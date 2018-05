ENTREVISTA A MAURICIO FRAZER

Queremos ayudar a desarrollar el ciclismo sudamericano

Entrevistas - 8.5.2018 - La Plata



Mauricio Frazer

Formación internacional del equipo con base en Bélgica

Mauricio Frazer, director deportivo del Start Team Gusto, dialogó con Infobiker para contar la historia de esta formación que pese a tener mucho acento argentino, siempre compitió con licencia de otros países.

“El equipo nació en 2010 con muy pocos recursos y muchas ganas, la idea fue siempre ayudar a desarrollar el ciclismo sudamericano, yo soy argentino y normalmente el staff también es argentino, pero tenemos corredores de toda Latinoamérica y otros países emergentes de África y Europa; la idea es darle oportunidad a chicos que no podrían llegar al profesionalismo de otra manera, que tengan la oportunidad que uno no tuvo” aseguró Frazer.

Mauricio Frazer compitió entre Argentina y Europa, recorriendo más de 30 países con el ciclismo, allí empezó a forjar la idea de tener un equipo propio y en sus últimos años como corredor el Start ya había pasado a ser una realidad.

“Los primeros años fueron duros, yo a veces competía y a veces dirigía, hacía un poco de todo, la idea del equipo surgió para aprovechar los contactos que uno tenía entre organizadores y sponsors, a medida que fuimos creciendo hubo más cosas que hacer y llegó el día en que no pude seguir corriendo, se hacía difícil compaginar todas las cosas del equipo, siempre tuve el apoyo de mi familia, pero se hizo insostenible y quedé sólo como manager” relató apasionado y aseguró que todavía no se retiró como ciclista.

Quizás lo que lo obligó a elegir entre ser ciclista o manager fue la parte más difícil del trabajo, mantener al equipo con vida una temporada tras otra, gestionar y conseguir sponsors y estar siempre atento al calendario para que sus ciclistas sumen días de competencia en buen nivel.

“Mantenerlo es un trabajo difícil y que no se ve, hay que estar todo el año, no hay horarios, cuando no hay carreras es el peor momento, se están cerrando temas con sponsors, la llegada del material, el calendario, los ciclistas, día a día van surgiendo problemas y hay que estar a la orden del día para resolverlos y seguir adelante, un equipo no depende sólo del ciclista, depende sobretodo de los que están atrás para que todo funcione” puntualizó.

Actualmente el Start Team Gusto hace base en Bélgica durante casi toda la temporada, pero tiene bien ganado el mote de ser un ‘equipo trotamundo’ ya que año a año recorren buena parte del mundo sumando carreras.

“Estadísticamente somos uno de los equipos que compitió en más países en la historia, hemos estado en 4 continentes y cerca de 40 países, de los equipos latinos no hay otro equipo que se acerque a la cantidad de carreras profesionales que hicimos, exceptuando a los de Colombia” remarca.

“Este es nuestro séptimo año con licencia continental, hacemos base en Bélgica porque junto a Italia es la cuna del ciclismo, es en donde más equipos hay y donde pasa todo, muy cerca de donde estamos hay equipos como Sky, Katusha o Quick Step, además hay muchísimas carreras y eso hace que seamos más conocidos en Europa que en nuestra propia casa.”

El ser conocidos en el viejo continente le ha permitido a los hombres de Frazer tener un buen calendario en pruebas 1.1 y 2.1 en Europa, Asía y África, pero hasta ahora siempre le costó lograr las invitaciones para correr en América, situación que incomoda al platense.

“En Europa somos bastante conocidos, estamos bien catalogados y recibimos invitaciones para competir junto a equipos World Tour como Quick Step, Lotto o Movistar, nos cuesta más conseguir una invitación en Sudamérica, en donde quizás hay menos carreras y no se conoce tanto la historia del equipo, en nuestra propia casa tenemos escollos que en otros países no tenemos” puntualizó.

¿Qué busca un organizador cuando invita a un equipo?

