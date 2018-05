RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Lomas de Zamora, 20/may/2018

EL EQUIPO ESCO AGROPLAN LOS CASCOS SE LLEVO OTRA VICTORIA EN BUENOS AIRES



Esta vez, el equipo compitió en Lomas de Zamora, donde Julián Gaday se alzó con la victoria, tras un sprint imponente, dado que el pelotón llegó todo junto. Así culminó otro fin de semana exitoso para la escuadra.



El equipo ESCO AGROPLAN LOS CASCOS, se alzó con otra victoria en la Provincia de Buenos Aires. Tras un excelente fin de semana, el pasado 12 de Mayo, donde Lucas Gaday se llevó la prueba que se disputó en Lanús, ésta vez, el anfitrión del mejor ciclismo nacional fue el circuito de Lomas de Zamora, donde el Equipo que representa a la provincia de Entre Ríos, se alzó con otra victoria más, de la mano de Julián Gaday, hermano del ganador anterior.-



Así, éste 20 de Mayo, el Club Ciclista Lomas de Zamora organizó otra jornada dominguera de ciclismo para todas las categorías, y cuando el reloj marcaba las 15:00 horas aproximadamente, el plato fuerte vino de la mano de la Prueba de Fondo, destinada para las categorías Elite – Sub 23 y Máster A.-



Un pelotón de 65 pedalistas, se floreó en el circuito de 1200 metros de extensión, donde esta vez los pedalistas no se sacaron ventajas, por lo que se rodó a un ritmo arrollador, que promedió los 43,6 kilómetros horarios, para recorrer casi 80 kilómetros de distancia en 90 minutos que fue el tiempo de carrera total.-



Varios fueron los intentos de fuga durante el desarrollo, pero esta vez el pelotón mayoritario estaba decidido a no dejar ir a ninguno, por lo que transcurridos los 80 minutos, ya la prueba iba a quedar definida en un gran sprint masivo.-



Así las escuadras presentes comenzaron a trabajar para dejar en la mejor situación posible de sprint al embalador del equipo, pues en el caso del ESCO AGROPLAN, todos se organizaron para lanzar de la mejor manera a Julián Gaday, quien es considerado en la actualidad entre los 10 mejores sprinter de la Argentina.-



Y así, justamente laureó sus dotes, donde luego de casi tres vueltas a más de 50 kilómetros horarios, el pelotón llegó a la recta final de competencia, donde Gaday se paró en los pedales imponiéndose con gran autoridad a Sebastián Poldi del Equipo Polo Torres Team y a Miguel Monte, quien representa a la escuadra Municipalidad de Lanús.-



Así, pasó otro fin de semana victorioso para el Team Esco Agroplan Los Cascos, quien sigue presentándose en el calendario bonaerense, donde actualmente se desarrolla el mejor ciclismo argentino, dentro de la modalidad Critérium.-



La Prueba fue dirigida por el Colegio Nacional de Comisario Deportivo y fiscalizada por la Asociación Pueblo de La Paz.-





CLASIFICACIÓN GENERAL



1) Julián Gaday – ESCO AGROPLAN LOS CASCOS

2) Sebastián Poldi - Polo Torres Team

3) Miguel Montes – Team Municipalidad de Lanús

4) Mariano Faveiro – Equipo Sami Salud.-

5) Jesús Mayerna - Polo Torres Team



FOTOS ACDD – LIBRE PUBLICACION

San Nicolás, 20/may/2018

HUGO VELÁZQUEZ GANÓ DE PUNTA A PUNTA EN SAN NICOLÁS



Este domingo 20 de mayo, se efectuó la segunda fecha del campeonato en el Club Ciclista San Nicolás, arrojando excelentes resultados. El día estuvo maravilloso, ideal para disfrutar del espectáculo ciclístico que emanan los pedalistas que siempre se acercan a participar en la pista Roberto “´Poto” Enrico.

Los ganadores de las distintas categorías fueron: 2012-2013, Maximiliano Tognato (Casilda); 2010-2011, Joaquín García (San Nicolás); 2008-2009, Federico Velázquez (San Nicolás); 2006-2007, Bautista Nichea (San Nicolás); 2004-2005, Facundo Gelosi (Bell Ville); INACTIVOS MAYORES DE 40 AÑOS, Iván Díaz (Capitán Sarmiento); INACTIVOS MENORES DE 40 AÑOS, Luciano López (Rosario); MASTER “C”, “D” y DAMAS, Claudio Varela (Arrecifes); MASTER “D” y DAMAS, Juan Valori (San Nicolás); PROMOCIONALES y JUVENILES, Cristian Monzón (San Pedro); MASTER “A” y “B”, Diego Torres (Arrecifes); MASTER “B”, Diego Rozie (San Lorenzo); ELITE, SUB 23 y JUNIOR, Hugo Velázquez (San Nicolás), sumando un total de 125 competidores.



