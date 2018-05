RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Ruta, Pista y MTB - 3.5.2018 - Córdoba

Podio general Río Pinto

Carreras en La Cumbre y Sinsacate

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Corrientes, Paraná, Lanús, Potrero de los Funes, San Nicolás, Cerro Bayo y Toay.

MTB Y RURAL BIKE

Desafio Río Pinto

Cristian Ranquehue y Carolina Pérez, ganadores del Desafío Río Pinto 2018



Una vez más el Desafío Rio Pinto demostró estar a la altura de una competencia a nivel internacional con un muy nivel de ciclistas de todo el país y de extranjeros. Cristián Ranquehue y Carolina Pérez fueron los flamantes ganadores.



En su Edición 23, nuevamente esta competencia rompió records en todos los aspectos, entre ellas contando con más de cinco mil almas que solo buscaban completar los 86 kilómetros duros y exigentes que impone las sierras cordobesas.



El ciclista de Bariloche, Cristian Ranquehue demostró su experiencia y conocimiento del circuito y dejó su huella por quinta vez (2010, 2013, 2015, 2017, 2018) con un tiempo de 2h36m34s y sacar una ventaja de tres segundos sobre Gabriel Facchin de Córdoba capital.



“Siempre es lindo volver a esta gran competencia y si además ganar se puede decir que es un gran fin de semana. Tengo que decir que venía un poco cansado, pero con buenos resultados y eso me dio confianza. Estoy muy contento de ser uno de los máximos ganadores del Desafío y en mi agenda siempre está presente el Desafío Río Pinto” finalizó el reciente ganador.



En la General de Damas, la deportista de Mar del Plata, Carolina Pérez quien realizó un tiempo de 3:10:48 para coronarse en la Categoría. En el segundo lugar se ubicó la ciclista de Colonia Caroya, Carolina Maldonado con un registro de 3:17:48.



“Me preparé mucho para esta carrera y lo pude demostrar. El camino siempre es duro y hoy con las condiciones húmedas que había un poco dificulto las cosas. Marque el ritmo en casi toda la competencia y cuando pasé el Mirador aumente mi velocidad y pude quedarme con el triunfo” se expresó al terminar su carrera Pérez.



En esta oportunidad se desarrolló Marathon Series UCI (Unión Ciclista Internacional) donde los ganadores fueron: en Caballeros el cordobés Baudino Matías con un tiempo estimado de 2:42:35 y su escolta fue el español Ibón Zugasti con 2:43:10. En tanto que en Damas se quedó en manos de, Carolina Pérez y en segundo lugar se posicionó Yesica Camtelmi de General Pico con 3:18:26.



Sin dudas que las miradas durante las tres jornadas del Desafió Rio Pinto, se las llevó el ciclista y Youtuber español Ibón Zugasti, quien demostró su gran carisma con todo el público presente y además participó de una Bicicleteada Solidaria el día viernes 27 y el sábado 28 dictó una charla a todos los presentes y firmó autógrafos.



“Me voy con lo mejor de Argentina y de Río Pinto. Fueron muchos días de una buena convivencia y conocer a este lindo lugar que es La Cumbre junto a su gente. La carrera es un gran desafío y me gustó mucho, no vine bien preparado en esta oportunidad, pero seguramente el próximo año vendré y más preparado con ganas de llevarme el gran trofeo” finalizó Zugasti.





Clasificación General Masculino



1) Cristian Ranquehue (Bariloche) 2:36:34

2) Gabriel Facchin (Córdoba) 2:36:37

3) Cobra Di Lorenzo (Capital Federal) 2:41:55

4) Claudio Martinez (Necochea) 2:41:55

5) Alfredo Lucero (San Luis) 2:41:57

6) Fernando Sauco (Bragado) 2:42:02

7) Matías Baudino (Córdoba) 2:42:35

8) Rodrigo Santana (Mendoza) 2:42:46

9) Ibón Zugasti (Barcelona) 2:43:10

10) Germán Dorhamn (San Rafael) 2:43:11



Clasificación Categoría MEN ELITE – MARATHON SERIE



1) Baudino Matías (Córdoba) 2:42:35

2) Ibon Zugasti (Barcelona) 2:43:10

3) Germán Dorhmann (San Rafael) 2:43:11

4) Pablo Moya (La Rioja) 2:43:16

5) Álvaro Macias (Santa María) 2:43:19

6) Miguel Hidalgo (Ayacucho) 2:43:49

7) Matías Ortíz (Bragado) 2:46:59

8) Fernando Contreras (Maipu) 2:46:59

9) Franco Molina (Concepción) 2:48:51

10) Matías Maggiora (Tres Arroyos) 2:48:54





Clasificación Damas General



1) Carolina Peréz (Mar del Plata) 3:10:48

2) Carolina Maldonado (Colonia Caroya) 3:17:48

3) Margot Vasquéz (El Maiten) 3:17:48

4) Yesica Camtelmi (General Pico) 3:18:26

5) Lorena Fernández (El Bolson) 3:20:35



Clasificación Categoría Women Elite – MARATHON SERIE



1) Carolina Peréz (Mar del Plata) 3:10:48

2) Yesica Camtelmi (General Pico) 3:18:26

3) Xoana Acosta (Las Flores) 3:29:37

4) Erminda Mercau (Merlo) 3:32:44

5) Mercedes Peralta de Elias (Córdoba) 3:40:15

6) Carolina Reppeto (Córdoba) 3:41:27

7) Estela Rojas (Río Tercero) 3:53:04

8) Gabriela Manrique (La Rioja) 4:01:46

9) Johanna Gonzalez (Capital Federal) 4:10:58



Por Juan Manuel Lezcano

PRENSA RIO PINTO

http://www.desafiopinto.com.ar/

Sinsacate, Cba. 22/abr/2018

Primera fecha del campeonato Sinsacatense 2018

El pasado domingo 22 de abril se desarrolló la primera fecha de este clásico campeonato de nuestra zona, el día se muestra soleado y con alta temperatura, la jornada competitiva comienza con los más pequeños, en bacterias los locales fueron protagonistas y el pequeño Lisandro Olariaga se llevó el 1, en microbios los visitantes de la Dormida y Villa del Totoral se hicieron presentes y el pequeño Benjamín Bustos Luna de la Dormida se llevó el puesto número 1, en infantiles el niño de la Dormida Dilan Oroda se llevo el primer puesto en una fuerte puja con el local Ciro Arias, en menores el local Roman Arias logra el uno en una fuerte contienda con el niño de la Dormida Elias Amaya ya en un circuito más duro y con gran exigencia técnica, en cadetes los chicos de villa del Totoral se llevaron lo puestos más altos del podio den Bautista Chaves fue el vencedor.

En damas promocionales las hermanas Londeros (María y Silvia) se llevaron el 1 y 2 de la categoría, en damas A la Caroyense Carolina Maldonado se lleva el primer puesto con total autoridad y preparándose para el desafío al Río Pinto, en la categorías de 4 giros el ganador de la general fue para el joven Eric Rodriguez llegando a la ultima vuelta con el Caroyense Diego Pettina, en la clasificación por equipos el QT (Quintero Team) lidera la clasificación por equipos sobre Bicicletería Bikeman.

En las categorías promocionales A Matias Gutierrez de Villa del Totoral se llevo el 1 y en promocionales B Vassia Emiliano se llevó el 1. En los equipos B lidera Sufán Competición B sobre escuela de la Dormida B.

Informe Felipe Sjödin