UCI WORLD CUP MTB

Nino a fotofinish

Mountain Bike - 28.5.2018 - República Checa

Nino Schurter se impone sobre la línea a Anton Cooper en un final electrizante

La tercera fecha de copa del mundo de XCO disputada Nove Mesto Na Morave, República Checa, prometía gran batalla entre Mathieu Van Der Poel y Nino Schurter.

Van Der Poel le había arrebatado el nº 1 a Nino en el Short Track del viernes por la tarde, pero una caída lo dejaría fuera de batalla, distintos ataques sufría Nino pero ninguno lograba hacerle daño, y parecía que lo tenía todo controlado. En la última vuelta el suizo aceleró y logró despegarse de Maxime Marotte pero llegaron juntos al sprint con Anton Cooper, entre ambos brindaron una de las definiciones más ajustadas de los últimos tiempos. Nino venció por menos de media rueda, y así logró su segunda victoria de la temporada. Ver Video Redbull



Entre los argentinos la fortuna no estuvo de su lado en el día de hoy. Catriel Soto quien tuvo una partida modesta, empezaba a remontar con buen ritmo, pero en la tercera vuelta, cuando rodaba cercano al puesto 37, sufrió un pinchazo de su rueda delantera y tuvo que hacer buena parte del circuito a pie hasta la asistencia, quedó relegado cerca del puesto 60, finalmente fue posición 53 para él a +5:20 del ganador. En tanto Darío Gasco se vio envuelto en una caída en la largada y quedó relegado hasta el fondo del pelotón. Sin embargo logró recuperarse y se montó sobre su bicicleta nuevamente, recuperando desde el fondo, pudo completar los 6 giros de la punta y se ubicó en las posición 100 a +11:29 del líder.



Entre las damas se dio otra carrera vibrante, con gran lucha durante toda la carrera entre la campeona del mundo Jolanda Neff y Annika Langvad, la definición se dio recién hasta el sprint final donde la biker del team specialized se impuso con claridad sobre Neff, completó el podio la francesa Pauline Ferrand Prevot de gran carrera. Nuestra representante Luciana Roland partía desde la 7 fila, pero una caída entrenando en los días previos, le quitaba rendimiento, finalizó en el puesto 58 con un giro menos que la vencedora Langvad.



Gonzalo Artal tuvo una gran actuación dentro de la categoría sub23, el cordobés finalizó dentro del top20, fue puesto 19 para él, a +3:20 del vencedor Vlad Dascalu. Artal ya había demostrado el potencial que tiene, pero por diversos motivos no había podido concretar, esta vez se le dio todo, logró una gran actuación. Juan “Tico” Diaz emprendía su segunda participación en copa del mundo, buscando experiencia y roce internacional. Fue posición 124 pará él, con tres giros menos que el ganador, “estoy feliz de poder estar participando aquí, es muy alto el nivel de todos los corredores”. En tanto Martin Gallardo no tuvo buena fortuna, el mendocino pinchó su rueda trasera en la primera vuelta y quedó fuera de carrera.

La Próxima fecha de copa del mundo de XCO será del 6 al 8 de Julio en Val di Sole Italia.