RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 4.10.2018 - Buenos Aires, Córdoba y San Luis

Carreras en V. del Totoral, Tandil, Lanús y San Luis

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos San Luis, Tandil, Junín, V. del Totoral y Lanús.

Tweets por @infobiker

San Luis, 15/sep/2018

Temporada de Pista San Luis 2018: El Mendocino Miguel Nebot, ganó la 10ma fecha.





Con la organización, del Club PRO am Ciclismo, que dirige, Claudio Claveles, se desarrolló, en el velódromo provincial, con mucho éxito, la 10ma fecha, de la Temporada de Pista, que fiscaliza, la Federación Ciclista Sanluiseña, que llevó el nombre de Gran Premio Farmacia Quintana.



28 inscriptos, en la categoría Única (Elite, Sub 23, Junior y Master), se hicieron presentes, de provincias como Mendoza, San Juan, Buenos Aires, Córdoba, y por supuesto de San Luis.



Se realizaron, 4 pruebas, Persecución Individual, Keirin, Scratch y Carrera a Los Puntos, cada inscripto, debía optar, por correr una u otra de las pruebas, denominadas " Individuales", osea Persecución o Keirin, que a su vez, eran pruebas, que dejarían, a los últimos clasificados, fuera de las pruebas de fondo. La decisión fue tomada por los comisarios y el organizador, por la cantidad de inscriptos, ya que el reglamento, solo permite 24 corredores, en las pruebas de fondo, para los velódromos de 250 metros.



También se realizó competencias para juveniles e infantiles.



Al momento de la premiación, se realizaron sorteos, de obsequios, para todo el público presente.



A pesar de la amenaza de lluvia, sobre el final de la jornada, se pudo concluir con total éxito, esta 10ma fecha.



El Club PRO Am Ciclismo, quiere agradecer, a las siguientes firmas, por su sponsoreo y colaboración, en es hermosa jornada de ciclismo, primero a la firma que le dio el nombre a la fecha, FARMACIA QUINTANA, a la cual se sumaron, PARIS AUTO, que armó un lindo stand, en boxes del velódromo, LUAN BEER, GATORADE, a quienes sumaron obsequios para los sorteos, Cobra Bike Center, Raleigh Bicicleteria, Lubricentro Ventura, y Rodados Pringles.



RESULTADOS

CATEGORÍA ÚNICA

Persecución Individual

1º Emiliano Fernandez 3m31s360/1000

2ºAlejandro Duran 3m33s956/1000

3ºFernando Torres 3m35s620/1000

4ºMiguel Nebot 3m36s360/1000

5ºGerman Lopez 3m41s333/1000



Keirin Final

1º Tomas Suarez

2º Mauricio Paez

3º Mauro Richeze

4º Andres Fernandez

5º Nicolas Leon



Scratch 40 vueltas

1º German Lopez

2º Tomas Moyano

3º Miguel Nebot

4º Fernando Torres

5º Tomas Suarez



Carrera a Los Puntos 100 vueltas / 10 embalajes

1º Miguel Nebot 51 pts

2º Mauricio Archiprete 45 pts

3º Fernando Torres 45 pts

4º Alejandro Duran 32 pts

5º Germán López 30 pts



General Final

1º Miguel Nebot

2º German Lopez

3º Tomas Suárez

4º Fernando Torres

5º Emiliano Fernandez

6º Alejandro Duran



SCRATCH ESPECIAL (Corrieron los 6 eliminados de las pruebas Persecución y Keirin) ya que había 28 inscriptos, y por reglamento, solo pueden correr, 24 en los velódromos de 250 metros de cuerda.

1º Facundo Saguez

2º Joel Morales

3º Juan Carnelli.



JUVENILES General (Scratch y Carrera a Los Puntos)

1º Ismael Vazquez

2º Juan Pablo Perez

3º Maycol Lucero



INFANTILES

Daira Bea, Hernan Avila, Antonella Acosta, Fausto Moyano, Trébol Lucero.



Se agradece la difusión

Texto y Fotos Claudio Rodríguez (Prensa ocasional Club PRO am Ciclismo)

Junín, 16/sep/2018

clasificaciones de las competencias realizadas en el velodromo de la ACJ el 16 de septiembre.



