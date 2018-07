RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 17.7.2018 - San Luis y Buenos Aires

Carreras en San Luis y Lanús

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos San Luis y Lanús.

Lanús

Informe Ciclismo RC

MTB Y RURAL BIKE

San Luis, 15/jul/2018

JUAN MANUEL CORONEL SE ADJUDICÓ EL RALLY BIKE "DESAFÍO MINA DE LOS CÓNDORES"



Con la organización del Pedal Club Concarán, y la colaboración de Senderos MTB, se llevó a cabo, la 1er edición del Rally Bike "Desafío Mina de Los Cóndores", en la localidad de Concarán, con la participación de más 330, bikers, de todas las edades.





A esta 1er fecha del Rally Bike, de la Copa Provincial de MTB 2018, fizcalizada, por Pedal Club San Luis Evento, DN BIKE, con el abal de FACiMo, llegaron, bikers y concurrentes, de Mendoza, San Juan, Cordoba, Buenos Aires, Santiago del Estero, y de cada uno de las localidades de la provincia de San Luis.

La competencia, fue declarada de interés provincial, por la honorable cámara de senadores y diputados de San Luis.



El oriundo de Merlo, San Luis, JUAN MANUEL CORONEL, fue el gran triunfador de la general, al cruzar la meta final, luego de cumplir, con los exigentes 70 kilómetros, consagrándose, e imponiendo su nombre, como el primer ganador del "Desafío Mina de Los Cóndores".



MINDI MERCAU de Villa Mercedes. fue la triunfadora en la general damas.



Dicha prueba, tuvo dos distancias, a recorre, 35 kilometros, que es lo que tiene, el recorrido, y los 70 kilometros, que serian dos vueltas, al espectacular, circuito, con distintos suelos de tierra, senderos tecnicos, bados con agua, asfalto, quebradas, que lo hacen exigente, y atractivo a la ves.

Para los mas pequeños, la organización, armo, otro muy lindo circuito, dentro, del polideportivo municipal, de la localidad de Concarán, justamente, los mas chicos, comenzaron esta linda fiesta del MTB.



Promesas 1º Thiago Rosales, 2ª Thiago Moyano, 3º Manuel Orellano, 4º Mateo Barroso

Mosquitos 1º Felipe Paez Mansilla, 2º Milagro Leyria, 3º Aldana Orellano

Moscas 1º Joaquin Gil, 2º Nicolas Chavero

Pre Infantiles 1º Lautaro Saiz, 2º Valentino Bustamante, 3º Abril Ribba, 4º Bruno Barroso, 5º Tatiana Rosales, 6º Valentina Peral

Varones Infantiles A 1º Alex Contrera, 2º Julian Rodriguez, 3º Ignacio Ribba, 4º Ariel Leyria, 5º Tadeo Cortez, 6º Alejandro Vallejo.

Varones Infantiles B 1º Valentin Mela, 2º Lucas Vega, Miguel Correa 3º Miguel Correa, 4º Jose Clementi, 5º Mateo Signetti, 6º Ulises Mari, 7º Ezequiel Chavero, 8º Gustavo Zalazar

Damas Infantiles A 1º Candela Antun

Damas Infantiles B 1º Julieta Quintana, 2º Martina Pallero, 3º Milagros Quevedo



Más allá, de los primeros puestos en las generales varones y damas, de Coronel (Master A1) y Mercau (Damas Master A), también se destacaron, los triunfos de Braulio Cejas en Sub 23, Rafael Aguilar (Master A2), Luis Floriani (Master B1), Mario Sosa (Master B2), Hugo Astrada (Master C1), Pedro Navarro (Master C2), Johana Funes (Damas Elite), Dayana Gonzalez (Damas Sub 23), Augusto Pérez (Master E) , el más longevo del pelotón con 71 años, Francisca Chiesa Bachey (Damas Juveniles), Rocio Ozan (Damas Cadetes), Victoria Peranau (Damas Master B), Vanesa Merino (Damas Promo), Alejandro Blanco (Promo A), Edgardo Bustos (Promo B), Javier Fernandez (Promo C), Facundo De Rosa (Juveniles), Santiago Chiesa Bachey (Cadetes), Mateo Piedracueva (Menores), y Carlos Curi (Master D).



