Ruta, Pista y MTB - 14.8.2018 - San Luis, Santa Fe y Buenos Aires

Carreras en San Luis, Venado Tuerto, Lanús y San Pedro

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos San Luis, San Pedro, Venado Tuerto y Lanús.

San Luis, 11/ago/2018

Temporada de Pista San Luis 2018: Emiliano Fernández ganó la 5ta fecha





Con la organización del Club PRO Am Ciclismo, se realizó la 5ta fecha, de la Temporada de Pista de San Luis que fiscaliza la Federación Ciclista Sanluiseña.



La tarde, con el brillo del astro rey, que acompañó durante toda la jornada, a los ciclistas que llegaron de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, sumándose a los de la provincia de San Luis, en un muy muy buen número (25 para la categoría mayor) a los concurrentes, y a el público en general que se hizo presente para disfrutar de un lindo espectáculo ciclístico.



Los juveniles, dieron el palancazo inicial, con su prueba scratch a 15 vueltas, que ganó Pablo Pérez, seguido de Tomás Sánchez, tercero Ismael Vazquez.



Luego, llegaría el turno de la categoría única (Elite, sub 23, junior y master), que corrieron 40 vueltas, en la misma modalidad que los juveniles, la prueba Scratch, donde el Fernando "El niño" Torres, faltando tres vueltas para el final, saltó del pelotón, y tomó la distancia suficiente, para definir la prueba a su favor, segundo Tomas Suarez, y tercero Emiliano Fernandez.



La Doble fórmula, para los juveniles, la completó, la Carrera a Los Puntos, con 40 vueltas, 4 embalajes, Tomás Sánchez, fue el que más puntos sumó, quedándose con la prueba y la general final de la categoría.



Para la categoría única, se desarrolló, también, una prueba extra, se trató de la Eliminación a la Danesa (Winner Out), que ganó Tomas Suarez, segundo fue Tomás Moyano, y tercero Emiliano Fernández, esta competencia tuvo premiación a parte.



El cierre final, completando la doble fórmula en la categoría Elite, Sub 23, Master y Junior, fue una carrera a los puntos, con 100 vueltas, 10 embalajes, donde Emiliano Fernández, sumando 54 unidades, se quedo con el triunfo, seguido de Tomás Moyano, con 44 puntos, y tercero Fernando Torres con 40 puntos.



La sumatoria del Scratch, más la Carrera a Los Puntos, dejarían, a Emiliano Fernández, como el gran ganador de la 5ta fecha, de la pista de San Luis.



En el medio de cada una de las competencias, hubo, espectáculos musicales a cargo de el instituto de baile Ely Gim, una prueba para infantiles y sorteos de obsequios para el público presente, de las distintas firmas que acompañaron a la organizadores del evento que llevó el nombre de Gran Premio Farmacia Quintana, las demás firmas fueron,Cobra Bike Center, Bicicleteria Zabarro, Bicicleteria Raleigh, Adolfo Arce Neumático, Ciclismo Total y Jose Magallanes.



RESULTADOS

CATEGORIA UNICA (Elite, Sub 23, Junior y Master)

SCRATCH (40 vueltas)

1º Fernando Torres (5)

2º Tomas Suarez (3)

3º Emiliano Fernandez (2)

4º Marcos Rodriguez (1)

CARRERA A LOS PUNTOS (100 vueltas/10 embalajes)

1º Emiliano Fernandez 54 pts (5)

2º Tomas Moyano 44 pts (3)

3º Fernando Torres 40 pts (2)

4º Nicolas Vazquez 25 pts (1)

GENERAL

1º Emiliano Fernandez 7 puntos

2º Fernando Torres 5 puntos

3º Tomas Moyano 3 puntos

4º Tomas Suarez 3 puntos

5º Nicolas Vazquez 1 punto

6º Marcos Rodriguez 1 punto



PRUEBA ESPECIAL (Elite, Sub 23, Junior y Master)

ELIMINACION A LA DANESA (15 vueltas, 3 embalajes)

1º Tomas Suarez

2º Tomas Moyano

3º Emiliano Fernandez



JUVENILES

SCARTCH (15 vueltas)

1º Pablo Perez (5)

2º Tomas Sanchez (3)

3º Ismael Vazquez (2)

4º Nicolas Flores (1)

CARRERA A LOS PUNTOS (40 vuelta, 4 embalajes)

1º Tomas Sanchez 14 pts (5)

2º Pablo Perez 14 pts (3)

3º Nicolas Flores 14 pts (2)

4º Ismael Vazquez 13 pts (1)

*Al a ver triple empate, se define por las posiciones, del último embalaje.



CATEGORIA INFANTILES RECREATIVAS

Geronimo Cepa, Alma Sanchez, Hernan Avila y Jose Becerra



FOTO y TEXTO CLAUDIO RODRÍGUEZ (Prensa ocasional)

RESULTADOS DE LAS COMPETICIAS DE CICLISMO REALIZADO EL SABADO 11 DE AGOSTO DE 2018 EN LA CIUDAD DE VENADO TUERTO ORGANIZADO POR EL CLUB CICLISTA MARIO MATHIEU EN EL VELODROMO MUNICIPAL CON EL AUSPICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO CON UN TOTAL DE 111 CORREDORES.



