RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 26.3.2018 - Buenos Aires y Santa Fe

Carreras en San Pedro, Venado Tuerto, Lanús, Tandil y Salto

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos San Pedro, Venado Tuerto, Lanús, Tandil y Salto.

Gardey (Tandil), 25/mar/2018

El domingo 25/03 se disputó en Gardey la segunda edición de la prueba en la modalidad contra reloj en parejas con la participación de 54 parejas de toda la provincia. La prueba principal fue ganada por el equipo formado por Maximiliano Bozzolo y Cristian Giuliano. El agradecimiento de Tandil Cicles Club a la Asociación Cooperadora de la Escuela de Concentración Rural Nº 1 de Gardey; al Delegado Municipal Edgardo Zubigaray y a la Dirección de Deportes del Municipio de Tandil. Ver Resultados

Informe Jorge Othar

San Pedro, 24/mar/2018

Con largada en la Municipalidad de San Pedro, a modo de reclamo, se disputó la competencia de ruta “Doble Vuelta Obligado”, que contó con la participación de más de un centenar de ciclistas y donde resultaron ganadores, Javier Barco en la Peña Ciclistas Sampedrinos y Master “D”; Pablo Leone, Master “C” y Mayores, mientras en la principal, Lázaro Villarruel se llevó la victoria.





Clasificaciones



PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS Y MASTER “D”



1° Javier Barco

2° Raúl “Bulla” Peralta

3° Juan Maseli

4° Ceferino Escobar

5° Rubén Morales

6° Luis Chango Aguilera

7° Daniel Boaglio Junior

8° Raúl Canabal



MASTER “C” Y MAYORES



1° Pablo Leone

2° Lucas Arpia



3° José Luis Pereyra

4° Rubén Manfrida (San Antonio de Areco)

5° Fabián Boaglio

6° Raúl Gauna

7° Mario Fabrizio



LIBRE



1° Lázaro Villarruel

2° José Ramón Paz

3° Lucas Cardoso

4° Mariano Manzo

5° Ignacio Pisani

6° Juan José Paz

7° Germán Broggi (Chacabuco)

8° Alejandro Tuero

San Pedro, 17/mar/2018

El clima inestable, gracias a Dios, dejó desarrollar íntegramente la programación convocada por Pro Ciclismo San Pedro en el circuito Panorámico del Oeste; destacada participación de corredores y público, quienes dieron el brillo adecuado a la deportiva tarde del sábado 17 de Marzo 2018.





Ganaron en las distintas categorías realizadas: Héctor Dallochio, Daniel Chipolini, Roberto Gómez, Ignacio García, Rubén González, Eduardo José Villarruel y José Ramón Paz.



INFANTILES



Pedro Olivo; Renata Paz; Justin Giuliani; Gonzalo Paz Laureano Cardoso; Fantino Giuliani; Kevin Guerra; Julian Toucedo; Alan Centurión.-



VALIENTES



1° Héctor “Chiquito” Dallochio

2° Calixto Boaglio

3° Oscar “Nene” Berventan



PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINO



1° Daniel Chipolini

2° José Eduardo Hepp

3° José Aran

4° Rubén “Pelusa” Laurino

5° Ceferino “Chata” Escobar



MASTER “D”



1° Roberto Gómez (Capilla del Señor)

2° Oscar “Colita Vidal (Arrecifes)

3° Jorge Cannata (San Pedro)

4° Juan Carlos Ariza (Arrecifes)

5° Ramón Mondinali (San Pedro)



MENORES



1° Ignacio “Nacho” García (Santa Lucía)

2° Orlando Carabajal (San Andrés de Giles)

3° Joaquín Muñoz (San Andrés de Giles)

4° Valentín Manzo (San Pedro)

5° Braian Carro (San Pedro)

6° Pablo Guerra (San Pedro)



MAYORES y MASTER “C”



1° Rubén “Pillo” González (Zárate)

2° Rubén Mallada (Zárate).

