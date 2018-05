RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 17.5.2018 - Santa Fe y Buenos Aires

Carreras en Venado Tuerto, Tandil, Lanús y San Pedro

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Venado Tuerto, Tandil, Lanús y San Pedro.

Tandil, 13/may/2018

El domingo 13/05 se disputó en la Pista Municipal de Ciclismo L. Ots el Gran Premio Homenaje a Juan Modaffari. Organizadas por el Tandil Cicles Club se disputaron competencias para todas las categorías, con la participación de 166 ciclistas de la zona centro de la provincia de Buenos Aires. La competencia principal fue ganada por el necochense Claudio Martinez (adjuntamos todas las clasificaciones en archivo adjunto). El Tandil Cicles Club decidió homenajear a uno de sus más queridos y reconocidos dirigentes, un símbolo de la bicicleta para la ciudad, que ha acompañado a la institución desde hace muchísimos años. El agradecimiento de la institución a la Dirección de Deportes del Municipio, al público, y a los ciclistas que participaron.

AFICIONADOS MAYORES

1º RODRIGUEZ MARTIN TRES ARROYOS

2º BELMONTE MARCELO AYACUCHO

3º LOPEZ FLOBIO TANDIL

4º MORAN PABLO TRES ARROYOS

5º MANNO VALENTIN AZUL



AFICIONADOS MENORES

1º AGUIRRE LUIS MIGUEL CACHARI

2º PEREZ MARTIN LOBERIA

3º HERNANDEZ CARLOS LOBERIA

4º SPARZA MATIAS NECOCHEA

5º BARRAGAN FERMIN RAUCH



DAMAS

1º BARRA LUJAN TAPALQUE

2º SAGARDOY YVANA SALADILLO



MASTER D

1º POSSE FRANCISCO ISIDRO OLAVARRIA

2º GENTILIN RAUL MDP

3º GARCIA JUAN G. CHAVES

4º ARROCERES PEDRO RAUCH

5º BAÑOS NECOCHEA

ELITE (COMPETENCIA PRINCIPAL)

1º MARTINEZ CLAUDIO NECOCHEA

2º DE ARCE EMILIO MAIPU

3º CURUCHET JUAN IGNACIO MDP

4º GOMEZ FEDERICO TAPALQUE

5º SOSA JORGE ADRIAN LOBERIA

6º FUENTES GUILLERMO LOBERIA

7º BONZON JUAN MDP

8º ERREGUERENA DIEGO LOBERIA

INFANTILES - PARTICIPATIVA

2012/2013 ALE FRANCISCO BALCARCE

2012/2013 OSTERRIETH FERNAND. DON. LAS FLORES

2012/2013 ESPINDOLA BENJAMIN TAPALQUE

AÑO 2011 MODAFFARI MARTINA TANDIL

AÑO 2010 VALES BAUTISTA OLAVARRIA

AÑO 2010 IBAÑEZ FRANCISCO SEB. TANDIL

AÑO 2010 JUAREZ MILENA AZUL

AÑO 2009 TOLOSA TOBIAS SALADILLO

AÑO 2007 VEZZOSI FLORENCIA TANDIL

AÑO 2007 ALBARRACIN JOAQUIN TANDIL

2005/2006 IBAÑEZ ALAN TANDIL

2005/2006 AMEZCUA CANDELA LOBERIA

2005/2006 ALBARRACIN GONZALO TANDIL

2005/2006 VEZZOSI MAILEN ANDREA TANDIL

AÑO 2004 RUSCIOLELLI TULIO CACHARI

MASTER C

1º FUNES JUAN CARLOS SALADILLO

2º PECORALE HUGO BALCARCE

3º OCANTO MIGUEL AZUL

4º SONDON ANIBAL LAS FLORES

5º VARGAS MIGUEL AYACUCHO

6º TOBAL GUSTAVO LOBERIA

7º BARRAGAN CARLOS RAUCH

MASTER B

1º RUSCIOLELLI ROBERTO CACHARI

2º TAMI GERARDO TANDIL

3º CABRERA JOSE LUIS SALADILLO

4º DE LA VEGA CRISTIAN AYACUCHO

5º FIORITTI PABLO BALCARCE

6º GARCAI MARTIN ALVEAR

7º ALMEIDA ANIBAL TANDIL



PROMOCIONAL

1º FUENTES GUILLERMO LOBERIA

2º BONZON JUAN MDP

3º ERREGUERENA DIEGO LOBERIA

4º MARTIN DIEGO OLAVARRIA



CD TANDIL CICLES CLUB

San Pedro, 13/may/2018

La celebración del Campeonato Argentino de Ruta conseguido en Toay, La Pampa, por Néstor “Chicho” Varela, (hijo adoptivo de nuestra Ciudad), realizada el domingo 13 de Mayo en el Panorámico del Oeste, superó las expectativas pensadas por parte de Pro Ciclismo San Pedro, entidad organizadora; marco magnifico de público al costado del circuito, grandes pelotones en todas las competencias realizadas y enfático festival del deporte de las dos ruedas.