Además de la alegría de tener a cada uno de los corredores participando del campeonato, hay que subrayar la presencia de Hugo Velázquez, que luego de sufrir un accidente, que casi le costó la vida, estuvo deleitando al público presente con su elegante y brillante impronta sobre la bicicleta. Hugo, estará viajando a Estado Unidos el próximo viernes 4 de Junio, para representar al equipo United Health Care. “Sé que no estoy a nivel, todavía, para buscar resultados, en el inicio, en Estados Unidos. Voy a correr pista y preparar el campeonato panamericano que se va a realizar en agosto en México y espero tener la oportunidad de estar en la selección para poder concretar el objetivo”, fueron las palabras de Hugo Velázquez, al ser entrevistado por José Marc en las instalaciones del Club.

La comisión directiva agradece a Oscar González, quien aportó un premio en efectivo para que se realizara un sprint especial en la competencia de fondo, a todos los ciclistas que se reunieron en la segunda fecha, y a los sponsor que apoyan la actividad (CASA TORRES-VOLQUETES “MG”-BICICLETERÍA CASTRO XTREME BIKE), e invita a ser participes de las tercera fecha que se desarrollará el próximo 15 de Julio con la misma programación.

Los resultados fueron los siguientes.

INFANTILES

2012-2013

1- Maximiliano Tognato….Casilda

2- Justin Giuliani……………..San Pedro

3- Tian Costa…………………..Pergamino

2010-2011

1- Joaquín García…………..San Nicolás

2- Laureano Cardozo…….San Pedro

3- Thiago González……….San Lorenzo

2008-2009

1- Federico Velázquez….San Nicolás

2- Sebastián Albornoz….Villa Constitución

3- Emiliano Medina………Nogoyá

4- Marcos Alconchel…….Villa Constitución

5- Gabriel Oliva…………….Correa



2006-2007

1- Bautista Nichea……….San Nicolás

2- Ulises Velázquez…….San Nicolás

3- Magalí Velázquez……San Nicolás

4- Patricio Sierra…………Nogoyá

2004-2005

1- Facundo Gelosi………Bell Ville

2- Goran Dundic…………Salto

3- Joaquín Rivas…………Marcos Juárez

4- Martín Cepeda……..San Nicolás



INACTIVOS MAYORES DE 40 AÑOS

1- Iván Díaz………………Capitán Sarmiento

2- Gerardo Herdt…….Pergamino

3- Guillermo Molina..Arroyo Seco

4- Jorge Sánchez……..Pergamino

5- Roberto Carlos..…..Rosario



INACTIVOS MENORES DE 40 AÑOS

1- Luciano López…….Rosario

2- Pedro Barraza…….Pergamino

3- Pablo Barraza……..Pergamino

4- Ángel Pennini…….Rosario



MASTER “C”, “D” y DAMAS

1- Claudio Varela…..Arrecifes

2- Carlos Batistesa…Rosario

3- Néstor Varela……Arrecifes

4- Mario Giuliano…..Arequito

5- Pablo Gutiérrez…Marcos Juárez



MASTER “D” y DAMAS

1- Juan Valori……………...San Nicolás

2- Roberto Gómez……...Capilla del Señor

3- Isidro Gutiérrez……...Cañada de Gómez

4- Roberto Liberatore…Rosario

5- Cesar Sartore………….Santa Fe



PROMOCIONALES y JUVENILES

1- Cristian Monzón…….San Pedro

2- Lucas Cardozo……….San Pedro

3- Adrian Mendoza…..San Pedro

4- Jeremías Muñoz……San Andrés de Giles

5- Agustín Bolañez…….San Nicolás



MASTER “A” y “B”

1- Diego Torres………….Arrecifes

2- Emanuel Grosso……San Nicolás

3- Pablo Drascovich…..San Nicolás

4- Esteban Massari…..San Nicolás

5- Alberto Pereyra…..Rosario



MASTER “B”

1- Diego Rozie…………San Lorenzo

2- Sergio Vargas………Colón





ELITE, SUB 23 y JUNIOR

1- Hugo Velázquez…….San Nicolás

2- Marcos Rodriguez...Pergamino

3- Luciano Pereyra…….Rosario

4- Federico Ojeda……..Pergamino

5- Mariano Manzo…….San Pedro



Informe CCSN

Jujuy, 20/may/2018

Campeonato Jujeño de MTB

El Domingo 20 de mayo se corrió la tercera fecha del campeonato Jujeño de MTB en la localidad de Huacalera provincia de Jujuy.

