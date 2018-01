ENTREVISTA A MAXI RICHEZE

'Quiero correr cuatro años más a este nivel'

Entrevistas - 7.1.2018 - Buenos Aires



Maxi Richeze - Fotos Luis Rojo Mallea

El argentino, afianzado en el Team Quick Step

Maximiliano Richeze se prepara para iniciar la temporada en la Vuelta a San Juan.

La prueba cuyana tendrá su segunda versión como prueba UCI y contará con grandes figuras del pelotón internacional, antes de despedirse de Buenos Aires, recibió a Infobiker en Bella Vista y repasó la última campaña.

“Fue un muy buen año, pudimos cumplir con los objetivos, tanto a nivel de equipo como los míos, así que contento porque se dio todo durante el año y pude renovar por dos años más en este equipo que para mí es importante” remarcó satisfecho quien logró dos victorias en la Vuelta a San Juan 2017.



¿Los años de renovación de contrato son especiales, hay una presión extra a nivel personal para quedarse en un lugar en donde uno se siente cómodo?



Si y más con la crisis que hay en el ciclismo en Europa, se hace difícil conseguir equipo y la verdad que mantenerse cuesta mucho, es una presión saber que se termina el contrato, uno quiere hacer las cosas bien y muchas veces eso te lleva a cometer errores, pasarte de entrenamiento o equivocarte en carrera, pero gracias a Dios salió todo bien.





Richeze entró a la estructura belga para iniciar la temporada 2016, ya con el rótulo de ser el mejor lanzador del pelotón internacional fue tenido en cuenta por el Etixx Quick Step que buscó compañía sudamericana para su joven estrella, Fernando Gaviria, aunque vale marcar que hoy El Atómico es mucho más que eso para el equipo.



“Al principio fui para ayudarlo a Fernando, que de correr en Colombia pasó a estar en un equipo grande como el nuestro, mi llegada fue para apoyarlo, para que tenga confianza en los sprints ya que hablamos el mismo idioma, pero luego se fueron dando diferentes cosas en el equipo y fui ganándome mi lugar y aparte de ser el lanzador de Fernando, también me tienen en cuenta para otras carreras y eso para mí fue muy importante, que aprecien mi trabajo y la seriedad para hacerlo” puntualizó.



Entre los refuerzos que llegaron a la escuadra belga para esta temporada está el italiano Elia Viviani, quien hace unos meses reconoció públicamente que le gustaría tener a Richeze como su lanzador.



¿Es especial que un ciclista de su categoría diga eso?



Él siempre me lo dijo, tenemos una relación muy buena desde que estamos en profesionales, para mí fue muy bueno que se integre al equipo y si bien este año haré el programa de carreras de Fernando (Gaviria), espero poder correr alguna con él, para lanzarlo y para poder correr juntos por la amistad que tenemos.



Nuevamente Richeze abrirá su calendario en Argentina con la Vuelta a San Juan.



“Luego iremos a Colombia y después nos vamos a Europa para correr las Clásicas en Bélgica y apuntar a la Milano - San Remo, que es el primer gran objetivo del año, yo siempre lo tuve y Fernando trabaja para ella los últimos tres años, ya después haremos la preparación para el Tour de France, que es el segundo objetivo importante y vamos a tratar de ganar algunas etapas con él” detalló.



Pese a ya tener delineado el calendario anual con el Quick Step, Richeze se ilusiona con estar en el Campeonato Panamericano de ruta que se celebrará en San Juan en el mes de mayo.



“La posibilidad de correr está, estuve hablando con gente de la Selección, tengo que verlo con el equipo, yo tengo muchas ganas porque me gusta correr con la Selección y más siendo un Panamericano que ya gané 2 de ruta (Mar del Plata 2005 y 2012), me gustaría estar presente en San Juan, tengo que sentarme con el equipo a ver si me dan el permiso, pero mientras no se interponga con alguna carrera que tengamos no habrá problemas” comentó.



Más allá de los objetivos con el Quick Step y el Panamericano de ruta, hay una carrera que anhela poder ganar y que siempre espera la fecha con ansiedad, el Campeonato Argentino de ruta.



