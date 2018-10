 InfoBiker

MUNDIAL RUTA INNSBRUCK 2018

Valverde logró la que le faltaba

Ruta - 30.9.2018 - Innsbruck, Austria

Alejandro Valverde busca acomodarse

La ciudad austríaca recibió al Mundial de Ruta

El español Alejandro Valverde se quedó con la medalla de oro en el Campeonato Mundial de ruta realizado en Innsbruck y consiguió la medalla que le faltaba

Luego de seis preseas entre platas y bronces, llegó el oro y el ansiado arcoíris para el murciano.





La competencia se extendió por 258 kilómetros y el grupo de 4 punteros arribó tras 6h 46m 41s a un sitio de meta que lució colmado y con un clima de fiesta para ver la consagración de Valverde, quien se impuso en el sprint final a Romain Bardet (Francia), Michael Woods (Canadá) y Tom Dumoulin (Holanda).

Como es habitual en la forma de correr de los profesionales, tras algunos kilómetros en pelotón, se dejó hacer una fuga en la que once ciclistas empezó a trabajar por delante del pelotón y a sacar ventajas.



En ese corte hubo ciclistas de Canadá, República Checa, Noruega, Suecia, Sudáfrica, Dinamarca, Kazakhstán, Bielorrusia, Luxemburgo y dos representantes de Irlanda.



Luego de recorrer los casi 85 kilómetros para unir Kufstein con Innsbruck, se metieron en el circuito con una ventaja superior a los 17 minutos y se mantuvieron adelante durante largo rato, pero ya dentro del circuito el pelotón empezó a acelerar y el margen se fue achicando al tiempo que el grupo de cabeza se fue reduciendo.



La persecución fue seleccionando el pelotón, Greg Van Avermaet (Bélgica), Damiano Caruso (Italia) y Omar Fraile (España) hicieron su intento por sumarse a los fugados que aún sobrevivían con esperanzas, pero en el pelotón también empezó la acción y hubo varios más que se cortaron.



Finalmente fue un grupo grande el que ocupó la vanguardia cuando quedaba todavía el giro final y esa trepada con el 28% de pendiente, que fue el lugar elegido por gran parte del público sabiendo que allí estaría la definición.



En ese recorrido final se produjeron los ataques que hicieron el corte que definió las medallas, Valverde, Bardet y Woods se fueron, llegando a los últimos 3 kilómetros Tom Dumoulin se metió en la fuga y quiso atacar pero sus rivales reaccionaron rápido y la sorpresa de disipó.



Valverde entró de cabeza al kilómetro final y controló el ritmo del cuarteto hasta los últimos 300 metros, cuando se paró en los pedales y lanzó el sprint más esperado de su vida, el que le dio el ansiado título de campeón mundial.



De los latinos el mejor ubicado fue Nairo Quintana (Colombia) quien llegó 15º con un grupo que cedió 1m 21s respecto a “El Bala”.



Por su parte el argentino Eduardo Sepúlveda, se mostró dentro del grupo principal en gran parte de la competencia, en los últimos 50 kilómetros cedió ante los cambios de ritmo y los ataques que sacudieron al pelotón, de todos modos el chubutense pudo completar una prueba por demás exigente en la posición 73, casi un cuarto de hora detrás del campeón.



De los 188 ciclistas que iniciaron el recorrido en Kufstein, sólo 76 llegaron a cruzar la línea de meta en Innsbruck.



En el podio se pudo ver un Valverde muy emocionado recibiendo la camiseta de campeón mundial de manos del presidente de UCI, David Lappartient y la medalla de oro se la colgó el eslovaco Peter Sagan.





📺 Watch the best moments from the Men Elite Race in Innsbruck 🇦🇹featuring an epic and historic finish! 🌈 #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/qVId25KzrU — UCI (@UCI_cycling) September 30, 2018

En la rueda de prensa Valverde reconoció “siempre he querido ser campeón del mundo, lo he perseguido por muchos años y por fin se dio, tenía 6 medallas pero ninguna de oro, vestir el arcoíris es una maravilla, casi me había dado por vencido, pero he podido cumplir el sueño.”



Sobre la carrera comentó que hubiera preferido no estar de cabeza el último kilómetro, pero que pudo controlar el sprint y agradeció el excelente trabajo de toda la selección española para que él pudiera conseguir el oro que buscaba.



“Creo que el Giro de Lombardía es un buen sitio para estrenar el maillot” aseguró ante la consulta de los medios.

La Naranja Mecánica

sábado 29/sep/2018 - Y una vez más Holanda se quedó con la medalla de oro en la prueba de ruta en damas elite en el Campeonato Mundial que se realiza en Innsbruck (Austria), luego de 4 horas y 11 minutos Anna Van Der Breggen fue la encargada de levantar los brazos para sellar su triunfo y festejar con su gente que fue mayoría en el fan fest.

