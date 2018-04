RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 24.4.2018 - Corrientes, Entre Ríos, San Luis, La Pampa y Buenos Aires

Carreras en Corrientes, Paraná, Lanús, Potrero de los Funes, Cerro Bayo y Toay

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos Corrientes, Paraná, Lanús, Potrero de los Funes, Cerro Bayo y Toay.

Tweets por @infobiker

Paraná, 21/abr/2018

PARANA TUVO CICLISMO SABATINO



El pasado sábado, la Asociación Ciclista de Entre Ríos, llevó a cabo una Jornada de Ciclismo Regional, con la participación de pedalistas de distintas ciudades del Litoral. La Prueba de Fondo fue ganada por Nicolás Rubattino.

El ciclismo nacional el fin de semana pasado tuvo una escasa actividad, debido al CAMPEONATO ARGENTINO DE RUTA que se disputó en la ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de La Pampa.-



Sin embargo, y con la finalidad de no dejar inactivos a una parte del pelotón que no se hizo presente en el mencionado evento nacional, la Asociación Ciclista de Entre Ríos, realizó una jornada ciclística, denominada Encuentro de Ciclistas Federados, donde se nuclearon diferentes categorías con el fin de tener activo al pelotón zonal.-



En tal sentido, la cita tuvo lugar el sábado 21 de Abril, en el Complejo Ciclístico Arnoldo Sabino Pucheta, sito en la zona del Parque Industrial de la ciudad de Paraná, el cual fue el anfitrión de un importante número de pedalistas del litoral argentino, quienes se aproximaron a competir y así despuntar el vicio y la pasión por el deporte del pedal.



El encuentro, tuvo un lote más que importante de pedalistas, donde aproximadamente 60 ciclistas se hicieron presente y los ciclistas locales, que representan al Equipo ESCO AGROPLAN, participaron de dicha jornada con una muy buena labor desarrollada.-



La jornada inició a partir de las 14:00 horas, culminando a las 16:00 horas con la Prueba de Fondo destinada para ciclistas de las categorías Elite – Sub 23 – Master A y Juveniles.-



Dicha prueba se llevó bajo la modalidad de prueba por final, donde los pedalistas después de 70 minutos de competencia, cerraron en un sprint final, imponiéndose Nicolás Rubattino de Paraná, sobre Brian Gutierrez del Esco Agroplan y Manuel Schonfeld del mismo equipo. El podio de los 5 primeros lo cerraron Guillermo Piceda de Santa Fe y Exequiel David del Esco Agroplan.



CLASIFIcACION GENERAL



1) Nicolás Rubattino – Parana.-

2) Brian Gutierrez – ESCO AGROPLAN

3) Manuel Schonfeld – ESCO AGROPLAN

4) Guillermo Piceda – Santa Fe

5) Exequiel David – ESCO AGROPLAN





PROXIMA COMPETENCIA DEL ESCO AGROPLAN LOS CASCOS



Por su parte, el Equipo ESCO AGROPLAN LOS CASCOS, se prepara para un fin de mes movido, donde la escuadra se hará presente en una de las pruebas más importantes de la provincia de Buenos Aires, denominada GRAN FONDO, donde cada año se suman mayores interesados en la participación, estimándose una presencia de pedalistas del orden a los 1000 ciclistas entre las diferentes categorías.-



Allí el Equipo ESCO se hará presente el 29 de Abril, con una escuadra completa de 12 pedalistas entre los ciclistas entrerrianos y los refuerzos que posee la escuadra.

Además, el Olímpico Walter Pérez, se calzará nuevamente la ropa de ciclista para ser parte del pelotón, defendiendo los colores del ESCO AGROPLAN LOS CASCOS.-

Esta prueba, tiene como expectativa de los pedalistas además de la importante premiación que reparte, que es una prueba donde los ciclistas recorren parte de la Capital Federal y las localidades de Vicente López y San Isidro, con largada y llegada en el Parque Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-



Tiene un recorrido de 100 kilómetros y es organizada por la Empresa IMAGEN DEPORTIVA, con la Fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo Pista y Ruta.-



Para esta ocasión el ESCO AGROPLAN se presentará con Lucas Gaday; Julián Gaday; Sebastián Tolosa; Juan Boldú; Omar Azzem; Walter Pérez, Exequiel Romero; Martín Ferrari; Claudio Arone; Brian Gutierrez; Exequiel David y Diego Asis.-



