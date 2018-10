INICIO DEL CICLOCRÓS

Apuesta por lo nacional

País Vasco





Larrinaga afronta su decimotercera temporada de ciclocrós.

En apenas diez días, Javier Ruiz de Larrinaga (MMR-Spiuk) dará inicio a su decimotercera campaña como ciclocrossman profesional.

El pentacampeón de España de la modalidad, que acumula desde 2006 un total de 73 victorias sobre el barro, se pondrá su primer dorsal del 'invierno' en la IV CX Race Los Corrales de Buelna (domingo 7 de octubre), cita cántabra donde dará comienzo a un programa inicialmente compuesto por 28 citas (Calendario completo), y que en octubre será intenso: Orduña (12), Marín (14), Medina de Pomar (20), Villarcayo (21), Laudio (27) y Elorrio (28).

"La experiencia del primer Campus CX Larrinaga, las buenas opiniones que he recibido de los jóvenes y de sus familias, han cambiado mucho -diría que de golpe- la forma en la que veo el ciclocross. Aprovechando lo que ha crecido el programa de carreras UCI en España, y pensando en ese grupo de jóvenes que hemos tenido en el Campus, en apoyarlos y acompañarlos, he querido buscar un calendario menos internacional. Estoy pensando en el futuro, en la que puede ser parte de mi actividad profesional dentro de unos años, y quiero estar más al lado de esos chavales, sacando todo el partido en lo deportivo a las competiciones de casa pero disfrutando al máximo de esta modalidad que tanto me da como persona. En cualquier caso, no quiero dejar de probarme en las mejores pruebas internacionales, sobre todo con vistas al Mundial, en el que todo dependerá de cómo haya transcurrido la temporada".

Así pues, el calendario -que como advierte Larrinaga "es muy provisional y está sujeto a modificaciones"- incluye dos grandes salidas al extranjero. La habitual gira navideña, compuesta este año por las Copas del Mundo de Namur (domingo 23 de diciembre) y Zolder (miércoles 26), tendrá continuidad mediado enero con dos pruebas de la máxima categoría en Pontchâteau (domingo 20 de enero) y Hoogerheide (domingo 27), antes del Mundial danés de Bogense (domingo 3 de febrero). "Esa segunda gira dependerá, como ya explicaba, de si corro o no corro el Mundial", concluye.