El salteño Palito Macías en Pro y Alejandro Calisaya de Huacalera fueron los ganadores de esta fecha correspondiente al calendario jujeño de mtb con más de100 participantes y un muy buen marco de público.

Huacalera se encuentra en el departamento de Tilcara en la provincia de Jujuy, pequeño pueblo, con un monolito dedicado al Trópico de Capricornio, debido a que por ese punto pasa el trópico del hemisferio sur.

Desde el Inicio de la competencia Palito Macías y Alejandro Calisaya tuvieron un duelo aparte en un circuito bastante exigente, primero por la altura 2641 m s. n. m.y segundo por lo técnico del circuito con fuertes desniveles y pocos tramos de recuperación

También estuvieron presentes Cesar letoli y Agustina Apaza ubicándose en 3 y 4to puesto de esta categoría Pro.

La jornada estuvo a pleno, con mucho Sol y a pesar de la distancia, se sumaron bikers del interior de la provincia, Jujuy Capital, Salta y Tucumán.-

Categoría Menores 1ro Lautaro Llampa.2doBenjamin Espinoza, 3roFranco Salcedo.

Masters A 1 Julio Yarade 2 Manuel Renta 3 Sergio Cruz

Masters B 1 David Frias 2 Hector Coro 3 Hector Ceballos

Masters C 1 Daniel Garcia,2 Dardo Castro 3 Boris Hicke

Damas 1 Carina Gutierrez 2 Monserrat Vilte 3 Laura Barros

Cadetes, 1 Sebastina Moya, 2 Ezequiel Benites,3 Tomas Gomar.

Sub23 1 Santiago Valdiviezo, 2 Diego Palacios, 3 Condori Mateo.

Elite 1 Alejandro Calisaya, 2 Daniel Altamirano, 3 Juan Jose Quispe.

Categoria PRO 1 Javier Macias 2 Facundo Jijena 3 Cesar Letoli 4 Alejandro Vilte 5 Agustina Apaza.

Informe Sergio Valdez

MTB Y RURAL BIKE

Campeonato Regional NOA (Salta - Jujuy) 20/may/2018



Resultados



Elite

1º Maximiliano Laguna 74 pts

2º Juan Carlos Beltrán 56

3º Eduardo Gemía 46

4º Marcelo Muzio 27

5º Pablo Corbalán 25



Sub 23

1º Nahuel Médez 66 pts

2º Víctor Barrios 66

3º Jairo Ríos 25

4º Agustín Sosa 18

5º Delfín Fernández 14



Junior

1º Renzo Obando 57 pts

2º Mauricio Serapio 18



Promo A

1º Matias Flores 73 pts

2º Lautaro Obando 72

3º Alex Valeriano 48

4º Carlos Cortínes 45



Promo B

1º Milan Stunf 76 pts

2º Marco Abud 62

3º Alejandro Palacios 48

4º Miguel Stunf 42

5º Luciano Stunf 37



Master C

1º René Mercado 66 pts

2º Neri Llano 56

3º Alberto Alcocer 35

4º Guillermo Nieva 20



Master D

1º Patrocinio Jiménez 87 pts

2º Luis González 54

3º Víctor Barrios 45



Master E

1º Genaro Aylan 90 pts

2º Federico Snauf 64

3º Hugo Cáceres 58



Damas

1º Carolina Carrizo 45 pts

Ver Fotos

San Luis, 20/may/2018

Copa Provincial FACIMO San Luis 2018 MTB PLAZA DEL CERRO, se vivo un linda fiesta, en la 2da fecha Cross Country

El circuito de la Plaza del Cerro,en la ciudad de San Luis, vivió, con todo éxito, la segunda fecha, del Cross Country (XC), de la Copa Provincial FACiMo San Luis 2018.





Con la organización de la Escuela de Ciclismo de Montaña, SENDEROS MTB, que dirige, Héctor Villa, en una jornada soleada, con algo de viento, y un muy buen marco de público, los bikers inscriptos, de toda la provincia, y de distintos lugares de nuestro país, como San Rafael (Mendoza), Hughes (Santa Fe), Colón (Provincia de Buenos Aires), San Juan, que fueron más de 200, brindando un muy lindo espectaculo, se cerro la segunda fecha, de la Copa Provincial FACiMo.



