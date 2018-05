 InfoBiker

PREVIA DESAFÍO A LAS NUBES

En Salta ya preparan la 5ª edición del Desafío de Las Nubes que será el 10 de junio y sus organizadores tienen claro cuál es el objetivo, por eso introdujeron varias novedades a la prueba que va creciendo y busca ser de las mejores de Argentina.

“Esta es la 5ª edición, pero en realidad empezamos hace como 7 años con la idea de tener en Salta una carrera emblemática de MTB” resalta Ramiro Cornejo, quien junto a Matías Zuviría y Javier Toscano nos cuentan la historia y lo que se viene en el Desafío.

“Este deporte ya generaba mucho entusiasmo, la idea surgió dentro de un grupo que se llama El Gin Tonic y luego fue saliendo de ese ámbito, nosotros tomamos la idea y la pasamos a un proyecto serio, empezamos a caminar buscando circuitos, creemos que tenemos un ambiente geográfico privilegiado así que caminamos muchos cerros buscando un circuito que sea espectacular, Matías siempre pensó en la Loma Balcón y a mí no era el que más me gustaba, pero al final me convenció y empezamos a armar el circuito ahí” relató Cornejo.

Loma Balcón, en donde está ubicado el circuito, es una reserva natural que está en el corazón de Salta y pertenece al Ejército Argentino.

Sin ponerse colorados aseguran que el armado del circuito siempre fue un tema de discusión y que para eso sumaron a Javier Toscano al equipo de trabajo. “Hay dos carreras bien diferentes en el MTB nacional, Río Pinto y Trasmontaña, con circuitos muy distintos, pero muy convocantes y la idea siempre fue meternos un poco en el medio, así que buscamos un circuito apto para todos, con zonas técnicas, rápido para los que están entrenados y un poco más lento para los que se inician, pero divertido para que todos lo pueden hacer y buscar el desafío personal, cada uno puede ir a buscar un tiempo, a ganarle a sus compañeros o a divertirse andando en bici.” explican.

Para la edición pasada el recorrido del Desafío de Las Nubes se renovó casi en su totalidad, se pasó a la modalidad de 2 vueltas para que sea más entretenido para la familia que acompaña al participante y gustó mucho así que el próximo 10 de junio se mantendrá eso, aunque ya se agregaron partes nuevas y algunos kilómetros.

“Es un poco más duro que el año pasado, incorporamos el Huaico Hondo que está muy metido en la reserva natural, los que corran podrán conocerlo porque de otra manera es inaccesible, eso le dará un plus técnico que no estaba tan explotado, la idea es que año a año, quien venga a correr pueda conocer la reserva” resaltó Toscano.

El Desafío de Las Nubes viene creciendo mucho y por eso se hace inevitable consultar sobre ¿cómo se hace desde Salta para desarrollar un evento que se convierta en una marca?

Es nuestro gran desafío, nacimos con la idea de un proyecto grande, con la idea de invertir tiempo y años en una carrera que vaya creciendo, gustando y convocando, a través de los que ya vinieron, a nuevos participantes.

El año pasado tuvimos 650 bikers que fue algo inédito en la provincia y este año queremos llegar a 1000 y creemos que como vienen las cosas lo podemos alcanzar, Salta tiene todo para ser el escenario de una gran carrera a nivel nacional y también para trascender las fronteras, tenemos una geografía diferente y si bien desde el interior siempre miramos a Buenos Aires, nosotros queremos mirar un poco más a la región ya que a poca distancia tenemos equipos en Chile, Bolivia y Paraguay que este año van a estar en el Desafío, eso es algo que queremos fortalecer y en paralelo tener una carrera referente y potenciar el desarrollo del MTB en la provincia, como pasa en Córdoba y en Tucumán en donde el deporte creció mucho ligado a eventos que tienen 25 años, en Salta hoy está pasando lo mismo, ahora es mucha más la gente que practica el deporte, comparado con la que lo hacía hace 5 años.

“El evento viene creciendo mucho y tiene mucho potencial, nosotros apuntamos a la competición pero también a los que hacen esto como un estilo de vida, como un cable a tierra, tenemos un lindo circuito, tenemos capacidad hotelera y buena gente, creo que se dan las condiciones para generar un lindo evento para el biker y la familia” aseguran ilusionados.

¿Cómo se reparten el trabajo dentro del equipo?

“Matías lleva la parte marketing, sponsors y sistemas, Javier es el que está más en la parte deportiva y del circuito y yo los apuntalo a ambos” detalla Ramiro Cornejo.

“Como todos los preparativos, convivimos entre organizados y desorganizados, siempre surgen cosas nuevas, temas que queremos abordar y que los habíamos dejado de lado al principio, tenemos un gran equipo y cada uno descansa en las tareas que le tocan al otro” agrega Zuviría.

“Estamos con mucha actividad de armado, marketing, comercialización, mejora del circuito y revisando temas, este año tendremos un cambio sustancial y esperamos que eso se vea.”

Este año las acreditaciones se mudan a la casona de Buena Vista para que desde el primer día el biker ya pueda sentir la carrera, se agrega la exposición con todos los sponsors en el mismo predio y obviamente los más exigentes podrán hacer el reconocimiento del circuito.

¿Buscan parecerse a las carreras grandes de otras provincias?

La idea es esa, permanentemente tratamos de mirar otros eventos e imitar las cosas buenas, siempre con nuestra personalidad y buscando ser innovadores, el año pasado nos convertimos en la primera carrera en tener una aplicación móvil que te guía para hacer el reconocimiento y cuando estás en competencia le permite a la familia y al espectador que pueda saber en dónde está el corredor, quien además tiene un botón de SOS para notificar problemas técnicos o físicos, para este año incorporamos la plataforma de Apple para seguir a la vanguardia y brindarle un servicio más a todos los involucrados en el evento, además para este año las inscripciones y los pagos logramos trabajarlos con mayor agilidad, cosa necesaria porque el volumen de corredores es mayor.

Se viene el Desafío de Las Nubes y como dicen los chicos, “a nosotros nos encanta ir a Tucumán o Córdoba a correr, conocer y recorrer circuitos y lugares fantásticos, asimismo esperamos que sean muchos los que vengan a Salta a correr y hacer un poco de turismo.”

Lugar:Informes: Ramiro Cornejo 0387 155638285; Javier 0387 154024428

