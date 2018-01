 InfoBiker

ENTREVISTA A DANIEL DÍAZ

Viví cosas inolvidables

Daniel Díaz

El salteño, flamante incorporación del equipo SEP

El salteño Daniel Díaz regresó al país luego de dos años en el Delko Marseille Provence KTM francés y nos contó su experiencia y el nuevo proyecto dentro del SEP San Juan con el cual afrontará la 36ª Vuelta a San Juan.

¿Cuál es el balance de la experiencia de dos años en el Delko Marseille?

Fue una experiencia muy linda, correr carreras de primer nivel, carreras World Tour que es otra galaxia, estar en una estructura profesional continental, conocer la manera en que se trabaja, me dejó muchas cosas positivas, se aprende mucho y estoy muy contento, me alegra que la vida me haya dado la oportunidad de estar allá.

Deportivamente el primer año me costó un poco, no logré llegar al mejor rendimiento que quería y después me enfermé con un virus que me complicó la segunda parte de la temporada.

En el segundo año el calendario no fue de lo mejor, pero a partir de julio empecé a correr más carreras en Europa como Tour de Austria, Vuelta a Burgos y Arctic Race en Noruega en donde sentí que iba bastante mejor.

“El equipo quedó contento con mi rendimiento, pero no llegamos a un acuerdo para renovar y con el tema de la reducción de plantillas de todos los equipos profesionales, me pareció que era el momento de volver a Argentina, tuve propuestas que no fueron tan interesantes y al poner todo en la balanza nos pareció un buen momento de volver y establecernos aquí” resumió Díaz.

El salteño compara sus dos estadías en Europa a donde llegó allá por 2010 y empezó a competir entre los amateurs, realizando una excelente campaña que le permitió ser stagiare del Footon Servetto y a la temporada siguiente firmar con La Pomme Marseille.

“Fueron muy diferentes, la primera vez que estuve llegué siendo amateur, con toda la ilusión y me encontré con un gran nivel, fue todo novedoso, todo muy brillante y muy bueno, en el segundo año sufrí el desarraigo y comparado a mi segunda estadía en donde pude irme con mi mujer fue muy diferente a nivel personal, moral y de apoyo, cambió mucho, estaba bien y estable en ese sentido y lo viví de otra manera” explicó.

Volvés a Argentina para formar parte del SEP San Juan, ¿qué encontraste y cuáles son los objetivos?

Me encontré un muy buen grupo de ciclistas y personas y eso me pone bien, porque es bueno estar en un buen ambiente de trabajo, hay un gran trabajo de equipo y de la familia Díaz que son los que están a la cabeza de todo esto, hay ganas de crecer y mejorar y eso lo veo muy positivo, sabemos que se puede hacer un muy buen trabajo en conjunto, así que estoy con mucha ilusión de ser parte del proyecto del SEP para hacer el calendario en Argentina y en Sudamerica.

Daniel Díaz, quien ya sabe lo que es festejar en una prueba UCI 2.1 en Argentina porque logró la victoria en el Tour de San Luis 2013 y 2015 apuntó como objetivo a la Vuelta a San Juan que se viene.

“Tuve la suerte de terminar la temporada europea de manera temprana (agosto), por cómo se fue dando el calendario y al tener buena relación con el dueño del equipo francés, me dieron un poco de licencia, así que pude adelantar la preparación de cara a lo que va a ser la Vuelta, no son los tiempos que hubiera querido si hubiera preparado San Juan durante todo el año, pero voy encaminado y espero se den bien las cosas” aseguró.

¿La ilusión es hacer una buena Vuelta y volver a entrar en el radar de la Selección?

Tuve muy buenas experiencias con la Selección en Panamericanos y Juegos Olímpicos, siempre que tuve la oportunidad lo hice con mucho orgullo y me encantaría volver a estar presente en otra cita.

Pese a que el 2017 lo tuvo compitiendo en Italia, Omán, Gabón, Azerbaiyán, Francia, Corea del Sur, Austria, España y Noruega, el salteño siempre se hizo tiempo para estar al tanto de las novedades del ciclismo argentino.

“Estuve bastante al tanto, siempre me gustó el calendario y las carreras argentinas, así que siempre lo seguí y vi que en San Juan hubo un progreso grande debido a que la Vuelta es UCI, hubo una profesionalización a nivel general y se está centralizando todo en San Juan, además están los equipos de Buenos Aires que siempre están armados, con muy buen nivel y buenos corredores, pero en San Juan se está empezando a trabajar de otra forma para bien” valoró.

Una de las joyas del ciclismo argentino está de regreso en tierras gauchas, pero siempre soñando con cosas importantes, ahora como un “bicho verde”.