3° Luis Vegetti (Rafaela)

4° Edgardo Agotegaray ( San Andrés de Giles)

5° Leo Mena (Capitán Sarmiento)



MASTER “B”



1° Eduardo José Villarruel (San Pedro)

2° Cristian Basualdo (San Pedro)

3° Carlos Giuliani (San Pedro)



PROMOCIONAL - MASTER “A” e INVITADOS



1° José Ramón Paz (San Pedro)

2° Cristian Monzon (San Pedro)

3° Germán Broggi (Chacabuco)

4° Juan José Paz (San Pedro)

5° Geremías Muños (San Andrés de Giles)

6° Marcos Pérez (Salto)

7° Lucas Cardoso (San Pedro)



Info: Raúl Canabal

Fotos: Juan Paz

ROMÁN M. BACA

Venado Tuerto, 17/mar/2018

RESULTADOS DE LAS COMPETICIAS DE CICLISMO REALIZADO EL SABADO 17 DE MARZO DE 2018 EN LA CIUDAD DE VENADO TUERTO ORGANIZADO POR EL CLUB CICLISTA MARIO MATHIEU EN EL VELÓDROMO MUNICIPAL CON EL AUSPICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO



INFANTILES 2012-2013 3 PARTICIPANTES



1º MAXIMILIANO TOGNATO CASILDA

2º AGOSTINA SUAREZ RIO CUARTO

3º MORENA ORDOÑEZ JUNIN



INFANTILES 2010-11 3 PARTICIPANTES



1° BENJAMIN TURDO VENADO TUERTO

2° BENJAMIN ALBAREZ VENADO TUERTO

3° NICOLAS PRADO VILLA CAÑAS



INFANTILES 2008-09 8 PARTICIPANTES



1° ANA LAURA CHAVEZ ARIAS

2° SEBASTIAN ALBORNOZ VILLA CONTITUCION

3° FEDERICO VELAZQUEZ SAN NICOLAS

4° NANDI ALBORNOZ ARIAS

5º BENJAMIN MURTAGH VENADO TUERTO



INFANTILES 2006-07 7 PARTICIPANTES



1° DONATO CERATTI ARIAS

2° MAGALI VELAZQUEZ SAN NICOLAS

3º ULISES VELAZQUEZ SAN NICOLAS

4º MAXIMO BAUS VENADO TUERTO

5º FRANCO LOYARTE VENADO TUERTO



MENORES 2004-05 11 PARTICIPANTES



1º GIANFRANCO TREJO ARIAS

2º BRUNO GODOY VENADO TUERTO

3º FACUNDO GELOSSI BELL VILLE

4º GORAN DUNDIC SALTO

5º LEANDRO FERNANDEZ VENADO TUERTO



DEBUTANTES Y MENORES 15 PARTICIPANTES



1° ADRIAN GOMEZ VENADO TUERTO

2° FEDERICO ARCHIPRETE VENADO TUERTO

3° CARLOS CARPIO VENADO TUERTO

4° LUCIANO BUSTAMANTE VENADO TUERTO

5° PABLO ROMERO VENADO TUERTO



MASTER D Y E 6 PARTICIPANTES



1° JUAN ZUBIMENDI VENADO TUERTO

2° OSCAR CARIS VENADO TUERTO

3° ENRIQUE MOYANO RIO CUARTO

4° RAMON FERREYRA VENADO TUERTO

5° JULIO SOSA VENADO TUERTO



ESPECIAL E



1° ENRIQUE MOYANO RIO CUARTO



MASTER C 16 PARTICIPANTES



1° GUSTAVO SAMPO BELL VILLE

2° VICENTE ZORIC VENADO TUERTO

3° DARIO RUFINO RIO CUARTO

4° CRISTINA GREVE BELL VILLE

5° MARCELO TOGNATO CASILDA



MASTER B Y C 17 PARTICIPANTES



1° MILTON VESCO CASILDA

2° FERNANDO TOGNINELLI VENADO TUERTO

3° FERNANDO NAGLIANO FIRMAT

4° GASTON TASSELLI CASILDA

5° ALBERTO ALANIZ RIO CUARTO



PROMOCIONALES Y MENORES 15 PARTICIPANTES



1º JUAN MANUEL GODOY ARIAS

2º NICOLAS MAIDANA WHEELWRIGHT

3º LUCAS CARIS VENADO TUERTO

4º EMANUEL QUIROGA VENADO TUERTO

5º LUCIANO MAZZONI VENADO TUERTO



ELITE Y JUVENILES 12 PARTICIPANTES



