RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 5.6.2018 - Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Chubut

Carreras en Goya, Cdoro. Rivadavia, Paraná, Lanús, San Pedro y Bragado

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Goya, Cdoro. Rivadavia, Paraná, Lanús, San Pedro y Bragado.

Goya, Corrientes 3/jun/2018

43º FIESTA DEL SURUBI EN GOYA, TRIUNFO DEL ESCO AGROPLAN LOS CASCOS



Este domingo se disputó en la ciudad de Goya, el Gran Premio de Ciclismo “43º Edición Fiesta Nacional del Surubí”, donde la escuadra ESCO AGROPLAN LOS CASCOS, se llevó la victoria.-



El 03 de Junio, la ciudad de Goya en la provincia de Corrientes, se vistió de ciclismo y recibió a un gran número de pedalistas del Litoral Argentino y las Provincias de Buenos Aires y Córdoba, para celebrar la 43° Edición de la FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ.-



La prueba como todos los años, se realiza bajo la modalidad de ciclismo en pista, y tuvo lugar en el Velódromo Municipal “Lucho López” de la mencionada localidad correntina.-



Fue organizada y fiscalizada por la Asociación Goyense de Ciclismo y auspiciada por la Municipalidad local y el Gobierno Provincial.-



Hasta allí, viajó una parte de la escuadra ESCO AGROPLAN LOS CASCOS, para disputar la Prueba de Fondo, destinada a los pedalistas de las categorías Elite – Sub 23 – Junior y Máster A.-



Pasadas las 15 horas, un pelotón de casi una treintena de ciclistas se aprontó en línea de largada, para cerrar esta exitosa jornada de ciclismo que había dado inicio a partir de las 10 de la mañana con las categorías menores y promocionales.-



La modalidad de la prueba de fondo, fue de una carrera a los puntos, con 80 minutos de competencias y 8 sprint puntuables.-



CLASIFICACION GENERAL

1) Lucas Gaday – Equipo ESCO AGROPLAN LOS CASCOS

2) Marcos León Rodríguez – Pergamino, Buenos Aires.-

3) Cristian Leyes – Roque Sáenz Peña, Chaco.-

4) Diego Santágelo – Corrientes.-

5) Gastón Moya – Córdoba.-



EL SABADO EN PARANA 2/jun



Este sábado 2 de junio, en el Complejo Ciclístico y Deportivo Arnoldo Sabino Pucheta de la ciudad de Paraná, se realizó un nuevo Encuentro de Ciclistas Federados, donde el representante de la escuadra local Manuel Schonfeld, se ubicó en la tercera colocación del podio.-



Clasifica en Paraná

1) Yoel Vargas – Capella Competición.-

2) Nicolás Beltzer – Paraná.-

3) Manuel Schonfeld – Equipo ESCO AGROPLAN.-



En Laguna Paiva



Gabriel Carena, también representante de la Escuadra ESCO AGROPLAN, compitió en una prueba de Rural Bike en la localidad de Laguna Paiva, en la Provincia de Santa Fe, obteniendo un excelente tercer puesto en la clasificación.-



ACDD

San Pedro 3/jun/2018

San Pedro “Copo” el Podio Principal



Frio domingo en el Panorámico del Oeste, jornada organizada por Pro Ciclismo San Pedro, como ocurre asiduamente se destaca por el veloz ritmo impuesto de los participantes, la competencia reservada a Master “C” y Mayores, donde consiguen un giro de ventaja, Pedro Marcelini, Fredy Lemos, Rubén Mallada, Néstor “Chicho” Varela y de esta manera subir al podio a recibir la premiación estipulada en la programación; Luego en la prueba de fondo, en la cual los intentos de fuga resultaron constantes, pero rápidamente contrarrestados hasta la vuelta definitoria, donde Cristian Monzón, sorprende en el momento justo y cruza la meta airoso para quedarse con el triunfo principal del domingo 3 de Junio.



La Perla destacada, de color y orgullo en la jornada de Pro Ciclismo, La familia de Iván Ruiz, Medalla de Plata en la prueba “Madison”, en Los Juegos Odesur, Cochabamba 2018, a escasas horas de tan trascendental logro para el Ciclismo Nacional, estuvieron participando del programa desarrollado en el Panorámico del Oeste.