En el podio contó con la compañía de la australiana Amanda Spratt y la italiana Tatiana Guderzo.





Casi 150 fueron las damas, que representando a 48 naciones le dieron vida a una prueba que se desarrolló sobre 156,2 kilómetros en donde hubo mucho para ver.



Al igual que en los días anteriores el pelotón salió desde Kufstein y las ciclistas rápidamente abrieron gas en busca de romper al pelotón y empezar a seleccionar rivales para que la lucha por las medallas sea un poco más clara.



Uno de los cortes interesantes lo realizó la colombiana Ana Sanabria, quien atacó primero con compañía polaca y luego en solitario, aunque la cantidad de kilómetros por delante hacían presumir que su aventura no tendría buen fina y así fue.



Después llegó el turno de las europeas, quienes intercambiaron ataque por ataque hasta que se rompió el lote, en esos quiebres Van Der Breggen no quedó muy favorecida, sin embargo la medalla de plata en la crono supo voltear a su favor las acciones de carrera.



Cuando quedaban menos de 40 kilómetros para el final llegó a la vanguardia y poco después se marchó en solitario consiguiendo diferencias abismales respecto al resto del grupo, lo cual le permitió festejar con antelación la obtención del preciado arcoíris.

La salteña Fernanda Yapura es la única presencia argentina en el Campeonato Mundial de ruta #InnsbruckTirol2018 en donde están corriendo las damas elite.#VamosArgentina 🇦🇷@ibk_tirol2018 @lovebik98 pic.twitter.com/5ibEiQDwn8 — infoadolfo (@infoadolfo) September 29, 2018

La medalla de plata quedó en manos de la australiana Amanda Spratt, quien arribó a 3m 42s y el bronce lo conquistó la italiana Tatiana Guderzo, llegando a meta con una desventaja de 5m 26s respecto a la campeona.

La mejor latinoamericana fue la cubana Arlenis Sierra, quien entró en meta en el 27º puesto, 52ª fue la colombiana Blanca Moreno y en el puesto 62 apareció la argentina Fernanda Yapura, quien en su segunda excursión mundialista logró completar la competencia, cumpliendo un papel meritorio a sus 20 años.

Estoy súper 😁 feliz!!! Creo que estoy más emocionada que las que obtuvieron medalla en el mundial 🙈 innsbruck_tirol2018

Al pasar esa meta y ver qué pude finalizar un mundial me emocione… https://t.co/x2FRKT0gvC — Fer Yapura (@lovebik98) 29 de septiembre de 2018

Holanda una vez demostró su enorme potencial y puso a su bandera en lo más alto del podio femenino.Este domingo el Mundial de ruta llegará a su fin con la prueba de los elite que recorrerán más de 250 kilómetros con 6 recorridos al circuito de estos últimos días, más una pasada en donde espera una trepada del 28% poco antes de arribar a la meta.

Suiza se quedó con la Sub-23

viernes 28/sep/2018 - El suizo Marc Hirschi es el nuevo campeón de ruta entre los varones Sub 23; el joven valor del Team Sunweb llegó en solitario luego de 4 horas y 24 minutos en los que recorrió los 179,9 kilómetros y puso a su bandera en lo más alto.

Por la medalla de plata hubo un apretado mano a mano entre Bjorg Lambrecht (Bélgica) y Jaakko Hänninen (Finlandia).





La competencia del día salió desde Kufstein unos minutos después de las 12 del mediodía y tras llegar a Innsbruck, realizó 4 giros en el circuito corto en donde el grupo se fue seleccionando a cada pasada por el puerto.



Ni bien le dieron luz verde a la categoría ya hubo intentos de fuga para romper con un grupo de casi 180 ciclistas.

Más allá de los intentos que hubo, las acciones más interesantes empezaron a partir del ingreso al circuito, muchos se habían trazado como objetivo llegar hasta ahí para jugar sus cartas, sabiendo que la subida marcaría el destino de la carrera.Los primeros en entrar a la vuelta final fueron Patrick Müller (Suiza) y Mark Padun (Ucrania) quienes contaban con pocos metros de ventaja sobre Eddie Dundar (Irlanda) y Gino Mäder (Suiza) y luego aparecía un grupo ya bastante reducido, pero en el que todavía no estaba dicha la última palabra.A falta de una docena de kilómetros Hirschi partió y se cortó en solitario, logrando mantenerse hasta la meta y quedarse con el oro.A 15 segundos arribaron el belga Lambrecht y el finlandés Hänninen, único representante de su país, que se volvió con una medalla en el pecho.El australiano Jai Hindley, que se ubicó 11º, fue el mejor ubicado fuera de los europeos, el sudafricano Stefan De Bod (18º) sumó un continente más al top 20 y recién en el 32º lugar llegó el mejor latinoamericano, el colombiano Wilmar Paredes, que cedió más de 5 minutos.





