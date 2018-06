RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 12.6.2018 - Córdoba, Buenos Aires, Chubut y Santa Fe

Carreras en Córdoba, Cdoro. Rivadavia, Carlos Paz, Lanús, Venado Tuerto y Cap. Fed.

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Córdoba, Cdoro. Rivadavia, Carlos Paz, Lanús, Venado Tuerto y Cap. Fed.

Córdoba

Cap. Fed., 10/jun/2018

Nahuel D’ Aquila Ganador del Gran Premio 101 Aniversario del Club Ciclista Nación



El Club Ciclista Nación realizó en el circuito KDT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Premio 101, contó con fiscalización de la Asociación Metropolitana de Ciclismo y fue una extensa jornada para las distintas categorías federadas totalizando 330 inscriptos.

En la prueba central para Elite-Sub 23 y Máster A, con 75 ciclistas en el punto de partida y donde los mismos debieron totalizar 90 minutos de carrera, hubo varios intentos de cortes, la última ellas fue controlada al entrar al último giro y en la definición de un magistral sprint el del Mirasal Nahuel D´Aquila aventajó al del SAT y flamante Campeón Panamericano Federico Vivas la experiencia de Adrián Batista para quedarse con el tercer escalón del podio





Máster E

1° Juan Carlos Haedo; 2° Juan Aimar; 3° Eduardo Gutiérrez; 4° Miguel Moreno; 5° Carlos Valerga



Máster D

1° Miguel Macchi; 2° Miguel Copello; 3° Jorge Filardi; 4° Juan Graziano; 5° José Chaar



Máster C

1° Benito Dazzan; 2° Jorge Sabelio; 3° DavidYoung; 4° Alejandro Ramundo; 5° Gerardo Gómez



Máster B

1° Mariano Salmón; 2° Rubén Gregori; 3° Leonardo Mateos; 4° Gastón Paredes; 5° Nelson Carrizo



Damas

1° Valentina Luna; 2° Micaela Barroso; 3° Jimena Manganielo; 4° Micaela Gutiérrez; 5° Flavia Rosello



Junior

1° Santiago Luna; 2° Tomás Giovanelli; 3° Rodrigo Leiva; 4° Rodrigo Ledesma; 5° Marcos Loreto



Promocionales

1° Adrián Mendoza; 2° Sergio Costa; 3° Cristian Monzón; 4° Ramiro Piersantolini; 5° Gastón Carrizo



Elite – Sub 23 y Máster A

1° Nahuel D’ Aquila; 2° Federico Vivas; 3° Adrián Batista; 4° Agustín Del Negro; 5° Diego Torres



Máster A

1° Diego Torres; 2° Facundo Fernández; 3° Lucas Ricco



Info : Entre Ruedas Y Pedales – José Luis Achetta

Lanús, 9/jun/2018

Clasificaciones Infantiles

Informe Ciclismo RC

Comodoro Rivadavia, 10/jun/2018

CON MUY BUENA CONVOCATORIA SE LLEVO A CABO LA COMPETENCIA GRAN PREMIO 45 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE CICLISMO DE COMODORO RIVADAVIA.-



LA COMPETENCIA FUE ORGANIZADA POR EL CLUB CICLISTA PATAGONIA, AUSPICIADA POR EL ENTE COMODORO DEPORTES Y FISCALIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE CICLISMO DE COMODORO RIVADAVIA, AL FINALIZAR SE AGASAJO A LOS CICLISTAS Y SUS FAMILIAS CON UNA TALLARINADA EN EL SUM DE LA ASOCIACIÓN DE POLONIA 1630.-



UN ESPECIAL AGRADECIMIENTO A LAS AUTORIDADES DEL AUTOMOTO CLUB POR FACILITARNOS LAS INSTALACIONES DEL AUTODROMO GENERAL SAN MARTÍN



LOS RESULTADOS FUERON:



INFANTILES 5 AÑOS

1° NEMIAS FRANCO COMODORO RIVADAVIA



INFANTILES 8-9 AÑOS

1° TOMY DIAZ COMODORO RIVADAVIA

2° DYLON DIAZ COMODORO RIVADAVIA



INFANTILES 10-11-12 AÑOS

1° LEO DIAZ C. RIVADAVIA

2° BAUTISTA CHIRIMONTI C. RIVADAVIA

3° ELOY CALISTO RADA TILLY



DAMA MENORES

1° TIARA PAEZ C. OLIVIA



VARONES MENORES

1° ENZO MARIANO C. OLIVIA



PROMOCIONALES

1° CARLOS SORUCO P. MORENO.