Nosotros tenemos un equipo que lleva muchas banderas, somos quizás la formación más internacional del pelotón con ciclistas de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Eritrea y Gran Bretaña, hoy tenemos licencia boliviana y creo que es bueno para un organizador tener ciclistas de distintos países, porque eso también genera la atención de esos países en donde hay pocos profesionales, no es lo mismo llevar un equipo con una sola bandera.

¿Cómo es la experiencia de mezclar esas banderas, las costumbres y los idiomas?

Es buenísimo, es enseñarles a los chicos a relacionarse, este es un deporte muy competitivo, muy individual y es bueno que se creen esos lazos, el Start además de un equipo es como una escuela en donde los ciclistas aprenden valores y después de pasar una temporada aquí salen mejores personas, somos una familia, vivimos toda la temporada en Bélgica en una casa grande en donde estamos todos y nunca hubo problemas, en un deporte como este eso llama la atención.

El equipo que ya contó con licencias de Paraguay y Serbia en temporadas anteriores y lleva dos años con licencia de Bolivia, siempre buscando ser el trampolín para que los jóvenes ciclistas de distintos países puedan pasar a otros equipos, por eso este año Frazer cuenta con mayoría de jóvenes de 19 o 20 años.

“Ya tuvimos saltos importantes de ciclistas que hoy están en otros equipos pero siempre estamos comunicados, siempre preocupados por nosotros y eso es muy bueno” afirma Frazer.

Algunos de esos ciclistas que pasaron por las filas del Start con René Corella, Ulises Castillo, Nicolae Tanovitchi, Cristian Pita, Jake Siverberg, Axel Costa, Andreas Keuser, Ruben Caseny, Víctor Niño, Travis Samuel, David Van Eerd, Bjorn De Decker que fue campeón mundial de Gran Fondo en 2017, el serbio Dusan Kalaba que hoy está en el Centro Mundial UCI en Suiza y los más famosos Ibon Zugasti y Josep Betalu que se destacan en las pruebas más duras del MTB.

¿Cuál es el sueño?

Queremos seguir creciendo, sin prisa pero sin pausa, hoy no quiero que venga alguien y me diga te doy todo el dinero para hacer un equipo World Tour, quiero ir paso a paso porque lo lindo no es llegar sino el camino, yo estoy seguro que vamos a llegar alto pero tenemos que ir aprendiendo cada paso, todo va a llegar, hay muchas ganas y mucho esfuerzo.

La temporada ya está en marcha para el Start Team Gusto que empezó su periplo con el GP Beiras e Serra da Estrela en Portugal, la París – Mantes en Yvelines en Francia, la Eschborn – Frankfurt en Alemania y la Flèche Ardennaise en Bélgica y luego de la medalla de bronce lograda en el Panamericano de ruta, se alistan para los próximos compromisos que serán en Bélgica y Holanda

START TEAM GUSTO

Ciclistas

AFEWERKI, Elyas (Eritrea)

AULAR, Orluis (Venezuela)

AUTRAN CARRILLO, José Eduardo (Chile)

BAZAN CLAVELES, Oscar (Argentina)

COWARD, Jake (Gran Bretaña)

GALLARDO, Horacio (Bolivia)

GONZALES, Freddy (Bolivia)

GONZÁLES ZENTENO, André Alexander (Perú)

HAILU HADEGE, Yonatan (Eritrea)

LEON, Bernardo (Bolivia)

MANSILLA ALMONACID, Cristopher (Chile)

MONTELLANO, Carlos (Bolivia)

MUSIE MEHARI, Saymon (Eritrea)

QUINTERO, Leonel (Venezuela)

VILLANUEVA, Eduardo Ignacio (Argentina)

Staff

Sports Director: FRAZER, Mauricio (Argentina)

Ass. Sports Director: CASTALDI, Gustavo (Argentina)

Ass. Sports Director: PATALAGOYTIA, Mario (Argentina)

Ass. Sports Director: VALLINA, Leonel (Argentina)

Representative of the team: GALLARDO, Horacio (Bolivia)