1º ISAIAS ABU JUNIN

2º MAURICIO ARCHIPRETE VENADO TUERTO

3º JESUS PATALAGOYTIA VENADO TUERTO

4º JUAN IGNACIO PERIALES SANTI SPIRITU

5º MAURO RIVAROLA VENADO TUERTO

6º JUAN MANUEL GODOY ARIAS



LUIS PIERACCINI

PRESIDENTE

Lanús, 17/mar/2018



*MÁSTER E2*

1. CHAAR FELIX (NAVARRO)

2. SANTAMARIA JUAN (AVELLANEDA)

3. DEL VALLE “MENENE” (MUNRO)

4. GIANNINI HORACIO (QUILMES)

5. GOMEZ RAÚL (LOMAS)

*MÁSTER E1*

1. VALERGA CARLOS (LOBOS)

2. ACHILLE LUIS (CABA)

3. CAÑETE RAMÓN (CABA)

4. MORENO MIGUEL ÁNGEL (MAGDALENA)

5. AIMAR JUAN (PADUA)

*MÁSTER D1*

1. TONLORENZI JOSÉ (MORENO)

2. ALMIRÓN ROQUE (CITY BELL)

3. BARINAGA CARLOS (BANFIELD)

4. CARBAJAL JOSÉ (CABA)

5. MARTINEZ NORBERTO (M. GRANDE)

*MÁSTER D2*

1. ALMIRON RAMÓN (CITY BELL)

2. CARBAJAL JOSÉ (CABA)

3. MARTINEZ NORBERTO (M. GRANDE)



*PROMOCIONALES*

1. COSTA SERGIO (R. PEREZ)

2. ZANIRATTO MARTÍN (R. PEREZ)

3. ALBARRACÍN EMILIANO (HURLINGHAM)

4. ZICAVO DIEGO (LANÚS)

5. DOSTAL ERNESTO (ALBERTI)

*JUVENILES*

1. LORETO MARCO (GONNET)

2. SOSA MATIAS (LA PLATA)

3. RAMIREZ

4. PANOZZO BRANDON (GLEW)



*MÁSTER C2*

1. FARIS GUSTAVO (ADROGUE)

2. YOUNG DAVID (CHASCOMÚS)

3. DAZZAN BENITO (QUILMES)



*MÁSTER C1*

1. FARIS GUSTAVO (ADROGUE)

2. RAMUNDO NORBERTO (ADROGUE)

3. VARELA NESTOR (ARRECIFES)

4. YOUNG DAVID (CHASCOMÚS)

5. POZZOLI ADRIÁN (BERAZATEGUI)



*DAMAS*

1. PREZIOSO ALEJANDRA (ITUZAINGÓ)

2. SAPONARA ELISA (MORENO)

3. ALLIEGRO ALEJANDRA (ITUZAINGÓ)



*MÁSTER B*

1. FLORES MARTÍN (B. VISTA)

2. LEGUIZAMON EDUARDO (R. PEREZ)

3. DI GIORGIO JORGE (L. MIRADOR)

4. MARCO MARCELO (LOBOS)

5. MIGUELES MARCOS (LOMAS)

6. MARSIGLIA ALBERTO (LA PLATA)

7. GARROCHO MARTÍN (LOBOS)

8. FERNANDEZ PABLO (V. ELISA)



**ELITE*

1. CONTE TOMÁS (ZARATE)

2. MENDEZ MARCOS (MORENO)

3. LOPEZ GERMAN (LANÚS)

4. GONZALES ANDRÉS (GILES)

5. RICO LUCAS (PACHECO)

6. TROZZI EMILIANO (CHIVILVOY)

7. GADAY JULIAN (L. GUILLÓN)

8. FERNANDEZ FACUNDO (LAS FLORES)

*SPRINT*

-TROZZI EMILIANO (CHIVILCOY)

*MÁSTER A*

1. RICO LUCAS (PACHECO)

2. FERNANDEZ FACUNDO (LAS FLORES)

3. STRAUCH JORGE (LOBOS)

*INFANTILES*



Participaron:

Galíndez Abril (2006)

Reyna Franco (2004)

Fernández Valentín (2006)

Migueles Ramiro (2007)

Rodríguez Facundo (2005)

Migueles José (2012)

Rojas Benjamín (2006)

López Augusto (2013)

Lovese Nicolás (2003)

Perez Mateo (2013)

Ayala Mateo (2005)

Villalba Nazareno (2013)

Liserre Alejo (2006)



Informe Lanús Cicles Club

Salto, 18/mar/2018

En Salto el Venadense Mauricio Archiprete Ganó en la carrera central



La comisión Municipal de Ciclismo de Salto realizó la jornada de ciclismo en reconocimiento al Intendente ciclista de esa ciudad Ricardo Alessandro.