CATEGORÍAS QUE REUNE EL GRAN FONDO



Caballeros:

1. Junior (16 a 17 años)

2. Sub 23 (18 a 22 años)

3. Elite (23-34 años)

4. Elite Profesional

5. Master A (35-39 años)

6. Master B (40-49 años)

7. Master C (50-59 años)

8. Master D (60-69 años)

9. Master E (70 años en adelante)

10. Ciclismo adaptado No Vidente (Tandems)

11. Ciclismo adaptado Handcycling

12. Mountain Bike Elite

13. Mountain Bike Master (35 años y mayores)



Damas:

12. Sub 23 (18 a 22 años)

13. Elite (23-34 años)

14. Elite Profesional

15. Master A (35-39 años)

16. Master B (40-49 años)

17. Master C (50-59 años)

18. Master D (60 en adelante)

19. Ciclismo Adaptado No Vidente (Tandems)

12. Mountain Bike Elite

13. Mountain Bike Master (35 años y mayores)



87ma. EDICION CLASICA 1RO. DE MAYO - SALTA



Culminado el GRAN FONDO, parte de la escuadra vía aérea se trasladará hasta la Provincia de Salta, para estar presente en la CLÁSICA 1ro. de MAYO. Prueba organizada por la Asociación Salteña de Ciclismo y que reúne lo mejor del pelotón nacional y países limítrofes.-



Todas las expectativas se centrarán para el próximo fin de semana en éstas dos pruebas para el Equipo ESCO AGROPLAN LOS CASCOS.



IMPORTANTE:



La escuadra agradece a los sponsor que hacen posible el trabajo del equipo. A las empresas ESCO S.A.; AGROPLAN S.A.; COLNER ARGENTINA; COACH ARGENTINA; PULVER y GOBIERNO DE ENTRE RIOS.-



FOTOS ACDD – LIBRE PUBLICACION

Toay, 20 al 22/abr/2018

Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta Master y Promocionales de Toay, La Pampa y que contó con la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.

El medallero final quedó en poder de Pueblo de la Paz, de Lomas de Zamora, que con 4 preseas de oro y 12 en total, dominó el certamen.

gacetilla con la información deportiva y fotos del evento (Crédito: Juan Manuel Schulz).

Ariel Blanco

Prensa Facpyr

1139207438

Corrientes, 22/ABR/20018

MES DE CORRIENTES

"El Ciclismo, es un deporte que crece y es eje de la idea de una ciudad saludable"



Este domingo -22 de abril- en la Costanera, se realizó una competencia de ciclismo en las categorías: infantiles, juveniles, élite, máster, promocionales y damas, organizado por la Agrupación Ciclismo Corrientes que preside Edgar Ojeda y la Municipalidad de Corrientes, a través de la Subsecretaría de Deporte, a cargo de Ramón Vallejos con el área de Coordinación de Atletismo, Maratonismo y Ciclismo que dirige, Rafael Segovia.

Un inmejorable escenario, con un día soleado en la Costanera de Corrientes, el ciclismo convocó a sus aficionados en una competencia con gran convocatoria en sus distintas categorías.

Ramón Vallejos, Subsecretario de Deporte de la Municipalidad de Corrientes, que acompañó la jornada de ciclismo "que es una de las prácticas que más adeptos tiene en el mundo y que en nuestra comunidad va creciendo, más aún, cuando la gestión de nuestro intendente, Eduardo Tassano, tiene como objetivo la ciudad saludable, dinámica y con la promoción de la vida asociada al deporte".

Edgar Ojeda, presidente de la Agrupación de Ciclismo de Corrientes, resaltó "la posibilidad de realizar estas competencias, donde no solo el ciclista local viene a competir, sino que llegan de distintas provincias".

Ojeda resaltó el "apoyo fundamental de la municipalidad y en esta oportunidad desde la Subsecretaría de Deporte y la Coordinación del área de Ciclismo, sentimos el acompañamiento necesario que hace que los dirigentes que promocionamos actividades deportivas, tengamos la motivación para seguir trabajando.



Resultados de la Competencia Ciclismo "Mes de Corrientes"



Categoria hasta 5 años

1° Escalante Santiago. Empedrado

2011-2012:

1°Coronel Santiago. Reconquista

2°Navarro Ariano

3° Escalante Patricio

2005- 2006:

1° Sotelo Wilson. Corrientes

2° Ruffino Luciano. Resistencia

3° Mendez Agustin. Ctes

2009-2010

1° Coronel Lucia. Reconquista

2002-2003-2004:

1° Benitez Juan. Colorado Fsa.

