 InfoBiker

La Gravel tiene sus diferencia con la Ciclocross

En Europa y Estados Unidos las llamadas bicicletas de Gravel pasaron de ser un rodado para viajes o trekking a ganarse un lugar en algunas competiciones y de a poco van empezando a aparecer en las vidrieras de nuestro país, por eso te invitamos a conocer un poco más sobre ellas.

“Cuando hablamos de Gravel nos referimos a una bicicleta novedosa, estéticamente es una bicicleta similar a la de ruta un poco más robusta y con la posibilidad de montar cubiertas de sección mayor e incluso diferentes rodados (27,5 por ej.), con frenos de disco, una transmisión específica y una geometría que entre sus diferencias cuenta con una caja más baja para así entregar mayor estabilidad al conjunto, lo que probablemente nos lleve a reformular disciplinas que ya existen en el país” explica Roberto Hernández.

Originalmente recomendada como una bicicleta de viajes o de trekking, con una posición cómoda de manejo como para hacer muchos kilómetros, hoy ya se ganó un lugar en el mundo de la competición y algunas organizaciones de Estados Unidos o Europa desarrollaron pruebas exclusivas para los amantes de estas máquinas.

¿Sirve para desarrollar el mercado interno que muchos europeos vengan a pasear aquí y traigan esas bicis?

Para los europeos América Latina es un lugar muy llamativo para hacer turismo en bicicleta, son cada vez más los que ponen su atención y nos visitan, hay recorridos ya establecidos como el cruce de cordillera entre Argentina y Chile y eso mismo hizo que crezca la posibilidad de incluir un segmento como el Gravel.

Ante la aparición de esta nueva opción en el mercado, rápidamente podemos recordar lo que sucedió con el Ciclocross, que se intentó introducir hace algunos años pero no funcionó como se esperaba.

“El ciclocross está muy arraigado en cultura Europea, se ramifica un poco hacia Norteamérica y Asia, aquí en su momento no trascendió, quizás si hubiéramos aguantado el pulso de la actividad un poco más de tiempo podría haber sido diferente y tal vez en el futuro se pueda repetir la incursión en el mercado Latinoamericano con un resultado distinto” destacó.