Los primeros en salir, fueron los más pequeños, en sus distintas categorías, tanto en damas, como en varones, con el apoyo de los papas, concurrentes, y público en general, cada una de las futuras promesas, sortearon, el circuito especial armado, en la calle principal de la Plaza del Cerro.



En la primer manga, pasadas las 13:30 hs, las categorías Menores, Cadetes, Master C1 y C2, Promocionales A y B, Damas, en todas sus categorías, y los master D, salieron a buscar, las primeras posiciones, apenas se dio el vía oficial, debiendo completar 3 vueltas al circuito mayor, que tiene un trazado de 4.000 metros, donde se destacó, el regreso de Fabián Zabarro, que obtuvo el triunfo en esta manga, y en Master C1.



Damas Sub 23 ganó Yesica Guzman, Damas juveniles, Francisca Chiesa Bachey, Damas Cadetes, Rocio ozan, Damas menores, Sofia Gonzalez, Damas Elite, Agostina Arrieta, en Promocionales A y B, los ganadores fueron Matías Toledo y Fabricio Cocco respectivamente, Luciano Calvo fue el primero en menores, Master D, Ricardo Dagosto, y Carlos Sosa, la master C2.



La segunda manga, se puso en marcha a las 15hs, y el ritmo de los competidores, fue muy parejo, dejando triunfadores, luego de cumplir 4 exigentes vueltas, en Master B1 a Marcelo Floriani, en Master B2 a Sergio Fernández, la categoría juveniles el ganador fue Ignacio Cabañez, y en Cadetes, Valentín Guzmán, se quedo con el primer lugar del podio



El cierre de la jornada, quedó para, los bikers, más rápidos, que apenas se dio el vía oficial, demostraron, el dominio de sus bici de ruedas anchas. En esta última manga, se destacó, nuevamente, la jerarquía del sub 23, Lucas Caballero, que a pesar de largar, a 1 minuto atrás, de la categoría elite, en solo una vuelta, logró pasar a delante, haciendo una gran diferencia, a lo largo de las 5 vueltas, para cruzar la meta en el primer lugar, de la general de esta manga, y de su categoría. Pablo Caballero, se llevó la Elite, Daniel Nanfara ganó en la Master A1, y Fernando Di Giambatista triunfo en Master A2.



Resultados (Los tres primeros de cada categoría)

Elite

1ºPablo Caballero

2ºDavid Venturini

3ºMaximiliano Molina

Sub 23

1ºLucas Caballero

2ºJulian Stiben

3ºAgustin Vargas

Master A1

1ºDaniel Nanfara

2ºAlfredo Escudero

3ºGabriel Folgueral

Master A2

1ºFernando Digiambatista

2ºPablo Costarelli

3ºJose Subiris

Juveniles

1ª Ignacio Cabañez

2ºSantiago Calvo

3ºDavid Chacon

Cadetes

1ºValentin Guzman

2ºLautaro Reynoso

3º Geronimo Bagnis

Master B1

1ºMarcelo Floriani

2ºFernando Ramirez

3ºMarcos Moreno

Master B2

1ºSergio Fernandez

2ºJuan Bermudez

3ºYsmael Sosa

Master C1

1ºFabian Zabarro

2ºGustavo Fernandez

3ºPedro Oscar Pratti

Master C2

1ºCarlos Sosa

2ºPedro Navarro

Master D

1ºRicardo Dagosto

2ºCarlos Curi

Damas Elite

1ºAgostina Arrieta

2ºVirginia Curi

3ºAyelen Caro

Damas Sub 23

1ºYesica Guzman

2ºDayana Gonzalez

3ºKarem Yacanto

Damas Master B

1ºMabel Gimenez

Damas Master A

1ªJohana Gutierrez

2ºPamela Ochoa

Damas Juveniles

1º Francisca Chiesa Bachey

Damas Cadetes

1ºRocio Ozan

Damas Menores

1ºSofia Gonzalez

Menores

1ºLuciano Calvo

2ºNicolas Martinez

3ºFrancisco Pallero

Promocionales A

1ºMatias Toledo

2ºJulian Velazco

3ºYonathan Sosa

Promocional B

1ºFabricio Cocco

2ºNicolas Ganon

3ºAriel Omar Calvo



Claudio Rodriguez

Prensa Copa Provincial FACiMo San Luis

Fotos Ph Claudio Rodriguez