2° Lezcano Julio. Fsa

3° Vega Dario. Ctes

promocionales Varones:

1° Ojeda Antonio. Ctes

2° Bobadilla Fabian. Ctes

3° Elias Fabricio. Ctes

4° Sptelo Omar. Ctes

5° Veytes Agustin. Ctes

6° Gonzalez Lautaro. Ctes

7°Zampallone Daniel. Goya

8° Gomez Jonathan.Ctes

9° Sanchez Jorge. Ctes

Promocionales Mujeres:

1° Molina Guadalupe. Ctes

2° Kamijo Mercedes. Ctes

3° Cardozo Micaela. Castelli

Varones Mtb:

1°Alegre Maximiliano. Ctes

2° Sosa German. Ctes

3° Mendez Nicolas. Ctes

4° Sanchez Pedro. Ctes

5° Gomez Ariel. Ctes

6° Correa Hector. Ctes

Damas Mtb:

1° Salinas Claudia. Ctes

2° Sanchez Sandra Lourdes. Ctes

3° Perez Paola. Ctes

4° Ortigoza Sandra. Ctes

5° Rodriguez Maria Ines. Ctes

Master D yE:

1° Ojeda Ramon. Ctes

2° Cencha Miguel.Resistencia

3° Miño Luis.Resistencia

4° Garcia Ricardo. Resistencia

5° Baez Felipe. Lag. Blanca Fsa.

Master C:

1° Salame Eduardo. Reconquista

2° Leguizamon Micaela.Resistencia

3° Ruiz Anibal. Fsa

4° Escalante Pablo. Ctes

Mastes A y B:

1° Coronel Cesar. Reconquista

2° Benitez Daniel. Resistencia

3° Cubilla Alfredo. Ctes

4° Leguizamon Jorge. Resistencia

5° Cardozo Carlos. Castelli

Elite- sub 23 - junior

1° Santangelo Diego. Ctes

2° Navarro Santino.Ctes

3° Aguero Romero Kevin. Paraguay

4° Sanchez Ramon. Ctes

5° Baez Jonathan. Lag Blanca Fsa

6° Romero Manolo. Barranqueras.