Estas fueron las clasificaciones:



VALIENTES



1º Héctor Dallochio

2º Oscar Berventan

3º Marcelino Oroño



PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS



1º Miguel Galindez

2º Daniel Chipolini

3º Manuel “Tucumano” Nievas

4º Javier Gorbarán

5º Pablo Guerra



Ganador Sprint especial: Pablo Guerra.-



MASTER D Y “DAMAS”



1ª Carla Grillo (San Nicolás)

2º Rubén Morales (San Pedro)

3º Luis Rossi (Campana)

4ª Marcela Morales (Luján)

5ª Virginia Folis (San Pedro)



INFANTILES



PARTICIPARON: Abril Galindez (Pilar) – Gonzalo Paz – Lucas Guerra – Thiago González (San Lorenzo) – Laureano Cardoso – Gabriel Toledo (Luján) – Kevin Guerra – Agustín Toledo (Luján) – Fantino Giuliani.-



MENORES



1º Valentín Manzo (San Pedro)

2º Daniel Boaglio (Jrs) (San Pdro)

3º Ignacio García (Santa Lucía)

4º Diego Ojeda (Pergamino)

5º Juan Quintana (San Pedro)



MASTER “C” Y MAYORES



1º Pedro Marcelini (Colon)

2º Fredy Lemos (Luján)

3º Rubén Mallada (Zárate)

4º Néstor “Chicho” Varela (Arrecifes)

5º Claudio Varela (Arrecifes)



Ganadores Embalajes especiales: Cesar Giménez (Capitán Sarmiento) y José Luis Pereyra.-



PROMOCIONAL MASTER “A” MASTER “B” e INVITADOS



1º Cristian Monzon (San Pedro)

2º Lázaro Villarruel ( “ “ “ )

3º Agustín Basualdo

4º Francisco Chipolini

5º Mariano Manzo



Ganadores Sprint: Juan José Paz – Luciano Pereyra (Rosario) – Lukas Dundic (Salto) – Cristian Monzón – Mariano Manzo y Lázaro Villarruel.-

San Pedro, 25/may/2015

La familia de las dos ruedas y Pro Ciclismo, brindó su emotivo homenaje, precisamente en el día de la Patria, Viernes 25 de Mayo, a los representantes de San Pedro, recientemente galardonados en los podios del Campeonato Argentino Junior disputado en Esperanza, Santa Fe, con medallas de Oro, Juan José Paz y Bronce, Nicolás Culicinio y Estanislao Genoud.



Además un óptimo espectáculo de velocidad y energía ofrecido por la categoría Master “C” y Mayores, como así también mantenido durante una hora y media por los participantes de la competencia principal en el circuito Panorámico del Oeste y estas fueron las clasificaciones oficiales del “Gran Premio Medallistas Sampedrino”:



VALIENTE



1º Calixto Boaglio

2º Oscar Berventan



PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS



1º Daniel Chipolini

2º Javier Garbarán

3º Raúl Canabal

4º Facundo Genoud

5º Eduardo González



MASTER “D”



1º Roberto Gómez (Capilla del Señor)

2º Carlos Raies (Pergamino)

3º Adalberto Acuña (Zàrate)

4º Rubén Morales (San Pedro)

5º Jorge Cannata (San Pedro)



INFANTILES



Participaron: Antonella De Pressa (Ituzaingo) – Laureano Cardoso – Lucas Guerra – Renata Paz – kevin Guerra – Gonzalo Paz – Justìn Giuliani - Pedro Olivo – Fantino Giuliani.-



MENORES



1º Ignacio García (Santa Lucía)

2º Matpìas Quiroga (Arrecifes)

3º Valentín Manzo (San Pedro)

4º Cristian Dentela (Chacabuco)

5ª Daniel Boaglio (Junior) (San Pedro)



MASTER “C” y MAYORES



1º Adrián García (Venado Tuerto)

2º Pedro Marcelini (Colon)

3º Miguel Oviedo (San Miguel)

4º Pablo Leone (San Pedro)

5º Argentino Fontana (Carlos Casares)



MASTER “B”



1º Juan Pablo Villarruel (San Pedro)

2º Gabriel Toledo (Jáuregui)

3º Mario Sbert (San Pedro)



PROMOCIONAL - MASTER “A” – “B” e INVITADOS



1º Agustín Basualdo (San Pedro)

2º Juan José Paz (San Pedro)

3º Francisco Chipolini (San Pedro)

4º Lucas Cardoso (San Pedro)

5º Luciano Pereyra (Rosario)



Ganadores Embalajes especiales: Agustín Basualdo – Mariano Manzo – Jeremías Muñoz (San Andrés de Giles) – Federico Ojeda (Pergamino) – Juan José Paz.-



ROMÁN M. BACA

Comodoro Rivadavia, 27 DE MAYO DE 2018

En hermosa jornada se realizaron las competencias en el Autódromo General San Martín de esta ciudad.-

