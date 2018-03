RESULTADOS E INFORMES DE COMPETENCIAS CICLÍSTICAS

Resultados del Ciclismo

Ruta, Pista y MTB - 7.3.2018 - Santiago del Estero y Buenos Aires

Carreras en San Pedro, Lanús, S. del Estero y La Plata

Estos son los resultados de competencias ciclísticas disputadas en distintos puntos del país. Publicamos San Pedro, Lanús, S. del Estero y La Plata.

La Plata, 4/mar/2018

OMAR AZZEM GANO EN EL BOSQUE PLATENSE



Organizado por la “Peña Marilon” y fiscalizado por la Asociación Ciclista Regional La Plata se realizó un gran encuentro en el circuito Astronomía del bosque platense. En Elite,la victoria fue para Omar Azzem del equipo Los Cascos Esco Agroplan, en Máster B para Martín Flores, en Máster C para Mario Avaca, en Máster D para Luis Sangrivolli y en Máster E para Juan Carlos Haedo.



Categoria Fixie



Hombres



1°Emiliano Albarracin

2°Emanuel Albo

3°Brian Torres



Mujeres



1° Marina Garcia Del Rio

2° Agustina Fernandez

3° Flora Sanchez



Master D



1° Luis Sangrivolli

2° Miguel Manzo

3° Raúl Dessi

4° Oscar Guzman

5° Jorge Filardi



Master E



1° Juan Carlos Haedo

2° Carlos Sanchez

3° Rodolfo Pérez



Master C



1° Mario Avaca

2° Nestor Pellegrino

3° Pedro Leonis

4° Mario Madeo

5° Gerardo Batiz



Master B



1° Martin Flores

2° Ruben Gregori

3° Martin Garrocho

4° Gastón Paredes

5° Mariano Salmon



Elite y Sub 23 y Master A



1° Omar Salin Azzem

2° Sebastián Trillini

3° Jesús Mayerna

4° Lucas Gaday

5° Fernado Gil Maidana

San Pedro, 3/mar/2018

Intervención notable de Ciclistas referentes de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y colmadas instalaciones del circuito, por aficionados que disfrutaron de un hermoso espectáculo de velocidad en todas las categorías disputadas; destacada exposición de los niños de la escuelita “Juan Paz” e infantiles visitantes, el sábado en la programación de Pro Ciclismo San Pedro, donde se alzaron con la victoria Facundo Gelosi en la Peña; Master “D”, fue de Ángel Managua (Capilla del Señor); Joaquín Muñoz (San Andrés de Giles), se llevó la Carrera para Menores; el brillante 1-2 de Sampedrinos en Master “C” y Mayores; también el podio de Master “B”, netamente local y la principal, luego de sacar un giro de ventaja junto a tres pedalistas, sobre el final, el Rosarino, Luciano "Chaco" Pereyra, sorprendió y aceleró hasta llegar a la línea de sentencia con clara ventaja y alzar los brazos alabando el gran triunfo logrado en el Panorámico del Oeste.



INFANTILES



Participaron: Kevin Guerra – Fantino Giuliani – Juan Pablo Echevarne (Salto) – Laureano Cardoso – Justin Giuliani – Juan Pedro Oliver – Gonzalo Paz – Renato Mendoza – Oscar Palacio –



PEÑA CICLISTAS SAMPEDRINOS



1° Facundo Gelosi

2° Javier Barco

3° Omar Cardenia

4° Ceferino Escobar

5° Silvio Ponce



MASTER “D”



1° Ángel Managua (Capilla del Señor)

2° Jorge Cannata (San Pedro)

3° Juan Carol (San Antonio de Areco)

4° Juan Aliendro (San Andrés de Giles)

5° Roberto Nievas (Zárate)



MENORES



1° Joaquín Muñoz (San Andrés de Giles)

2° Ignacio García (Santa Lucía)

3° Luis María Fellin (Arrecifes)

4° Matías Quiroga (Arrecifes)

5° Juan Quintana (San Pedro)

6° Joel Ponce (Arrecifes)



MASTER “C” y MENORES



1° José Eduardo Villarruel (San Pedro)

