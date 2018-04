 InfoBiker

ENTREVISTA A FERNANDO MERCERAT

'Buscamos desafiar los límites'

Entrevistas - 25.4.2018 - La Plata

Fernando Mercerat

La historia del Team Mercerat

Cada vez vemos más camisetas del Team Mercerat en las carreras, en su momento era natural encontrarlas en las pruebas de MTB de La Plata y la zona, pero hoy por hoy el equipo cuenta con representantes en distintas especialidades y en diferentes regiones del país.

En nuestra última visita a la ciudad de las diagonales nos juntamos con Fernando Mercerat para que nos cuente la historia.

¿Cómo nace el Team Mercerat?

Nosotros venimos de un grupo de cicloturismo, arrancamos hace 5 años un par de amigos con eso y después empezamos a pedalear más formalmente y a hacerlo competitivamente y una vez que empezás a hacer eso el bichito te pica y no te lo podés sacar más.

"Al principio íbamos a las carreras de acá cerca, Bavio, Brandsen y algunas más, después nos animamos a la montaña y nos fuimos a Río Pinto, al Trasmontaña", relata.

“Con los años fuimos agregando gente, pero sin perder nunca el clima de familia que se vive en el grupo, por eso en las carreras estamos juntos, nos apoyamos y acompañamos unos a otros, hoy tenemos chicos en todas las categorías, algunos están acostumbrados a subirse al podio o estar en la pelea y otros buscan terminar la carrera, pero más allá de eso no perdemos el sentimiento de grupo familiar que somos, cuando termina la carrera compartimos un lindo momento, comemos juntos, charlamos, la pasamos bien.”

El Team Mercerat nació de la mano de Fernando, Mauro Gervasini, Agustín Medina pero hoy son 25 o más personas las que se mueven con la camiseta, algunos corren y otros están para acompañar, alentar y encargarse de otras tareas, como por ejemplo el ‘Tío Robert’ que se encarga de preparar las deliciosas bondiolitas que se pueden comer al paso por la carpa del equipo luego de cada carrera, pero que también está atento con una bebida fresca en los días de calor o una sopa caliente en los días fríos, en fin, es el encargado de mimar a cada uno de los chicos del equipo.

“El año pasado nos hicimos una foto en el escenario del Río Pinto todos juntos, los 25, fue un momento muy lindo para nosotros porque estábamos todos.”

Mauro Gervaisini, uno de los fundadores del grupo nos aporta algunas anécdotas que pintan a Fernando a la perfección.

“Cuando se enfermó la mamá él con la bici hizo su terapia, todos los días después de trabajar le daba de comer a la madre y después me pasaba a buscar para ir a pedalear, siempre me decía la bici me salvó la vida y hoy me está sacando de una situación difícil, él siempre salió adelante con la bici, dicen que se vive como se pedalea y él es un tipo que vive intensamente.”

¿Soñabas con esto cuando empezaron?

Ni loco, empezamos con Mauro y cuando nos hablaban del Pinto no sabíamos que era, teníamos miedo y hoy entre correr Pinto o Atacama, nos vamos a Chile que hay mucha más montaña y sentimos que es mayor desafío, pero igual un grupo de 15 se va al Pinto.

Pero nunca soñamos con tener un grupo tan armado, tan consolidado, con mucha gente se acerca y quiere estar, Maxi Aiello, Ricardo Echeverría en Comodoro Rivadavia, Mathias Merli, Leo Figueroa, Cande Fraga, Jacqueline Lazcoz, hemos sumado mucha gente de nivel, pero con todos nos une la amistad, nos une mucho más que ser compañeros de Team, comemos juntos una vez a la semana o cada dos, crecimos, pero no perdimos nunca el sentimiento de familia, de pasarla bien y seguir compartiendo momentos, viajamos lejos y alquilamos una casa y vivimos un fin de semana todos juntos. “En viajes como ahora a Chile convivimos durante algunos días y esa es la idea y lo lindo, lo que te incentiva a ir por algo más” asegura.

¿Te hemos visto en carreras imposibles, que buscás con eso?

El año pasado la revista Andar Extremo hizo una charla en el Estadio Ciudad de La Plata que se llamó ‘Desafiando Límites’ y eso es lo que buscamos nosotros, por eso corrimos los 400 kilómetros de Rojas y terminamos todos, por eso corrimos las 6 etapas del TransAndes en Chile, por eso fuimos a Atacama Challenger y ahora volvemos, por eso también corrimos el Transcumbres en Córdoba que fue durísimo, vamos y desafiamos los límites.

Este año fuimos a correr la Vuelta de Villegas, yo largué el sábado a las 6 de la mañana y terminé el domingo a las 6 de la mañana, un día entero, 24 horas pedaleando, la ganó Facundo Ríos, uno de los chicos del Team en 18 horas y media.

“La idea del grupo es estar también en los lugar difíciles, en esas que te dicen no vayas que es imposible, vos no la podés correr, bueno ahí vamos nosotros.”

“Cuando él jugaba al rugby la madre siempre le decía vos no podés perder contra este equipo y hoy cuando tiene que enfrentarse a una subida recuerda esa frase y las supera” cuenta Gervasini, compañero inseparable en esta aventura.

¿Qué se te ocurre a futuro?

La idea y la meta es volar un poco más lejos, queremos ir a La Ruta de los Conquistadores en Costa Rica, ir a la Titan Desert en Marruecos, por qué no la Cape Epic en Sudáfrica, queremos seguir sumando metas y correr a nivel internacional, pero no nos olvidamos del inicio, en dos meses se corre la Vuelta a Bavio nuevamente y vamos a estar ahí, es la carrera que nos vio nacer como Team y por más que hoy busquemos otras metas, una cosa no quita la otra, no perdemos el sentimiento ni la esencia.

Metas ambiciosas, pero que sin dudas se pueden cumplir ya que está muy compenetrado con la bicicleta y para eso basta con otra anécdota “cuando falleció el papá el año pasado, estábamos en Tandil por correr, él se volvió a La Plata y después nos avisó a nosotros, quisimos volvernos todos pero no nos dejó, nos dijo que lo mejor que podíamos hacer era quedarnos a correr y seguir adelante con el proyecto, que él prefería eso a que vayamos al velatorio” relata Gervasini, que sin dudas lo conoce y mucho.