Lanús, 14/abr/2018



*MÁSTER E2*

1. PALACIOS ANGEL (EZEIZA)

2. FERNANDEZ ERNESTO (LANÚS)

3. SANTAMARIA JUAN (AVELLANEDA)

4. LIENDO MIGUEL (LANÚS)

5. SAN MILLAN HERNESTO (BANFIELD)



*MÁSTER E1*

1. VALERGA CARLOS (LOBOS)

2. MORENO MIGUEL ÁNGEL (MAGDALENA)

3. CAÑETE RAMÓN (CABA)

4. TRIGUEROS RAÚL (CIUDADELA)

5. RAICHEL LUIS (V. BALLESTER)



*MÁSTER D1*

1. GUZMAN OSCAR (LA PLATA)

2. BARINAGA CARLOS (BANFIELD)

3. TONLORENZI JOSÉ (MORENO)

4. ALMIRÓN ROQUE (CITY BELL)

5. SPEERLI FACUNDO (SAN MARTIN)

6. ARCE RENE (LANÚS)

7. MARRODAN ANDRÉS (QUILMES)

8. CHAMAS GREGORIO (PLATANOS)



*PROMOCIONALES*

1. ALBARRACÍN EMILIANO (HURLINGHAM)

2. ZICAVO DIEGO (LANÚS)

3. ESPOSITO ARIEL (BS AS)

4. CARRIZO NICOLAS (BERAZATEGUI)

5. PIMIENTA JULIO (BERAZATEGUI)

*03/04*

1. SALMÓN OCTAVIO (CAÑUELAS)

2. FORMIGO LUCIO (MAGDALENA)

3. SANTIN ALEJO

*00/01/02*

1. GENOUD ESTANISLAO (S. PEDRO)

2. CHIPOLINI LAUTARO (S. PEDRO)

3. CHIPOLINI FRANCISCO (S. PEDRO)

4. SOSA MATÍAS (LA PLATA)

5. HERNANDEZ NICOLÁS (B. VISTA)



*MÁSTER C*

1. FARIS GUSTAVO (ADROGUE)

2. BATIZ GERARDO (LA PLATA)

3. OVIEDO MIGUEL (S. MIGUEL)

4. ORLANDO JOSÉ (B. VISTA)

5. BASAL DIEGO (LA PLATA)

6. RUBIANES NELSON (TRES DE FEBRERO)

7. PILZ ESTAFANIA (B. VISTA)

8. ACCOMAZZO DANIEL (LANÚS)



*MÁSTER B*

1. SALMON MARIANO (CAÑUELAS)

2. CAROSIO LEONARDO (MORON)

3. KRYWIONOK MAXIMILIANO (MORENO)

4. CARRIZO NELSON (BERAZATEGUI)

5. DE GIORGIO JORGE (L. DEL MIRADOR)

6. ARTIGAS SERGIO (J. C. PAZ)

7. CANALES LUIS (BERAZATEGUI)

8. MATEOS LEONARDO (S. VICENTE)

9. SANTIN CRISTIAN (LA PLATA)

10. ROLDAN MARIANO (MERLO)



LIL *ELITE*

1. RICHARD GABRIEL (LANÚS)

2. MONTES MIGUEL (ALBERTI)

3. DAVIS IGNACIO (RINGUELET)

4. FREIRE GASTÓN (ESCALADA)

5. HABERKORN JONATHAN (CASEROS)

*MÁSTER A*

1. DAVIS IGNACIO (RINGUELET)

2. FRAIRE GASTÓN (ESCALDA)

*INFANTILES*



Participaron:

Pimienta Alex (2008)

Ayala Mateo (2005)

Galindez Abril (2006)

Romero Ariel (2003)

Reyna Franco (2004)

Santin Ramiro (2007)

Rodríguez Catalina (2013)

Montes Mia (2010)

Informe Lanús Cicles Club

MTB Y RURAL BIKE

Cerro Bayo, Neuquén - 22/abr/2018

primera fecha de la Copa Argentina de Descenso desarrollada en el Cerro Bayo, Villa La Angostura, Neuquen.



La misma fue además la única competencia clase1 de la UCI (unión ciclista internacional) ha desarrollarse en todo este 2018 en Sudamerica y busco lograr cumplir con todos los requisitos para poder postular la misma para un campeonato panamericano.



Les adjuntamos el Link Prensa Copa Nacional DH fotos, videos y resultados del evento.

Potrero de los Funes, 22/abr/2018

Volvió el Cross Country a Potrero de Los Funes

.

El Circuito del Camping La Salagria en Potrero de Los Funes, se vistió de MTB albergando la 1er fecha del Cross Country (XC) de la Copa Provincial FACiMo San Luis 2018.





La jornada, soleada al comienzo del dia le dio un muy lindo marco de público al circuito enclavado en plena sierras; apenas largadas las últimas competencias se desató una lluvia torrencial, que le dio otro condimento a los bikers que en ese momento estaban en competencia, las pruebas pudieron finalizar, y la gente disfrutó aun con la lluvia.



Lucas Caballero (Sub 23) ganó la general de la tercera manga, cruzando la meta, con una intensa lluvia, completando las 6 vueltas, en 1h02m42s.



Cerca de 200 bikers de diferentes lugares de la provincia de San Luis y de Argentina como Colón (Provincia de Bs As), Hughes (Provincia de Santa Fe), Mendoza, San Juan, La Pampa, estuvieron presentes. Esta Copa da puntaje para el ranking nacional FACiMo.



Las competencias comenzaron pasadas las 10:30, con las todas categorías infantiles, luego llegaría el turno a la 2da manga donde largaron Master B2, C1,C2,D, Menores, Damas Master A y B. al mediodía se dio marcha a la última manga donde estaban las categorias mas experimentadas, Elite, Sub23, Cadetes, Master A1, A2, B1, Damas Elite, Damas Sub 23 y Damas Juveniles.



Resultados por categoría



Gracias por la difusión

Foto PH Claudio Rodríguez (Prensa Copa Provincial FACiMo San Luis)

Contacto 266 4588716

Web https://copafacimosanluis.wixsite.com/mtbsl

Facebook https://www.facebook.com/Copa-Provincial-Facimo-San-Luis-898371320202044/

Twitter https://twitter.com/COPASANLUISMTB