“Siempre fue mi ilusión poder llevar los colores de mi país en el pelotón profesional, lamentablemente la fecha de los argentinos se da con carreras importantes para nosotros, como la Tirreno - Adriático o muy cerca del Giro de Italia y se complica la presencia, este año aún no tengo novedades de donde será, así que voy a estar esperando la fecha para intentar estar presente, porque me gustaría poder ganarlo, es algo que tengo pendiente, nunca gané un argentino en mayores y sería un gran sueño lograrlo.”



¿Qué significa cerrar el año ganando el Olimpia de ciclismo?



Es muy lindo, estar en la terna es muy bueno porque es una recompensa a lo que hacés durante el año, mientras estás corriendo no te das cuenta de las cosas que vas realizando y llevarme el Olimpia fue una alegría inmensa, lamentablemente no pude estar presente porque estaba concentrando en España con el equipo, así que fue mi hermano Roberto, pero me pone contento, ahí se valora toda la temporada y es un reconocimiento a lo que uno hizo en todo el año.





El Quick Step viene siendo el equipo más ganador los últimos, ¿cómo se prepara la temporada sabiendo eso?



Nosotros estamos tranquilos, por ahí la responsabilidad la tienen los otros equipos, nosotros ganamos muchas carreras en 2016 y 2017, las primeras concentraciones son tranquilas, con entrenamientos, con trabajo físico, se habla mucho de programas y después ya vamos probando los trenes y lanzamientos para ver los valores y comparar con los otros años para saber dónde estamos, siempre que vamos a una carrera intentamos ganarla, no es un desafío volver a repetir eso sino cumplir los grandes objetivos que nos planteamos.



Allá por 2005, con el título de Campeón Panamericano Sub 23 y miles de sueños por cumplir Maximiliano Richeze emprendió su camino a Europa, pasaron varias temporadas y hoy está entre los mejores, pero no se queda con eso y mira hacia adelante.



“Ya tengo 34 años y hay que mirar para adelante, además de estos dos años me gustaría tener otros 2 a este nivel, yo creo que sería posible siempre y cuando mantenga las ganas de entrenar y la cabeza rinda, que eso es lo más difícil.



¿En los últimos años te tocó ser un poco el guía de Lucas Gaday y de Nicolás Tivani, en ese mirar hacia adelante te ves en ese rol, guiando chicos argentinos?



Como guía sí, porque no. No me gusta mucho entrenar corredores, pero el tema de guiarlos me gusta, tanto a Lucas como a Nico siempre les di muchos consejos y entrené mucho con ellos, siempre preparamos juntos los Mundiales, a ellos les fue bien y a mi mal, pero me gusta ver corredores jóvenes que crezcan y que traten de cumplir sus metas en Europa, hoy sólo somos 2 corredores en el World Tour (Eduardo Sepúlveda en Movistar) y para mí sería muy bueno que hubiera más, en Argentina hay nivel y muchísimos corredores tienen condiciones, es una lástima que seamos tan pocos, habría que buscar la manera para que más corredores jóvenes puedan ir para allá, crezcan en el ambiente de Europa que es donde está el verdadero ciclismo y puedan pasar a profesionales, me gustaría ser una guía para esos corredores.





¿Qué significa empezar el año corriendo en Argentina?



Es muy importante, para mí es lindo porque recibo el cariño de la gente que se acercan a pedir una foto, a saludar o a pedir un autógrafo y ahí me doy cuenta como me siguen cuando estoy en Europa, allá se ven muy pocos argentinos, en carrera y afuera.



“Por eso siempre quiero ganar en Argentina, porque son pocas las veces que puedo correr acá, el año pasado el equipo me había dicho que iba a tener un día de libertad, la etapa de la Difunta fue muy buscada y por suerte se dio y después gané la última etapa también, eso te da mucha moral y tranquilidad para el resto de la temporada, además ganar en el primer año de la Vuelta UCI fue muy lindo” valoró.





Richeze repasa lo hecho en el año y mira hacia el futuro, aunque no sabe si será en Italia o en Argentina, pero mientras tanto sigue aportando todo su profesionalismo al Quick Step y espera cumplir uno de sus sueños en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.