Se palpita el argentino master en el velodromo Ruben E. Rosettii de la Asociación Ciclista Juninense, Se vivió una hermosa jornada de ciclismo con el atractivo que brinda las vueltas puntables. Los sprints le dan distintas alternativas y brillo a las competencias. Mucho publico disfruto del espectáculo que brindaron los ciclistas que dejaron todo en las distintas competencias. El clima acompaño



Clasificaciones Junin 16-09-18



Categoria Clase 10-11

Pos. Apellido y nombres Localidad

1° Molina Nicolas Colon

2° Rivero Santiago Junin

3° Herrera Agustin Junin

4° Aguilar Valentino Junin



Categoria: Clase 07-06

Pos. Apellido y nombres Localidad

1° Murillo Matias C. Casares

2° Gimenez Roman Colon

3° Herrera Ramiro Junin

4° Crebay Leonel Lincoln



Categoria: Clase 05-04

Pos. Apellido y nombres Localidad

1° Dundic Goran Salto

2° Segovia Uriel Junin



Categoria: Debutantes mayores

Pos. Apellido y nombres Localidad

1° Abu Aimar Junin

2° Molina Adrian Colon

3° Boaglio Daniel San Pedro

4° Michelli Gustavo Lincoln

5° Aba Sebastian Gral. Villegas



Categoria: Debutantes menores

Pos. Apellido y nombres Localidad

1° Lamanna Lucas Pehuajo

2° Cirulli Braian Colon

3° Ochoa Franco Lincoln

4° Trejo Gonzalo Lincoln

5° Polato Carlos Lincoln



Categoria: Master D y Damas

Pos. Apellido y nombres Localidad

1° Damico Juan C. Casares

2° Inunday Jorge 25 de Mayo

3° Costantino Jose Lincoln

4° Alagia Natalia Chivilcoy

5° Rios Maria Junin



Categoria: Master C

Pos. Apellido y nombres Localidad

1° Bravo Ariel Bragado

2° Pisano Walter 9 de Julio

3° Cieri Javier Chacabuco

4° Cogliati Jorge Rosario

5° Gomez Juan Vdo. Tuerto



Categoria Promocional

Pos. Apellido y nombres Localidad

1° Paz Juan San Pedro

2° Abeldaño Ignacio Alberti

3° Raboso Federico Salto

4° Dundic Lukas Salto

5° Dehesa Gonzalo Junin



Categoria Master B

Pos. Apellido y nombres Localidad

1° Pagliaricci Dario Junin

2° Acton Alejandro Alberdi

3° Lopez Leandro 9 de Julio

4° Perez Marcos salto

5° Amantegui Martin 9 de Julio



Categoria Master A

Pos. Apellido y nombres Localidad

1° Grosso Emanuel San Nicolas

2° Martinez Jorge Funes

3° Aguilar Martin Junin

4° Eder Santiago Germania

5° Defelice Donato Colon

Informe ACJ

Lanús

Informe Ciclismo RC

MTB Y RURAL BIKE

Tandil, 16/sep/2018

Ver Resultados Rally Cross BTT

Villa del Totoral, 30/sep/2018

8º Desafío Camino Real

Ver Resultados

Saladillo, San Luis - 30/sep/2018

Otra fiesta del MTB de la Copa Provincial, se vivo esta vez en Saladillo.





La localidad de Saladillo, este domingo 30 de septiembre, recibió, la 2da fecha, del Rally Bike, de la Copa Provincial FACiMo San Luis 2018, con la organización del Club San Luis MTB Eventos, que trabajó durante varios días, para que nuevamente, fuera una fiesta.



Dentro del Camping Municipal, de dicha localidad, fue la concentración, de más de 150 bikers, de nuestra provincias, y de ciudades de nuestra Argentina como Mendoza, Córdoba, y Venado Tuerto (Santa Fe).