Competencia Reyna, designada la Master “C” y Mayores, de cual es titular “Chicho” Campeón Varela, propuso desde el orden de partida, buscar la diferencia a ritmo veloz ininterrumpido, el pelotón de punta dejaba, a lo largo el circuito, sembradío de Ciclistas, hasta las últimas vueltas de la hora estipulada, solamente permanecían 16 “pedalistas” de los 50 que habían largado y sobre la meta en vibrante sprint, se impuso el Zarateño, Rubén Mallada, escoltado por Claudio Varela y Adrián García.



en la carrera de fondo reservada a Promocionales, Master “A” e Invitados, encabezaron las posiciones, el Sampedrino, Lucas Cardoso, Cristian Alarcón (San Nicolás) y Agustín Basualdo de San Pedro, luego de 75’ más 10 vuelta de severísima carrera.



Todos los resultados:



INFANTILES



Participaron: Pedro Olivo – Justín Giuliani – Lucas Guerra – Laureano Cardoso – Ulises Velázquez (San Nicolás) – Fantino Giuliani – Kevin Guerra.-



MASTER “D”



1° Roberto Gómez Capilla del Señor)

2° José Villa (Junín)

3° Andrés Repara (Junín)

4° Juan Aliendro (San Andrés de Giles)

5° Rubén Morales (San Pedro)



MENORES



1° José María Fellín (Arrecifes)

2° Ignacio García (Santa Luía)

3° Diego Ojeda (Pergamino)

4° Matías Quiroga (Arrecifes)

5° Facundo Maidana (Cjacabuco)



MASTER “C” Y MAYORES



1° Rubén Mallada (Zárate)

2° Claudio Varela (Arrecifes)

3° Adrián García (Venado Tuerto)

4° Daniel Boaglio (San Pedro)

5° Juan A. Fontana (Capitán Sarmiento)

6° Pablo Leone (San Pedro)

7° Néstor “Chicho” Varela (Arrecifes)

8° Pedro Marcelini (Colon)



MASTER “B”



1° Alejandro Tuero (San Pedro)

2° José Ramón Paz (San Pedro)

3° Juan A. Fontana (Capitán Sarmiento)

4° Juan Pablo Villarruel (San Pedro)





PROMOCIONAL y MASTER “A”



1° Lucas Cardoso (San Pedro)

2° Cristian Alarcón (San Nicolás)

3° Agustín Basualdo (San Pedro)

4° Miguel Montes (Alberti)

5° Nahuel Bagna (Pergamino)

6° Juan Pablo López (Lujan)

7° Diego Torres (Arrecifes)



Ganadores de Sprint: Carlos González (San Andrés de Giles) – Camilo Mondinali – Diego Cardozo (Derqui) – Juan Argentino Fontana (Capitán Sarmiento) – Lucas Cardoso – Maximiliano Colzani (Chacabuco) – Mauro Puig – Federico Ojeda (Pergamino) – Alejandro Tuero.-

Informe Román Baca

Venado Tuerto, 12/may/2018



RESULTADOS DE LAS COMPETICIAS DE CICLISMO REALIZADO EL SABADO 12 DE MAYO DE 2018 EN LA CIUDAD DE VENADO TUERTO CON UN TOTAL DE 116 PARTICIPANTES .

ORGANIZADO POR EL CLUB CICLISTA MARIO MATHIEU EN EL VELODROMO MUNICIPAL CON EL AUSPICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO



