Vida, a la policía local, MON Aventura de la localidad de Merlo, el sonido de Genes, y a quienes acompañan cada una de las fechas, Across Cuyo, Free Bike, La Casa de Las Tortas, MG Bikeshop, Moreno Servicios, y H-Tube, a todos ellos mil gracias.



El 4 de noviembre, en Paso Grande, se vendrá la 4ta fecha, y coronación, de la modalidad Rally Bike, para cerrar, luego la temporada del MTB Provincial, con el Nacional de Copas, y relevos, en Potrero de Los Funes, los días 17 y 18 del mismo mes.



General Varones

1ºLeandro Lavecchia (Morón Prov. Bs As)

2ºFacundo Rocca (Merlo SL)

3ºEmanuel Mini (Merlo SL)



General Damas

1ºAgostina Arrieta (Villa Mercedes)

2ºPamela Ochoa (Villa Mercedes)

3ºCarla Gonzalez (Villa Mercedes)



Resultados por categoría

Elite

1ºEmanuel Mini (Merlo SL)

2ºRoberto Jofre (San Francisco del Monte de Oro)

3ºPablo Caballero (Potrero de Los Funes)

4ºFederico Efron (Merlo SL)

5ºFabricio Altamirano (Santa Rosa del Conlara)



Sub 23

1ºGustavo Sierra (Santa Rosa del conlara)

2ºBraulio Cejas (Villa Mercedes)

3ºJulian Steven (San Luis)

4ºGonzalo Benente (Villa Mercedes)

5ºLucas Alvarez (San Jose del Morro)



Master A1

1ºLeandro Lavecchia (Morón Prov. Bs As)

2ºFacundo Rocca (Merlo SL)

3ºJonathan Garbero (Justo Daract)

4ºHector Peral (Concarán)

5ºNicolas Sosa (San Luis)



Master A2

1ºRaul Aguilar (Villa Mercedes)

2ºCristian Montenegro (San Luis)

3ºAdan Tobal (San Luis)

4ºFederico Sartori (Mendoza)

5ºJavier Iomi (San Luis)



Master B1

1ºCristian Orellano (Tilisarao)

2ºLuis Floriani (Quines)

3ºMarcelo Floriani (Quines)

4ºMario Alaniz (San Francisco del Monte de Oro)

5ºIgnacio Britos (San Luis)



Juveniles

1ºIgnacio Cabañez (San Luis)



Cadetes

1ºGonzalo Romero (Villa Mercedes)

2ºMauro Pereyra (Villa Mercedes)

3ºLeonel Ortiz (San Luis)

4ºJeronimo Muñoz Bagnis (Juana Koslay)

5ºFrancisco Caffarino (Merlo SL)



Menores

1ºEzequiel Rodriguez (Merlo SL)

2ºFrancisco Pallero (Villa Mercedes)

3ºMartin Caffarino (Merlo SL)

4ºNicolas Rodríguez (San Luis)

5ºEsteban Garay (Tilisarao)



Master B2

1ºGabriel Gallo (Villa Mercedes)

2ºVictor Raul Gonzalez (San Luis)

3ºMario Sosa (Villa Mercedes)

4ºRoberto Lamas (San Francisco del Monte de Oro)

5ºCarlos Jofre (San Luis)



Master C1

1ºHugo Astrada (Villa Mercedes)

2ºJorge Rinaudo (San Luis)

3ºJorge Genero (San Luis)

4ºLeonardo Biaggio (San Luis)



Master C2

1ºVictor Romero (Merlo SL)

2ºRoberto Omar Miranda (San Luis)

3ºOmar Quintero (Potrero de Los Funes)

4ºDavis Carrizo (San Luis)



Master D

1ºCarlos Curi (San Luis)

2ºAntonio Argañaraz (Merlo SL)

3ºAlfredo Salina (Villa Mercedes)



Master E

1º Cesar Perez (Tilisarao)



Damas Elite

1ºAgostina Arrieta (Villa Mercedes)

2ºVirginia Curi (San Luis)



Damas Master A

1ºPamela Ochoa (Villa Mercedes)

2ºCarla Gonzalez (Villa Mercedes)

3ºMaria Baraldi



Damas Master B

1ºVictoria Peranau

2ºAndrea Mercau (Merlo)



Promocionales A

1ºEsteban Espindola (Villa Mercedes)

2ºCesar Rodriguez (Villa Mercedes)

3ºEric Ramirez (Villa Mercedes)

4ºDamian Sosa (San Francisco del Monte de Oro)

5ºMauricio Di Pascuale (San Luis)



Promocionales B

1ºEdgar Busto (Villa Mercedes)

2ºGustavo Pallero (Tilisarao)

3ºJuan Flores (San Luis)

4ºMario Lucero (Villa Mercedes)

5ºAntonio Dario Luna (Tilisarao)



Promocionales C

1ºJavier Gonzalez (El Volcan)

2ºEstevan Benitez (Merlo SL)

3ºJavier Quiñones (San Luis)

4ºFabio Gomez (San Francisco del Monte de Oro)

5ºSergio Rosales (Concaran)



Damas Promocionales

1ºVanesa Merino (Villa Mercedes)

2ºMaria Lucero (Renca)

3ºLaura Rigo (San Luis)

4ºGabriela Escalante (Merlo SL)

5ºDaiana Quiroga



Infantiles

Promesa (Hasta 5 años) 1ºThiago Rosales (Tilisarao), 2ºZoe Cuello Simonetti (Tilisarao)



Mosquitos (6 años) 1ºMateo Muñoz, 2º Milagros Leyria (Tilisarao)



Mosca (7 años) 1ºNicolas Chavero (Tilisarao), 2º Alondra Orellano (Tilisarao)



Pre Infantiles (8 años) 1ºValentino Bustamante (Tilisarao), 2ºAbril Ribba (Tilisarao)



Infantiles Varones A (9 y 10 años) 1ºIgnacio Ribba (Tilisarao), 2ºJulian Rodriguez (Merlo SL), y 3ºAxel Leyria (Tilisarao).



Infantiles Damas B (11 y 12 años) 1ºJulieta Quintana (Tilisarao), 2ºConstanza Frank (Merlo SL), y 3ºMartina Pallero (Villa Mercedes)



Infantiles Varones B (11 y 12 años) 1ºNahuel Agustin Causo (Tilisarao), 2ºLucas Vega (Tilisarao), 3ºLautaro Zalazar (Tilisarao), 4ºMiguel Angel Correa (San Luis), 5ºAlfonzo Ulises (Tilisarao), y 6ºEzequiel Chavero (Tilisarao)



CLAUDIO RODRIGUEZ

Prensa Copa Provincial FACiMo San Luis