Se agradece a las autoridades del Automoto Club por facilitar las instalaciones del Autodromo, al Ente Comodoro Deportes por la colaboración y auspicio y a la Asociación de Ciclismo por la colaboración y Fiscalización.-



LOS RESULTADOS FUERON



CATEGORIA INFANTILES

1 Eloy Calisto Rada Tilly,

2 Dylan Diaz C. Rivadavia,

3 Leonel Diaz C. Rivadavia,



CATEGORIA 4-5 años

1 Nehemias Rodriguez C. Rivadavia,



CATEGORIA FIXIE

1 Gabriel Correia C. Rivadavia,

2 Renzo Reynoso C. Rivadavia,



CATEGORIA PROMOCIONALES

1 Carlos Soruco C. Rivadavia,

2 Gonzalo Cerezo C. Rivadavia,

3 Victor Montenegro C. Rivadavia,

4 Jose Luis Chirimonte, C. Rivadavia,

5 Pablo Torazos C. Rivadavia,

Federico Gomez



CATEGORIA MASTER D

1 Juan Carlos Navarro, C. Olivia,

CATEGORIA MASTER B

1 Jose Luis Lara, Sarmiento,

2 Martin Nincovik, C. Rivadavia,

3 Alberto Calisto Rada Tilly,

4 Roberto Garcia, C. Rivadavia,

Juan Carlos Gomez C. Rivadavia,



CATEGORIA ELITE

1 Daniel Reyes C. Olivia,

2 Juan Carlos Barria C. Rivadavia,

3 Walter Diaz Sarmiento,

Gustavo Breitenbucher , C. Rivadavia,

Franco Perez, C. Olivia,



Carlos Valencia

Presidente

Lanús, 2/jun/218

MTB Y RURAL BIKE

Bragado, 3/jun/2018

2do Desafio de Montelen Maximo Fernández ( Bragado)

Infantiles

1°Stefano Martino - Bragado

2° Ignacio Ferrari-Bragado

3° Lucas Mansilla- 25 de Mayo

Damas Mayores

1° Norma Caffasso - Bragado

Damas menores

1°Marina Arce -Chivilcoy

2° Ana Brunetti- Alberto

3° Laura Rivero - Bragado

4° Clara Marrone - Chivilcoy

5° Yesica Guelmos-Bragado

Master E

1° Óscar Lozano -Bragado

2° Carlos Ferrario- Chivilcoy

3° Carlos Aveldaño- Bragado

Master D 2

1° Jorge Cabrera - Chivilcoy

2° Héctor Graciano- Chivilcoy

Master D 1

1° Juan Méndez- Bragado

2° Jorge Moreno- Bragado

Master C 2

1° Rubén Millares-Bragado

2° Juan Vila-Bragado

3° Juan Ibarra-Carlos Casares

4° Óscar Sotelo-Bragado

5° Carlos Aldecoa-Mercedes

Master C 1

1° Juan C. Yáñez- Bragado

2° Sequeiro Bello- 25 de Mayo

3° Marcelo Capurro - Los Toldos

4° Dario Nicora- 25 de Mayo

Master B 2

1° Gustavo Nieto- Carlos Casares

2° Marcelo Peralta-Mercedes

3° Cristian Saldutti-Alberti

4° Fabricio Frascarelli- Carlos Casares

5° Jorge Perata-Chivilcoy

Master B 1

1° Cristian Alcain- Alberti

2° Leo Caminos- Los Toldos

3° Cristian Villaruel - 25 de Mayo

4° Marcelo Oyarzabal - Carlos Casares

5° Juan Larrañaga- Los Toldos

Promocionales

1° Sergio Roldán- Carlos Casares

2° Pablo Decima- Alberti

3° Carlos Martelli- Chacabuco

4° Dario Perafan-Bragado

5° Gastón Álvarez- Bragado

Master A 2

1° Matías Locastro- Carlos Casares

2° Maximiliano Casas- San A. De Gi les

3° Daniel Montes - Chivilcoy

4° Eugenio Alvarez- Tapalque

Master A 1

1° Emiliano Aldecoa- Mercedes

2° Cristian Jáuregui- Carlos Casares

3° Diego Rios-Bragado

Élite y sub 23

1° Mateo Ponce- Tapalque

2° Leonardo Rios-Bragado

3° Axel Zarate- Bragado

4° Facundo Echeto-Bragado

5° Marina Arce-Chivilcoy

PRO

1° Ariel Sivori-Chivilcoy

2° Gastón Vázquez- 25 de Mayo

3° Fernando Sauco- Bragado

4° Juan Colombini- Chacabuco

5°René Zato -Carlos Casares

Informe Silvio Lezica