INFANTILES 2012-2013 3 PARTICIPANTES



1º MAXIMILIANO TOGNATO CASILDA

2º AGOSTINA SUAREZ RIO CUARTO

3º IAN LINO JUNIN



INFANTILES 2010-11 7 PARTICIPANTES



1° BENJAMIN TURDO VENADO TUERTO

2º NICOLAS MOLINA COLON

3º TOMAS OLGUIN COLON

4º CIRO GIMENEZ JUNIN

5º AGUSTN MENDEZ LINCOLN



INFANTILES 2008-09 5 PARTICIPANTES



1° ANA LAURA CHAVEZ ARIAS

2° FEDERICO VELAZQUEZ SAN NICOLAS

3° MARTIN FERRANDIZ VENADO TUERTO

4° BENJAMIN MURTAGH VENADO TUERTO

5º LAUTARO PEREZ VENADO TUERTO



INFANTILES 2006-07 3 PARTICIPANTES



1° SANTIAGO SCHOEPF ARIAS

2° TIAGO FERREYRA VENADO TUERTO

3º GIANLUCA CUATRINI ROSARIO



MENORES 2004-05 6 PARTICIPANTES



1º GIANFRANCO TREJO ARIAS

2º FACUNDO GELOSSI BELL VILLE

3º BRUNO GODOY VENADO TUERTO

4º OCTAVIO CENA LABOULAYE

5º LEANDRO FERNANDEZ VENADO TUERTO



DEBUTANTES Y MENORES 16 PARTICIPANTES



1° CESAR FOLTRAN AREQUITO

2° JAVIER NOLANO VENADO TUERTO

3° LUCAS VERA COLON

4° MATIAS MENDEZ LINCOLN

5° CARLOS CARPIO VENADO TUERTO



MASTER D Y E 8 PARTICIPANTES



1° ROBERTO GOMEZ CAPILLA DEL SEÑOR

2° JUAN ZUBIMENDI VENADO TUERTO

3° CARLOS WIDMER GENERAL PICO

4° OSCAR PERGOLESSI CAÑADA DE GOMEZ

5° RODOLFO QUINTEROS PERGAMINO



MASTER C 13 PARTICIPANTES



1° ADRIAN GARCIA VENADO TUERTO

2° VICENTE ZORIC VENADO TUERTO

3° MARIO GIULIANO AREQUITO

4° GUSTAVO ROBILOTA GENERAL PICO

5° MARCELO TOGNATO CASILDA



MASTER A Y B 31 PARTICIPANTES



1° CLAUDIO IMPALA JUNIN

2° JAVIER SCHAAB PUNTA ALTA

3° LEONARDO VERA COLON

4° JORGE MARTINEZ FUNES

5° ADRIAN BERINI VENADO TUERTO



PROMOCIONALES Y MENORES 14 PARTICIPANTES



1º JUAN MANUEL GODOY ARIAS

2º JUAN OBIA COLON

3º LUCIANO MAZZONI VENADO TUERTO

4º EMANUEL QUIROGA VENADO TUERTO

5º MAXIMILIANO COLZANI COLON



ELITE Y JUVENILES 10 PARTICIPANTES



1º JUAN MANUEL GODOY ARIAS

2º GUILLERMO BRUNETTA LABOULAYE

3º MARCOS LEON RODRIGUEZ PERGAMINO

4º SAMUEL GABOTTI VENADO TUERTO

5º FEDERICO GUTLEIN VENADO TUERTO

6º JUAN OBIA COLON



LUIS PIERACCINI

PRESIDENTE

Lanús, 12/may/2018

NUEVO TRIUNFO DEL ESCO AGROPLAN LOS CASCOS EN BUENOS AIRES



El Cicles Club Lanús organizó una Jornada sabatina de ciclismo el pasado 12 de mayo, y la escuadra ESCO AGROPLAN LOS CASCOS se llevó la victoria con Lucas Gaday.



El sábado 12 de Mayo el circuito del Cicles Club Lanús, recibió un gran festival de ciclismo sabatino, donde las categorías más grande fueron parte de la jornada después del mediodía.-



Y cuando ya habían pasado los Promocionales y las distintas Categorías Máster, llegó el plato fuerte con la prueba de Fondo, destinada a las categorías Elite – Sub 23 y Máster A, donde un grupo de 78 pedalistas se presentaron en línea de largada.-



La escuadra ESCO AGROPLAN LOS CASCOS, presentó una formación corta, con 4 pedalistas, integrada por los hermanos Julián y Lucas Gaday, más Juan Boldú y Claudio Arone, quienes armaron una estrategia de competencia que finalmente logró sus frutos, coronando en lo más alto del podio a Lucas Gaday.-



La carrera tuvo una duración de 2 horas y en ese lapso de tiempo, los ciclistas recorrieron 82 kilómetros de distancia en el circuito, a un promedio de 43 kilómetros horarios.-



Los primeros minutos fueron pasando, con intentos de fuga que eran neutralizados por el pelotón, por lo que el gran ritmo de carrera no permitía que nadie se fuera del lote mayoritario, sin embargo, cuando ya habían transcurridos los 45 minutos, una fuga de tres hombres, donde se encontraban Lucas Gaday (Esco Agroplan); Elvio Alborzén (Equipo Ciudad de Chivilcoy) y Miguel Montes (Lanús), tomó desprevenido a un pelotón que no supo organizarse a tiempo, por lo que eyectó a estos tres pedalistas que se pusieron enseguida de acuerdo para rodar juntos, logrando así obtener sobre el lote mayoritario una vuelta de ventaja.-



Así fueron transcurriendo los minutos de competencia y luego de la vuelta de ventaja, la estrategia del ESCO AGROPLAN fue diferente, es decir, poner a rodar a sus hombres al frente del pelotón, para que nadie pudiera generar una nueva fuga y así tratar de definir la carrera al sprint con Lucas Gaday, que se impuso notablemente sobre Alborzén y Montes, quedando la clasificación general en ese orden.-



CLASIFIACION GENERAL



1) Lucas Gaday – ESCO AGROPLAN LOS CASCOS

2) Elvio Alborzén – Equipo Ciudad de Chivilcoy

3) Miguel Montes – Lanús

4) Mariano Faveiro – Equipo Sami Salud.-

5) Emiliano Penas – Equipo Sami Salud.-



FOTOS ACDD – LIBRE PUBLICACION

PRENSA ACDD