Jornada ventosa en la pista de cristal hizo estrago en todas las categorías que se vieron poblada de participantes

En la prueba central para Elite y Sub 23, sobre un total de 70 minutos, fueron seis los pedalistas que tomaron el giro de diferencia en las vueltas finales jugó la heroica el venadense Mauricio Archiprete y llegó en solitario al banderazo final



Debutantes Mayores de 38 años

1° Claudio Lara – Chacabuco; 2° Aníbal Lobo – Carlos Casares; 3° arlos Leitur – Junin; 4° Dionisio Badano – Cap. Sarmiento; 5° Walter Pecohea – Carlos Casares; 6° Robero Arias - Colon



Debutantes Menores de 38 años

1° Damián Almirón – Lobería; 2° Sergio Crocci – Rauch; 3° Ricardo Rearte – Colon; 4° José María Fellin – Arrecifes; 5° Luciano Briloni – Chacabuco; 6° Yoel Córdoba – Gral. Alvear



Master D y Damas

1° Néstor Macchi – Cap. Sarmiento; 2° José Villa – Junin; 3° José Luis Constantino – Lincoln; 4° Pedro Pablo Pérez – Junin; 5° Anabel Ruiz – Junin; 6° Roberto Arrospide – Salto



Infantiles

2012

1° Justin Giuliani – San Pedro; 2° Benjamín Piñero – Arrecifes; 3° Renata Paz - San Pedro; 4° Gaspar Roth



2010/11

1° Tomás Olguín – Colon; 2° Antonia Orozco – Lincoln; 3° Julián Viola – Lincoln; 4° Laureano Cardozo – San Pedro; 5° Juan Cardozo – Lincoln; 6° Valentino Aguilar – Junin; 7° Francisco Alvarez – Jauregui



2008/09

1° Fantino Giuliani – San Pedro; 2° Agustín Rufino –Salto; 3° Ivo Viola – Lincoln; 4° Tomás Guilloti – Lincoln



2006/07

1° Gonzalo Echevarne – Salto; 2° Thiago Crebay – Lincoln; 3° Kevin Guerra – San Pedro; 4° Benjamin Calderero – Chacabuco; 5° Facundo Alvarez – Jauregui



2004/05

1° Mariano Castro Lincoln; 2° Ramiro Astrada – Carlos Casares; 3° Román Gorocito – Mercedes; 4° Goran Dundic - Salto, 5° Brenda Paz – San Pedro; 6° Malena Aliendro – San A. de Giles



Máster C

1° Adrián García – Vdo. Tuerto; 2° Sergio Rodríguez – Pergamino; 3° Eduardo Villarruel – San Pedro; 4° Claudio Varela – Arrecifes; 5° Néstor Varela – Arrecifes: 6° Fredy Lemos – Luján



Master B

1° Eduardo Leguizamón – Roque ¨Perez; 2° Claudio Impalá – Junin; 3° Marcos Perez – Salto; 4° José Ramón Paz – San Pedro; 5° Ariel Leguizamon – Salto; 6° Daniel Simone – Chacabuco; 7° Carlos Giuliani – San Pedro; 8° Luciano Tala – Arrecifes



Promocionales

1° Lukas Dundic – Salto; 2° Juan Paz – San Pedro; 3° Cristian Monzón – San Pedro; 4° Jeremías Muñoz – San A. de Giles; 5° Maximliano Colzani – Colon; 6° Adrián Mendoza – San Pedro



Elite y Sub 23

1° Mauricio Archiprete – Vdo. Tuerto (Club Rivadavia Junin); 2° Agustín Del Negro (SAT) Roque Perez; 3° Federico Ojeda – JEA Construcciones Pergamino; 4° Mariano Manzo – San Pedro; 5° Facundo Lezica – Bragado Cicles Club; 6° Agustín Martínez – Tpte El Sol 9 de Julio



Cobertura_ Entre Ruedas Y Pedales – José Luis Achetta