Este sábado desde las 12:10 van a estar compitiendo las damas elite y volverá a verse la camiseta argentina con la presencia de Fernanda Yapura.

Como un pequeño Caníbal

jueves, 27/sep-2018 - El belga Remco Evenepoel, logró el oro en la prueba de ruta en pelotón de varones juniors tras 3 horas y 3 minutos y así consiguió el doblete en el Campeonato Mundial que se realiza en Innsbruck (Austria), brindando una contundente demostración de superioridad sobre el resto de la categoría.

La competencia de salió desde Kufstein y se extendió hasta Innsbruck, en donde se recorrió dos veces un exigente circuito de 23,9 kilómetros con los que se completaron los 132,4 kilómetros de la prueba.



Desde los primeros metros la carrera estuvo marcada por los ataques y las caídas, varias de ellas masivas y una trascendental para el desarrollo de la prueba en donde, entre otros, se fue al piso el belga Evenepoel, quien luego de lo exhibido en la contrarreloj, era firme candidato al arcoíris.



Esa caída rompió el pelotón en varias partes y el campeón contrarreloj perdió cerca de dos minutos porque en la confusión de la montonera no encontraba a su auxilio, persiguió para volver al grupo, luego atacó para llegar a la fuga y una vez en la cabeza de la carrera impuso el ritmo para hacer la selección, aunque el único que logró sobrevivir fue él.



Con una fiereza, que aunque él no quiera, hace recordar al “Caníbal” Eddy Merckx, se cortó en solitario cuando aún quedaban unos 15 kilómetros y sumó una ventaja que le permitió empezar a festejar un buen rato antes de llegar.



Al arribar a meta, con mucho tiempo de sobra, se bajó de la bici y emuló a Gilbert para celebrar el título mientras la afición belga deliraba con su triunfo.

A 1m 25s llegó el alemán Marius Mayrhofer, quien fue el último en ceder ante el poderío de Evenepoel y logró mantenerse en la segunda posición para asegurarse la medalla de plata, mientras que la lucha por el bronce quedó en manos del italiano Alessandro Fancellu, que batió al sprint al suizo Alexandre Balmer, con quien llegaron a 1m 38s.



Dentro del top 15 hubo un solo ciclista no europeo y fue Ghirmay Biniyam (Eritrea), quien cedió 6 minutos respecto al campeón y finalizó 13º y en la 30ª posición apareció el brasileño Vinicius Rangel Costa, a casi 12 minutos, siendo el mejor latino y uno de los dos no europeos en el top 30 de la categoría.



Más allá de que participaron más de 100 ciclistas, todas las miradas se fueron con Remco, quien con 18 años demostró que está para grandes cosas.





AUSTRIA FESTEJÓ ENTRE LAS DAMAS



La austríaca Laura Stigger se quedó con la victoria y la medalla de oro en la prueba de ruta de damas junior en el marco del 2018 UCI Road World Championships Innsbruck-Tirol y puso a festejar al público local.



La competencia de 70,8 kilómetros que unió Alpbachtal Seenland con Innsbruck se resolvió en 1 hora y 56 minutos en donde una fuga de 4 ciclistas se robó todas las miradas, haciendo grandes performances y mostrando mucha combatividad en la parte dura de la prueba.





Sobre los metros finales la representante local, que había logrado el título en el XCO de Lenzerheide (Suiza) hace un mes atrás, se impuso en un apretado sprint a la francesa Marie Le Net, mientras que la medalla de bronce quedó en manos de la canadiense Simone Boilard.



La mejor latinoamericana fue Erika Mila Botero (Colombia), quien llegó en un grupo a 1m 52s de las líderes.



A partir de las 14:40 (9:40 ARG) se pondrá en marcha la prueba de varones junior, quienes recorrerán 132,4 kilómetros para coronar al vencedor.



Este viernes a partir de las 12:10 estarán compitiendo los varones sub 23 con un recorrido total de 179,9 kilómetros los cuales saldrán desde Kufstein y finalizarán en Innsbruck girando en 4 oportunidades en el circuito chico.

Dennis, imbatible en la crono

mié 26/sep/2018 - El australiano Rohan Dennis se quedó con la contrarreloj individual del Campeonato Mundial de ruta que se celebra en Innsbruck (Austria), con un tiempo de 1h 03m 03s logró la mejor marca en los 52,5 kilómetros y festejó por delante del holandés Tom Dumoulin y el belga Victor Campenaerts.

El certamen que cuenta con presencia IB se vive con mucha expectativa en Innsbruck.