Resultados Mayores (Podio)

Master A1 : 1º Juan Manuel Coronel 2º Sebastian Fernandez 3º Jonathan Castro, 4º Facundo Rocca, 5º Francisco Sanchez

Master A2: 1º Rafael Aguilar, 2º Walter Sosa, 3º Diego Dave, 4º Andres Aguirre, 5º Nicolas Gil

SUB 23 : 1º Braulio Cejas 2º Lucas Caballero 3º Brian Quiroga 4º Gustavo Cierra, 4º Emiliano Quevedo

Juveniles: 1º Facundo De Rosa, 2º Ignacio Cabañez, 3º Danilo Palormo

Cadetes: 1º Santiago Chiesa Bachey, 2º Valentin Guzman, 3º Geronimo Bagnis, 4º Leonel Ortiz, 5º Lautaro Reynoso.

Master B1: 1º Luis Floriani 2º Marcelo Floriani, 3º Cristian Orellano, 4º Adrian Pino, 5º Gabriel Guerrero

Master B2: 1º Mario Sosa, 2º Gabriel Gallo, 3º Hector Villegas, 4º Roberto Lamas, 5º Victor Gonzalez

Master C2: 1ª Pedro Navarro, 2º Mario Aguirre, 3º Roberto Miranda, 4º Omar Quintero, 5º David Carrizo.

Master D: 1º Carlos Curi

Master E: 1º Augusto Perez

Damas Master A: 1º Mindi Mercau, 2º Johana Gutierrez, 3º Julieta Figueroa, 4º Gabriela Baraldi

Damas Elite: 1º Johana Funes, 2º Agostina Arrieta, 3º Virginia Curi

Damas Sub 23: 1º Dayana Gonzalez, 2º Yesica Guzman, 3º Karem Yacanto

Damas Juveniles: 1º Francisca Chiesa Bachey

Damas Cadetes: 1º Rocio Ozan

Damas Master B: 1º Victoria Peranau, 2º Karina Bachey, 3º Fabiana Fontano

Damas Promocionales: 1º Vanesa Merino, 2º Laura Penna, 3º Gabriela Escalante, 4º Daiana Quiroga, 5º Daniela Medina

Promocionales A: 1º Alejandro Blanco, 2º Franco Vique, 3º Mauricio Dipascuale, 4º Fernando Terranova, 5º Adrian Altamirano.

Promocionales B: 1º Edgar Busto, 2º Juan Flores, 3º Franco Rosales, 4º Mario Lucero, 4º Jairo Gonzalez

Promocionales C: 1º Javier Gonzalez, 2º Andres Cruz, 3º Luis Toledo, 4º Carlos Aguero, 5º Francisco Morales

CON TODO ÉXITO VOLVIÓ EL MTB A RENCA



Con la organización de la Escuela de Ciclismo EIDE TILISARAO, se llevo a cabo, entre el Sábado 7 y Domingo 8 de Julio, en la localidad de Renca, la 3er fecha del XCO, de la Copa Provincial FACiMo San Luis 2018.



En los años 90, en los comienzo del MTB, el circuito de Renca, albergaba, las primeras competencias en San Luis, junto a otros circuitos históricos en la provincia, luego de muchos años sin tener actividad, Roberto Quintana, le quiso dar nuevamente vida, y asi fue, la fiesta del XCO Provincial, fue todo un éxito en Renca.



La fecha, fue declarada de interes provincial, por la Honorable Camara d Senadores y la Camara de Diputados de la Provincia de San Luis.

Mas de 150 bikers, de toda la provincia de San Luis, Colon (Buenos Aires), Hughes (Santa Fe), San Rafael (Mendoza), y Mendoza Capital, estuvieron compitiendo.



El domingo, después de las acreditación y entrega de kit, los bikers mas pequeños, fueron los primero, que le hicieron frente al frio, muy temprano, en la mañana, tomando la salida en cada una de sus categorías.



Luego llegaría el turno de la 1er manga, a las 12 hs, con la largada, cada 1 minuto, entre categoría y categoría, recorriendo 4 vueltas los Máster C1 y C2, donde los ganadores fue el interminable Fabian Zabarro, y Carlos Sosa, respectivamente, los Promocionales dieron 3 vueltas, dejando como triunfadores a el local Miguel Quintana, en Promo A, y en Promo B, a Gustavo Pallero, en Master D, otro historico del MTB de San Luis, fue el ganador,Carlos Curi, la master D, tuvo a la leyenda viva de Tilisarao, don Cesar Perez. En Damas Master B, gano Carina Bachey.



La segunda manga, se puso en marcha, pasada las 13:30 hs, donde Marcelo Floriani, luego de completar 4 exigentes vueltas al circuito, fue el ganador en Master B1, en la categoría Master B2, fue para Mario Sosa, los Cadetes, tuvieron a Santiago Chiesa Bachey, como el gran ganador, y en Menores, a Francisco Pallero.