INFANTILES 2012-2013 1 PARTICIPANTE

1º AGUSTINA SUAREZ RIO CUARTO



INFANTILES 2010-11 1 PARTICIPANTE

1° BENJAMIN ALVAREZ VENADO TUERTO



INFANTILES 2008-09 5 PARTICIPANTES

1° ANA LAURA CHAVEZ ARIAS

2º FEDERICO VELAZQUEZ SAN NICOLAS

3º BENJAMIN TURDO VENADO TUERTO

4º BENJAMIN MURTAGH VENADO TUERTO

5º LAUTARO PEREZ VENADO TUERTO



INFANTILES 2006-07 7 PARTICIPANTES

1º LEONARDO PEREZ HENDERSON

2º VALENTINO GILES CAÑADA DE GOMEZ

3º SANTIAGO SCHOEPF ARIAS

4º DONATO CERATTI ARIAS

5º MARTINA PIRCHIO CAÑADA DE GOMEZ



MENORES 2004-05 5 PARTICIPANTES



1º GIANFRANCO TREJO ARIAS

2º FACUNDO GELOSI BELL VILLE

3º JOAQUIN RIVAS MARCOS JUAREZ

4º MARIANELA LOPEZ LABOULAYE

5º ROCIA SUTAR VENADO TUERTO



DEBUTANTES Y MENORES 18 PARTICIPANTES



1° CARLOS CARPIO VENADO TUERTO

2° SANTIAGO OROSCO VENADO TUERTO

3° ADRIAN MOLINA COLON

4° JAVIER NOLANO VENADO TUERTO

5° EZEQUIEL GODOY VENADO TUERTO



MASTER D Y E 9 PARTICIPANTES



1° OSCAR PERGOLESSI CAÑADA DE GOMEZ

2° JUAN CARLOS ZUBIMENDI VENADO TUERTO

3° ROBERTO LIBERATORE ROSARIO

4° ISIDRO GUTIERREZ CAÑADA DE GOMEZ

5° JOSE VILLA JUNIN



ESPECIAL E



1º ENRIQUE MOYANO RIO CUARTO



MASTER C 16 PARTICIPANTES



1° RICARDO PEREYRA RIO TERCERO

2° ADRIAN GARCIA VENADO TUERTO

3° MARIO GIULIANO AREQUITO

4° JORGE COGLIATI ROSARIO

5° JUAN MENDOZA COLON



MASTER A Y B 39 PARTICIPANTES



1° DARIO PAGLIARICCI JUNIN

2° DONATO DEFELICE COLON

3° JORGE MARTINEZ FUNES

4° CLAUDIO IMPALA JUNIN

5° ADRIAN BERINI VENADO TUERTO



ELITE - JUVENILES - PROMOCIONALES 10 PARTICIPANTES



1º TOMAS RUIZ ROSARIO

2º MATIAS TOGNATO CASILDA

3º BRIAN ROZADA VENADO TUERTO

4º LUCAS VERA COLON

5º LUCAS SALGUEIRO FIRMAT

6º TOMAS CHIACHIARINI VENADO TUERTO



ESPECIAL PROMOCIONALES



1º PABLO SUAREZ RIO CUARTO

2º EMANUEL QUIROGA VENADO TUERTO

3º SEBASTIAN HERNANDEZ SAN JOSE DE LA ESQUINA



LUIS PIERACCINI

PRESIDENTE

San Pedro, 11/ago/2018

Excelente programa, se disputo el sábado 11 en el atractivo Circuito Panorámico del Oeste de Pro Ciclismo San Pedro, muy buena participación de ciclistas de gran nivel donde los deportistas se brindaron por entero, en todas las categorías, para dejar compensados a la gran cantidad de simpatizantes que rodeaban la recta principal; “El Palomo” Corvalán voló” en Master “B-2 y “C”, mientras Mariano Manzo, se impuso sobre los último metros en gran sprint de la competencia de fondo y ahí en el medio, tal cuña, se metió el de La Luisa, Justín Joachín, rompiendo el Podio, Sampedrino; sobresalientes triunfos locales en las pruebas más participativas de la programación.



Así se asignaron las clasificaciones del sábado 11 de Agosto 2018



PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS



1º Javier Gorbaran

2º Daniel Chipolini

3º Claudio Palacios

4º Raúl Canabal

5º Oscar Berventan



MAYORES Y MENORES ZONALES



1º Juan Sinforoso (Colon)

2º Braian Carro (San Pedro)

3º Matías Mendez (Lincoln)

4º Nicolás Casado ((San Pedro)

5º Gustavo Michelli (Lincoln)



MASTER “D”



1º Juan Rodríguez (Arrecifes)

2º Rubén Morales (San Pro)

3º Luis Magallanes (Zárate)

4º Oscar López (Zárate)

5º Walter Romasanta (Arrecifes)



MASTER “B-2” Y MASTER “C”



1º Fernando “Palomo” Corvalán (San Pedro)

2º Juan Fontana (Capitán Sarmiento)

3º Jorge Gallo(Pergamino)

4º Néstor “Chicho” Varela (Arrecifes)

5º Rubén Mallada (Zárate)

6º José Luis Pereyra (San Pedro)



MASTER “B”



1º Sergio Vargas (Colon)

2º Cristian Basualdo (San Pedro)

3º Luis Alegre (Capitán Sarmiento)



PROMOCIONAL y MASTER “A”



1º Mariano Manzo (San Pedro)

2º Juan José Paz (San Pedro)

3º Justín Joachín (La Luisa)

4º Lázaro Villarruel (San Pedro)

5º Cristian Monzón (San Pedro)





Ganadores Sprinter especiales: Juan José Paz – Matías Nuñez (Colon) – Pablo González (San Andrés de Giles) – Sergio Vargas (Colon) – Maximiliano Colzani (Colon) – Diego Torres (Arrecifes) – Valentín Manzo-



EMBALAJE “MARCOS MARMO”: Edgardo Marcelini (Colon).-



EMBALAJE “JUAN COVAL”: Damián Boscherino.-

Informe Román Baca

Lanús, 4/ago/2018