2° José Luis Pereyra (San Pedro)

3° Rubén Mallada (Zárate)

4° Raúl Gauna (San Pedro)

5° Daniel Boaglio (San Pedro)

6° Darío Rivarola (Capitán Sarmiento)

7° Leo Mena (Capitán Sarmiento)

8° Claudio Varela (Arrecifes)



Ganadores de embalajes especiales: Cesar Giménez (Capitán Sarmiento) – Claudio Varela (Arrecifes) – Juan Carlos Manzo (San Pedro).-



MASTER “B”



1° Carlos Giuliani (San Pedro)

2° Cristian Basualdo (San Pedro)

3° Juan Pablo Villarruel (San Pedro)



PROMOCIONAL – MASTER “A” e INVITADOS



1° Luciano Pereyra (Rosario)

2° Germán Broggi (Chacabuco)

3° Jeremías Muñoz (San Andrés de Giles)

4° Marcos Pérez (Salto)

5° Mariano Manzo (San Pedro)

6° Federico Ojeda (Pergamino)

7° Lázaro Villarruel (San Pedro)

8° Alberto Pereyra (Rosario)



Ganadores Sprint especiales: Lázaro Villarruel – Martín Pérez (Salto) – Cesar Caceres (Arrecifes) – Cristian Basualdo – Mariano Manzo – Alberto Pereyra (Rosario) – Cristian Monzón – Juan José Paz – Marcos Pérez (Salto) – Lucas Cardoso.-

*MÁSTER E2*

1. SANTAMARIA JUAN (AVELLANEDA)



*MÁSTER E1*

1. MORENO MIGUEL ÁNGEL (MAGDALENA)

2. AIMAR JUAN (PADUA)

3. RAICHEL LUIS (V. BALLESTER)

4. BATISTA CARLOS (TIGRE)

5. VALERGA CARLOS (LOBOS)



*MÁSTER D1*

1. ALMIRÓN RAMÓN (CITY BELL)

2. GOMEZ ROBERTO (CAPILLA)

3. TONLORENZI JOSÉ (MORENO)

4. DEZI RAÚL (B. BLANCA)

5. TORREZ DANIEL (PADUA)



*MÁSTER D2*

1. ALMIRON RAMÓN (CITY BELL)

2. CARBAJAL JOSÉ (CABA)

3. MARTINEZ NORBERTO (M. GRANDE)



*PROMOCIONALES*

1. ZICAVO DIEGO (LANÚS)

2. SOSA MARCOS (LANÚS)

3. MAGISTRELLO FERNANDO (EZEIZA)

4. NOGUERA MAURO (LONGCHAMPS)

5. MOMPARLER PABLO (S. MIGUEL)

6. GOMEZ ANDRES (LANÚS)

*SPRINT*

-GONZALES CESAR (B. VISTA)



*JUVENILES*

1. PANOZZO BRANDON (GLEW)



*MÁSTER C2*

1. FARIS GUSTAVO (ADROGUE)

2. GALAN ALBERTO (CALZADA)

3. IRIBERRI RICARDO (CAMPANA)



*MÁSTER C1*

1. ILLANES RAÚL (LANÚS)

2. FARIS GUSTAVO (ADROGUE)

3. FERNANDEZ ROBERTO (S. JUAN)

4. GONCEBATE MARCELO (CHIVILCOY)

5. TORRES DIEGO (CAPITAL)



*DAMAS*

1. PREZIOSO ALEJANDRA (ITUZAINGÓ)



*MÁSTER B*

1. ALMIRÓN MARCELO (LA PLATA)

2. ROSELLO CESAR (C. CASARES)

3. QUINTEROS ANDRÉS (S. MIGUEL)

4. BEROY CLAUDIO (V. TUERTO)

5. CANALES LUIS (BERAZATEGUI)



*LIBRE*

1. RICHARD GABRIEL (LOMAS)

2. GUIÑAZÚ OMAR (LANÚS)

3. GONZALES ANDRES (GILES)

4. LOPEZ DAVID (LANÚS)

5. VILLALBA DANIEL (LANÚS)

*INFANTILES*



Participaron:

López Augusto (2010)