Entre las Damas, Agostina Arrieta gano en Damas Elite, Yesica Guzman, en Sub 23, Francisco Chiesa Bachey en Juveniles.

El Mendocino Juan Pablo Bonfanti, gano la general de las categorías a 6 vueltas, y la Sub 23, en la ultima manga, que se puso en marcha, pasada las 15hs, en esta misma manga, Pablo Caballero, triunfo en Elite, Gonzalo Paez, en la Master A1, Pablo Costarelli, hizo lo propio en Máster A2, e Ignacio Cabañes, se quedo con la categoría Juveniles.



Resultados Infantiles

Pre Infantiles : 1º Valentin Bustamante, 2º Simon Calvo, 3ºJuani Sesmilo, 4º Abril Ribba

Promesas : 1º Thiago Rosales

Damas Infantiles B: 1º Abril Ureta, 2º Rocio Contrera, 3º Julieta Quintana. 4º Rocio Calvo, 5º Rocio Contrera, 6º Catalina Cavalleri, 7º Milagro Quevedo, 8º Brenda Caballero.

Infantiles A: 1º Alex Contrera, 2º Fabian Contreras, 3º Ignacio Ribba, 4º Tiziano Grain, 5ºFranco Luna, 6º Esteban Orellano, 7º Ariel Leyria, 8º Julian Rodriguez, 9ª Tadeo Cortes.

Infantiles B: 1ºAgustin Cauzzo, 2º Valentin Mela, 3º Ulises Alfonso, 4º Ezequiel Chavero, 5º Lucas Vega, 6º Miguel Correa, 7º Lautaro Zalazar, 8º Valentino Rittano, 9º Micaias Garay, 10º Mateo Cignetti, 11º Jose Clementi, 12º Ivo Sesmilo, 13º Tomas Suarez, 14º Mateo Suarez.



Podios categorías mayores

SUB 23 : 1º Julian Bonfanti, 2º Lucas Caballero, 3º Braulio Cejas, 4º Julian Stiben, 5º Agustina Vargas.

ELITE: 1º Pablo Caballero, 2º Carlos Cifuentes, 3º Maximilino Molina, 4º Nicolas Vique, 5º Nahuel Sanchez.

MASTER A1: 1º Gonzalo Paez, 2º Fabricio Cocco, 3º Daniel Nanfara, 4º Alfredo Escudero, 5º Nicolas Sosa.

MASTER A2: 1º Pablo Costarelli, 2º Cristian Montenegro, 3º Javier Iommi, 4º Rafael Aguilar, 5º Victor Arrieta.

JUVENILES: 1º Ignacio Ibañez, 2º Santiago Calvo, 3º David Chacon.

CADETES: 1º Santiago Chiesa Bachey, 2º Valentin Guzman, 3º Valentin Bravo, 4º Lautaro Reynoso, 5º Geronimo Bagnis.

MENORES: 1º Francisco Pallero, 2º Nicolas Rodriguez, 3º Nicolas Martinez, 4º Ezequiel Rodriguez, 5º Martin Cafarino.

MÁSTER B1: 1º Mascelo Floriani, 2º Cristian Orellano, 3º Mariano Gil, 4º Martin Dagosto, 5º Luis Pierri.

MÁSTER B2: 1º Mario Sosa

MÁSTER C1: 1º Fabian Zabarro, 2º Sergio Ariotti, 3º Jorge Luis Castello, 4º Hugo Astrada, 5º Gustavo Fernandez.

MÁSTER C2: 1º Carlos Sosa, 2º Pedro Navarro, 3º David Carrizo, 4º Eduardo Alaniz.

MÁSTER D: 1º Carlos Curi, 2º Ricardo Dagosto.

MÁSTER E: 1º Cesar Perez

PROMOCIONALES A: 1º Miguel Quintana, 2º Alejandro Blanco, 3º Maximiliano Kunz, 4º Matias Tinelli.

PROMOCIONALES B: 1º Gustavo Pallero, 2º Juan Flores, 3º Matias Barroso, 4º Daniel Benitez.

DAMAS ELITE: 1º Agostina Arrieta, 2º Cecilia Gabusi, 3º Virginia Curi.

DAMAS SUB 23: 1º Yesica Guzman , 2º Karem Yacanto.

DAMAS JUVENILES: 1º Francisca Chiesa Bachey

DAMAS CADETES: 1º Rocio Ozan

DAMAS MÁSTER B: 1º Carina Bachey, 2º Mabel Gimenez.



Nota y Fotos Claudio Rodriguez

PRENSA COPA PROVINCIAL FACiMo SAN LUIS