Una tarde de domingo, con el astro rey, acompañando, durante toda la jornada, la actividad, inició con las acreditaciones, y pasada las 11:30hs, se puso en marcha con las categorías infantiles, en dos circuitos divertidos, trazados dentro del camping, para que los más pequeños, se divirtieron, y tuvieran una nueva competencia. (Ver resultados más abajo)



Terminada la actividad, de los más chicos, a las 13:30 hs, se largo, con las distintas categorías de mayores, en una manga unica, con salida de las distintas categorías, cada un minuto, para recorrer un exigente circuito de 12 kilómetros, armado, por las calles y senderos, de la pintoresca Saladillo.



El villamercedino, Fernando "El Flaco" Di Giambatista (Master A2), fue el gran biker, de la tarde, al ser el primero en cruzar la meta, de una hipotética general, entre los que corrieron los 48 kilómetros, osea 4 vueltas al circuito.



Estos fueron, los distintos triunfadores, de las categorías, que recorrieron 4 vueltas, en Elite, el ganador fue Ery Sepak de San Francisco del Montes de Oro, la sub 23, fue para Braulio Cejas, de San Luis Capital, la Master A1, la gano Jonathan Garbero, también de la capital puntana, y en Master A2, Di Giambatista.



Más ganadores, de las distintas categorías, Luis Floriani (Master B1), Victor Gonzalez (Master B2), Agustin Tabares (Juveniles), Gonzalo Nicolas Romero (Cadetes), Agostina Daiana Arrieta (Damas Elite), Pamela Ochoa (Damas Master A),Nicolas Martinez (Varones Menores), Rocio Ozan (Damas Cadetes), Victoria Peranau (Damas Master B),Hugo Astrada (Master C1), Pedro Navarro (Master C2), Carlos Curi (Master D), Cesar Perez (Master E), Cesar Rodriguez (Promocionales A), Edgardo Busto (Promocionales B), Francisco Gonzalez (Promocionales C), y Vanesa Merino (Damas Promocionales).



La agrupación del Ballet folklórico local "Renacer de Mi Pueblo", brindó un muy buen servicio de cantina, y agradeció a los organizador, por la iniciativa y permiso, para estar presentes. El sonido, fue de Sonidos LV, que también es de la localidad de Saladillo.



Como en cada fecha de esta linda Copa Provincial de MTB, hay que agradecer, a quienes acompañan con sus firmas, primero a la Municipalidad de Saladillo, que fue una gran anfitriona, prestando las instalaciones de su camping, luego a la gente de Manantial Escondido, por dejar pasar la competencia, ese hermoso lugar, donde vivirán muy pronto vecinos que disfrutaran de un hermos paisaje, y a las empresas que han estado, y estarán a lo largo de todo este año, ACROSS Cuyo, La Casa de Las Tortas, MG Bikeshop, H-Tube, Free Bike, Arrieta Arquitectura, MK fotografía Deportiva y Sprint Final.



Resultados

MAYORES (Podios)

Elite

1ºAry Sepak (San Francisco Monte de Oro)

2ºRoberto Jofre (San Francisco Monte de Oro)

3ºPablo Caballero (Potrero de Los Funes)

4ºDiego Antún (Merlo)

5ºFabricio Altamirano (Santa Rosa del Conlara)

Sub 23

1ºBraulio Cejas (San Luis)

2ºGaston Quiroga (Los Molles)

3ºEmiliano Quevedo (San Luis)

4ºJulian Stiven (Colombia-Reside en San Luis)

5ºAlexis Marquez (San Luis)

Master A1

1ºJonathan Grabero (San Luis)

2ºFranco Ibarra (San Luis)

3ºRodrigo Peralta (San Luis)

4ºDaniel Nanfara (Villa Mercedes)

5ºNicolas Sosa (San Luis)

Master A2

1º Fernando Di Giambatista (Villa Mercedes)

2ºRafael Aguilar (Villa Mercedes)

3ºGabriel Perez (Villa Mercedes)

4ºDalmiro Arrieta (Villa Mercedes)

5ºMartin Calderon (Villa Mercedes)

Damas Elite

1ºAgostina Arrieta (Villa Mercedes)

2ºVirginia Curi (San Luis)

3ºCecilia Gabusi (Tilisarao)

Master B1

1ºLuis Floriani (Quines)

2ºCristian Orellano (Tilisrao)