El holandés Wilco Kelderman fue el encargado de abrir la prueba que partió desde Alpbachtal Seenland y finalizó en Innsbruck con un total de 52,5 kilómetros para los cuales empleó 1h 07m 24s, lo que le valió sentarse en el “hot seat” durante un rato, para luego ceder ante Jan Barta.



Aunque con a la aparición de los últimos 15 los tiempos empezaron a caer y finalmente el mejor registro fue el de Dennis, quien logró una muy buena ventaja sobre Campenaerts, que había reemplazado a Kwiatkowski en el primer lugar provisorio.



El australiano del BMC Racing Team venía con muy buenos parciales y remató la prueba con casi un minuto y medio de ventaja.



El campeón de la temporada pasada, Tom Dumoulin fue el último en partir y ni bien arribó demostró que no estaba contento con la medalla de plata y se mostró afectado por algunos dolores.



Por su parte el argentino Eduardo Sepúlveda, que largó a las 14:52 (9:52 de Argentina) logró un crono de 1h 09m 52s con lo que se ubicó 45º y ahora esperará al próximo domingo para la prueba de pelotón.

Oro para Rohan Dennis, muy superior en la crono mundial

Plata para Dumoulin

Bronce Campenaerts#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/yAevoumb4z — InfoBiker (@infobiker) September 26, 2018

HOLANDA DOMINÓ ENTRE LAS DAMAS



Por primera vez en la historia el podio de la crono femenina tuvo un solo color y fue naranja, es que las holandesas Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen y Ellen van Dijk se repartieron las medallas de oro, plata y bronce.

Annemiek van Vleuten, campeona defensora fue la última en iniciar la prueba de 27,8 kilómetros que largó en Hall-Wattens, con un paso arrollador logró un tiempo de 34m 25s a más de 48 km/h de promedio y superó a sus compatriotas para llevarse su segundo oro mundialista de manera consecutiva.Anna van der Breggen quedó a 30 segundos y Ellen van Dijk a 1:25 de la ciclista del Mitchelton-Scott que lucirá el arcoíris otra temporada más en las pruebas individuales.La crono femenina marcó el debut de la participación argentina, ya que contó con la presencia de la salteña Fernanda Yapura, la ciclista que desde hace varios meses entrena en el Centro UCI en Aigle (Suiza), disputó su segundo Mundial resultando 34ª con un registro de 38m 47s.La importancia de su actuación radica en que con apenas 20 años, fue una de las más chicas en participar de la prueba y la novena menor de 25 años en la clasificación, lo cual habla de un futuro más que importante.El certamen mundialista empezó con la última realización de la contrarreloj por equipos para las formaciones profesionales y los hombres del Quick Step Floors se alzaron con la medalla de oro luego de cubrir los 62,8 kilómetros entre Ötztal e Innsbruck en 1h 7 m 26s.La escuadra belga contó con Niki Terpstra, Maximilian Schachmann, Yves Lampaert, Bob Jungels, Laurens De Plus Laurens y Kasper Asgreen para imponerse por encima del Team Sunweb y el BMC Racing Team que quedaron a 18 y 19 segundos respectivamente.Entre las mujeres el oro lo alcanzó el Canyon SRAM Racing, la formación alemana pedaleó por 1h 1m 46s para asegurarse el título luego de 54,5 kilómetros.Trixi Worrack, Lisa Klein, Elena Cecchini, Hannah Barnes, Alice Barnes y Alena Amialiusik fueron las que festejaron por delante del Boels - Dolmans Cycling Team y el Team Sunweb, que llegaba en busca de repetir el título y no pudo.A partir del lunes se empezaron a disputar las cronos individuales y allí la primera en festejar fue la holandesa Rozemarijn, quien se impuso en la prueba de damas junior sobre 20 kilómetros con un tiempo de 27m 02s por delante de Camilla Alessio (ITA) y Elynor Bäckstedt (GBR).En el 14º puesto quedó la única latina de la competencia, la chilena Catalina Soto que finalizó a 1 minuto de la campeona.Entre los varones sub 23, que compitieron ese mismo día, el oro fue para el danés Mikkel Bjerg, que necesitó de 32m 31s para completar los 27,8 kilómetros a una media superior a los 51 km/h.Detrás de él quedaron el belga Brent Van Moer y Mathias Norsgaard, también de Dinamarca.Nuevamente Chile fue la única presencia latinoamericana, en este caso con Diego Ferreyra que finalizó 43º a 2m 50s del mejor del día.En el primer turno del martes los protagonistas fueron los varones juniors en donde Bélgica se llevó el oro con una gran actuación de Remco Evenepoel quien a más de 50 km/h de promedio estableció un crono de 33m 15s para superar a Luke Plapp (Australia) y Andrea Piccolo (Italia).