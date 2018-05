UCI WORLD CUP MTB

Copa del Mundo de Mountain Bike en Albstadt

Mountain Bike - 21.5.2018 - Albstadt, ALE

Galería de fotos

La segunda fecha de copa del mundo de XCO se disputó en Albstadt Alemania y tuvo presencia de varios argentinos

El evento contó con la presencia de más de diez mil espectadores, algo totalmente impensado para nuestras tierras.

En la carrera principal, Elite men, la estrella principal Nino Schurter no partía desde la primera fila por primera vez en casi diez años, debido a que en el Short Track clasificatorio del día viernes tuvo que abandonar.

De todas formas Nino se las arregló para hacer una largada espectacular desde la tercera fila, doblando en cuarto lugar al entrar al circuito. La carrera la Ganó Nino Schurter, seguido de Stephane Tempier quien llegó a tan solo 16 segundos del líder y el tercer lugar lo ocupó Mathieu Van Der Poel, quién lideró durante algunas vueltas, pero seguramente su lesión en la mano lo obligó a bajar el ritmo.

Por su parte Catriel Soto redondeó una buena actuación culminando en la posición 27 con 1:33:45 a 5:38 del vencedor. Al “cacique” se lo notó conforme al culminar la prueba “Dejé todo lo que tenía, hoy a tocado sufrir, la semana que viene tenemos una nueva oportunidad en Republica Checa”.

En tanto el otro representante argentino Darío “el mono” Gasco partía desde la posición 81, algo que condiciona mucho la actuación debido a lo complicado del tráfico, sin embargo Darío logró completar cinco giros al circuito, sufriendo con sus neumáticos y un grip que no era el adecuado, buena actuación para él culminando en el puesto 87, “Hoy no ha sido fácil correr desde ahí atrás, intenté no perder la cabeza con el ritmo, pero el circuito exigía más atención, sobre todo en tramos donde había que jugársela mucho”.



Entre las chicas la máxima categoría Women Elite, disputada el domingo por la mañana, vio victoriosa por décima ocasión a la actual campeona Jolanda Neff, la lluvia complicó mucho el circuito y los cambios de posiciones fueron constantes, el podio lo completaron Yana Belomoina y Anne Tauber.

La mendocina Luciana Roland hacía su debut en esta categoría partiendo en la posición 54, “Fue una carrera dura, el circuito estaba resbaloso y muy físico, lo di todo”, alcanzó el lugar 47 en la clasificación final.



Sub23 men, la competencia fue disputada el día sábado por la tarde, contó con la presencia de tres argentinos

Gonzalo Artal, el cordobés finalizó en la posición 58 con 1:26:48 “Fue una carrera difícil, tuve algunos problemas mecánicos que me impidieron estar más adelante”. Martin Gallardo, el biker mendocino no tuvo una buena largada quedó relegado al fondo del pelotón, culminó en el puesto 122. Por su parte el biker concordiense Juan “Tico” Diaz buscaba hacer experiencia en su primer copa del mundo, largaba desde el fondo del pelotón pero eso no hizo bajar su ánimo, fue puesto 125 para él en su debut, “Cada vuelta parecía que te caía el lagrimón de la emoción, es una locura tener la posibilidad de largar con la albiceleste en el pecho”.



Alb Gold Junior Cup, competencia para la categoría Junior disputada en el marco de la copa del mundo de XCO, aquí estuvo participando el biker cordobés Ignacio Mayore, quien largaba desde la primera fila y buscaba hacer experiencia en eventos europeos en le marco de una gira que está realizando por el viejo continente, una caída muy fuerte en la segunda vuelta lo mandó hasta atrás y todo remontar, culminó la prueba en el puesto 45, “Dejé todo lo que tenía en el circuito, después de la caída fue muy duro levantarse y seguir, pero por suerte pude hacerlo ”.

Infobiker en una Copa del Mundo de MTB. Esta vez de la mano de @fercaballerocba tendremos todas las alternativas de la segunda fecha que se disputa en Albstadt ALE.

Este viernes comienza la #coberturaIB acompañando a los argentinos.#EstamosEnTodas pic.twitter.com/WHFvKy7fqz — InfoBiker (@infobiker) May 17, 2018

La próxima semana continúa el calendario de copa del mundo en Nove Mesto República Checa, será cobertura de Infobiker siguiendo el desempeño de los bikers argentinos por tierras europeas.