3ºHumberto Llanos (San Luis)

4ºOscar Bazan (San Luis)

5ºEric Meier (San Luis)

Master B2

1ºVictor Gonzalez (San Luis)

2ºMario Sosa (San Luis)

3ºRoberto Lamas (San Francisco del Monte de Oro)

4ºMauricio Aruta (San Luis)

5ºRoman De Lellis (Venado Tuerto)

Juveniles

1º Agustin Tabares

Cadetes

1ºGonzalo Romero (Villa Mercedes)

2ºMatias Miranda (San Luis)

3ºJeronimo Muñoz Bagnis (Juana Koslay)

4ºLeonel Ortiz Todeschi (San Luis)

Menores

1ºNicolas Martinez (San Luis)

2ºPablo Andres Chirini (San Luis)

3ºEsteban Garay (Tilisarao)

4ºRenzo Di Simon (Potrero de Los Funes)

5º Francisco Pallero (Villa Mercedes)

Damas Cadetes

1º Rocio Ozan (Merlo)

Damas Master A

1ºPamela Ochoa (Villa Mercedes)

2ºCarla Gonzalez (Villa Mercedes)

Damas Master B

1ºVictoria Peranau (San Luis)

2º Cristina Campas (Venado Tuerto)

3º Roxana Mabel Gimenez (Tilisarao)

Master C1

1ºHugo Astrada (Villa Mercedes)

2ºJorge Luis Genero (San Luis)

3ºJorge Rinaudo (San Luis)

Master C2

1ºPedro Navarro (San Luis)

2ºRamon Peralta (San Luis)

3ºRoberto Miranda (San Luis)

4ºDavid Carrizo (San Luis)

Master D

1º Carlos Curi (San Luis)

2ºCarlos Guzman (San Luis)

Master E

1ºCesar Perez (Tilisarao)

Promocionales A

1ºCesar Rodriguez (Villa Mercedes)

2ºMauricio Di Pascuale (San Luis)

3ºDamian Sosa (San Francisco del Monte de Oro)

4ºFernando Terranova (San Luis)

5ºJonathan Amaya (La Toma)

Promocionales B

1ºEdgar Bustos (Villa Mercedes)

2ºGustavo Pallero (San Luis)

3ºJuan Flores (San Luis)

4ºLuis Del Castillo (San Luis)

5ºEduardo Tobares (San Luis)

Promocionales C

1ºFrancisco Gonzalez (El Volcan)

2ºCaludio Chacon (Villa Mercedes)

3ºJavier Quiñones (San Luis)

4º Fabio Gomez (San Francisco del Monte de Oro)

5º Mariano Gil

Promocionales Damas

1ºVanesa Merino (Villa Mercedes)

2ºLaura Penna (San Luis)

3ºMaria Lucero (Renca)

4ºGabriela Escalante (Merlo)

5ºFlorencia Solano (San Luis)



INFANTILES

Promesas (5 años): 1-Thiago Rosales 2-Zoe Melani Cuello

Mosquitos (6 años): 1-Milagro Leyria

Mosca (7 años): 1-Nicolas Joaquin Chavero

Pre Infantiles (8 años): 1-Juani Sesmilo, 2-Lautaro Saiz Diprima, 3-Abril Ribba

Infantiles Varones A (9 y 10 años): 1-Alex Contrera, 2-Ignacio Ribba, 3-Tadeo Cortez, 4-Axel Leyria

Infantiles Damas A (9 y 10 años): 1-Candela Antún

Infantiles Varones B (11 y 12 Años): 1-Nahuel Cauzzo, 2-Alfonso Ulises, 3-Valentin Mela, 4-Miguel Angel Correa, 5-Lucas Vega, 6-Lautaro Zalazar, 7-Mateo Signetti, 8-Ivo Sesmilo, 9-Ezequiel Chavero.

Infantiles Damas B (11 y 12 años) : 1-Matin Pallero, 2-Julieta Valentina Quintana, 3-Brenda Caballero



Gracias por la difusión

CLAUDIO RAÚL RODRÍGUEZ

Prensa Copa Provincial FACiMo San Luis



Fotos PH Claudio Rodriguez