López Sebastián (2009)

Diego Lautaro (2005)

Diego Santino (2011)

Lamberto Mauricio (2003)

Costa Bautista (2009)

Costa Felipe (2012)

López Martiniano (2009)

Ayala Mateo (2005)

Faris Salvador (2008)

Almirón Martiniano (2010)

Penas Benjamín (2007)

Perez Mateo (2013)



Info Lanús Cicles Club

MTB Y RURAL BIKE

Santiago del Estero, 4/mar/2018

DESAFIO VILLA GUASAYAN MOUNTAIN BIKE XC

TRIUNFAZO DEL SANTIAGUEÑO NICO PALLARES



Se corrió la Primera Edicion del Desafio Villa Guasayan en la turistica e histórica villa serrana en la Ruta 3 por el Gran Premio Gobierno de la Provincia, con un triunfazo del santiagueño Nicolas Pallares, escoltado en la general por Matias Mercado y tercero fue el termense Ariel Gomez.

Se disputó en un circuito serrano, de 4,600km, en dos mangas,en todas las categorías con casi un centenar de bikers y un marco de público que acompañó esta fecha, con muchas alternativas en cada divisional, procedentes de las ciudades de Bandera, Añatuya, Termas de Río Hondo, Frias, La Banda y capital y de Recreo, provincia de Catamarca.

Esta prueba contó con el apoyo del Gobierno de la Provincia, Sub Secretaria de Deportes de la provincia y Auspiciada por la Comisión Municipal de Villa Guasayan, y el apoyo logístico de la Secretaria de Seguridad Vial y la Policía de la Provincia.

En la fiesta de entrega de premios además hubo exposición de artesanos de la zona, grupos folclóricos, academia de Danzas folclóricas de niños y se sirvió un Asado Criollo para todos los bikers participantes

El grupo de bikers de la Unse, luego de la presentación de los niños bailarines, hicieron una donación de botas de gaucho para uno de los más pequeños de 4 añitos que hizo un malambo que se robó la ovación de la multitud y hermoso gesto de los bikers santiagueños

Una verdadera fiesta del mountain bike con pruebas difíciles por el escenario y el calor de unos 35º que soportaron y se brindaron por el espectáculo

clasificación por Categoría

Menores 1.-Manuel Nuñez -Termas de Rio Hondo

2.-Mateo Sanchez

3.- Joaquin Paz

4.- Julian Mansilla

5.-Agustin Pereyra

6.-Francisco Orellano

7.-Daniel Nuñez

8.-Elias Lizarraga

9.-David Scasso

10.-Facundo Pereyra

DAMAS MENORES 1.- Maria Luz Pallares

2.-Sofia Orellano

3.-Maria Victoria Pacheco

DAMAS JUVENILES 1.-Guadalupe Scarano

DAMAS MASTER 1.-Noemi Diaz Miranda

2.-Claudia Villavicencio

MASTER C-VARONES 1.- José Ramón Gomez

2.--Mario Leguizamon

MASTER D.- 1.-Walter Coronel

2.-Ricardo Chazarreta

3.-Juan Fernandez

PROMOCIONALES 1.- Emanuel Bolla

2.- Cristian Van de Velde

3.-Diego Gitale

4.-Nestor Fernandez

5.-Carlos Rodriguez

6.-Martin Palomino

7.- Fernando Rodriguez

JUVENILES 1.- Jail Messa

2.-Nicolas Maldonado

3.-Esteban Dorado

4.-Emiliano Medina

SUB 23.- 1.-Matias Mercado

2.-Nestor Mojica

3.-Claudio Scasso

4.-Fernando Fernnde

MASTER A 1.-Ariel Gomez

2.-Leandro Grigera

3.-Renzo Navarreta

4.-Juan Ledesma

5.-Ramiro Lopez

MASTER B.- 1.-Claudio Cordoba

2.- Bruno Muratore

3.-Raul Suarez

4.-Diego Coccimano

5.-Diego Boglione

ELITE 1.- Nicolás Pallares

2.-Hugo Videla

3.-Martin San Segundo

4.-Franco Ruiz

5.-Hernan Chazarreta