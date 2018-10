2ª CATALUNYA BIKE RACE

Claudia Galicia y Mantecón los vencedores finales

BTT - 30.9.2018 - Catalunya

Podio final con los vencedores. Foto: Sportograf.com

Sergio Mantecón (Trek) y Mercé Pacios vencieron en la 3ª etapa.

La tercera y última etapa no ha defraudado y, pese a sus 30 kilómetros, la más corta de esta edición, ha sido determinante para clarificar la clasificación final. La jornada comenzó con un rápido ritmo impuesto por el finlandés Jukka Vastaranta (Croc Sports), haciendo que el líder, Sergio Mantecón, tuviera que arriesgar para no verse descolgado del grupo perseguidor.

A mitad de etapa y habiendo superado la primera zona del Bike Park de La Molina, se continuaba descendiendo en dirección Alp para después ascender hasta Masella, dando paso a un momento decisivo, tras una dura ascensión de 6,5 kilómetros. Superada la estación de esquí de Masella y el alto de Tosa, y ya con Vastaranta descolgado, Mantecón tomaba la cabeza en solitario, logrando un ‘Hat Trick’ de victorias y siendo seguido por Hugo Drechou (Massi).

La lucha por completar el podio de la etapa y más importante, el final de GAES Catalunya Bike Race shifted by XTR, la tuvieron el francés Víctor Koretzky (KMC–Ekoi–SR Suntour) y el boliviano Ever Alejandro Gómez (Olympia Factory Cycling), quien apretó hasta el final para tratar de arrebatar la segunda posición final a Koretzky pero quedándose a sólo doce segundos de éste y tercero en meta.

Clasificación Etapa 3 - La Molina

1º Sergio Mantecón 1:32:13

2º Hugo Drechou 1:32:31

3º Ever Alejandro Gómez 1:32:33

Clasificación general final masculina

1º Sergio Mantecón 6:50:37

2º Víctor Koretzky 6:55:21

3º Ever Alejandro Gómez 6:55:33

Sergio Mantecón: “Estoy muy contento. Objetivo cumplido ya que he hecho una carrera perfecta. He disfrutado de los recorridos y del gran ambiente que había y además en lo deportivo he hecho tres victorias de tres etapas. Me siento muy bien ya que he vuelto de la mejor manera con un buen nivel después de una lesión muy mala que tuve la temporada pasada. Todo muy bien, satisfecho y felicitar a la organización por este gran evento que ha organizado”.

Clàudia Galicia repite triunfo final

En categoría femenina, la líder, Clàudia Galicia (Megamo), manejó los tiempos y realizó una etapa muy inteligente, evitando caídas o averías que le pudieran hacer perder la prueba. Galicia, tercera en la etapa, revalida título y suma en su palmarés su segunda de GAES Catalunya Bike Race shifted by XTR.

El segundo y tercer puesto de la general final estuvo disputado, ya que Mercè Pacios (Club Ciclista Baix Ter) planteó una estrategia valiente marcando un ritmo muy alto de salida, forzando a Natalia Fischer (TBellès-Cannondale-GAES by Sural) a arriesgar y realizar una etapa más rápida de lo esperado.

Tras el kilométro once, Pacios marchaba a algo más de un minuto de Fischer, pero ésta contaba con otro más de margen. Pacios logró la victoria de etapa, pero Fischer recortó muchísimo tiempo, finalizando segunda de la etapa y de la clasificación final, tras ser tercera en la pasada edición de GAES Catalunya Bike Race shifted by XTR.

Clasificación Etapa 3- La Molina

1ª Mercè Pacios 1:59:03

2ª Natalia Fischer 1:59:14

3ª Clàudia Galicia 2:01:38

Clasificación general final femenina

1ª Clàudia Galicia 8:27:40

2ª Natalia Fischer 8:37:49

3ª Mercé Pacios 8:39:59

Clàudia Galicia: “Ha sido una etapa dura, que no he dominado tanto como los otros dos días y en la que Natalia Fischer y Mercè Pacios disputaban la general. Se me han hecho un poco duras las subidas, pero he marcado un buen ritmo porque tenía margen y quería disfrutar la última etapa y mi última carrera de la temporada. ¡Me lo he pasado genial! Objetivo más que cumplido, no esperaba terminar así la temporada, por lo que no puedo pedir más.

Vencedores de las demás categorías

Master Women

1ª Eva Martín 10:37:23

2ª María Gómez 10:45:23

3ª Anna Jördens 10:45:51

Master 30 Men

1º David Muntaner 7:38:43

2º Francisco López de Gea 7:42:13

3º Ramiro Álvarez 7:49:08

Master 40 Men

1º José María Guerrero 7:28:59

2º Ricard Calmet 7:39:33

3º José Antonio Garrido 7:53:52

Master 50 Men

1º Pere Joan Roig 8:21:41

2º Jaume Reig 8:54:54

3º Ramón Lloses 8:58:25

Master 60 Men

1º Kim Forteza 12:53:23

2º Francesc Dorado 13:55:03

Equipos

1º Olympia Factory Cycling 22:58:33

2º DSNIVELL 25:39:00

3º BH Factory 27:26:53