2° GONZALO CEREZO C. RIVADAVIA

3° JOSE LUIS PEREZ C. RIVADAVIA

4° ARIEL MARCIAL C. RIVADAVIA

5° JOSE LUIS CHIRIMONTI C. RIVADAVIA



FIXIE

1° JEREMIAS PAEZ C. RIVADAVIA

2° GABRIEL CORREIA C. RIVADAVIA

3° RENZO REYNOSO C. RIVADAVIA

4° JULIAN MORCILLO C. RIVADAVIA



MASTER D

1° JUAN CARLOS NAVARRO C. OLIVIA



MASTER C

1° RICARDO ECHEVERRIA C. OLIVIA



MASTER B

1° JOSE LUIS LARA SARMIENTO

2° ALBERTO CALISTO RADA TILLY

3° WALTER ROSAS C. OLIVIA

4° MARTIN SAUER C. RIVADAVIA



ELITE

1° MIGUEL SOTO C. OLIVIA

2° GUSTAVO BREINTENBUCHER C, RIVADAVIA

3° WALTER DIAZ SARMIENTO

4° DANIEL REYES C. OLIVIA

5° FRANCO PEREZ C. OLIVIA

6° ANIBAL OLIVERA C. RIVADAVIA

7° JORGE TOLEDO P. MORENO

8° JUAN CARLOS BARRIA C. RIVADAVIA

EMANUEL MIRANDA P. MORENO



CARLOS VALENCIA

PRESIDENTE ACCR

Venado Tuerto, 10/jun/2018

RESULTADOS DE LAS competencias DE CICLISMO REALIZADO EL SABADO 12 DE MAYO DE 2018 EN LA CIUDAD DE VENADO TUERTO ORGANIZADO POR EL CLUB CICLISTA MARIO MATHIEU EN EL VELODROMO MUNICIPAL CON EL AUSPICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO



INFANTILES 2010-11



1° BENJAMIN ALVAREZ VENADO TUERTO



INFANTILES 2008-09



1° LAUTARO PEREZ VENADO TUERTO

2° LUCA BAIOCCHI VENADO TUERTO



INFANTILES 2006-07



1° MAXIMO BAUS VENADO TUERTO



MENORES 2004-05



1º BRUNO GODOY VENADO TUERTO

2º OCTAVIO CENA LABOULAYE

3º FRANCISCO LOMBARDO VENADO TUERTO



DEBUTANTES Y MENORES 11 PARTICIPANTES



1° SANTIAGO OROSCO VENADO TUERTO

2° JAVIER NOLANO VENADO TUERTO

3° AGUSTIN BONACORSI VENADO TUERTO

4° DIEGO MIRANDA LABOULAYE

5° JORGE VILDOZA COLON



MASTER D Y E 7 PARTICIPANTES



1° ROBERTO GOMEZ CAPILLA DEL SEÑOR

2° ROBERTO LIBERATORE ROSARIO

3° ENRIQUE PALMISANO LA FRANCIA

4° ENRIQUE MOYANO RIO CUARTO

5° JULIO SOSA VENADO TUERTO



MASTER C 15 PARTICIPANTES



1° MARIO GIULIANO AREQUITO

2° GUSTAVO SAMPO BELL VILLE

3° VICENTE ZORIC VENADO TUERTO

4° JORGE COGLIATI ROSARIO

5° RUBEN RUFINO RIO CUARTO



MASTER A Y B 18 PARTICIPANTES



1° JORGE MARTINEZ FUNES

2° DIEGO ROZZIE SAN LORENZO

3° SERGIO VARGAS COLON

4° GASTON TASSELLI CASILDA

5° GABRIEL SANTI VENADO TUERTO



ELITE - JUVENILES - PROMOCIONALES 16 PARTICIPANTES



1º GUILLERMO BRUNETTA LABOULAYE

2º RODRIGO SILVA LINCOLN

3º LEONEL CASTRO COLON

4º MATIAS TOGNATO CASILDA

5º FELIPE MARTINEZ LABOULAYE

6º SERGIO ACOSTA VENADO TUERTO



ESPECIAL PROMOCIONALES



1º DIEGO PRATTO COLON

2º MAXIMILIANO COLZANI COLON

3º ABEL RE VENADO TUERTO



LUIS PIERACCINI

PPRESIDENTE

MTB Y RURAL BIKE

Carlos Paz, 10/jun/2018

